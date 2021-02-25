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Вдове вступившегося за девушек чебоксарца вручили медаль «Доблесть и отвага»
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Вдове Федора Атемова, защитившего от нападения пьяного хулигана девушек в Чебоксарах, вручили ведомственную награду Следственного комитета России, сообщили в следственном управлении СК по Чувашии.
Нападение произошло в апреле 2020 года, 43-летний житель Чебоксар в состоянии алкогольного опьянения встретил группу девушек и начал к ним приставать, кидать пустые бутылки, сообщается на сайте ведомства.
«Увидев в руках злоумышленника ножи, девушки испугались и стали убегать, при этом они громко кричали и звали на помощь, а преступник стал преследовать одну из них. Находившейся в это время в соседнем дворе 35-летний Федор Атемов, вступился за девушку, между мужчинами завязалась драка, в ходе которой нападавший нанес потерпевшему не менее шести ударов имевшимися при нем двумя ножами в область шеи, туловища и по другим частям тела», – пояснили в СК.
Мужчина скончался от полученных ранений на месте. Злоумышленник также попытался ударить ножом приятеля Атемова, но тот сумел повалить соперника на землю и удерживать до прибытия правоохранителей.
Злоумышленника приговорили к 18 годам строгого режима и с последующим ограничением свободы сроком на два года.
«За мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные в условиях опасной для жизни и здоровья обстановки – при защите граждан от вооруженного преступника – погибший Федор Атемов награжден председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным медалью «Доблесть и отвага» посмертно. По поручению главы СКР руководитель следственного управления СК РФ по Чувашии Александр Полтинин вручил ведомственную награду вдове погибшего», – отметили в ведомстве.
В 2019 году глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин посмертно наградил шестилетнего мальчика, который пытался спасти дедушку при пожаре в Карелии.
Замглавы Генштаба Армении уволили после оценки слов Пашиняна об «Искандерах»
Президент Армении Армен Саркисян освободил от занимаемой должности первого заместителя руководителя Генштаба ВС Армении Тирана Хачатряна.
Соответствующий указ размещен на сайте главы государства, сообщает Sputnik Армения.
Ранее Пашинян, комментируя бои в Нагорном Карабахе, заявил, что «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Портал Yerevan.today опубликовал комментарий Тирана Хачатряна в связи с заявлением Пашиняна по поводу «Искандеров». В ответ на просьбу прояснить слова премьер-министра, Хачатрян сперва долго смеялся, после отметил: «Конечно, невозможно. Как?..«Искандер»?..Один выстрел?..На 10%?..Извините, но это несерьезно».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Пашинян обвинил «Искандеры» в потере Карабаха.
Познер объяснил слова о «трагедии» для России из-за православия
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Телеведущий Владимир Познер прокомментировал свое высказывание о «негативном влиянии» православной веры на развитие России.
В ходе интервью YouTube-каналу «Серафим» Познеру напомнили, что в прошлом тот назвал принятие христианства «одной из величайших трагедий» для страны. Журналист привел в качестве аргумента мнение о том, что основные направления в христианстве – католицизм, протестантизм и православие – якобы по-разному сказались на народах, исповедующих одну из конфессий.
«Если сравнить разные аспекты того, как живет тот или иной народ, то выяснится, что, с моей точки зрения, разумеется, в протестантских странах люди живут значительно лучше по самым разным параметрам, чем в католических. В католических лучше, чем в православных, а в православных – хуже всех. И я это объясняю именно религией, а не чем-то другим», – заявил Познер, передает РИА «Новости».
Участвовавший в беседе протоиерей Александр Абрамов, в свою очередь, оппонировал журналисту и подчеркнул, что категорически не согласен с озвученной им позицией. По его словам, столица православной Византии – Константинополь – была не менее развитым городом, чем на тот момент католический Лондон.
«Царская Россия образца начала XX века – это преуспевающая страна или отстающая? Это очень динамичная страна, и сказать, что она не входила в первую пятерку виднейших держав мира, мне кажется, будет очень сложно», – подчеркнул Абрамов.
Протоиерей связывает проблемы современной России не с православием, а с особенностями ее исторического пути.
