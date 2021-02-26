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Кремль анонсировал коллегию МВД
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Заседание коллегии Министерства внутренних дел состоится на следующей неделе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Она не планировалась на сегодня, коллегия МВД. Она планируется. Она состоится на следующей неделе», – передает РИА «Новости» слова Пескова, пообещавшего позднее сообщить, когда именно пройдет мероприятие.
Президент Владимир Путин традиционно выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД.
Ранее на открытии заседания коллегии ФСБ президент заявил, что Россию по-прежнему хотят ослабить и поставить под внешний контроль, как это происходит с рядом стран на постсоветском пространстве.
Путин заявил о желании Запада ослабить Россию
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Россию по-прежнему хотят ослабить и поставить под внешний контроль, как это происходит с рядом стран на постсоветском пространстве, заявил президент Владимир Путин, открывая заседание коллегии ФСБ.
«Мы сталкиваемся с так называемой политикой сдерживания России. Речь здесь идет не о естественной для международных отношений конкуренции, а именно о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие, затормозить его, создать проблемы по внешнему периметру, спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют российское общество, и в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль, как, это мы видим, знаем это, происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.
В то же время Путин указал, что «уровень глобальных вызовов, таких как терроризм, трансграничная преступность, киберпреступнось, не снижается».
В январе Путина заявил, что попытки построения однополярного мира потерпели неудачу, подобная монополия противоречила культурной исторической многоликости нашей цивилизации.
Песков раскрыл подробности встречи Путина и Лукашенко
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Президент России Владимир Путин позитивно оценивает итоги встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко, она была очень конструктивной и откровенной, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«В целом эта встреча была очень полезной, очень своевременной, конструктивной и откровенной... Президент России весьма позитивно оценивает итоги состоявшейся встречи», – сообщил Песков. По его словам, главным образом стороны говорили «о расширении и совершенствовании взаимодействия по линии экономических ведомств», передает РИА «Новости»
«У нас действительно произошел определенный спад пандемийный – и в объеме товарооборота, и в экономическом плане, поэтому сейчас нужно прилагать очень энергичные усилия, для того чтобы этот спад компенсировать и вывести на траекторию роста все основные показатели. Поэтому два президента как раз говорили о том, что по линии экономических ведомств надо активизироваться, нужно особенно обратить внимание на взаимодействие в налоговой сфере», – добавил Песков.
По словам представителя Кремля, именно с этой целью уже в ближайшее время состоятся консультации по линии налоговых ведомств двух стран и между руководителями правительств.
Песков добавил, что инвестиционное сотрудничество России и Белоруссии является неотъемлемой частью Союзного государства и двусторонних отношений. «Совместное инвестиционное сотрудничество – это то, что фигурирует на повестке дня постоянно. Поэтому это неотъемлемая часть и нашего Союзного государства, и нашего всего комплекса торгово-экономических отношений», – сказал он, отвечая на вопрос, затрагивалась ли на переговорах тема продажи российским компаниям белорусских активов.
При этом он подчеркнул, что речь должна идти об экономической целесообразности. «В конкретном плане каких-то перечней и так далее, конечно, быть не может, потому что это все вопрос экономической целесообразности и выгодного экономического предложения. Как и везде в мире», – отметил Песков.
Кроме того, Путин и Лукашенко «говорили отдельно о координации усилий по линии силовых ведомств, в том числе министерств обороны». «Тоже достаточно скоро состоятся уже консультации между этими ведомствами, министры обороны будут общаться», – сказал Песков.
Напомним, в понедельник президенты провели переговоры в Сочи, встреча длилась больше шести часов. Также главы государств в Сочи также покатались на лыжах в Красной поляне. На переговорах Лукашенко поблагодарил Путина за помощь белорусской экономике.
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Путин заявил о бесперспективности санкций против России
Использование инструментов спецслужб и применение санкций в отношении России абсолютно бесперспективны, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.
«Нас пытаются сковать экономическими и иными санкциями, блокировать крупные международные проекты, в которых заинтересованы, кстати говоря, не только мы, но и наши партнеры, прямо вмешиваться в общественную и политическую жизнь, в демократические процедуры нашей страны. И, конечно же, активно используются инструменты из арсенала спецслужб», - сказал Путин, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что «подобная линия в отношении России абсолютно бесперспективна».
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что ряд западных стран продолжает не замечать пагубное влияние односторонних рестрикций на осуществление прав человека, несмотря на пандемию, и стремится воспользоваться ею для оказания давления на неугодные правительства.
