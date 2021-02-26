Минобороны Армении назвало плановыми полеты военной авиации над Ереваном

Взгляд
26 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 14:21  |  vz.ru
Разделы

Подходит ли России китайский путь борьбы с бедностью

Китай разгадал секрет борьбы с бедностью Zhou Zhiyong/Keystone Press Agency/
Global Look Press
Китай заявил об очередном историческом чуде: Пекин искоренил бедность. В заявлении Пекина есть доля лукавства. Речь идет, конечно, об абсолютной нищете. Только за последние восемь лет над чертой бедности смогли подняться почти 100 млн китайцев. Как победить бедность по-китайски и стоит ли России перенимать такие методы борьбы?  Подробности...
Перейти в раздел…

Евродепутат: Западные либералы не в курсе выходок Навального

Ирландский депутат Клэр Дейли решила защитить Россию от потока нелепых обвинений Brian Lawless/Reuters
«Если бы либералы Европы удосужились прочесть хотя бы несколько националистических и расистских высказываний Навального, их энтузиазм насчет этого человека сразу же бы угас», – заявила газете ВЗГЛЯД депутат Европарламента Клэр Дейли. По ее мнению, Запад совершенно напрасно делает ставку на этого российского блогера. Подробности...
Перейти в раздел…

Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

Широко известно использование велосипедов в Вермахте – но и Красная армия этим не гнушалась German Federal Archives/wikimedia.org
Архивы Минобороны раскрыли одну из забытых страниц Великой Отечественной. Вступление Красной армии на территорию Германии породило новое массовое явление – захваченные советскими военными трофейные велосипеды «растаскивались и варварски использовались отдельными военнослужащими». В чем было значение велосипедов для военного дела и почему возникли злоупотребления ими? Подробности...
Перейти в раздел…

Германия спасает грузин от кризиса и нищеты

Трудолюбивый грузинский народ с радостью готов работать в Германии Сергей Кузнецов/РИА Новости
Колоссальный ажиотаж возник в Грузии вокруг щедрого предложения, поступившего из ФРГ. Берлин готов принять грузинских граждан в качестве гастарбайтеров для сезонных работ в сельском хозяйстве. Десятки тысяч грузин пожелали покинуть родину ради такой возможности. А все потому, что коронавирус и русофобия ввергли Грузию в крупнейший экономический кризис. Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

Замечательный духовный путь русского интеллигента

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
26 февраля 77 лет назад умер Петр Струве. Яркий человек в России, но еще более яркий – в русском зарубежье. Его биографию можно смело назвать иконографическим символом русской интеллигенции, перемолотой революцией и, во многом, переродившейся в ней. Подробности...

Россия предпочитает быть зрителем в армянском театре

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В будущем Россия если и станет вмешиваться в дела соседей, то только по соображениям этического характера. Если будет совсем плохо, то спасет. Но решать за соседей их проблемы уже не будет. Подробности...

Самый близкий для Белоруссии порт – Калининград

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Всего лишь немногим более года назад Александр Лукашенко называл Калининградскую область «нашей областью». Заявлял, что Белоруссия чувствует себя «ответственной» за Калининград. Золотые слова, Александр Григорьевич! Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Армия против Пашиняна

Зеленский стал диктатором

Обсуждение: 8 комментариев

Байден увеличит США на пару штатов

Перейти в раздел…

Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
Подробности...
Обсуждение: 80 комментариев

Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
Подробности...

Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Кто из украинских президентов вызывает у вас большую неприязнь?
  • Зеленский

  • Порошенко
Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
  • Гендерным (мужской праздник)

  • Профессиональным (праздник военнослужащих)

  • В равной степени и тем и другим

  • Не считаю этот день праздником
Вы когда-либо брали ипотечный кредит?
  • Да, и он уже возвращен

