В Швейцарии после вакцинации от COVID-19 умерли 16 человек Уругвай захотел купить российскую вакцину «Спутник V» 27 февраля 2021, 05:10 Текст: Наталья Ануфриева

Уругвай готов закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и ждет нормативные документы, которые должны быть направлены из Москвы, заявил министр здравоохранения страны Даниэль Салинас. Салинас заявил, что «мы выражаем стремление, чтобы вакцина была в портфеле (вакцин) из-за ее хороших качеств, но нам пока не ответили», в данный момент власти страны ждут нормативные документы, передает РИА «Новости». Также, по его словам, для Уругвая было бы очень интересно иметь возможность производить «Спутник V». Он отметил, что Уругвай заинтересован в заключении с Россией соглашений о сотрудничестве в области здравоохранения, особенно в сфере учебных обменов специалистами. Ранее Россия договорилась о производстве «Спутника V» в Аргентине. Также стало известно, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в 37 странах мира с общим населением свыше 1,1 млрд человек. Напомним, «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале и Молдавии.

Вакцинацию итальянской певицы «Спутником V» сочли «позором Евросоюза» 26 февраля 2021, 05:52

Фото: Corriere Altomilanese/YouTube

Текст: Наталья Ануфриева

Журналист Тим Макналти в статье для британской газеты Express назвал позором Евросоюза (ЕС) вакцинацию итальянской певицы Анны Марии Кьюри российской вакциной «Спутник V». Макналти указал, что артистка сделала прививку во время гастролей в России и раскритиковала в беседе с телеканалом RT работу ЕС по проведению вакцинации. Журналист счел этот факт унизительным для европейских чиновников, передает РИА «Новости». «В Европе существует огромная проблема, поскольку здесь не удается вакцинировать население как можно быстрее. Это мешает возвращению к нормальной жизни, а здесь, в Москве, все работает более или менее в привычном режиме: магазины, театры – все открыто. Мы, музыканты, шокированы тем, что у нас все театры, как и другие учреждения культуры, закрыты. Я не могу понять, почему в Европе с этим медлят», – заявила тогда Кьюри. Она также предложила начать поставки российской вакцины в европейские страны, чтобы восполнить дефицит необходимых для прививки препаратов и начать всеобщую вакцинацию. Макналти отметил, что Хорватия уже готовит почву для приобретения «Спутника V». Аналогичные переговоры с представителями из России ведет Словакия. Ранее стало известно, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в 37 странах мира с общим населением свыше 1,1 млрд человек. Между тем в постпредство России при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке начали поступать запросы на российские вакцины от коронавируса от стран-членов ООН, которые буквально выстроились за ними в очередь. Напомним, «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе и Гватемале. Пригожин рассказал о своих страхах в связи с будущими концертами Валерии 26 февраля 2021, 19:23

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Артисты в надежде на отмену запретов на массовые мероприятия уже планируют концерты на весну. Однако есть риск, что зрители пока могут опасаться посещать места с большим количеством людей, сказал газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин. Из-за распространения коронавирусной инфекции в России были введены ограничения на проведение массовых мероприятий, из-за чего артисты не могут выступать перед полным залом фанатов. Тем не менее в связи с улучшением эпидемиологической ситуации россияне не теряют надежду, что вскоре смогут вернуться к прежней жизни. «У нас с певицей Валерией стоит концерт на 17 апреля, в день ее рождения. Мы пока планируем зал «Крокус Сити Холл» всего на три тысячи человек. Это первый концерт-тур, и больше мы пока не делаем, потому что должно совпасть несколько вещей: благополучие у людей, материальная возможность и желание пойти на мероприятие», – говорит Пригожин. Он подчеркивает, что может без проблем организовать концерт «хоть сегодня, хоть завтра», но есть определенный страх, что желание зрителей может не совпасть с желанием артистов и концертных площадок, поскольку ограничительные меры и страх заразиться парализовали россиян, и они какое-то время могут бояться ходить в места, где много людей. «Я очень надеюсь, что спрос будет высокий. Но если все все-таки не совпадет, то будет грустно, потому что когда ты вкладываешь деньги в организацию концертов, то у тебя есть определенный поток, это как предприятие. А когда ты, например, год не делал концерты, то ты рискуешь», – рассказывает собеседник. Продюсер также выразил уверенность, что люди соскучились по обычной нормальной жизни, и понадеялся, что это подтолкнет граждан к посещению концертов. Ранее из-за санитарных ограничений российский поп-певец Филипп Киркоров на год отказался от концертов на площадках для выступлений. В начале февраля мэр столицы Сергей Собянин заявил, что пока рано разрешать в столице проведение массовых мероприятий, однако в четверг сообщил, что в течение одного–двух месяцев московское правительство может снять несколько ограничений. Онищенко оценил планы ЕС ввести сертификаты ковид-вакцинации 26 февраля 2021, 10:38