Песков объяснил, почему Путин не надел шапку в 20-градусный мороз
Президент Владимир Путин предпочитает участвовать в значимых мероприятиях без головного убора, здоровье у него крепкое, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, объясняя отсутствие шапки у Путина на церемонии возложения венков 23 февраля.
«Мы обязательно доведем вашу обеспокоенность до сведения главы государства. Нам действительно очень импонирует ваша забота о его здоровье. Но вы знаете, что здоровье у него крепкое. И да, к сожалению, несмотря на морозы, он чаще всего, особенно в такие волнительные церемониальные моменты, все-таки предпочитает быть без головного убора». – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос, почему, несмотря на 20-градусный мороз, глава государства был без головного убора во время возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены 23 февраля.
Путин предоставил сербскому актеру Милошу Биковичу гражданство России
Сербский актер Милош Бикович, снимающийся в российских фильмах, получил гражданство России, следует из указа президента Владимира Путина.
«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: (...) Бикович Милош, родившийся 13 января 1988 года в Сербии», – говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Бикович – сербский актер кино и театра. Его карьера в России началась с роли в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар». Он получил известность своими ролями в фильмах «Отель «Белград», «Холоп», «Балканский рубеж», «Лед», а также по таким сериалах, как «Крылья Империи» и «Отель «Элеон». В 2020 году он сыграл главную роль в проекте Первого канала «Магомаев».
Напомним, в 2020 году Бикович вошел в первую десятку рейтинга главных российских актеров десятилетия.
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в республике, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе Еревана.
«Была обсуждена ситуация в Армении… Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».
«Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности», – добавил Песков.
В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
Минобороны России в свою очередь заявило, что в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году ракетные комплексы «Искандер-М» не применялись.
В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян, в свою очередь, сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Президент Армении Армен Саркисян завил, что принимает меры по снижению напряженности в стране, и призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции.
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Армения никогда не находилась в таком плачевном состоянии, как сейчас, в этом виноваты власти страны.
Путин и Лукашенко созвонились после встречи в Сочи
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонных переговоров обсудили кооперацию стран в военно-промышленном комплексе.
«Главные темы, которые обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин: функционирование налоговой системы; вопросы кооперации в ВПК, усиление совместных оборонных систем; работа СМИ в современных условиях (информационное противоборство)», – цитирует сообщение пресс-службы белорусского лидера БелТА.
Также лидеры стран обсудили выравнивание условий жизни людей и субъектов хозяйствования в Союзном государстве.
Напомним, в понедельник президенты провели переговоры в Сочи, встреча длилась больше шести часов. Главы государств в Сочи также покатались на лыжах в Красной поляне. На переговорах Лукашенко поблагодарил Путина за помощь белорусской экономике.
Путин подписал закон о штрафах за санкции против российских СМИ
Президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушения требований по обеспечению устойчивого рунета и санкции в отношении российских СМИ и граждан со стороны владельцев информационных ресурсов.
Авторами инициативы стали глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн и первый зампред комитета Сергей Боярский. Суммы штрафов в зависимости от состава административного правонарушения для юридических лиц варьируются от 20 до 700 тыс. рублей, в ряде случаев устанавливается также ответственность в виде административного приостановления деятельности. В случае повторного нарушения суммы штрафов для юридических лиц составят от 60 тыс. рублей до 1 млн рублей, передает РИА «Новости».
Также предусмотрены штрафы для владельцев информационных ресурсов за санкции в отношении российских СМИ и граждан – в размере от 50 тыс. до 3 млн рублей: нарушение влечет наложение административного штрафа для граждан в размере от 50 до 100 тыс. рублей; для должностных лиц – от 200 до 400 тыс.; для юрлиц – от 600 тыс. до 1 млн рублей. За повторное аналогичное нарушение штраф для граждан составит от 200 до 300 тыс. рублей; для должностных лиц – от 500 до 700 тыс.; для юрлиц – от 1,5 до 3 млн рублей.
Кроме того, законом повышается вдвое размер штрафов за нарушения в области персональных данных, максимальная санкция за повторное нарушение составит до 500 тыс. рублей. Незаконная обработка персональных данных, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, грозит штрафом для граждан в размере от 2 до 6 тыс. рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тыс., для юрлиц – от 60 до 100 тысяч.
Также предусматривается повышенная ответственность за повторное нарушение: для граждан в размере от 4 до 12 тыс. рублей; для должностных лиц – от 20 до 50 тыс. рублей; для ИП – от 50 до 100 тыс. рублей; для юрлиц – от 100 до 300 тыс. рублей. За обработку персональных данных без письменного согласия их владельца штрафы составят для граждан в размере от 6 до 10 тыс. рублей; для должностных лиц – от 20 до 40 тыс. рублей; для юрлиц – от 30 до 150 тыс. рублей.
