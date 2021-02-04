Кремль заявил о готовности разъяснять Западу решение суда по Навальному

Москва готова разъяснять, но не обсуждать решения российских судов по тем, кто нарушает закон, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как относятся в Кремле к заявлениям зарубежных политиков о приговоре Алексею Навальному.

«Министр иностранных дел России вчера и накануне достаточно детально отвечал на соответствующие вопросы, где он дал оценку подобным заявлениям и отметил абсолютную их неприемлемость. Еще раз повторяю, мы не намерены принимать во внимание подобные заявления по вопросам применения наших законов к тем, кто их нарушает, и к вердиктам нашего российского суда. Эти темы готовы разъяснять, но обсуждать их мы не готовы ни с кем», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Он также перенаправил во ФСИН вопрос о возможности встречи верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля с Алексеем Навальным. «Честно говоря, я не могу ответить на ваш вопрос, потому что Кремль не дает такие разрешения. Нужно обращаться уже, наверное, даже не в суд, это ФСИН, наверное, по поводу контакта с осужденным», – сказал Песков.

«У нас нет никакого мнения на этот счет», – ответил Песков на вопрос, возможен ли такой визит, если ФСИН согласится.

Боррель намерен посетить Москву 4-6 февраля. Во внешнеполитической службе ЕС сообщали, что Боррель «хотел бы встретиться с Навальным, если будет такая возможность».

Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.