В Никарагуа доставили первую партию «Спутника V»

Франция выступила за одобрение в ЕС вакцины «Спутник V»

Франция положительно относится к тому, чтобы как можно больше надежных и эффективных вакцин были одобрены в Европе, это относится и к «Спутнику V», а также другим вакцинам, которые разработаны в других странах, заявил официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь.

Атталь назвал пандемию глобальным вызовом, он считает, что современный мир мобилизуется для того, чтобы ответить на него, в частности, посредством вакцин. «Естественно, мы положительно относимся к тому, чтобы как можно больше надежных и эффективных вакцин могли быть предложены гражданам во всем мире и, в частности, в Европе и во Франции. Поэтому, естественно, мы положительно относимся к тому, чтобы вакцины, которые доказали свою эффективность и надежность, могли быть предложены Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA) для одобрения. Конечно, это относится и к вакцине «Спутник V», а также другим вакцинам, которые разработаны в других странах», – передает РИА «Новости» слова Атталя.

Ранее в Швейцарии вакцину «Спутник V» назвали экспортным хитом. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

В настоящее время «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане и Киргизии.