Названы сроки начала испытаний на добровольцах крымской вакцины от коронавируса Стали известны сроки завершения тестирования спасающего тяжелобольных COVID лекарства 27 февраля 2021, 07:54 Текст: Наталья Ануфриева

Экспериментальный препарат, позволяющий излечивать тяжелобольных COVID-19, показавший высокую эффективность во время первого этапа испытаний в тель-авивской клинике «Ихилов», должен пройти полный цикл исследований до конца года, сообщил создатель лекарства профессор Арбар Надир. Надир сообщил, что «в ближайшее время мы приступим ко второму этапу исследований, на котором 50 пациентов получат лечение нашим препаратом, и 50 получат плацебо, затем перейдем к третьему этапу, в котором будут принимать участие несколько сотен пациентов», передает РИА «Новости». «Точный срок завершения полного цикла исследований зависит от многих факторов, но мы надеемся завершить исследование препарата уже в этом году», – добавил профессор. На первом этапе испытаний исследователи тель-авивской клиники «Ихилов» дали экспериментальное лекарство 30 больным с тяжелой формой COVID-19. Эффект, по словам профессора, был очевиден. Исследователи убедились в безопасности препарата, а также отметили, что больные стали лучше дышать. «И с клинической точки зрения процент кислорода в крови увеличился, воспаление уменьшилось, и после нескольких дней пациенты выписались», – сказал исследователь. Препарат давали тяжелобольным с учащенным дыханием и стремительно падающим уровнем кислорода в крови. При этом лекарство применяли в виде спрея один раз в день. «Если пациент нуждается в ИВЛ, это уже поздно. Нужно уметь предотвратить это, распознать заранее. Посмотрите, это лекарство мы надеемся выпускать в будущем в виде обычного спрея. И пользоваться дома», – заявил Надир. По словам создателя препарата, он делается быстро легко и не требует особенных затрат. В течение нескольких месяцев это лекарство можно распространить по всему миру, после того как будут получены соответствующие разрешения. Побочных эффектов у препарата быть не должно. !Из-за того, что мы используем нанотехнологии, мы не думаем, что будет хоть какая-то отрицательная реакция. Это мизерная доза вещества, которое и так находится в организме. Она не может навредить», – считает ученый. Принцип действия препарата основан на воздействии на иммунную систему. Это связано с особенностями коронавируса, который сначала развивается как обычный грипп, но у 5-6% заболевших наблюдается чрезмерная реакция иммунитета, что приводит к резкому ухудшению состояния. «Я давно занимаюсь исследованием белка CD24, который успокаивает иммунную систему. Еще одно наше исследование – это изучение эксозомов. Они, можете себе представить, ответственны за «разговор» между нашими клетками. Мы умеем их выделить и «объяснить» им, как работать с белком CD24 и вырабатывать его в гораздо больших количествах. И самое важное - это доступный метод введения препарата – через ингалятор», – рассказал ученый. Группа профессора Надира более 20 лет работает в центре изучения рака медицинского центра «Ихилов», изучая гены, влияющие на «гармонию» внутри клетки и устойчивость иммунной системы. Именно сейчас, по словам профессора, это исследование стало особенно актуальным и нашло практическое применение. Ранее Минздрав России сократил список лекарств для лечения коронавируса.

Пригожин рассказал о своих страхах в связи с будущими концертами Валерии 26 февраля 2021, 19:23

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Артисты в надежде на отмену запретов на массовые мероприятия уже планируют концерты на весну. Однако есть риск, что зрители пока могут опасаться посещать места с большим количеством людей, сказал газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин. Из-за распространения коронавирусной инфекции в России были введены ограничения на проведение массовых мероприятий, из-за чего артисты не могут выступать перед полным залом фанатов. Тем не менее в связи с улучшением эпидемиологической ситуации россияне не теряют надежду, что вскоре смогут вернуться к прежней жизни. «У нас с певицей Валерией стоит концерт на 17 апреля, в день ее рождения. Мы пока планируем зал «Крокус Сити Холл» всего на три тысячи человек. Это первый концерт-тур, и больше мы пока не делаем, потому что должно совпасть несколько вещей: благополучие у людей, материальная возможность и желание пойти на мероприятие», – говорит Пригожин. Он подчеркивает, что может без проблем организовать концерт «хоть сегодня, хоть завтра», но есть определенный страх, что желание зрителей может не совпасть с желанием артистов и концертных площадок, поскольку ограничительные меры и страх заразиться парализовали россиян, и они какое-то время могут бояться ходить в места, где много людей. «Я очень надеюсь, что спрос будет высокий. Но если все все-таки не совпадет, то будет грустно, потому что когда ты вкладываешь деньги в организацию концертов, то у тебя есть определенный поток, это как предприятие. А когда ты, например, год не делал концерты, то ты рискуешь», – рассказывает собеседник. Продюсер также выразил уверенность, что люди соскучились по обычной нормальной жизни, и понадеялся, что это подтолкнет граждан к посещению концертов. Ранее из-за санитарных ограничений российский поп-певец Филипп Киркоров на год отказался от концертов на площадках для выступлений. В начале февраля мэр столицы Сергей Собянин заявил, что пока рано разрешать в столице проведение массовых мероприятий, однако в четверг сообщил, что в течение одного–двух месяцев московское правительство может снять несколько ограничений. Онищенко оценил планы ЕС ввести сертификаты ковид-вакцинации 26 февраля 2021, 10:38

