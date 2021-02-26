Объединенная оппозиция Армении созвала митинг в центре Еревана

Армянский эксперт предсказал будущее Пашиняна

«Пашиняну нечего терять, он уже готов пойти на гражданскую войну, потому готовится к столкновениям. Он может попытаться натолкнуть полицию и службу нацбезопасности на армию», – сказал газете ВЗГЛЯД ереванский политолог Андраник Теванян, комментируя требование Генштабом вооруженных сил Армении отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства.

«Военные сделали такое заявление исходя из всех процессов, которые были до, во время и после войны в Нагорном Карабахе. Они должны были так поступить еще 10 ноября прошлого года. Последней каплей стало увольнение первого заместителя начальника Генштаба вооруженных сил Армении Тирана Хачатряна за то, что он, смеясь, прокомментировал заявление Пашиняна о якобы неэффективности «Искандеров», – сказал ереванский политолог Андраник Теванян.

По словам эксперта, «уже сейчас в Ереване собирается экстренный митинг оппозиции». «Пашинян также призывает своих сторонников собраться и даже вышел к ним на площадь, но из этого вряд ли что-то получится, ведь у него практически никого не осталось, кроме ближнего окружения», – уверен эксперт.

«На мой взгляд, для Пашиняна все потеряно, он – политический труп, – подчеркнул собеседник, – но из боязни потерять власть и оказаться за решеткой, он будет делать все, чтобы остаться. Ему нечего терять, и он уже готов пойти на гражданскую войну, потому готовится к столкновениям. Он может попытаться натолкнуть полицию и Службу нацбезопасности на армию».

«Однако если к военным присоединятся полиция и Служба нацбезопасности, то никаких столкновений и стычек не будет – Пашинян просто уйдет. В лучшем случае он окажется за решеткой, в худшем – будет растоптан толпой».

Ранее в четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в свою очередь сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».

Минобороны Армении пока не комментирует заявление генштаба вооруженных сил республики с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, заявил начальник главного управления информации и по связям с общественностью министерства обороны Геворг Алтунян. Посольство России в Ереване также не комментирует события в Армении и заявление Генштаба.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил о готовности выполнить посредническую миссию в преодолении политического кризиса в Армении.

В среду премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».

Портал Yerevan.today опубликовал комментарий заместителя руководителя Генштаба ВС Армении в связи с заявлением Пашиняна по поводу «Искандеров». В ответ на просьбу прояснить слова премьер-министра, Хачатрян сперва долго смеялся, после отметил: «Конечно, невозможно. Как?.. «Искандер»?.. Один выстрел?.. На 10%?.. Извините, но это несерьезно». После этой оценки слов премьера Хачатрян был уволен.

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