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Минобороны Армении назвало плановыми полеты военной авиации над Ереваном
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Полеты военной авиации над Ереваном являются плановыми, заявил начальник главного управления информации и по связям с общественностью министерства обороны Армении Геворг Алтунян.
В четверг и пятницу над Ереваном пролетали военные самолеты, в том числе во время акций протеста в центре столицы.
Отвечая на вопрос РИА «Новости», являются ли полеты плановыми, Алтунян сказал: «Да, конечно».
Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Военная авиация пролетела над Ереваном
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Военная авиация пролетела над Ереваном во время акций протеста сторонников и противников премьера Армении Никола Пашиняна.
Авиация пролетела над площадью Свободы во время митинга оппозиции. Собравшиеся приветствовали ее аплодисментами, передает РИА «Новости».
В среду премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в свою очередь сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Минобороны: «Искандер-М» в ходе конфликта в Карабахе не применялись
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В ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году ракетные комплексы «Искандер-М» не применялись, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вероятно, ввели в заблуждение, заявили в Минобороны России.
«Ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Республики Армения. Судя по всему, (…) премьер-министра Армении Никола Пашиняна ввели в заблуждение, в следствие чего он использовал неверную информацию», – заявил представитель российского военного ведомства, видео его выступления опубликовано в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти».
В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян, в свою очередь, сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Президент Армении Армен Саркисян завил, что принимает меры по снижению напряженности в стране, и призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции.
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Армения никогда не находилась в таком плачевном состоянии, как сейчас, в этом виноваты власти страны.
Алиев заявил о глубоком кризисе в Армении
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Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Армения никогда не находилась в таком плачевном состоянии, как сейчас, в этом виноваты власти страны.
«Армения никогда не была в таком плачевном положении. Это их руководители поставили их в такое положение. И лидеры хунты, руководившей Арменией 20 лет, – хунта Кочарян – Саргсян, и пришедшее после нее правительство», – цитирует Алиева РИА «Новости».
Ситуацию после войны в Нагорном Карабахе в Армении Алиев охарактеризовал как кризис.
«Что касается послевоенного периода, то сейчас все видят, что Азербайджан развивается, начались восстановительные работы (в Карабахе), а в Армении кризис, обвиняют друг друга, огрызаются друг на друга. Иностранные представители всегда говорили нам, что армянское общество демонстрирует единство и что в армянском обществе существует национальное единство. Теперь мы видим, где находится это национальное единство», – добавил президент Азербайджана.
Ранее президент Армении Армен Саркисян завил, что принимает меры по снижению напряженности в стране, и призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции.
В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян, в свою очередь, сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Алиев назвал заявление Пашиняна об «Искандерах» анекдотом
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Баку не фиксировал применение ракетных комплексов «Искандер» во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, назвав анекдотичным заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о комплексах.
По словам азербайджанского лидера, заявления премьера Армении в связи ракетными комплексами «Искандер» в Баку вызвали вопросы, передает РИА «Новости».
«Мы не видели пуска ракеты «Искандер». Когда было озвучено заявление, мы еще раз поинтересовались, но нет, мы этого не видели. Это просто очередной ляп, которых публично было уже много, комедийное заявление, анекдот», – заявил Алиев.
Он также заявил, что Азербайджан намерен продолжить военно-техническое сотрудничество с Россией. «Мы будем сотрудничать. После войны были соответствующие контакты, так как надо компенсировать потери по технике. Все идет планово», – сказал.
Алиев добавил, что «российская техника – одна из лучших в мире, просто нужно, чтобы она была в хороших руках».
Ранее в Минобороны России заявили, что «с недоумением и удивлением» ознакомились с заявлением Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В ведомстве отметили, что Армения не применяла свои «Искандеры» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны.
Эксперт: В Армении может состояться первый военный переворот на постсоветском пространстве
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«Если сейчас армия отстранит [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна и назначит правительство, постоянное или временное, навести порядок до новых выборов, это будет первый канонический военный на постсоветском пространстве. Новое слово», – заявил журналист Александр Баунов, комментируя события в Ереване.
