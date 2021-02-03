Кремль оценил публикацию результатов исследования вакцины «Спутник V»

Опубликованные в журнале Lancet результаты исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» убедительно демонстрируют ее надежность и эффективность, а также подтверждают оправданность ее ускоренной регистрации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это очень важная публикация, которая весьма убедительно продемонстрировала надёжность и эффективность российской вакцины, кроме того, наверное, которая в том числе и подтвердила и оправданность ускоренной регистрации этой вакцины в Российской Федерации», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он добавил, что внутренние потребности России в вакцине от коронавируса «Спутник V» – это абсолютный приоритет.

«Вы знаете, что ежедневно увеличивается количество стран, которые регистрируют эту вакцину у себя. Мы очень активно работаем. Российская сторона очень активно работает, отвечая на запросы различных стран, которые просят обеспечить поставки этой вакцины. Разумеется, в этой работе абсолютный приоритет уделяется внутренним потребностям России», – сказал Песков.

Он отметил, что в ближайшее время планируется наладить производство вакцины и в зарубежных странах, что позволит удовлетворить потребности в этом препарате большего количества стран.

По словам Пескова, надежность, безопасность и эффективность российской вакцины абсолютно доказаны.

Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

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