Московский омбудсмен рассказала о просьбах задержанных в Сахарово

«Не у всех были тапочки, полотенце и зубные щетки. Также задержанные довольно долго ждут своей очереди при получении передач. Но руководство обещало решить эти вопросы», – сказала газете ВЗГЛЯД уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева после проверки условий пребывания в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово, где находятся задержанные участники несогласованных акций.

«Вчера я побывала в Центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово, где посещала камеры, беседовала с задержанными и своими глазами увидела, в каких условиях они размещены», – рассказала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Всего, по словам омбудсмена, на момент ее посещения «в центре находилось 506 человек и оставалось еще много свободных мест». Кроме того, Потяева пообщалась с 25 людьми, находящимися в заключении.

«Жалоб в мой адрес не поступило. Были просьбы, связанные с тем, что не у всех были тапочки, полотенце и зубные щетки. Эту тему мы обсудили с руководством Центра. Они пообещали, что к вечеру вчерашнего дня все необходимое будет распределено по камерам», – сказала омбудсмен.

Она добавила, что когда уже уезжала из Сахарово, к ней подошли волонтеры и родственники задержанных, которые привезли передачи. «Проблема была в том, что они довольно долго ждут своей очереди. Руководство также пообещало ускорить прием передач», – подытожила Потяева.

Напомним, сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему численность воскресных митингов оказалась значительно меньше той, на которую рассчитывали организаторы, и почему Запад призывает Россию наплевать на закон ради Навального.