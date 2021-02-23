Киев подал новый иск в ЕСПЧ против Москвы Савченко предрекла Украине раскол Рада разрешила Витренко возглавить минэнерго Украины без формального назначения 23 февраля 2021, 15:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Верховная рада приняла закон с предложением президента Украины Владимира Зеленского, который позволит и.о. главы минэнерго Юрию Витренко стать полномочным главой ведомства без формального назначения на должность. За такое решение во вторник на внеочередном заседании проголосовали 267 депутатов, передает ТАСС. Рада 16 февраля приняла в целом закон о внесении изменений в порядок проведения конкурса на должность в государственной службе. В частности, документ устанавливал дополнительные ограничения при назначении на должности. Кроме того, запрещалось наделять полномочиями министра человека, чью кандидатуру на такую должность ранее отклонила Верховная рада. Однако Зеленский не подписал этот закон, а вернул его в Раду со своими предложениями. Его поправки предполагают отмену ограничений в полномочиях для и.о. глав ведомств. Ранее парламент дважды провалил голосование за назначение Витренко главой минэнерго Украины. Напомним, ранее во вторник Витренко назвал два условия, при которых страна сможет отказаться от импорта электроэнергии из России.

На Украине разъяснили разрешение НАТО летать над Крымом 21 февраля 2021, 17:29

Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Текст: Ксения Панькова

Бывший постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин прокомментировал разрешение со стороны Киева использовать воздушное пространство в «Симферопольском районе полетной информации» (РПИ), предположив, что вряд ли авиация будет подлетать к Крыму ближе, чем на 12 миль. По его словам, самолетам НАТО разрешается летать в зоне ответственности Симферопольского аэропорта. Бабин утверждает, что якобы «никакая международная организация не признает за Россией права управлять с Симферопольского аэропорта авиационными потоками». Он добавил, что «до сих пор, согласно международному воздушному праву, это зона ответственности Украины», сообщает Obozrevatel. При этом он подчеркнул, что Украина вовсе не приглашает авиацию НАТО летать над Крымом. Она только «разрешает» делать это. Вместе с тем Бабин предположил, что самолеты НАТО вряд ли будут подлетать ближе, чем на 12 миль к полуострову. Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Украина предлагает использовать воздушное пространство в «Симферопольском районе полетной информации» (РПИ) для воздушных операций НАТО по транспортировке войск. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Эксперты раскрыли худший сценарий для Украины 21 февраля 2021, 20:21 Текст: Ксения Панькова

Опрошенные изданием «Апостроф» эксперты перечислили сценарии развития Украины после приостановки сотрудничества с Международным валютным фондом, отметив, что отказ может грозит Киеву «наихудшим сценарием». Инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса заявил, что у Украины есть запас прочности до лета, передает РИА «Новости». С ним согласился старший аналитик инвестиционной компании «Альпари» Вадим Иосуб. По его мнению, если весной Украина выполнит требования фонда, то к лету получит следующий транш и сможет избежать серьезных проблем, но без помощи МВФ следует ожидать заметного ухудшения ситуации. Прежде всего отсутствие финансирования, по словам эксперта, влечет сохранение имеющихся проблем: продолжат процветать коррупция, олигархия и «карманное правосудие». «А для украинцев это будет означать постоянную бедность по примеру латиноамериканских стран», – предостерег экономист. Если в стране сохранится коррупция на нынешнем уровне, на Украину не придут инвестиции, а займы придется брать под более высокие проценты, что приведет к удорожанию обслуживания госдолга на миллиард долларов ежегодно, пояснил Иосуб. Аналитик компании «Центр биржевых технологий» (ЦБТ) Максим Орыщак обратил внимание на то, что к программе сотрудничества с МВФ привязаны другие займы Украины – макрофинансовая помощь от ЕС и два транша от Всемирного банка. В сумме это 1,3 млрд долларов. «То есть можно считать, что страна осталась без финансирования», – пояснил Орыщак. Отказ от сотрудничества с МВФ грозит Украине «наихудшим сценарием». Речь идет о сокращении инвестиций, трудностях с покрытием дефицита бюджета, удорожании обслуживания госдолга и снижении резервов, предупредил Иосуб. Фурса прогнозирует серьезный удар по экономике и курсу национальной валюты, если до конца года Киев не возобновит программу сотрудничества с МВФ. «Часть денег будет браться из резервов Нацбанка, забираться ликвидность у банков – то есть будет элемент эмиссии. Будет удар по экономике, удар по гривне», – объяснил эксперт. По словам эксперта, даже если не произойдет «обвала в самый низ», валютный курс вполне может упасть на 10% и дойти до уровня 30 гривен за доллар. Орыщак же допустил, что Украина просто не сможет обслуживать и погашать долги. «Без внешнего кредитования вопрос дефолта страны открыт», – констатировал он, добавив при этом, что такое возможно уже в следующем году. Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов написал в Facebook, что Международный валютный фонд (МВФ) «обкакался» при пересмотре программы взаимодействия с Киевом. До этого постпред МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил, что миссия фонда завершила работу на Украине без результата. В фонде отметили, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс. Миссия МВФ начала свою работу по пересмотру программы stand-by по Украине в декабре 2020 года. Милованов является бывшим министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. На свою нынешнюю должность он был назначен в ноябре 2020 года. Сам Милованов заявлял, что его опыт поможет справиться со множеством вызовов, которые стоят сегодня перед Украиной. Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 млрд долларов. Первый транш в 2,1 млрд страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих 2,1 млрд после утверждения программы должны последовать перечисления, оставшегося в четыре приема примерно по 700 млн долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся – по итогам двух обзоров в 2021 году. При этом Украина в 2021 году должна вернуть МВФ почти 1,7 млрд долларов долгов, в то время как Киев может рассчитывать только на два транша в размере 1,4 млрд долларов. В декабре депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МВФ за отношение к жителям страны. «Международному валютному фонду мы нужны как дойная корова: забрать землю, убить промышленность, ... (ему нужны) дешевые развитые рабы», – сказал парламентарий. Украинский школьник поругался с военными из-за русского языка 23 февраля 2021, 09:55

