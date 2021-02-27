Русский монастырь остался без электричества из-за непогоды в США

Крестовоздвиженский монастырь Русской православной церкви за границей (РПЦЗ), расположенный в Западной Виргинии, сильно пострадал и остался без электричества почти на две недели из-за аномальных холодов в США, сообщил благочинный иеромонах Гавриил (Хутен).

Иеромонах сообщил, что «почти две недели без энергии – без электричества, без телефонов», передает РИА «Новости».

Двум зданиям был нанесен ущерб из-за падения больших обледеневших деревьев, одно из которых пробило крышу над алтарем.

«У нас были некоторые повреждения у зданий, один из монастырских фургонов был полностью раздавлен огромным деревом... Никто не пострадал, все здоровы, и теперь мы можем ехать в город Уэйн за едой и товарами», – сказал отец Гавриил.

Он объяснил, что монахи не смогли добраться до всех построек из соображений безопасности и в настоящее время не могут узнать, насколько серьезны повреждения.

Электроэнергетические компании заявили, что надеются восстановить подачу света в эти выходные или в начале следующей недели, однако даже если это произойдет, сохраняется большая вероятность того, что интернет появится через несколько недель.

«Таким образом, может пройти еще несколько недель, прежде чем мы сможем возобновить нормальную коммерческую деятельность и поддерживать себя как обычно», – сказал иеромонах.

По словам отца Гавриила, монахи поддерживают себя, производя благовония, мыло из козьего молока и свечи. Они продают их через интернет, потому вызванные погодными условиями проблемы существенно повлияли на жизнь монастыря.

Монашеская община начала восстанавливать нормальную жизнь, но пока остается неизвестным, в какую сумму ей обойдется ущерб из-за холодов и приостановки продаж. Отец Гавриил оценил убытки как минимум в 30 тыс. долларов, отметив, что это предварительная оценка. Монахи отправили несколько просьб о помощи через сайт, по электронной почте и через фонд помощи РПЦЗ.

«Мы были признательны, когда увидели, сколько людей в США и даже во всем мире прислали нам молитвы и пожертвования», – сказал он.

Напомним, снежная буря обрушилась на 25 штатов в США, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов США остались без электричества, больше всего пострадал штат Техас. Жертвами аномальных холодов в ряде американских штатов стали 50 человек, большая часть смертей приходится на Техас.

Кроме того, в Техасе столкнулись с проблемами с качеством водопроводной воды, более 260 тыс. человек живут на территориях, где не работают системы водоснабжения.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему американская энергетика оказалась бессильна перед морозами.