Ранее телеведущий Владимир Познер на своем сайте прокомментировал вопрос одной из пользовательниц о том, был ли нанесен удар по понятию «свободы слова» в США.
Сванидзе ответил на слова Познера о трагедии России из-за принятия православия
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«Смешно говорить о том, что было бы с Россией, прими она другую религию вместо православия. Тем более, что тысячу лет назад ни протестантизма, ни католицизма еще не было», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист и телеведущий Николай Сванидзе. Так он прокомментировал слова журналиста Владимира Познера о том, что принятие православия является «одной из величайших трагедий для России».
«Существует такое понятие, как протестантская этика. Она лежит в основе протестантизма и, действительно, очень хорошо совмещается с культом честного и продуктивного труда. Поэтому протестантские страны, а именно Северная Европа и США, опережают весь мир по экономическим показателям, по уровню развития политических институтов и всей цивилизации в целом», – считает российский журналист, телеведущий и общественный деятель Николай Сванидзе.
В то же время, по мнению собеседника, нельзя сводить успех Запада к какому-либо одному фактору. «Роль в этом сыграло и сочетание религиозных приоритетов, и культура, и традиции. Но то, что протестантские страны более продвинутые – это факт, и Познер это заметил не первый», – подчеркнул собеседник.
При этом в наши дни «смешно говорить о том, что было бы, прими Россия другую религию вместо православия». «Рассуждать на такие темы просто непродуктивно, тем более, что тысячу лет назад, когда Россия выбирала религию, ни протестантизма, ни католицизма еще не было», – заключил Сванидзе.
В то же время настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве Андрей Новиков считает такую теорию банальной и несостоятельной. «Перу – католическая страна. Мы что, живем хуже, чем в Перу?» – задался вопросом священнослужитель.
«Кроме того, с точки зрения духовности – это довольно глупые аргументы. Религия – это не корыто, чтобы насытить свиней. Религия – это о вечности, о смысле человеческой жизни.
Это фундаментальные вопросы бытия, а не количество сала на душу населения.
Жалко, что Владимир Познер живет такими ценностями. Всякий раз, когда к власти приходили люди, мыслящие такими категориями, везде становилось только хуже», – отметил собеседник.
«Потому такие заявления являются клеветой. В России часто жилось плохо, потому что наша страна была объектом постоянных нападений, войн и разорений со стороны тех же протестантов и католиков, которые неоднократно пытались отнять наши богатства и землю», – напомнил настоятель храма.
Схожей точки зрения придерживается и Роман Лункин, руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН. «Познер действительно повторяет банальную мысль о том, что все страны развиваются в соответствии с религиозной концепцией. Такая мысль сильно упрощает понимание религиозного и экономического развития разных стран мира. Хотя во всех этих странах, по сути, существуют одни и те же проблемы», – отметил религиовед.
«Западные страны, достигнув определенного уровня процветания, отказались от религиозных ценностей. Кроме того, Познер не учитывает, что в Европе есть целый ряд православных стран, которые живут достаточно хорошо. Или где православие является одной из государственных религий, как в Финляндии», – заключил Лункин.
Ранее журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал свое высказывание о «негативном влиянии» православной веры на развитие России. В ходе интервью YouTube-каналу «Серафим» Познеру напомнили, что в прошлом тот назвал принятие христианства «одной из величайших трагедий» для страны. Журналист привел в качестве аргумента мнение о том, что основные направления в христианстве – католицизм, протестантизм и православие – якобы по-разному сказались на народах, исповедующих одну из конфессий.
«Если сравнить разные аспекты того, как живет тот или иной народ, то выяснится, что, с моей точки зрения, разумеется, в протестантских странах люди живут значительно лучше по самым разным параметрам, чем в католических. В католических лучше, чем в православных, а в православных – хуже всех. И я это объясняю именно религией, а не чем-то другим», – заявил Познер, передает РИА «Новости».
Участвовавший в беседе протоиерей Александр Абрамов, в свою очередь, оппонировал журналисту и подчеркнул, что категорически не согласен с озвученной им позицией. По его словам, столица православной Византии – Константинополь – была не менее развитым городом, чем на тот момент католический Лондон.