Фото: Анна Исакова/ТАСС

Текст: Ирина Яровая

«Европе давно пора было ввести такие сертификаты. В России же эпидемиологическая ситуация гораздо лучше, а значит, мы можем обойтись без этого», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, комментируя заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о согласии лидеров стран Евросоюза с необходимостью введения электронных сертификатов вакцинации. «Евросоюз должен был ввести такие сертификаты уже давно и имеет на это полное право – их эпидемиологическая ситуация гораздо хуже, а показатели заболеваемости значительно выше, чем у нас. Россия же имеет свою реальность: мы активно ведем вакцинацию, собираем данные об иммунной прослойке в крупных городах», – считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Кроме того, запрет на пересечение границ внутри Евросоюза обусловлен единой шенгенской зоной, которая позволяет пересекать границы стран-членов множество раз. «Этот фактор делает риск заболеваемости выше, а проверку сертификатов о вакцинации – сложнее. Россия же пока не полностью открыла воздушное сообщение, значит, и рисков у нас меньше», – считает собеседник. «При этом если российский гражданин захочет въехать на территорию Евросоюза, ему не понадобится какое-то особое разрешение. Когда человек делает прививку, ему при необходимости выдают международный документ, который утвержден Всемирной организацией здравоохранения. Такой сертификат могут выдать даже после прививки от гриппа. Эти документы признаются во всем мире, наша вакцина не ставится под сомнение. Поэтому если действительно появится такой запрос, то наши дипломаты этот механизм отработают», – заключил Онищенко. Ранее лидеры стран Евросоюза признали необходимость введения в будущем электронных сертификатов вакцинации. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на пресс-конференции по итогам виртуального саммита ЕС. Такие сертификаты станут основанием для перемещения граждан внутри Евросоюза, а также, возможно, для въезда на его территорию из третьих стран. Меркель уточнила, что Еврокомиссии нужно около трех месяцев, чтобы проработать технические вопросы. Она пояснила, что для начала такие сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия сделает их «совместимыми», чтобы обеспечить возможность использовать их во всех странах-членах, передает РИА «Новости». Ранее в ЕК сообщали, что страны Евросоюза продолжают консультации по поводу будущего сертификата вакцинации от COVID-19, но договоренностей по деталям пока нет. Напомним, глава СПЧ заявил, что введение ковид-паспортов может дискриминировать тех, кто не получил прививку от коронавируса. В то же время уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала введение «антиковидных паспортов» своевременной и необходимой мерой в борьбе с пандемией. Тем не менее она отметила, что в таком случае возникают вопросы о защите прав граждан, которые не могут привиться по состоянию здоровья. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Москве раскрыли подробности о назальной вакцине «Спутник V» 26 февраля 2021, 22:07 Текст: Абдулла Шакиров

Назальная форма российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будет двухкомпонентной, а вводить препарат смогут только врачи, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире «Первого канала». «По сути дела это та же двухкомпонентная вакцина «Спутник V», только в коробочку будет одновременно положен специальная насадка-спрей. Пользоваться ей простому гражданину будет нельзя – несмотря на кажущуюся простоту введения, в любом случае вводить должен медицинский работник, и также два раза», – передает слова Раковой РИА «Новости». Как уточнила заммэра, назальная вакцина менее эффективна, но более безопасна. По ее словам, она будет формировать местный иммунитет и использоваться среди тех категорий граждан, которым не рекомендуется вводить инъекции. На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что специалистами разработана назальная форма «Спутника V», которая формирует иммунитет в зоне носоглотки. Данный препарат не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительная форма защиты, рассказал Собянин. Все три фазы клинических исследований назальной вакцины планируется провести в Москве. Кремль опроверг дефицит вакцины от коронавируса в России 26 февраля 2021, 13:14

