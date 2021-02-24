Спрогнозирован резкий рост числа сверхбогатых людей в России

Число ультрахайнетов (людей с состоянием более 30 млн долларов, включая недвижимость по основному месту проживания) в России к 2025 году увеличится на 29% и составит 10346 человек, следует из доклада Wealth Report консалтинговой компании Knight Frank.

«При этом за 2020 год наблюдалась отрицательная динамика (минус 11%, снижение количества до 8015 человек)», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Всего же в мире в ближайшие пять лет сверхсостоятельных людей станет на 27% больше, их количество превысит 663 тыс. человек. Лидеры по приросту – Азия (плюс 39%), Индонезия (плюс 67%) и Индия (плюс 63%).

Сейчас первые строчки по количеству ультрахайнетов удерживают США (более 180 тыс., плюс четыре процента в 2020 году), Китай (более 70 тыс., плюс 16%) и Германия (плюс 3%). Россия сохраняет девятое место, говорится в докладе.

При этом наиболее ярко выраженную отрицательную динамику в прошлом году зафиксировали в Греции (минус 33%, сокращение до 678 человек), Португалии (минус 24%, до 841 человек) и ОАЭ (минус 22%, до 1305 человек).

Напомним, в 2020 году в аналогичном исследовании утверждалось, что количество ультрахайнетов к 2024 году в России увеличится на 23% – до 11 тыс. человек.