«Царская Россия образца начала XX века – это преуспевающая страна или отстающая? Это очень динамичная страна, и сказать, что она не входила в первую пятерку виднейших держав мира, мне кажется, будет очень сложно», – подчеркнул Абрамов.
Протоиерей связывает проблемы современной России не с православием, а с особенностями ее исторического пути.
Ранее телеведущий Владимир Познер на своем сайте прокомментировал вопрос одной из пользовательниц о том, был ли нанесен удар по понятию «свободы слова» в США.
Чубайс предложил провести в России новую реформу
В России необходимо реформировать Налоговый кодекс и кредитное регулирование, разделив предприятия по принципу их экологичности, заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс.
Чубайс заявил о необходимости реформирования Налогового кодекса и кредитного регулирования, подчеркнув, что в основу реформ должно лечь разделение предприятий на экологичные и неэкологичные, передает газета «Ведомости».
Отмечается, что предложенная реформа еще не реализована ни в одной стране мира.
Ранее председатель «Зеленой Альтернативы» Руслан Хвостов предложил снизить налоги для компаний, использующих возобновляемые источники энергии.
Кремль отреагировал на слова Пашиняна про «Искандеры»
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания премьера Армении Никола Пашиняна о возможной неисправности комплексов «Искандер», подчеркнув, что российская военная техника не раз демонстрировала свою эффективность.
«Мы это оставляем без комментариев. Российская техника неоднократно демонстрировала свою эффективность в самых различных точках мира», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
В то же время он сообщил, что в Кремле с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении, но считают происходящее внутренним делом страны, которая является важным и близким союзником России на Кавказе.
Песков также уточнил, что контактов России и Армении на высшем уровне после обострения обстановки в Ереване пока не было, но при необходимости их оперативно организуют.
В среду премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Портал Yerevan.today опубликовал комментарий заместителя руководителя Генштаба ВС Армении в связи с заявлением Пашиняна по поводу «Искандеров». В ответ на просьбу прояснить слова премьер-министра, Хачатрян сперва долго смеялся, после отметил: «Конечно, невозможно. Как?.. «Искандер»?.. Один выстрел?.. На 10%?.. Извините, но это несерьезно». После этой оценки слов премьера Хачатрян был уволен.
В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в свою очередь сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Военная авиация пролетела над Ереваном
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Военная авиация пролетела над Ереваном во время акций протеста сторонников и противников премьера Армении Никола Пашиняна.
Авиация пролетела над площадью Свободы во время митинга оппозиции. Собравшиеся приветствовали ее аплодисментами, передает РИА «Новости».
В среду премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в свою очередь сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Пушков объяснил нежелание Запада снимать санкции с России
Противоречия между Западом и Россией распространились на базовые ценности и приобрели цивилизационный характер, заявил член Совфеда Алексей Пушков.
По его мнению, в таких условиях США и Европа ничего не могут предложить Москве, кроме как начать отменять санкции, то есть по сути согласиться с присоединением Крыма к России и отказаться от поддержки Киева.
«А это сделать Запад также не может, поскольку слишком много ресурсов – и политических, и идеологических, и по линии НАТО уже инвестировано в противостояние с Россией. Так что сей гордиев узел одним умным ходом не разрубить», – объяснил парламентарий в Telegram-канале.
Сенатор добавил, что сложившая ситуация в международных отношениях не устраивает ни одну из сторон. По его словам, Запад не может смириться с независимой российской политикой, а на экономике России сказываются санкции. Пушков заключил, что в настоящее время в мире нет фигур, которые способны «пересмотреть устоявшуюся, но тупиковую парадигму».
Также сенатор подчеркнул, что противоречия между Западом и Россией распространились на базовые ценности и приобрели цивилизационный характер.
Ранее и.о. постпреда США при ООН Ричард Миллс заявил, что милитаризация Россией Крыма представляет угрозу «общей безопасности». По его словам, США «не признают никогда попытку аннексии Крыма» и американские санкции против России останутся в силе, пока Россия не изменит свой курс в отношении Украины.
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал нонсенсом и вмешательством во внутренние дела России заявление и.о. постпреда США при ООН о «милитаризации» республики.