«По поводу Армении. Как ни странно, на постсоветском пространстве было все: и революции, цветные и черно-белые, и диктатуры, и демократии, и гибридные режимы, гражданские и межгосударственные войны, дворцовые перевороты и передача власти по наследству. Не было только одного – классического военного переворота», – написал он в своем Telegram-канале.
Баунов предположил, что в случае свершения военного переворота, Армения «пожалует в почтенный клуб государств Ближнего Востока, Юго-Восточной и Южной, где армия выполняет роль политического модератора и надзирателя».
«Это будет мощный разрыв с советской традицией, которая держала армию вне политики, и которой по инерции следовали до этого времени все постсоветские государства независимо от строя», – подчеркнул журналист.
В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян, в свою очередь, сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Президент Армении Армен Саркисян завил, что принимает меры по снижению напряженности в стране, и призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции.
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Армения никогда не находилась в таком плачевном состоянии, как сейчас, в этом виноваты власти страны.
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в республике, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе Еревана.
«Была обсуждена ситуация в Армении… Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».
«Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности», – добавил Песков.
В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
Минобороны России в свою очередь заявило, что в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году ракетные комплексы «Искандер-М» не применялись.
В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян, в свою очередь, сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Президент Армении Армен Саркисян завил, что принимает меры по снижению напряженности в стране, и призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции.
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Армения никогда не находилась в таком плачевном состоянии, как сейчас, в этом виноваты власти страны.
Алиев: Пашинян ведет Армению в бездну и разруху
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что последние события в Ереване являются внутренним делом Армении, но добавил, что правительство Никола Пашиняна ведет страну «в бездну и разруху».
«Эти события показывают, что Армения находится сегодня в такой тяжелой ситуации, что те процессы, которые идут там, подрывают армянскую государственность, и в этом виноваты прежнее и нынешнее руководство Армении», – заявил Алиев, добавив, правительство Никола Пашиняна ведет страну «в бездну и разруху».
В то же время он назвал ситуацию в Армении «внутренним делом страны», передает РИА «Новости».
Он также выразил надежду, что эти события не повлияют на реализацию трехстороннего заявления по Карабаху, которое он подписал с лидерами Армении Николом Пашиняном и России Владимиром Путиным 9 ноября.
«Заявление, подписанное 10 ноября (9 ноября по времени Москвы), исполняется и должно полностью выполняться. Большая часть положений этого заявления уже выполнена. Надеюсь, что несмотря на ситуацию, сложившуюся в Армении, подписанное 10 ноября заявление будет выполнено», – сказал Алиев, передает ТАСС.
Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
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США призвали ВС Армении не вмешиваться в политику
Госдеп США внимательно следит за развитием ситуации в Армении и призывает вооруженные силы этой страны воздержаться от вмешательства во внутреннюю политику, сообщил представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс.
«Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые могут привести к эскалации, а также избегать насилия. Мы напоминаем всем сторонам о незыблемом принципе демократии – что вооруженные силы государства не должны вмешиваться во внутреннюю политику», – цитирует ТАСС Прайс.
По его словам, США пока не принимали решений о том, будут они считать нынешние события в Армении попыткой переворота или нет.
В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в свою очередь сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
В среду премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%». Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
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Оппозиция Армении развернула палаточный городок перед зданием парламента
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Оппозиция Армении, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, установила палатки перед зданием парламента на проспекте Баграмяна в Ереване, объявив свою акцию бессрочной.
В Ереване проходят акции сторонников и противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Требующие его отставки оппозиционеры собрались у парламента и заблокировали прилегающий к нему проспект Баграмяна. Полицейские выстроились в цепь, но в действия протестующих не вмешиваются. Сам Никол Пашинян объявил о прекращении своей акции и призвал политические силы к консультациям, передает РИА «Новости». Ранее один из организаторов акции, председатель партии «Родина», экс-глава Службы нацбезопасности Артур Ванецян заявил, что акция оппозиции на проспекте Баграмяна будет бессрочной.
В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в свою очередь сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
В среду премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%». Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
В палаточный лагерь в центре Еревана начали прибывать противники Пашиняна
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С наступлением утра сторонники оппозиции начали прибывать в палаточный лагерь на проспекте Баграмяна в центре Еревана, они приносят с собой продукты, теплые вещи.
