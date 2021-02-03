Песков ответил на вопрос о решении суда по Навальному

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле традиционно не комментируют решения судов, в том числе по Алексею Навальному.

Песков напомнил, что в Кремле традиционно не комментируют решения судов. «Никак. Это решение суда, которое мы просто не имеем права комментировать», – сказал он в ответ на вопрос, как бы он прокомментировал решение суда, передает РИА «Новости».

Он также аявил, что не знает о какой-либо реакции главы государства на решение суда по Навальному.

Отвечая на вопрос о том, как ситуация с Навальным может повлиять на политическую ситуацию в стране, пресс-секретарь президента отметил, что политическая ситуация в стране достаточно многогранна. «В стране идет подготовка к парламентским выборам, которые состоятся в сентябре, много разных процессов происходит, процесс становления новых партий. Мы видим различные партийные альянсы и так далее и тому подобное, поэтому это очень многогранный процесс, и поэтому говорить, наверное, о каком-то таком существенном влиянии (не приходится)», – добавил Песков.

Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.

Кроме того, Песков подчеркнул, что в Кремле не знакомились с речью Навального на судебном заседании, в котором тот говорил в том числе о президенте. «Я не думаю, что упомянутому вами осужденному говорить о месте, которое Путин займет в истории, однозначно – нет, об этом говорить людям этой страны», – подчеркнул Песков, передает ТАСС.

Как отметил пресс-секретарь, «президент работает каждый день» и занимается текущими вопросами, например, такими как льготная ипотека. «Было бы, наверное, глупо, если бы он вместо этого слушал какие-то выступления осужденных или думал о месте в истории», – заключил представитель Кремля.

На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Захарова также заявила, что Россия отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов в Москве в связи с разбирательством по делу блогера.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил иностранных дипломатов, приехавших на суд над Навальным, о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и давления на суд.