Постпред России при ЕС пообещал асимметричные санкции Европе
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Россия ответит на новые санкции Евросоюза, не исключено, что асимметрично, но речь о разрыве отношений по инициативе РФ не идет, заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.
«В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза Российская Федерация не будет сидеть сложа руки, а найдет соответствующие способы и методы воздействия на ситуацию. Можно это называть асимметричным ответом, можно как-то иначе, но, безусловно, без последствий такие действия не останутся », – приводит РИА «Новости» слова Чижова телеканалу «Россия 24».
По словам дипломата, Россия не собирается по своей инициативе разрывать отношения с Евросоюзом. «Все, что в наших отношениях с ЕС на сегодняшний день, увы, заморожено, все это результат действий наших доблестных партнеров из Евросоюза и тех, кто их поддерживает с разных сторон. Поэтому речь никогда не шла о том, что РФ по своей инициативе разорвет отношения с Евросоюзом», – передает ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
Напомним, представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза уже согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального.
Писательница Аделина Шелдон найдена мертвой в Москве
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Тело писательницы Аделины Шелдон найдено в доме на юго-западе Москвы. По одной из версий, девушка изводила свой организм сухим голоданием.
В полицию 22 февраля обратился владелец квартиры в районе Зюзино. Он рассказал, что два года у него проживала 20-летняя Аделина Шелдон. По словам мужчины, квартирантка была замкнутой, но очень интеллигентной. «Доброжелательная, воспитанная, начитанная, вежливая. Если можете себе представить курсистку 19 века, то это она. В современном мире таких встретить сложно. Очень загадочная, крайне странный персонаж. Привычек особых не было, как и большого круга общения», – рассказал мужчина «Вечерней Москве».
Он также сообщил, что у Шелдон были финансовые сложности, и она часто не платила за квартиру. «Она не рассказывала, чем занимается. Знал, что она вечно сидела в интернете, практически не выходя из квартиры. ... Первый год аренды все было нормально. Были задержки с оплатой, но она всегда все гасила. Мы все понимали – девушка молодая. Было приятно общаться с хорошим человеком. Год назад она заехала к нам второй раз. Говорила, что сейчас денег нет, просила подождать: «скоро сдам работу – с вами расплачусь», – рассказал мужчина.
Хозяева квартиры не выгоняли девушку, поскольку понимали, что «ковид на дворе, с работой у всех плохо». В основном с Шелдон общалась супруга мужчины. Последний раз она переписывалась с квартиранткой 4 февраля.
«Сколько она пролежала в квартире, я не знаю. Мы не каждый день выходили на связь. Она не каждый день отвечала. Как сказали эксперты, не меньше недели. Жена с ней пыталась связаться 8-9 февраля, Аделина уже не отвечала», – рассказал хозяин квартиры.
20 февраля хозяин квартиры почувствовал неладное и попросил жену все выяснить. Супруга приехала, попыталась открыть дверь ключом, но поняла, что квартира заперта на щеколду. На следующий день хозяин вызвал мастера, чтобы вскрыть дверь.
Следов насильственной смерти стражи правопорядка не нашли. По одной из версий, девушка изводила свой организм сухим голоданием. Об этом она на протяжении последнего года писала в личном дневнике, пишет «Московский комсомолец».
«Я подозреваю, что ее смерть связана с очередной голодовкой, из которой она не вышла. Холодильник был пустой. На кухне была маленькая кастрюлька с остатками каши, типа гречки. Стояло три пакета всяких порошков а-ля детокс», – добавил хозяин квартиры.
Аделина Шелдон родилась на Украине. Писать начала в 12 лет. Училась в Эдинбургском университете по специальности «Бизнес и экономика». Является автором первой книги «Венценосные» из саги, посвященной французской королевской семье. Занималась конным спортом, теннисом, танцами, экстремальным вождением. В своих интервью девушка не раз отмечала, что придерживается здорового образа жизни и следит за питанием.
Москвичам предложили два варианта на выбор, кому поставить памятник на Лубянке
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Жителям российской столицы предложили выбрать, кому поставить памятник на Лубянской площади. Варианта два – полководец, святой Русской православной церкви Александр Невский или революционер, политический деятель Феликс Дзержинский, следует из голосования, опубликованного на портале «Активный гражданин».