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Нет какой-то информации о том, что спрос на прививки от коронавируса в России превышает предложение, со временем темпы вакцинации от COVID еще повысятся, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Сейчас мы нигде не наблюдаем дефицита, нету какой-то информации о том, что спрос на прививки превышает предложение. Очевидно, что со временем темпы вакцинации будут повышаться и как раз по мере того, как темпы вакцинации будут повышаться, будут также увеличиваться производственные мощности. Пока в этом плане процесс достаточно гармонично идет и никакого дефицита не возникает», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, считают ли в Кремле достаточными темпы вакцинации или нужно их усилить. Песков отметил, что темпы вакцинации «соответствуют периоду» и ожидается, что они будут увеличены. Ранее академик РАН Николай Брико спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом к лету. Украинцы пожаловались на побочные эффекты от вакцины AstraZeneca 26 февраля 2021, 12:10 Текст: Алина Назарова

Несколько сообщений о неблагоприятных последствиях после прививки от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca зарегистрированы на Украине, заявил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. «По состоянию на 25 февраля поступили и первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации. Таких сообщений у нас семь, они все несерьезные», – сказал Ляшко, передает РИА «Новости». Один случай зафиксировали в Черниговской области и шесть – в Черкасской. В вторник утром в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. Первым укол сделал врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы. Всего за два дня привились 1338 человек. Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада. Соломина выписали из больницы после лечения от коронавируса 26 февраля 2021, 16:34

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин выписан из больницы, где он проходил лечение от коронавируса, сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова. «Юрия Мефодьевича только что выписали из больницы, и мы отправили за ним машину. Он давно уже рвется в театр, где мы все его очень ждем», – передает ее слова РИА «Новости». 85-летний Соломин был госпитализирован с коронавирусом на прошлой неделе, отмечалось, что болезнь протекает не в тяжелой форме. Названы сроки начала испытаний на добровольцах крымской вакцины от коронавируса 27 февраля 2021, 07:11 Текст: Наталья Ануфриева

Клинические испытания на добровольцах вакцины от коронавируса, которую создают в Крымском федеральном университете имени Вернадского (КФУ), планируется начать весной, сообщил доцент кафедры биохимии КФУ, вирусолог Владимир Оберемок. Оберемок сообщил, что исследователи перейдут от доклинических испытаний к клиническим «сначала на группе добровольцев, что, прежде всего, покажет безопасность вакцины для человека», потом они намерены «бороться за то, чтобы максимально большое количество людей формировало антитела, то есть, будет подобрана доза и комбинация конструкций», передает РИА «Новости». «Весной обязательно постараемся это сделать», – добавил он. Ученый отметил, что о скором переходе к клиническим испытаниям позволяет говорить подтверждение состоятельности крымской вакцины от коронавируса сторонними экспертами. «В конце 2020 года мы объявили, что видим у кроликов образование специфических антител в ответ на введенные конструкции нашей вакцины «Лассо». После этого мы сделали сыворотку и решили, что необходимо, чтобы наши данные подтвердили серьезные организации. Отправили в новосибирский центр «Вектор». Он подтвердил, что действительно на некоторые варианты конструкций вакцины, которых у нее четыре, вырабатываются неплохо антитела», – отметил Оберемок. Также он указал, что создателям крымской вакцины предстоит определить лучший способ введения препарата, так как антитела к коронавирусу вырабатываются и при его введении через нос, и при инъекциях. «Конечно, мы заточены на интраназальную вакцину, потому что такой вакцины еще не было. Но, если кто-то захочет, ее можно будет делать и инъекционно», – пояснил Оберемок. В июле 2020 года пресс-служба Минобрнауки России сообщала, что ученые КФУ разрабатывают вакцину против коронавируса, которая способна активизировать клеточный и гуморальный иммунитет. В октябре ученые заявили, что преимуществом их вакцины является возможность введения без инъекций. В декабре они сообщили, что у кроликов, на которых проходит испытание, обнаружили формирование антител. Вакцине дали рабочее название «Лассо» из-за схожести ее формы с арканом для ловли животных. Ранее в Москве раскрыли подробности о назальной вакцине «Спутник V». Россия договорилась о производстве «Спутника V» в Аргентине 26 февраля 2021, 18:25 Текст: Абдулла Шакиров