Фото: Анна Исакова/ТАСС

Текст: Ирина Яровая

«Европе давно пора было ввести такие сертификаты. В России же эпидемиологическая ситуация гораздо лучше, а значит, мы можем обойтись без этого», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, комментируя заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о согласии лидеров стран Евросоюза с необходимостью введения электронных сертификатов вакцинации. «Евросоюз должен был ввести такие сертификаты уже давно и имеет на это полное право – их эпидемиологическая ситуация гораздо хуже, а показатели заболеваемости значительно выше, чем у нас. Россия же имеет свою реальность: мы активно ведем вакцинацию, собираем данные об иммунной прослойке в крупных городах», – считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Кроме того, запрет на пересечение границ внутри Евросоюза обусловлен единой шенгенской зоной, которая позволяет пересекать границы стран-членов множество раз. «Этот фактор делает риск заболеваемости выше, а проверку сертификатов о вакцинации – сложнее. Россия же пока не полностью открыла воздушное сообщение, значит, и рисков у нас меньше», – считает собеседник. «При этом если российский гражданин захочет въехать на территорию Евросоюза, ему не понадобится какое-то особое разрешение. Когда человек делает прививку, ему при необходимости выдают международный документ, который утвержден Всемирной организацией здравоохранения. Такой сертификат могут выдать даже после прививки от гриппа. Эти документы признаются во всем мире, наша вакцина не ставится под сомнение. Поэтому если действительно появится такой запрос, то наши дипломаты этот механизм отработают», – заключил Онищенко. Ранее лидеры стран Евросоюза признали необходимость введения в будущем электронных сертификатов вакцинации. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на пресс-конференции по итогам виртуального саммита ЕС. Такие сертификаты станут основанием для перемещения граждан внутри Евросоюза, а также, возможно, для въезда на его территорию из третьих стран. Меркель уточнила, что Еврокомиссии нужно около трех месяцев, чтобы проработать технические вопросы. Она пояснила, что для начала такие сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия сделает их «совместимыми», чтобы обеспечить возможность использовать их во всех странах-членах, передает РИА «Новости». Ранее в ЕК сообщали, что страны Евросоюза продолжают консультации по поводу будущего сертификата вакцинации от COVID-19, но договоренностей по деталям пока нет. Напомним, глава СПЧ заявил, что введение ковид-паспортов может дискриминировать тех, кто не получил прививку от коронавируса. В то же время уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала введение «антиковидных паспортов» своевременной и необходимой мерой в борьбе с пандемией. Тем не менее она отметила, что в таком случае возникают вопросы о защите прав граждан, которые не могут привиться по состоянию здоровья. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Кремль опроверг дефицит вакцины от коронавируса в России 26 февраля 2021, 13:14

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Нет какой-то информации о том, что спрос на прививки от коронавируса в России превышает предложение, со временем темпы вакцинации от COVID еще повысятся, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Сейчас мы нигде не наблюдаем дефицита, нету какой-то информации о том, что спрос на прививки превышает предложение. Очевидно, что со временем темпы вакцинации будут повышаться и как раз по мере того, как темпы вакцинации будут повышаться, будут также увеличиваться производственные мощности. Пока в этом плане процесс достаточно гармонично идет и никакого дефицита не возникает», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, считают ли в Кремле достаточными темпы вакцинации или нужно их усилить. Песков отметил, что темпы вакцинации «соответствуют периоду» и ожидается, что они будут увеличены. Ранее академик РАН Николай Брико спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом к лету. Украинцы пожаловались на побочные эффекты от вакцины AstraZeneca 26 февраля 2021, 12:10 Текст: Алина Назарова

Несколько сообщений о неблагоприятных последствиях после прививки от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca зарегистрированы на Украине, заявил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. «По состоянию на 25 февраля поступили и первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации. Таких сообщений у нас семь, они все несерьезные», – сказал Ляшко, передает РИА «Новости». Один случай зафиксировали в Черниговской области и шесть – в Черкасской. В вторник утром в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. Первым укол сделал врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы. Всего за два дня привились 1338 человек. Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада. Соломина выписали из больницы после лечения от коронавируса 26 февраля 2021, 16:34

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин выписан из больницы, где он проходил лечение от коронавируса, сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова. «Юрия Мефодьевича только что выписали из больницы, и мы отправили за ним машину. Он давно уже рвется в театр, где мы все его очень ждем», – передает ее слова РИА «Новости». 85-летний Соломин был госпитализирован с коронавирусом на прошлой неделе, отмечалось, что болезнь протекает не в тяжелой форме. В Москве раскрыли подробности о назальной вакцине «Спутник V» 26 февраля 2021, 22:07 Текст: Абдулла Шакиров