«Общественная палата Москвы вышла с инициативой провести голосование о возможной установке монумента на Лубянской площади. Ранее вопрос об уместности какой-либо крупной архитектурной доминанты в центре площади обсуждался на заседании палаты. Жителям столицы предлагается выбрать, кому из двух исторических деятелей можно поставить памятник: полководцу, великому князю Александру Невскому или революционеру Феликсу Дзержинскому», – говорится в сообщении на портале.
Далее представлены два варианта для голосования. На данный момент выбор сделали 6 тыс. 796 человек.
Чтобы отдать свой голос, необходимо зарегистрироваться на портале или войти через сайт mos.ru.
Ранее вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов.
Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше?
Напомним, возможность возвращения памятника Дзержинскому либо размещения там другого монумента обсуждается давно. Еще в феврале 2014 года комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме выступила против установки памятника Дзержинскому на Лубянской. Перед этим РПЦ выступила против реставрации памятника Дзержинскому, указав, что подобные действия оскорбляют память всех, кто невинно пострадал в СССР. При этом речь шла только о реставрации, а не о возвращении памятника на то место, где он стоял до начала 1990-х.
Летом 2015 года Лубянская площадь вновь стала предметом активного обсуждения москвичей после предложения КПРФ вернуть на нее памятник Дзержинскому. Соответствующее предложение поддержала Мосгордума. Однако, как отмечала газета ВЗГЛЯД, уже появились опасения, что восстановление монумента спровоцирует раскол в обществе.
В то же время начали поступать предложения восстановить на Лубянской площади фонтан или организовать пешеходную зону.
По данным социологического опроса ВЦИОМ, за восстановление памятника Дзержинскому на Лубянской площади высказалось 37% москвичей, в то время как предложенный «Единой Россией» проект пешеходной зоны с фонтаном поддержало 56%.
Архитектор Андрей Баталов, комментируя газете ВЗГЛЯД итоги заседания Общественной палаты Москвы, посвященного судьбе памятника Дзержинскому, отметил, что вместо памятника революционеру на площади мог бы появиться монумент в честь полководца Александра Невского, князя Дмитрия Пожарского или князя Ивана III.
Памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии был поставлен в 1958 году на бывшей и будущей Лубянской площади, с 1926 по 1991 год носившей имя Дзержинского.
Актер Милош Бикович прокомментировал получение российского гражданства
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Я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально, заявил актер Милош Бикович, получивший российское гражданство указом президента России.
«Больше семи лет я участвую в культурной жизни России. Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия – моя Родина!» – написал Бикович на своей странице в Instagram.
Ранее на портале правовой информации опубликовали указ президента России Владимира Путина о предоставлении российского гражданства Милошу Биковичу.
Бикович – сербский актер кино и театра. Его карьера в России началась с роли в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар». Он получил известность своими ролями в фильмах «Отель «Белград», «Холоп», «Балканский рубеж», «Лед», а также по таким сериалах, как «Крылья Империи» и «Отель «Элеон». В 2020 году он сыграл главную роль в проекте Первого канала «Магомаев».
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
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Глава армянского правительства Никол Пашинян назвал попыткой военного переворота заявление Генштаба с требованием отставки главы правительства и камбина.
«Заявление генерального штаба считаю попыткой военного переворота. Всех наших сторонников прямо сейчас приглашаю на площадь Республики. Скоро обращусь к обществу в прямом эфире», – написал Пашинян в Facebook.
Кроме того, Пашинян сообщил, что после требований Вооруженных сил Армении о его отставке, освободил от должности начальника Генштаба, передает РИА «Новости».
Ранее в четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации.
В среду премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Портал Yerevan.today опубликовал комментарий заместителя руководителя Генштаба ВС Армении в связи с заявлением Пашиняна по поводу «Искандеров». В ответ на просьбу прояснить слова премьер-министра, Хачатрян сперва долго смеялся, после отметил: «Конечно, невозможно. Как?..«Искандер»?..Один выстрел?..На 10%?..Извините, но это несерьезно». После этой оценки слов премьера Хачатрян был уволен.