Москва и Буэнос-Айрес подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на создание производства российской вакцины от коронавируса «Спутника V». Документ подписан между Российским фондом прямых инвестиций и компанией Laboratorios Richmond, передает РИА «Новости». Как пишет аргентинский новостной портал Infobae, Laboratorios Richmond наладит производство вакцины в городе Пилар. Напомним, 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина приобрела 30 млн доз «Спутника V». 23 декабря минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в южноамериканскую республику 24 декабря 2020 года. 16 января в Аргентину доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 20 января в Аргентине одобрили использование «Спутника V» для вакцинации лиц старше 60 лет. После этого «Спутником V» привились президент Аргентины Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер. Президент Аргентины поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поставку российской вакцины «Спутник V» в южноамериканскую республику. 27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V». Первые серии вакцины «Спутник V» произвели в Беларуси 26 февраля 2021, 17:59 Текст: Вера Басилая

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации), АО «Генериум» и РУП «Белмедпрепараты» анонсировали запуск первой серии вакцины против коронавируса «Спутник V» в Беларуси. На площадках предприятия «Белмедпрепараты» по переданной российской компанией АО «Генериум» технологии осуществлен розлив первых валидационных серий вакцины для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи – Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»). После получения результатов изучения стабильности первых серий вакцины, ее будут выпускать в промышленных масштабах. Выпуск вакцины на площадках предприятия «Белмедпрепараты» позволит полностью обеспечить потребность Беларуси в вакцине против коронавируса, сообщает пресс-служба РФПИ. По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, между нашими странами есть договоренность о начале работ по совершенствованию и модернизации лабораторной базы Беларуси, кроме того, прорабатывается вопрос создания там полномасштабного производства российской вакцины. «РФПИ и партнеры готовы уже в ближайшем будущем обеспечить производство достаточного количества препарата в Беларуси для полного удовлетворения потребностей страны. Республика Беларусь стала первой зарубежной страной, которая начала клинические исследования «Спутник V», зарегистрировала препарат и начала вакцинацию. Налаживание собственного производства позволит существенно нарастить масштабы вакцинации при отсутствии логистических издержек», – заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Для налаживания производства РФПИ передал технологию выпуска вакцины и оказал всестороннюю полную поддержку партнерам в Беларуси, которым были переданы документация и необходимый биологический материал для производства вакцины. РФПИ также оказал помощь в выборе оборудования и закупке необходимого сырья и расходных материалов. Беларусь стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим «Спутник V». Регистрационное удостоверение вакцине было выдано 21 декабря 2020 года. Так же на территории Беларуси в октябре 2020 года начались первые зарубежные клинические исследования «Спутник V». Вакцинация добровольцев осуществлялась в восьми медицинских учреждениях, выбранных в качестве исследовательских центров. Поставка первой партии и старт вакцинации препаратом «Спутник V» в Беларуси состоялись 29 декабря 2020 года. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%, а против тяжелых случаев эффективность российской вакцины достигает 100%. Напомним, более 1,5 млн человек уже вакцинированы препаратом «Спутник V», она зарегистрирована в странах с населением 1,1 млрд человек. Вакцина «Спутник V» одобрена в России, Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС. Цена «Спутник V» составляет менее 10 долларов за инъекцию, что делает ее доступной для всего мира. Путин и Курц обсудили планы поставок в Австрию «Спутника V» 26 февраля 2021, 17:02 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц по телефону обсудили поставки в республику и совместное производство вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает пресс-служба Кремля. «Подробно обсуждены вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможности поставок в Австрию российской вакцины «Спутник V», а также налаживания ее совместного производства. В этой связи условлено о дальнейших плотных контактах по линии профильных ведомств двух стран», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе австрийской стороны. Напомним, в Австрии сравнили «Спутник V» с автоматом Калашникова. Ранее австрийский канцлер Себастьян Курц сообщал, что Австрия готова организовать производство российской и китайской вакцин от нового коронавируса в случае их регистрации Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA). Он также призвал отказаться от геополитики при рассмотрении заявок на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса. Вакцинация от коронавируса в Австрии началась в декабре 2020 года, для нее в настоящее время предусмотрены препараты компаний Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca. Россия выразила готовность производить с Испанией вакцину от COVID-19 26 февраля 2021, 21:37 Текст: Абдулла Шакиров

