Корреспондент CNN привился «Спутником V»

Корреспондент американского телеканала CNN в Москве Мэттью Чэнс сообщил, что привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Этот момент запечатлен в репортаже, опубликованном на сайте телеканала во вторник.

«Я не слишком переживаю по поводу прививки российской вакциной, потому что были проведены ее масштабные клинические испытания, они были рецензированы в ведущем журнале. Было установлено, что она вполне безопасна, а ее эффективность составляет 91,6%. Это очень хорошо», - отметил журналист перед вакцинацией. «Так или иначе, теперь уже слишком поздно, поскольку это уже сделано», – передает ТАСС слова Чэнса после прививки.

«Примечательно, что я могу получить прививку здесь в России, хотя я совсем не отношусь к категории тех, кто уязвим», – добавил Чэнс. В материале (видео доступно по ссылке) отмечается, что съемочная группа CNN была приглашена для вакцинации представителями Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Журналисты американского телеканала посетили также предприятие «Генериум» в поселке Вольгинский Владимирской области, где производят вакцину. Главный научный сотрудник предприятия сообщил, что на нем выпускают «несколько миллионов» доз вакцины в месяц. Он отметил, что объем производства вскоре рассчитывают увеличить до примерно 10 млн или 20 млн доз вакцины в месяц. В репортаже констатируется, что «спрос на «Спутник V» в мире продолжает расти».

Напомним, во вторник министерство здравоохранения Гайаны зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», теперь он зарегистрирован уже в 33 странах.