Песков подтвердил поставки вакцины от COVID-19 в Донбасс

Россия поставит вакцину от коронавируса в Донбасс, поскольку этого больше никто не сделает, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Я насколько понимаю, туда тоже будут поставки. Я не знаю точно, когда, наверное, лучше это просить в правительстве. Но, безусловно, там люди тоже нуждаются в вакцине, и если не мы, то никто ее туда не поставит», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе в Донецк была доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса. С 1 февраля в Донецкой народной республике стартовала вакцинация от COVID-19.

Между тем ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что не занимается поставками вакцины от коронавируса «Спутник V» в Луганскую и Донецкую народные республики.