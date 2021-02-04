В «Черкизово» начали расследовать появление COVID-19 на упаковке продукции в Китае

Группа «Черкизово» намерена провести расследование, чтобы установить, на каком этапе логистического процесса вирус COVID-19 мог попасть на транспортную упаковку продукции в Китае, сообщили в пресс-службе компании.

«Группа «Черкизово» намерена провести тщательное расследование, чтобы установить, на каком этапе длинного логистического процесса вирус мог попасть на транспортную упаковку. Это могло произойти как на одном из складов третьих сторон, куда доставляется продукция с разных производственных площадок, так и при перегрузке между разными видами транспорта», – передает ТАСС сообщение компании.

В Россельхознадзоре тем временем сообщили, что власти Китая три раза с начала 2021 года обнаруживали следы нового коронавируса на упаковке рыбной продукции из России.

«С начала января 2021 года власти Китая трижды выявляли генетический материал коронавируса на упаковке продукции российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов, расположенных в Хабаровском крае, Камчатском крае и Мурманской области», – отмечается в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, в соответствии с поступившим запросом Главного таможенного управления Китайской Народной Республики, в ближайшее время планируется проведение инспекции посредством видеосвязи на двух таких предприятиях, расположенных в Хабаровском и Камчатском краях.

Китайской стороной будет рассмотрен вопрос соответствия предприятий требованиям страны, а также выполняемые меры по профилактике и предупреждению возникновения и распространения возбудителя COVID-19 при производстве рыбопродукции.

Перед проведением инспекции Россельхознадзор организует предобследование, к которому будут привлечены специалисты Роспотребнадзора и Росрыболовства. Соответствующие обращения уже направлены Россельхознадзором в центральные аппараты этих ведомств, добавляется в сообщении.

Напомним, 3 февраля Россельхознадзор сообщил о том, что власти Китая выявили генетический материал коронавирусной инфекции на упаковке мяса птицы производства «Черкизово».

В ноябре Китай запретил импорт продукции птицеводства из республики Татарстан, Саратовской, Костромской и Томской области в связи с распространением в этих регионах гриппа птиц.