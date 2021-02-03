Псаки перепутала космические силы ВС США с самолетом

«Украинцы ждали от Зеленского совсем другой власти, но когда все вернулось на круги своя, люди поняли – все политики мазаны одним миром», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Так он прокомментировал результаты социологического опроса центра «Социальный мониторинг», согласно которым 71,4% респондентов считают, что жизнь в стране становится хуже с каждым следующим президентом.

«Действительно, сейчас мы наблюдаем волну разочарования у населения в нынешнем президенте Украины. Значительная часть сторонников Владимира Зеленского разуверилась в его способности изменить жизнь в стране к лучшему, и эти настроения конвертировались в убеждение «с каждым новым президентом будет только хуже», – считает руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

По мнению собеседника, «феноменальная победа Зеленского в свое время стала своего рода красной карточкой для украинского правящего класса, в котором люди видели лишь сборище лжецов и мироедов». «Украинцы ждали от нового президента совсем другой власти, которая меньше бы врала, не воровала, уважала мнение и интересы простого населения. Но этого не произошло, все вернулось на круги своя, и люди пришли к выводу – все политики мазаны одним миром», – констатировал Золотарев.

Тем не менее, отметил политолог, Зеленский все еще остается политиком с самым высоким общенациональным уровнем поддержки. «Для него еще не все потеряно, поскольку у него пока осталось то электоральное ядро, которое обеспечивает ему не только текущий уровень доверия, но и легитимность. Однако посмотрим, что будет, если в ближайшие месяцы мы зайдем в период политической турбулентности», – полагает он.

«Но пока сложно сказать, что следующий после Зеленского президент будет еще хуже. Может быть, после разочарований мы увидим куда более успешного лидера, но пока в обществе доминирует явно пессимистичный тренд», – заключил Золотарев.

Ранее центр «Социальный мониторинг» опубликовал результаты опроса среди граждан Украины, согласно которым 71,4% респондентов считают, что жизнь в стране становится хуже с каждым следующим президентом. В декабре 2020 года этот показатель составлял 70,1%.

Независимо от личности следующего президента, он будет представлять интересы только своей партии и избирателей на отдельных территориях, полагают 60,3% респондентов (в декабре – 61,1%).

Также 66,5% опрошенных (в декабре – 64,5%) считают, что политический раскол является главной причина отсутствия реформ, противостояния сторонников и оппонентов президента после каждых выборов.

Опрос проводился среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в форме личного интервью по месту проживания с 15 по 25 января. Опрошены 3014 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Зеленский может стать последним президентом Украины.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД