Алиев заявил о возвращении Армении всех военнопленных

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку вернул всех армянских граждан, попавших в плен в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, а удерживаются Азербайджаном только «террористы и диверсанты».

«Военнопленные, которые были у нас, – мы их всех вернули. Причем мы вернули раньше, чем вернули нам. Эти люди (удерживаемые в настоящий момент Азербайджаном) в эту категорию не попадают, это террористы и диверсанты, и любая спекуляция со стороны Армении или каких-то стран неуместна», – сказал он, передает ТАСС.

В то же время Алиев заявил, что Ереван не передал карты минных полей в Карабахе, это можно считать преступлением.

«Нам армянская сторона не представила карты минных полей, и это, кстати, тоже может рассматриваться как преступление, потому что после окончания военных действий у нас несколько случаев – и среди военнослужащих, и среди гражданских лиц, которые погибли только потому, что нам не представили карты минных полей», – сказал он.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны – Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.