Лагерь из десятка палаток разбит на проезжей части проспекта около ограждения парламента, где в 10.00 по московскому времени ожидается начало заседания парламента. Около 200 сторонников оппозиции ночевали в лагере, они жгли костры, чтобы согреться. Погреться ночью к кострам пускали и стражей порядка. Они мирно обсуждали с оппозиционерами последние события. Кроме того, цепь полицейских охраняет забор парламента. Также их машины перекрыли въезд на проспект Баграмяна с двух сторон от палаточного лагеря.
С наступлением утра сюда начали прибывать дополнительные группы сторонников – они приносят с собой продукты, теплые вещи, передает РИА «Новости».
В целом обстановка мирная, в остальных районах Еревана также нет никаких признаков активности противников или сторонников Пашиняна.
Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
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Генштаб ВС Армении подтвердил требование отставки Пашиняна
Генеральный штаб вооруженных сил Армении подтверждает требование отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства.
«Заявление Генштаба ВС утром 25 февраля никем не было направлено и сделано под чьим-либо давлением. Это четкое убеждение и позиция генералов и офицеров, цель которых одна – служить спасению Родины в этот ответственный момент. Мы еще раз подтвердим нашу четкую позицию», – отмечается в заявлении, передает ТАСС.
В среду премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в свою очередь сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Президент Армении заявил о поиске путей мирного урегулирования ситуации
Президент Армении Армен Саркисян завил, что принимает меры по снижению напряженности в стране и призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции.
«Я призываю всех – государственные и правоохранительные органы, политические силы, всех граждан – проявлять сдержанность и здравый смысл и действовать строго в рамках конституции. Каждое необдуманное слово или действие увеличивает напряжение и углубляет кризис. Подтверждая роль института президента как уравновешивающего органа, я срочно предпринимаю шаги для снижения напряженности и поиска путей мирного урегулирования ситуации», – говорится в заявлении, передает ТАСС.
В среду премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в свою очередь сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Лавров обсудил с главой МИД Армении ситуацию в республике
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил с армянским коллегой Арой Айвазяном ситуацию в республике, заявив, что Москва рассчитывает на урегулирование ситуации в мирном русле.
«25 февраля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова и министра иностранных дел Республики Армения А.Г. Айвазяна», – говорится в сообщении на сайте МИД.
Айвазян информировал российского коллегу о последнем развитии событий в Армении. С российской стороны подчеркнуто, что мы «рассматриваем ситуацию как внутреннее дело Армении, рассчитываем на ее урегулирование в мирном русле».
В среду премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в свою очередь сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Объединенная оппозиция Армении созвала митинг в центре Еревана
Объединенная оппозиция Армении созывает митинг у здания парламента, говорится в заявлении оппозиционного «Движения спасения родины», объединяющего около 20 политсил, требующих отставки премьера Никола Пашиняна.
«Сегодня в 13.00 (12.00 мск) перед зданием парламента состоится митинг. Ночь на проспекте Баграмяна (у парламента) прошла мирно, в рабочей атмосфере. С раннего утра сюда прибыли Вазген Манукян (кандидат от оппозиции на пост премьера), представители движения. Граждане также собираются перед Национальным собранием», – говорится в сообщении «Движения спасения родины», передает РИА «Новости».
Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Алиев заявил о возвращении Армении всех военнопленных
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку вернул всех армянских граждан, попавших в плен в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, а удерживаются Азербайджаном только «террористы и диверсанты».
«Военнопленные, которые были у нас, – мы их всех вернули. Причем мы вернули раньше, чем вернули нам. Эти люди (удерживаемые в настоящий момент Азербайджаном) в эту категорию не попадают, это террористы и диверсанты, и любая спекуляция со стороны Армении или каких-то стран неуместна», – сказал он, передает ТАСС.
В то же время Алиев заявил, что Ереван не передал карты минных полей в Карабахе, это можно считать преступлением.
«Нам армянская сторона не представила карты минных полей, и это, кстати, тоже может рассматриваться как преступление, потому что после окончания военных действий у нас несколько случаев – и среди военнослужащих, и среди гражданских лиц, которые погибли только потому, что нам не представили карты минных полей», – сказал он.
Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны – Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.