Повторное совершение такого правонарушения повлечет штраф граждан в размере от 10 до 20 тыс. рублей; для должностных лиц – от 40 до 100 тыс.; для ИП – от 100 до 300 тыс.; для юрлиц – от 300 до 500 тыс. рублей.
За невыполнение оператором персональных данных установленных законом обязанностей, в том числе по защите данных, предлагается ввести штрафы для граждан в размере от 1,5 до 3 тыс. рублей; для должностных лиц – от 6 до 12 тыс. рублей; для ИП – от 10 до 20 тыс. рублей; для юрлиц – от 30 до 60 тыс. рублей.
Путин заявил о ведении за рубежом информационной кампании против достижений России
За рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против достижений России, в том числе в медицине, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.
«Против нас ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов. В ход идут уже даже абсурдные, я бы сказал, разного рода анекдотичные теории заговора. Попытки поставить, например, в последнее время под сомнение наши достижения в сфере медицины, в борьбе с коронавирусом», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Президент указал, что «недружественное отношение к России и к ряду других самостоятельных суверенных центров мирового развития даже не пытаются скрывать». «Но дело далеко не в такой агрессивной риторике, а в реальных практических действиях. Против нас ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов», – сказал Путин.
Он добавил, что в ход идут абсурдные, «анекдотичные теории заговора», попытки поставить под сомнение достижения России в сфере медицины и в борьбе с коронавирусом.
При этом, по его словам, многие партнеры Москвы весьма доброжелательно относятся к результатам России в сфере борьбы с COVID-19 и готовы к сотрудничеству, и Москва приветствует такой настрой.
«Мы понимаем, что решить задачи глобального уровня можно, только объединяя усилия. Тем не менее, вы знаете, очень много попыток предпринималось, предпринимается и, благодарю вас за информацию, которую вы передаете политическому руководству страны, по поводу того, что и планируются некоторые провокации в этой сфере», – добавил Путин.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, западная пресса бьет тревогу – благодаря фантастическому успеху вакцины «Спутник V» Россия внезапно получила шанс вернуть свои геополитические позиции. Причем даже в странах, которые принято называть «задним двором США». «Крупнейший научный прорыв Москвы за долгие годы» принесет России не только культурные и политические, но и вполне материальные дивиденды.
Кадыров рассказал об участии Путина в спецоперации против боевиков
Решающий удар по террористическому подполью в Чечне нанесли при непосредственном участии президента России Владимира Путина, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
Глава Чечни на своей странице во «ВКонтакте» рассказал, что решающий удар по последней в Чеченской Республике организованной бандгруппе, возглавляемой Асланом Бютукаевым, был нанесен при непосредственном участии главы государства, который держал под личным контролем ход операции.
Кроме того, Кадыров поблагодарил президента, «под руководством которого впервые в мировой истории уничтожили международный терроризм».
Также глава республики согласился с заявлением российского президента, сделанным на коллегии ФСБ, о том, что результаты данной спецоперации по ликвидации боевиков крайне значимы.
В январе глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту Владимиру Путину об успешном уничтожении в регионе шести членов банды Аслана Бютукаева, подчеркнув, что теперь «с бандподпольем в республике полностью покончено». Он также сообщил, что в Чечне не осталось числящихся в федеральном розыске террористов. Позже НАК раскрыл детали спецоперации по ликвидации бандитов в Чечне.
Президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент самой опасной угрозой является терроризм, борьба с ним идет и на дальних подступах.
Путин призвал создать стратегию борьбы с киберпреступлениями
Необходимо создать выверенную стратегию по борьбе с киберпреступностью, эта стратегия должна позволять прогнозировать ситуацию, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ.
«Новых подходов требует обеспечение кибербезопасности. Глобальное цифровое пространство уже стало полем весьма жесткого геополитического соперничества. В прошлом году только количество так называемых наиболее опасных атак на российские информационные ресурсы, включая ресурсы органов власти и управления, выросли почти в три с половиной раза», – цитирует главу государства РИА «Новости».
В таких условиях России необходима долгосрочная выверенная стратегия действий по защите национальных интересов в цифровой среде, она должна быть основана «на прогнозировании ситуации, на учете потенциальных рисков для общества и государства», указал Путин.
Он отметил, что стратегия также должна опираться на самые передовые технологии и технологические решения.
Также на открытии заседания президент заявил, что Россию по-прежнему хотят ослабить и поставить под внешний контроль, как это происходит с рядом стран на постсоветском пространстве.
Путин назвал терроризм самой опасной угрозой
На данный момент самой опасной угрозой является терроризм, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что борьба с ним идет и на дальних подступах.
