Открывшим представительства в России иностранным IT-компаниям могут предоставить льготы

В отличие от российских компаний, которые имеют несравнимо большую налоговую и правовую нагрузку, иностранные IT-компании обладают большими ресурсами и возможностью обходить требования российского законодательства. Однако открытие официальных представительств зарубежных IT-гигантов позволит упростить их работу в России, считают эксперты.

Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев в ходе круглого стола «Диалог с цифровым гигантом»: зачем открывать в России представительства иностранных IT-компаний» подчеркнул, что Россия не ведет диалог с позиции силы.

Эксперт сообщил, что работа иностранных ИТ-компаний на территории нашей страны должна быть максимально упрощена. Для этого их «реальные» представительства могут быть заменены «виртуальными», а дочерним обществам зарубежного бизнеса может быть предоставлены соответствующие льготы и господдержка.

Руководитель рабочей группы Общественной палаты по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Вадим Виноградов добавил: «Необходимы действенные инструменты для того, чтобы правовые нормы исполнялись. Представительства... зарубежных IT-компаний должно здесь каким-то образом иметь место. В этом смысле такие представительства... очень важны, потому что это возможность вести диалог с иностранными IT-площадками и выстроить уважительное отношение к российскому правопорядку».

«В том числе (стоит) вопрос об уплате налогов. В этом смысле, мне кажется, есть о чем вести диалог. И важно его все-таки перевести в цивилизованное русло. Для этого нужны представительства», – передает его слова РИА «Новости».

По словам члена комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина, иностранные IT-компании уходят в России от налогов и демонстративно не соблюдают российское законодательство, что дает им преимущество в сравнении с отечественной интернет-индустрией.

«Это такие – в моем понимании – новые цифровые колонизаторы», – цитирует его ТАСС.

«Я хочу, чтобы сотрудники иностранных платформ вели себя в России не как односложные боты, а имели функциональную возможность спорить, обсуждать, вести с нами переговоры по широкому кругу вопросов, которые нас беспокоят», – добавил Горелкин.

По словам депутата, законодатели рассматривают возможность ограничения рекламы для иностранных IT-компаний, которые отказались открывать представительство в России, но подобная мера не является приоритетной.

Член общественной палаты, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов заявил о принципиальном значении равных условий для всех игроков российской цифровой индустрии. Согласно приведенным им данным, на долю зарубежных онлайн-площадок приходится более 50% рынка digital-рекламы, общий объем которого в 2020 году составил в России 178 млрд рублей. По мнению Кирьянова, имея в нашей стране столь внушительный доход, иностранные компании до сих пор всеми силами стараются уйти от налогов и не исполнять требования локальных законов. При этом их российские коллеги, честно соблюдающие правила ведения бизнеса, оказываются в гораздо менее выигрышной ситуации.

«Наша задача – войти в число мировых лидеров в IT, и есть к этому определенные посылки... Но вот этот вот налоговый перекос создает совершенно такие жесткие, неравные конкурентные условия... Мы должны сделать максимально возможное для того, чтобы осуществить, реализовать уравнивание в правах и по налоговому бремени российские и транснациональные корпорации», – отметил Кирьянов.

Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев в свою очередь подчеркнул, что Россия не ведет диалог с позиции силы. Эксперт сообщил, что работа иностранных ИТ-компаний на территории нашей страны должна быть максимально упрощена. Для этого их «реальные» представительства могут быть заменены «виртуальными», а дочерним обществам зарубежного бизнеса может быть предоставлены соответствующие льготы и господдержка.

Между тем в ходе круглого стола эксперты отметили, что в настоящее время большинство стран столкнулось с необходимостью актуализировать законодательство в сфере Интернета и ИТ. Об этом можно судить на примере Евросоюза, Канады, Австралии, Турции и других государств.

Напомним, замруководителя Роскомнадзора Милош Вагнер в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России рассказал, что ведомство предложило законодательно обязать западные интернет-гиганты открывать полноценные представительства в стране.

Он отметил, что в России фактически нет никаких представительств иностранных площадок, которые бы отвечали на все запросы Роскомнадзора.