  • Да, и сейчас выплачиваю

  • Нет, но планирую

  • Нет, и не планирую
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Зеленский назвал условие прекращения ненависти к России на Украине
    Алиев назвал заявление Пашиняна об «Искандерах» анекдотом Эксперт сказал, почему Байден решил нанести авиаудар по Сирии В Бухаресте потребовали переименовать парк имени маршала Толбухина Ученые сообщили о рекордном замедлении Гольфстрима
    Киргизия договорилась о поставках российских С-300 и беспилотников В Германии назвали «громадную ошибку» Украины Песков оценил выезд российских дипломатов из КНДР на дрезине Вакцинацию итальянской певицы «Спутником V» сочли «позором Евросоюза»
    Немецкие СМИ: Власти Германии рассматривают четыре варианта по «Северному потоку – 2» Захарова заявила об отвержении Западом всех неудобных вопросов по Навальному Госдеп США призвал Россию отменить запрет «Свидетелей Иеговы» Юрист рассказал об ответственности для хозяина суши-бара в разрушенной взрывом многоэтажке

    Главная тема


    Евродепутат: Западные либералы не в курсе выходок Навального

    «вмешательство» в выборы


    Эксперт объяснил объявление ФБР о крупной награде за поимку «офицера ГРУ»

    серьезные травмы


    В центре Москвы избили музыканта «Машины времени»

    «атака из Калининграда»


    В Польше смоделировали сценарий ядерной войны России и НАТО

    Видео

    попытка военного переворота


    За критику «Искандеров» Пашинян потерял армию

    щедрое предложение


    Германия спасает грузин от кризиса и нищеты

    историческое достижение


    Подходит ли России китайский путь борьбы с бедностью

    Обновленная партия


    «Справедливая Россия» обещает построить социализм после выборов

    глобальный подход


    Игорь Мальцев: Эта зима доказала бессмысленность зеленой энергетики

    новый законопроект


    Андрей Сорокин: Как победить мертвого Гитлера

    Северный поток – 2


    Олег Хавич: Варшава и Киев берут Джо Байдена «на слабо»

    голубое топливо


    Российскому газу не страшна зеленая энергетика

    на ваш взгляд


    Кто из украинских президентов вызывает у вас большую неприязнь?

    Минобороны Армении назвало плановыми полеты военной авиации над Ереваном

    26 февраля 2021, 14:03

    Текст: Алина Назарова

    Полеты военной авиации над Ереваном являются плановыми, заявил начальник главного управления информации и по связям с общественностью министерства обороны Армении Геворг Алтунян.

    В четверг и пятницу над Ереваном пролетали военные самолеты, в том числе во время акций протеста в центре столицы.

    Отвечая на вопрос РИА «Новости», являются ли полеты плановыми, Алтунян сказал: «Да, конечно».

    Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

    После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота». 


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
    Военная авиация пролетела над Ереваном
       25 февраля 2021, 14:48
    Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Военная авиация пролетела над Ереваном во время акций протеста сторонников и противников премьера Армении Никола Пашиняна.

    Авиация пролетела над площадью Свободы во время митинга оппозиции. Собравшиеся приветствовали ее аплодисментами, передает РИА «Новости».

    В среду премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».

    Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

    В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в свою очередь сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота»

    Коментарии (27)
    Минобороны: «Искандер-М» в ходе конфликта в Карабахе не применялись
       25 февраля 2021, 18:51
    Фото: Константин Морозов/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    В ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году ракетные комплексы «Искандер-М» не применялись, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вероятно, ввели в заблуждение, заявили в Минобороны России.

    «Ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Республики Армения. Судя по всему, (…) премьер-министра Армении Никола Пашиняна ввели в заблуждение, в следствие чего он использовал неверную информацию», – заявил представитель российского военного ведомства, видео его выступления опубликовано в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти».

    В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».

    Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

    В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян, в свою очередь, сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».

    Президент Армении Армен Саркисян завил, что принимает меры по снижению напряженности в стране, и призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции.

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Армения никогда не находилась в таком плачевном состоянии, как сейчас, в этом виноваты власти страны.

    Коментарии (69)
    Алиев заявил о глубоком кризисе в Армении
       25 февраля 2021, 16:22
    Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Армения никогда не находилась в таком плачевном состоянии, как сейчас, в этом виноваты власти страны.

