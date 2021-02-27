Армения оценила отношения с Россией

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян заявил, что Ереван настроен на непрерывную работу, направленную на упрочение отношений с Москвой.

«Союзнический характер армяно-российских межгосударственных отношений уже предопределяет постоянную, непрерывную работу в плане их дальнейшего упрочения и адаптации к современным реалиям, обусловленным как временем, так и развитиями, которые мы имеем на региональном и глобальном уровнях. Мы намерены эту работу проводить в согласованном ключе, исходя из необходимости обеспечения коренных интересов народов наших стран», – цитирует РИА «Новости» министра.

По его словам, прочным основанием для этой работы всегда являлась и будет являться дружба народов двух стран.

Он также заявил, что Ереван не отказывается от диалога с Баку, однако необходимо формирование повестки.

«Мы никогда не отказываемся от встреч. Однако любая встреча, если она не организовывается лишь с целью констатации ее проведения, должна соответствовать неким критериям. В первую очередь речь идет о создании соответствующей атмосферы, о формировании конкретной повестки», – сказал Айвазян, отвечая на вопрос, возможна ли встреча с главой МИД Азербайджана и ведутся ли переговоры об организации встречи лидеров двух стран.

Не менее важно, как отметил министр, чтобы встречи проходили «при наличии договороспособности у другой стороны».

Между тем помощник армянского президента Армена Саркисяна Асмик Петросян сообщил, что глава Армении пока не принял решение по ходатайству об увольнении начальника генштаба ВС Оника Гаспаряна.

Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».