Ракетный комплекс С-400 попал в ДТП в Подмосковье
Пять автомобилей, в том числе огневая установка из состава системы С-400 «Триумф», столкнулись на Можайском шоссе в Подмосковье.
«Такого ДТП у нас еще не было никогда: зенитная ракетная система С-400 устроила «паровозик» на Можайском шоссе в Голицыно», – говорится в сообщении паблика «Типичное Одинцово» во «ВКонтакте».
В свою очередь ТАСС сообщает, что «на Можайском шоссе произошло ДТП с участием пяти транспортных средств – грузовика «КамАЗ», двух легковых автомобилей, микроавтобуса военной автоинспекции и огневой установки из состава системы С-400 «Триумф». «Причиной столкновения стало несоблюдение дистанции водителем одной из машин», – сказал источник в правоохранительных органах.
В пресс-службе подмосковного ГУ МВД России подтвердили информацию о ДТП. «Около 08.00 мск на 42-м км Можайского шоссе произошло ДТП с участием военного грузовика и трех легковых автомобилей. Пострадавших нет», – сказали в главке.
Глава Крыма назвал предъявленные Киевом обвинения «новостями из сумасшедшего дома»
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Глава Крыма Сергей Аксенов назвал новостями из сумасшедшего дома сообщения о предъявленных ему подозрениях со стороны украинской прокуратуры, а саму прокуратуру «автономной республики Крым» – фейковой.
«Новости из сумасшедшего дома. Похоже, ошалевшие украинские чиновники демонстративно соревнуются в степени маразма за счет налогоплательщиков», – написал Аксенов на своей странице во ВКонтакте.
Он назвал прокуратуру АРК на Украине фейковой, заявив также, что она служит «нацистскому режиму» в Киеве.
«Очевидны результаты действий нацистского режима, которому служат фейковые прокуроры: в стране гражданская война с тысячами погибших, произвол и беззаконие, экономика уничтожена, десятки миллионов людей ввергнуты в нищету. Именно Украина нарушает главный закон войны – не трогать мирное население. Посмотрим, как запоют и куда побегут все эти «прокуроры» и «наполеоны» из киевской «палаты номер шесть», когда народ Украины освободит свою страну от бандеровских оккупантов», – добавил он.
Как передает РИА «Новости», созданная на Украине «прокуратура Автономной Республики Крым» ранее сообщила в Facebook, что объявила подозрение главе Крыма Сергею Аксенову и председателю Госсовета республики Владимиру Константинову в «оккупации» и «нарушении законов и обычаев войны».
СБУ решила добиваться экстрадиции Шария на Украину
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Служба безопасности Украины (СБУ) ознакомила адвокатов блогера Анатолия Шария с материалами обвинения, в которых ходатайствует о его задержании и начале процедуры экстрадиции по подозрению в госизмене.
«В СБУ адвокатам предоставили материалы, которые следователь посчитал необходимым показать. Также показали подозрение. В Печерский суд отправят ходатайство о задержании Шария и применении меры пресечения – содержание под стражей. СБУ понимает, где находится Шарий, власть будет начинать процедуру по его выдаче Украине», – говорится в сообщении Telegram издания Шарий.net.
На четверг был запланирован допрос Шария в СБУ. Однако журналист находится за пределами Украины, поэтому к следователям для ознакомления с материалами дела явились его защитники.
Адвокат Валентин Рыбин, комментируя материалы, заявил, что в них нет оснований для обвинения Шария в госизмене. «Материалы дела – полная ерунда, нет никакой госизмены. Протоколы исследования роликов, несколько выводов экспертов, якобы Шарий разжигал рознь. Объявление в международный розыск возможно, но выдача Шария невозможна – это политическое дело», – заявил Рыбин, подчеркнув, что никаких доказательств связи Шария с Россий в материалах тоже нет.
СБУ 16 февраля предъявила Шарию обвинение в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере по статьям «государственная измена» и «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». В ведомстве полагают, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.
Анатолий Шарий назвал беспределом дело СБУ против него, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Блогер выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью.