В Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве матери

Шарий: Обвинения против меня опозорят Украину

Обвинения в государственной измене, выдвинутые против меня украинскими властями, абсурдны. Если с ними ознакомятся в Европе, то это будет позор для украинского государства, заявил газете ВЗГЛЯД известный блогер Анатолий Шарий.

«То, что СБУ объявила меня в розыск, я оцениваю абсолютно нормально: уже девять лет я в розыске у этого недогосударства, теперь побуду еще. Ведь, по мнению СБУ, я «совершал подрывную деятельность путем пропаганды многоязычия», «вызывал недоверие к действующей власти и к Службе безопасности Украины путем размещения видео, где назвал ее сотрудников «тупыми свиньями», «вызывал сомнение во внешнеполитическом и внутриполитическом курсе Украины», в котором вообще ни у кого сомнений быть не должно. Это все цитаты! Если бы я такую фигню читал в СССР, возможно, у меня не было бы разрыва с реальностью. Но то, что я это вижу сейчас, этот бред сумасшедшего. Кто это пишет – борцы с «совком»?» – высказался украинский блогер, лидер Партии Шария Анатолий Шарий.

Если украинские власти «вышлют это в Европу, мне будет плевать – я максимально унижу это государство», заявил Шарий. «Не просто одного Зеленского, а все государство целиком. Если государственная машина в лице СБУ пошла на дно и предъявляет такое людям, это государство надо максимально опозорить. И вот тогда пусть действительно считают меня государственным изменником», – сказал он.

Собеседник подчеркнул – риска экстрадиции с территории Евросоюза, а также угрозы для партии по закону нет. «Даже если бы у меня не было статуса беженца, никакой экстрадиции по такому поводу не бывает. Я покидать ЕС не собираюсь, а про экстрадицию они пусть расскажут своим бабушкам в колхозных селах. На партии тоже это никак не должно отразиться, но так как украинские власти поступают беззаконно, в реальности может быть все что угодно», – считает Шарий.

По мнению блогера, если правительство позволяет себе поступать «по беспределу», то с самим президентом Зеленским тоже скоро так расправятся. «С другой стороны, я всегда стою на принципах законности, поэтому считаю, что он должен будет просто отсидеть свои 50 лет срока, а еще лучше, пожизненное заключение. То, что он сейчас делает – это уголовное преступление, узурпация власти. Его команда говорит ему: «Делай, Вовчик, делай!», а он тупой, поэтому все это подписывает», – полагает Шарий.

Точно в таком же стиле был создан и законопроект о коллаборационизме, считает политик. «Этот законопроект создавался специально под меня и под мою партию. По нему, партия запрещается, если ее функционер осужден по 111-й статье Уголовного кодекса – измена Родине. Эту статью «нарисовали» мне, а в нынешних условиях могут предъявить вообще любому гражданину Украины, даже если он немой», – констатировал он.

Ранее пропрезидентская украинская партия «Слуга народа» внесла в Раду два проекта закона о наказании за сотрудничество с Россией, республиками Донбасса и властями Крыма.

СБУ 16 февраля предъявила Шарию обвинение в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере по статьям «государственная измена» и «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». В ведомстве полагают, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.

В четверг он не явился на допрос в Службу безопасности Украины, его объявили в государственный розыск, сообщила пресс-служба СБУ. Журналист находится за пределами Украины, поэтому к следователям для ознакомления с материалами дела явились его защитники.

Анатолий Шарий назвал беспределом дело СБУ против него, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Блогер выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью.

«Зеленский может запретить любую партию, запретить высказываться против власти. Но он никогда не сможет запретить людям думать, что он преступник. Оппозиции необходимо добиваться импичмента любым законным способом, вредить этой власти везде, где только можно. Если еще два года этот психически больной человек продержится у власти, он сможет просто отменить выборы, объявить себя императором, обложиться эсбэушниками, ввести военную диктатуру и расстреливать людей на улицах за инакомыслие. Пока этого не произошло, его нужно остановить», – заключил Шарий.