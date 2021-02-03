В Крыму могут ввести особый режим для защиты от санкций

Минэкономразвития подготовило законопроект об особом правовом режиме в Крыму и Севастополе, который позволит создать на полуострове «особые административные районы» (ОАР) для привлечения инвестиций.

Документ разработан Минэкономразвития, его подлинность подтвердил РБК представитель ведомства. Главным преимуществом проекта называется конфиденциальность инвесторов из российских регионов, защищающая их от санкций Запада. В министерстве пояснили, что ОАР будут привлекать уже попавшие под санкции российские компании или тех, кто рискует оказаться в санкционном списке, в том числе из-за деятельности в Крыму. Ограничение доступа к данным позволит таким компаниям заниматься инвестициями в ОАР, не опасаясь санкций и вне зависимости от «региона прописки».

Как следует из законопроекта, ОАР создаются для ускорения социально-экономического развития Крыма и Севастополя и формирования там инвестиционно привлекательной среды. Участниками ОАР могут стать зарегистрированные в любом российском регионе компании, однако они не должны иметь филиалы и представительства за пределами полуострова, а бизнес вести смогут только в Крыму. Резиденты особых административных районов будут заключать с правительством Крыма и Севастополя договор об условиях деятельности, от них требуется представить инвестиционную декларацию.

Нижний порог суммарных капиталовложений – не менее 150 млн рублей. Они должны быть связаны с развитием действующих или созданием новых производств, развитием туристической отрасли, транспортной и другой инфраструктуры, а также организацией отдыха. Кроме того, правительство может ввести и дополнительные требования к участнику ОАР.

Принципиальной особенностью специального правового режима в Крыму будет возможность для компаний совмещать статусы участника ОАР (с режимом анонимности) и СЭЗ. В таком случае инвестор сможет пользоваться льготными режимами налогообложения и обложения страховыми взносами, характерными для СЭЗ, и использовать другие преимущества СЭЗ, например, получать земельные участки в аренду без торгов.

В Крыму СЭЗ начала действовать с 1 января 2015 года.