    «Армения никогда не была в таком плачевном положении. Это их руководители поставили их в такое положение. И лидеры хунты, руководившей Арменией 20 лет, – хунта Кочарян – Саргсян, и пришедшее после нее правительство», – цитирует Алиева РИА «Новости».

    Ситуацию после войны в Нагорном Карабахе в Армении Алиев охарактеризовал как кризис.

    «Что касается послевоенного периода, то сейчас все видят, что Азербайджан развивается, начались восстановительные работы (в Карабахе), а в Армении кризис, обвиняют друг друга, огрызаются друг на друга. Иностранные представители всегда говорили нам, что армянское общество демонстрирует единство и что в армянском обществе существует национальное единство. Теперь мы видим, где находится это национальное единство», – добавил президент Азербайджана.

    Ранее президент Армении Армен Саркисян завил, что принимает меры по снижению напряженности в стране, и призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции.

    В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».

    Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

    В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян, в свою очередь, сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».

    Коментарии (6)
    Алиев назвал заявление Пашиняна об «Искандерах» анекдотом
       26 февраля 2021, 12:31
    Фото: Александр Щербак/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Баку не фиксировал применение ракетных комплексов «Искандер» во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, назвав анекдотичным заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о комплексах.

    По словам азербайджанского лидера, заявления премьера Армении в связи ракетными комплексами «Искандер» в Баку вызвали вопросы, передает РИА «Новости».

    «Мы не видели пуска ракеты «Искандер». Когда было озвучено заявление, мы еще раз поинтересовались, но нет, мы этого не видели. Это просто очередной ляп, которых публично было уже много, комедийное заявление, анекдот», – заявил Алиев.

    Он также заявил, что Азербайджан намерен продолжить военно-техническое сотрудничество с Россией. «Мы будем сотрудничать. После войны были соответствующие контакты, так как надо компенсировать потери по технике. Все идет планово», – сказал.

    Алиев добавил, что «российская техника – одна из лучших в мире, просто нужно, чтобы она была в хороших руках».

    Ранее в Минобороны России заявили, что «с недоумением и удивлением» ознакомились с заявлением Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В ведомстве отметили, что Армения не применяла свои «Искандеры» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны.

    Коментарии (39)
    Эксперт: В Армении может состояться первый военный переворот на постсоветском пространстве
       25 февраля 2021, 18:07
    Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    «Если сейчас армия отстранит [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна и назначит правительство, постоянное или временное, навести порядок до новых выборов, это будет первый канонический военный на постсоветском пространстве. Новое слово», – заявил журналист Александр Баунов, комментируя события в Ереване.

    «По поводу Армении. Как ни странно, на постсоветском пространстве было все: и революции, цветные и черно-белые, и диктатуры, и демократии, и гибридные режимы, гражданские и межгосударственные войны, дворцовые перевороты и передача власти по наследству. Не было только одного – классического военного переворота», – написал он в своем Telegram-канале.

    Баунов предположил, что в случае свершения военного переворота, Армения «пожалует в почтенный клуб государств Ближнего Востока, Юго-Восточной и Южной, где армия выполняет роль политического модератора и надзирателя».

    «Это будет мощный разрыв с советской традицией, которая держала армию вне политики, и которой по инерции следовали до этого времени все постсоветские государства независимо от строя», – подчеркнул журналист.

    В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».

    Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

    В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян, в свою очередь, сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».

    Президент Армении Армен Саркисян завил, что принимает меры по снижению напряженности в стране, и призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции.

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Армения никогда не находилась в таком плачевном состоянии, как сейчас, в этом виноваты власти страны.

    Коментарии (22)
    Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении

    25 февраля 2021, 19:15

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в республике, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе Еревана.

    «Была обсуждена ситуация в Армении… Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».

    «Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности», – добавил Песков.

    В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».

    Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

    Минобороны России в свою очередь заявило, что в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году ракетные комплексы «Искандер-М» не применялись.

    В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян, в свою очередь, сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».

    Президент Армении Армен Саркисян завил, что принимает меры по снижению напряженности в стране, и призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции.

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Армения никогда не находилась в таком плачевном состоянии, как сейчас, в этом виноваты власти страны.