Назальная форма российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будет двухкомпонентной, а вводить препарат смогут только врачи, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире «Первого канала». «По сути дела это та же двухкомпонентная вакцина «Спутник V», только в коробочку будет одновременно положен специальная насадка-спрей. Пользоваться ей простому гражданину будет нельзя – несмотря на кажущуюся простоту введения, в любом случае вводить должен медицинский работник, и также два раза», – передает слова Раковой РИА «Новости». Как уточнила заммэра, назальная вакцина менее эффективна, но более безопасна. По ее словам, она будет формировать местный иммунитет и использоваться среди тех категорий граждан, которым не рекомендуется вводить инъекции. На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что специалистами разработана назальная форма «Спутника V», которая формирует иммунитет в зоне носоглотки. Данный препарат не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительная форма защиты, рассказал Собянин. Все три фазы клинических исследований назальной вакцины планируется провести в Москве. Первые серии вакцины «Спутник V» произвели в Беларуси 26 февраля 2021, 17:59 Текст: Вера Басилая

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации), АО «Генериум» и РУП «Белмедпрепараты» анонсировали запуск первой серии вакцины против коронавируса «Спутник V» в Беларуси. На площадках предприятия «Белмедпрепараты» по переданной российской компанией АО «Генериум» технологии осуществлен розлив первых валидационных серий вакцины для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи – Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»). После получения результатов изучения стабильности первых серий вакцины, ее будут выпускать в промышленных масштабах. Выпуск вакцины на площадках предприятия «Белмедпрепараты» позволит полностью обеспечить потребность Беларуси в вакцине против коронавируса, сообщает пресс-служба РФПИ. По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, между нашими странами есть договоренность о начале работ по совершенствованию и модернизации лабораторной базы Беларуси, кроме того, прорабатывается вопрос создания там полномасштабного производства российской вакцины. «РФПИ и партнеры готовы уже в ближайшем будущем обеспечить производство достаточного количества препарата в Беларуси для полного удовлетворения потребностей страны. Республика Беларусь стала первой зарубежной страной, которая начала клинические исследования «Спутник V», зарегистрировала препарат и начала вакцинацию. Налаживание собственного производства позволит существенно нарастить масштабы вакцинации при отсутствии логистических издержек», – заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Для налаживания производства РФПИ передал технологию выпуска вакцины и оказал всестороннюю полную поддержку партнерам в Беларуси, которым были переданы документация и необходимый биологический материал для производства вакцины. РФПИ также оказал помощь в выборе оборудования и закупке необходимого сырья и расходных материалов. Беларусь стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим «Спутник V». Регистрационное удостоверение вакцине было выдано 21 декабря 2020 года. Так же на территории Беларуси в октябре 2020 года начались первые зарубежные клинические исследования «Спутник V». Вакцинация добровольцев осуществлялась в восьми медицинских учреждениях, выбранных в качестве исследовательских центров. Поставка первой партии и старт вакцинации препаратом «Спутник V» в Беларуси состоялись 29 декабря 2020 года. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%, а против тяжелых случаев эффективность российской вакцины достигает 100%. Напомним, более 1,5 млн человек уже вакцинированы препаратом «Спутник V», она зарегистрирована в странах с населением 1,1 млрд человек. Вакцина «Спутник V» одобрена в России, Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС. Цена «Спутник V» составляет менее 10 долларов за инъекцию, что делает ее доступной для всего мира. Путин и Курц обсудили планы поставок в Австрию «Спутника V» 26 февраля 2021, 17:02 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц по телефону обсудили поставки в республику и совместное производство вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает пресс-служба Кремля. «Подробно обсуждены вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможности поставок в Австрию российской вакцины «Спутник V», а также налаживания ее совместного производства. В этой связи условлено о дальнейших плотных контактах по линии профильных ведомств двух стран», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе австрийской стороны. Напомним, в Австрии сравнили «Спутник V» с автоматом Калашникова. Ранее австрийский канцлер Себастьян Курц сообщал, что Австрия готова организовать производство российской и китайской вакцин от нового коронавируса в случае их регистрации Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA). Он также призвал отказаться от геополитики при рассмотрении заявок на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса. Вакцинация от коронавируса в Австрии началась в декабре 2020 года, для нее в настоящее время предусмотрены препараты компаний Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca. Россия договорилась о производстве «Спутника V» в Аргентине 26 февраля 2021, 18:25 Текст: Абдулла Шакиров

Москва и Буэнос-Айрес подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на создание производства российской вакцины от коронавируса «Спутника V». Документ подписан между Российским фондом прямых инвестиций и компанией Laboratorios Richmond, передает РИА «Новости». Как пишет аргентинский новостной портал Infobae, Laboratorios Richmond наладит производство вакцины в городе Пилар. Напомним, 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина приобрела 30 млн доз «Спутника V». 23 декабря минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в южноамериканскую республику 24 декабря 2020 года. 16 января в Аргентину доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 20 января в Аргентине одобрили использование «Спутника V» для вакцинации лиц старше 60 лет. После этого «Спутником V» привились президент Аргентины Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер. Президент Аргентины поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поставку российской вакцины «Спутник V» в южноамериканскую республику. 27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V». В Германии назвали «Спутник V» будущим экспортным хитом 26 февраля 2021, 13:01 Текст: Елизавета Булкина

У российской вакцины от коронавируса «Спутник V» есть все шансы стать экспортным хитом, поскольку уже сейчас препарат все больше привлекает внимание других стран, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung. По данным издания, к настоящему моменту имеется солидная база данных по препарату, также медицинский журнал The Lancet опубликовал статью о российской вакцине, эффективность которой составила 91,6%. Независимые эксперты назвали «Спутник V» безопасным и эффективным, передает «ИноСМИ». «Спутнику V», отмечает газета, уже доверились порядка 30 стран, в том числе Венгрия, которая стала единственной в ЕС страной, выдавшей разрешение на применение вакцины. Теперь интерес к препарату растет со стороны Словакии, Чехии и Хорватии. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал Венгрию образцом для подражания. Вакцина «Спутник V» была названа экспортным хитом также в Швейцарии. «Спутник V» входит в первую тройку вакцин от коронавируса по количеству стран, где применение препарата разрешено государственными регуляторами. Российская вакцина была зарегистрирована в 37 странах мира с общим населением свыше 1,1 млрд человек. Между тем в постпредство России при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке начали поступать запросы на российские вакцины от коронавируса от стран-членов ООН, которые буквально выстроились за ними в очередь. Россия выразила готовность производить с Испанией вакцину от COVID-19 26 февраля 2021, 21:37 Текст: Абдулла Шакиров

Россия готова сотрудничать с Испанией в сфере производства вакцины от коронавируса и проведении исследований, направленных на борьбу с COVID-19, сообщил вице-премьер Александр Новак. «Россия готова к сотрудничеству с испанскими партнерами в борьбе с коронавирусом – в проведении совместных исследований, обмене опытом, а также кооперации в области производства вакцины», – передает слова Новака ТАСС. На заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству было отмечено, что Россия и Испания по-прежнему являются стратегическими партнерами, невзирая на сложную ситуацию на экономических рынках. Как подчеркнул вице-премьер, «Москва и Мадрид демонстрируют высокий уровень взаимопонимания по ключевым вопросам». Ранее министр иностранных дел королевства Аранча Гонсалес Лая допустила применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Испании при условии одобрения Европейского агентства лекарственных средств. С начала пандемии COVID-19 в Испании выявлено более 2,7 млн случаев заболевания. Всего из-за коронавируса в стране умерли 57,8 тыс. человек. В конце октября 2020 г. правительство страны вновь ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого продлено до мая этого года. В России выявили 11 тыс. новых случаев коронавируса 26 февраля 2021, 11:06

Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявлено 11 086 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 11 086 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1336, Санкт-Петербурге – 947, Московской области – 502. Всего в стране выявлено 4 223 186 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 783 386 человек, из них 15 722 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 428 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 85 304 человека. Накануне, 25 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 198. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 112. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Попова сравнила ситуацию с COVID-19 в России и мире 26 февраля 2021, 14:33 Текст: Абдулла Шакиров

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России значительно спокойнее, чем в большинстве стран мира, заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. «Процесс эпидемический, который сегодня демонстрирует хороший результат России по прохождению всего периода пандемического подъема, значительно лучше, чем в большинстве стран мира. Это результат наших ученых и практиков», – цитирует Попову РИА «Новости». Руководитель Роспотребнадзора отметила, что вакцинация россиян тремя отечественными препаратами – это невероятный результат, достойный гордости. За минувшие сутки в России выявлено 11086 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания. Ранее академик РАН Николай Брико спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом к лету. Додон объявил о регистрации «Спутник V» в Молдавии 26 февраля 2021, 16:38 Текст: Алексей Дегтярев

В Молдавии зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V», сообщил бывший президент страны и председатель Партии социалистов Игорь Додон в социальных сетях. «Радостная новость для всех граждан Молдавии! Несколько минут назад в Республике Молдавия была официально зарегистрирована российская вакцина против коронавируса «Спутник V», – сообщил Додон в своем Facebook. Он добавил, что препарат был зарегистрирован, несмотря на «попытки аппарата» действующего президента страны Майи Санду предотвратить эту процедуру. «Выражаю искреннюю благодарность российским партнерам за их открытость и готовность оказывать помощь Молдавии и ее гражданам», – сказал политик. Ранее Додон заявлял, что Санду оказывают давление на правительственные органы, чтобы вакцина «Спутник V» не была зарегистрирована в стране. Напомним, 16 февраля в Молдавию поступили документы для регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V».