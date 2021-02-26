Минобороны Армении назвало плановыми полеты военной авиации над Ереваном

Полеты военной авиации над Ереваном являются плановыми, заявил начальник главного управления информации и по связям с общественностью министерства обороны Армении Геворг Алтунян.

В четверг и пятницу над Ереваном пролетали военные самолеты, в том числе во время акций протеста в центре столицы.

Отвечая на вопрос РИА «Новости», являются ли полеты плановыми, Алтунян сказал: «Да, конечно».

Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».