Россия готова сотрудничать с Испанией в сфере производства вакцины от коронавируса и проведении исследований, направленных на борьбу с COVID-19, сообщил вице-премьер Александр Новак. «Россия готова к сотрудничеству с испанскими партнерами в борьбе с коронавирусом – в проведении совместных исследований, обмене опытом, а также кооперации в области производства вакцины», – передает слова Новака ТАСС. На заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству было отмечено, что Россия и Испания по-прежнему являются стратегическими партнерами, невзирая на сложную ситуацию на экономических рынках. Как подчеркнул вице-премьер, «Москва и Мадрид демонстрируют высокий уровень взаимопонимания по ключевым вопросам». Ранее министр иностранных дел королевства Аранча Гонсалес Лая допустила применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Испании при условии одобрения Европейского агентства лекарственных средств. С начала пандемии COVID-19 в Испании выявлено более 2,7 млн случаев заболевания. Всего из-за коронавируса в стране умерли 57,8 тыс. человек. В конце октября 2020 г. правительство страны вновь ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого продлено до мая этого года. В Швейцарии после вакцинации от COVID-19 умерли 16 человек 27 февраля 2021, 03:58 Текст: Евгения Шестак

В Швейцарии после вакцинации от коронавируса были зарегистрированы по меньшей мере 16 смертельных исходов, сообщил надзорный орган страны за рынком лекарств Swissmedic. Регулятор изучил 364 сообщения о предполагаемых побочных реакциях после вакцинации, большинство этих уведомлений – 199 и 154 соответственно – касались вакцины Comirnaty, разработанной американской Pfizer и немецкой BioNTech, и вакцины компании из США Moderna, передает РИА «Новости». В 95 случаях после прививки потребовалась госпитализация вакцинированных. У них наблюдались головная боль, аллергические реакции, включая анафилактический шок, и собственно само заболевание COVID-19. «В 16 серьезных случаях люди умерли с разным интервалом после вакцинации. Их средний возраст составлял 86 лет, и у большинства из них уже были серьезные заболевания», – отмечается в заявлении. При этом в Swissmedic пояснили, что несмотря на совпадение по времени, ничто конкретно не указывает, что эти смерти были вызваны вакцинацией. В этой связи агентство пока не намерено что-либо менять в своей оценке «позитивного профиля риска и пользы вакцин от коронавируса». Ранее в Голландии после вакцинации от коронавирусной инфекции скончались 15 пожилых людей. В январе в Норвегии зафиксировали 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие старше 80 лет. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer. В Германии назвали «Спутник V» будущим экспортным хитом 26 февраля 2021, 13:01 Текст: Елизавета Булкина

У российской вакцины от коронавируса «Спутник V» есть все шансы стать экспортным хитом, поскольку уже сейчас препарат все больше привлекает внимание других стран, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung. По данным издания, к настоящему моменту имеется солидная база данных по препарату, также медицинский журнал The Lancet опубликовал статью о российской вакцине, эффективность которой составила 91,6%. Независимые эксперты назвали «Спутник V» безопасным и эффективным, передает «ИноСМИ». «Спутнику V», отмечает газета, уже доверились порядка 30 стран, в том числе Венгрия, которая стала единственной в ЕС страной, выдавшей разрешение на применение вакцины. Теперь интерес к препарату растет со стороны Словакии, Чехии и Хорватии. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал Венгрию образцом для подражания. Вакцина «Спутник V» была названа экспортным хитом также в Швейцарии. «Спутник V» входит в первую тройку вакцин от коронавируса по количеству стран, где применение препарата разрешено государственными регуляторами. Российская вакцина была зарегистрирована в 37 странах мира с общим населением свыше 1,1 млрд человек. Между тем в постпредство России при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке начали поступать запросы на российские вакцины от коронавируса от стран-членов ООН, которые буквально выстроились за ними в очередь. Уругвай захотел купить российскую вакцину «Спутник V» 27 февраля 2021, 05:10 Текст: Наталья Ануфриева

Уругвай готов закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и ждет нормативные документы, которые должны быть направлены из Москвы, заявил министр здравоохранения страны Даниэль Салинас. Салинас заявил, что «мы выражаем стремление, чтобы вакцина была в портфеле (вакцин) из-за ее хороших качеств, но нам пока не ответили», в данный момент власти страны ждут нормативные документы, передает РИА «Новости». Также, по его словам, для Уругвая было бы очень интересно иметь возможность производить «Спутник V». Он отметил, что Уругвай заинтересован в заключении с Россией соглашений о сотрудничестве в области здравоохранения, особенно в сфере учебных обменов специалистами. Ранее Россия договорилась о производстве «Спутника V» в Аргентине. Также стало известно, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в 37 странах мира с общим населением свыше 1,1 млрд человек. Напомним, «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале и Молдавии. В России выявили 11 тыс. новых случаев коронавируса 26 февраля 2021, 11:06

Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявлено 11 086 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 11 086 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1336, Санкт-Петербурге – 947, Московской области – 502. Всего в стране выявлено 4 223 186 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 783 386 человек, из них 15 722 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 428 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 85 304 человека. Накануне, 25 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 198. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 112. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.