«И прежде всего постоянной собранности, выверенных упреждающих оперативных действий требует борьба с самой острой, самой опасной угрозой – с терроризмом», – сказал Путин на заседании коллегии ФСБ России, передает РИА «Новости».
По его словам, в декабре 2020 года была уничтожена последняя организованная бандгруппа, совершавшая преступления на территории Чечни и Ингушетии, идет работа и на дальних подступах, в том числе в Сирии.
Президент сообщил, в прошлом году в России было предотвращено 72 преступления террористической направленности, это на четверть больше, чем годом ранее. «Но названные цифры свидетельствуют и о том, что террористическая сеть пытается любыми способами восстановить свою активность, поэтому важно не только выявлять и ликвидировать ячейки террористов, в том числе и так называемые спящие, глубоко законспирированные, но и в целом анализировать и прогнозировать ситуацию, учитывать, что главари, идеологи террористов постоянно меняют свою тактику, ищут источники для финансирования и финансовой подпитки и используют новые приемы для пропаганды и втягивания в свои ряды молодежи», – сказал Путин.
Глава государства попросил ФСБ уделить особое внимание выявлению контактов террористов с зарубежными спецслужбами.
«Вы это хорошо знаете, к сожалению, все идет в ход – используют и террористов», – подчеркнул президент.
Путин также призвал повышать «уровень антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, критически важных объектов, социальных учреждений». «В целом эффективнее координировать работу ФСБ и других силовых структур под эгидой единого Национального антитеррористического комитета», – добавил он.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту Владимиру Путину об успешном уничтожении в регионе шести членов банды Аслана Бютукаева, подчеркнув, что теперь «с бандподпольем в республике полностью покончено». Он также сообщил, что в Чечне не осталось числящихся в федеральном розыске террористов. Позже НАК раскрыл детали спецоперации по ликвидации бандитов в Чечне.
В России решили запретить выгонять из общественного транспорта детей без билетов
Президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта детей без билетов в возрасте до 16 лет, документ разработан Минтрансом.
Закон вносит изменения в ст. 20 устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта России, согласно нему, запрещено принудительно высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых, передает РИА «Новости».
Также документ разделяет между федеральным центром и субъектами страны полномочия по регулированию вопросов контроля оплаты проезда, провоза ручной клади и багажа.
Кроме того, закон позволяет региональным властям предоставлять контролерам право требовать у безбилетников документы.
В 2019 году в Тамбове кондуктор автобуса заставила девочку, которая не смогла оплатить проезд картой, просить деньги у других пассажиров.
Пескова спросили о мнении Путина относительно памятника на Лубянской площади
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не в курсе мнения главы государства Владимира Путина по памятнику на Лубянской площади в Москве.
«Мне не известно о том, что президент как-то участвовал в голосовании, поэтому его точка зрения мне неизвестна. Но и, наверное, было бы некорректно говорить о мнении президента в условиях, когда сейчас только началось на «Активном гражданине» соответствующее голосование», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Напомним, москвичам предложили выбрать, кому поставить памятник на Лубянской площади. Варианта два – полководец, святой Русской православной церкви Александр Невский или революционер, политический деятель Феликс Дзержинский.
Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше?
Вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала
группа российских деятелей культуры и журналистов.
Возможность возвращения памятника Дзержинскому либо размещения там другого монумента обсуждается давно. Еще в феврале 2014 года комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме выступила против установки памятника Дзержинскому на Лубянской. Перед этим РПЦ выступила против реставрации памятника Дзержинскому, указав, что подобные действия оскорбляют память всех, кто невинно пострадал в СССР. При этом речь шла только о реставрации, а не о возвращении памятника на то место, где он стоял до начала 1990-х.
Песков раскрыл подробности разговора Путина и Пашиняна
Президент России Владимир Путин в ходе разговора с премьером Армении Николом Пашиняном высказался за урегулирование ситуации в республике в рамках закона, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Если вы внимательно смотрели тот текст, который был опубликован нами, то наверняка вы имели возможность прочитать там фразу, что президент России высказался там за урегулирование проблемы в рамках закона. Это очень важно. Достаточно полная была дана нами формулировка, которая весьма информативна», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос о расхождении формулировок в сообщениях российской и армянской стороны по поводу состоявшегося в четверг разговора Путина и Пашиняна, когда на сайте правительства Армении говорилось, что «президент Путин выразил поддержку законным властям Армении», а в сообщении Кремля такой фразы о поддержке законным властям не было, только слова о том, что Путин призвал сохранить к сохранению порядка и спокойствия в Армении, к урегулированию ситуации в рамках закона.
Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».