    Коментарии (25)
    Алиев: Пашинян ведет Армению в бездну и разруху
       26 февраля 2021, 10:35
    Фото: Пресс-служба президента
    Азербайджана/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что последние события в Ереване являются внутренним делом Армении, но добавил, что правительство Никола Пашиняна ведет страну «в бездну и разруху».

    «Эти события показывают, что Армения находится сегодня в такой тяжелой ситуации, что те процессы, которые идут там, подрывают армянскую государственность, и в этом виноваты прежнее и нынешнее руководство Армении», – заявил Алиев, добавив, правительство Никола Пашиняна ведет страну «в бездну и разруху».

    В то же время он назвал ситуацию в Армении «внутренним делом страны», передает РИА «Новости».

    Он также выразил надежду, что эти события не повлияют на реализацию трехстороннего заявления по Карабаху, которое он подписал с лидерами Армении Николом Пашиняном и России Владимиром Путиным 9 ноября.

    «Заявление, подписанное 10 ноября (9 ноября по времени Москвы), исполняется и должно полностью выполняться. Большая часть положений этого заявления уже выполнена. Надеюсь, что несмотря на ситуацию, сложившуюся в Армении, подписанное 10 ноября заявление будет выполнено», – сказал Алиев, передает ТАСС.

    Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

    После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (8)
    США призвали ВС Армении не вмешиваться в политику

    26 февраля 2021, 00:34

    Текст: Евгения Шестак

    Госдеп США внимательно следит за развитием ситуации в Армении и призывает вооруженные силы этой страны воздержаться от вмешательства во внутреннюю политику, сообщил представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс.

    «Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые могут привести к эскалации, а также избегать насилия. Мы напоминаем всем сторонам о незыблемом принципе демократии – что вооруженные силы государства не должны вмешиваться во внутреннюю политику», – цитирует ТАСС Прайс. 

    По его словам, США пока не принимали решений о том, будут они считать нынешние события в Армении попыткой переворота или нет.

    В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в свою очередь сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».

    В среду премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%». Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (27)
    Оппозиция Армении развернула палаточный городок перед зданием парламента
       25 февраля 2021, 22:00
    Фото: Арам Нерсесян/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Оппозиция Армении, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, установила палатки перед зданием парламента на проспекте Баграмяна в Ереване, объявив свою акцию бессрочной.

    В Ереване проходят акции сторонников и противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Требующие его отставки оппозиционеры собрались у парламента и заблокировали прилегающий к нему проспект Баграмяна. Полицейские выстроились в цепь, но в действия протестующих не вмешиваются. Сам Никол Пашинян объявил о прекращении своей акции и призвал политические силы к консультациям, передает РИА «Новости». Ранее один из организаторов акции, председатель партии «Родина», экс-глава Службы нацбезопасности Артур Ванецян заявил, что акция оппозиции на проспекте Баграмяна будет бессрочной.

    В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в свою очередь сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».

    В среду премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%». Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

    Коментарии (10)
    В палаточный лагерь в центре Еревана начали прибывать противники Пашиняна
       26 февраля 2021, 09:00
    Фото: HAYK BAGHDASARYAN/
    PHOTOLURE/EPA/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    С наступлением утра сторонники оппозиции начали прибывать в палаточный лагерь на проспекте Баграмяна в центре Еревана, они приносят с собой продукты, теплые вещи.

    Лагерь из десятка палаток разбит на проезжей части проспекта около ограждения парламента, где в 10.00 по московскому времени ожидается начало заседания парламента. Около 200 сторонников оппозиции ночевали в лагере, они жгли костры, чтобы согреться. Погреться ночью к кострам пускали и стражей порядка. Они мирно обсуждали с оппозиционерами последние события. Кроме того, цепь полицейских охраняет забор парламента. Также их машины перекрыли въезд на проспект Баграмяна с двух сторон от палаточного лагеря.

    С наступлением утра сюда начали прибывать дополнительные группы сторонников – они приносят с собой продукты, теплые вещи, передает РИА «Новости».

    В целом обстановка мирная, в остальных районах Еревана также нет никаких признаков активности противников или сторонников Пашиняна.

    Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

    После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (19)
    Генштаб ВС Армении подтвердил требование отставки Пашиняна

    25 февраля 2021, 14:39

    Текст: Алина Назарова

    Генеральный штаб вооруженных сил Армении подтверждает требование отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства.

    «Заявление Генштаба ВС утром 25 февраля никем не было направлено и сделано под чьим-либо давлением. Это четкое убеждение и позиция генералов и офицеров, цель которых одна – служить спасению Родины в этот ответственный момент. Мы еще раз подтвердим нашу четкую позицию», – отмечается в заявлении, передает ТАСС.

    В среду премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».

    Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

    В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в свою очередь сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота»

    Коментарии (2)
    Президент Армении заявил о поиске путей мирного урегулирования ситуации

    25 февраля 2021, 15:16

    Текст: Алина Назарова

    Президент Армении Армен Саркисян завил, что принимает меры по снижению напряженности в стране и призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции.

    «Я призываю всех – государственные и правоохранительные органы, политические силы, всех граждан – проявлять сдержанность и здравый смысл и действовать строго в рамках конституции. Каждое необдуманное слово или действие увеличивает напряжение и углубляет кризис. Подтверждая роль института президента как уравновешивающего органа, я срочно предпринимаю шаги для снижения напряженности и поиска путей мирного урегулирования ситуации», – говорится в заявлении, передает ТАСС.

    В среду премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».

    Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

    В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в свою очередь сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота»

    Коментарии (3)
    Лавров обсудил с главой МИД Армении ситуацию в республике

    25 февраля 2021, 15:04

    Текст: Алина Назарова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил с армянским коллегой Арой Айвазяном ситуацию в республике, заявив, что Москва рассчитывает на урегулирование ситуации в мирном русле.

    «25 февраля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова и министра иностранных дел Республики Армения А.Г. Айвазяна», – говорится в сообщении на сайте МИД.

    Айвазян информировал российского коллегу о последнем развитии событий в Армении. С российской стороны подчеркнуто, что мы «рассматриваем ситуацию как внутреннее дело Армении, рассчитываем на ее урегулирование в мирном русле».

    В среду премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».

    Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

    В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в свою очередь сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».  

    Коментарии (1)
    Объединенная оппозиция Армении созвала митинг в центре Еревана

    26 февраля 2021, 10:46

    Текст: Алина Назарова

    Объединенная оппозиция Армении созывает митинг у здания парламента, говорится в заявлении оппозиционного «Движения спасения родины», объединяющего около 20 политсил, требующих отставки премьера Никола Пашиняна.

    «Сегодня в 13.00 (12.00 мск) перед зданием парламента состоится митинг. Ночь на проспекте Баграмяна (у парламента) прошла мирно, в рабочей атмосфере. С раннего утра сюда прибыли Вазген Манукян (кандидат от оппозиции на пост премьера), представители движения. Граждане также собираются перед Национальным собранием», – говорится в сообщении «Движения спасения родины», передает РИА «Новости».

    Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

    После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».

    Коментарии (3)
    Алиев заявил о возвращении Армении всех военнопленных

    26 февраля 2021, 11:04

    Текст: Алина Назарова

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку вернул всех армянских граждан, попавших в плен в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, а удерживаются Азербайджаном только «террористы и диверсанты».

    «Военнопленные, которые были у нас, – мы их всех вернули. Причем мы вернули раньше, чем вернули нам. Эти люди (удерживаемые в настоящий момент Азербайджаном) в эту категорию не попадают, это террористы и диверсанты, и любая спекуляция со стороны Армении или каких-то стран неуместна», – сказал он, передает ТАСС.

    В то же время Алиев заявил, что Ереван не передал карты минных полей в Карабахе, это можно считать преступлением.

    «Нам армянская сторона не представила карты минных полей, и это, кстати, тоже может рассматриваться как преступление, потому что после окончания военных действий у нас несколько случаев – и среди военнослужащих, и среди гражданских лиц, которые погибли только потому, что нам не представили карты минных полей», – сказал он.

    Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны – Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •