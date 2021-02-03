Юрист поддержал решение суда по Навальному

Адвокат Дмитрий Аграновский назвал правильным решение суда о замене условного наказания Алексею Навальному на реальное, поскольку блогер ставит своей целью не участие в конституционном демократическом процессе, а свержение существующей власти.

«С политической точки зрения решения, принятые государством по Навальному, абсолютно правильные. Государство должно уметь защищать себя, своих граждан, конституционный строй и стабильность в обществе. Навальный и его люди, на мой взгляд, не ставят своей целью участие в конституционном демократическом процессе, а являются частью тех сил, которые просто свергают неугодные им власти по всему миру», – написал Аграновский в Telegram.

Он напомнил, что «так, в Сербии был свергнут законный президент Милошевич, который потом умер в так называемом «Гаагском трибунале», злой пародии на правосудие, в Грузии в результате свержения законно президента был приведен к власти маловменяемый Саакашвили, развязавший войну в 2008 году, на Украине был свергнут законный президент Янукович, пришли к власти откровенно профашисткие силы, начали войну и счет убитым идет на десятки тысяч». «В Бразилии была свергнута милейшая Делма Русеф (Навальный в Twitter называл ее «коррумпированной президентихой»), в Боливии – законно избранный Эво Моралес и только решительные действия президентов Белоруссии и Венесуэлы предотвратили государственные перевороты в этих странах и приход к власти местных навальных – Тихановской и Гуайдо», – добавил адвокат.

«Навальный и его люди, и вообще так называемый «либеральный» сегмент оппозиции, по моему мнению, ставят своей целью именно свержение существующей власти, со всеми бедами, которые несет народу «оранжевый» переворот. Эти силы, которых я условно назову «замайдановцы» не готовы к консенсусу с обществом даже по базовым, основным ценностям – например, в вопросах роли СССР в Великой Отечественной войне или территориальной целостности России. На мой взгляд, эти силы являются откровенно деструктивными и вообще не должны допускаться к участию в политической жизни России ни в каком качестве», – заключил Аграновский.

Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.

На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Захарова также заявила, что Россия отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов в Москве в связи с разбирательством по делу блогера.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил иностранных дипломатов, приехавших на суд над Навальным, о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и давления на суд.