Фото: Petr David Josek/АР/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

В городе Днепр одиннадцатиклассник устроил скандал на уроке патриотического воспитания из-за разговора с украинскими военными на русском языке, рассказал его отец Алексей Пономаренко. По его словам, инцидент произошел 18 февраля. Представители семи высших учебных заведений ВСУ проводили мероприятие, на котором агитировали детей поступать туда после школы. На уроке также присутствовал сын Пономаренко Михаил. Первый выступивший военный, приехавший из Львова, говорил на «ломаном» украинском языке, рассказал Пономаренко. «Следующий военный из Киева говорит: если вы не против, то я перейду на русский. Класс молчит, два учителя, которые присутствовали на этой презентации, молчат, а Михаил говорит: «Я против, продолжайте, пожалуйста, на украинском». Тот скривился, продолжил на украинском (очень плохом, но все же украинском)», – передает РИА «Новости» Пономаренко-старшего. Аналогичным образом сын Пономаренко не дал выступить на русском языке представителю учебных заведений ВСУ из Харькова и самого Днепра. «И тут началось! Выпрыгивает представитель (районного. – прим. ВЗГЛЯД) самарского военкомата, который организовал это патриотическое мероприятие, и вдвоем с харьковчанином начинают, мягко говоря, на повышенных тонах ругать моего сына, подлетают к нему и пытаются морально съесть», – пожаловался мужчина. По его утверждению, в ответ его сын, являющийся кандидатом в мастера спорта по боксу, якобы начал угрожать представителю военкомата, заявив: «Дядя, я сейчас такую беседу с тобой проведу, что тебя отсюда вынесут». Также юноша обвинил военных в том, что они «не имеют уважения» к украинскому языку и самой Украине. При этом на следующий день сын Пономаренко пришел с жалобой к директору школы, которая, по словам его отца, полностью поддержала его позицию и провела воспитательную беседу с учителями. «Вопрос: какую же Украину мы собираемся строить с такими «военными» и «учителями». Неужели нельзя было подтянуть украиноязычных представителей, которые бы не позорили свою форму и придерживались своего устава и конституции Украины?» – возмутился мужчина. Также он заявил, что гордится действиями своего сына. Ранее украинские националисты выявили в TikTok очередную «участницу информационной российской спецоперации». Пособницей ФСБ объявили школьницу из Киева, которая призналась, что ее раздражает украинский язык. Зеленский ввел санкции против сети магазинов «Спортмастер» 21 февраля 2021, 09:34

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях в отношении зарегистрированной в Сингапуре компании Sportmaster Operations, которая является головной организацией для сети «Спортмастер». Указом президента компании запрещается проводить торговые операции и выводить капитал за пределы Украины, осуществлять транзит и перевозку ресурсов по стране. Санкции введены на три года, передает РИА «Новости». Между тем из-за закрытия магазина «Спортмастер» без работы останутся около 4 тыс. человек, заявил совладелец киевского ТРЦ Dream Town Александр Меламуд. По данным бизнесмена, украинский рынок составляет 3-4% оборота сети «Спортмастер».



Меламуд рассказал, что разговаривал по телефону с директором по развитию всей сети, который заявил, что компания была абсолютно «законопослушной» – «ни кривых схем, ни зарплат в конвертах», «платили все налоги, соцстрах, пенсионный», «не лезли в политику».



«Украина потеряет многомиллионные налоговые поступления, и около 4 тыс. человек останутся без работы. Об инвестиционном климате я уже не заикаюсь. Не останавливайтесь на достигнутом, дорогая власть!» – написал Меламуд в своем Facebook. В последний санкционный список включены 19 юридических и восемь физических лиц, в том числе депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук, а также его супруга Оксана Марченко. Медведчук назвал незаконными введенные Киевом санкции и заверил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу. Киевский политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что власти Украины решили выдавить из страны лидера ОПЗЖ Медведчука. По мнению эксперта, до ареста политика дело вряд ли дойдет. Кадыров пошутил над фотографией с вице-премьером Украины 22 февраля 2021, 20:04 Президент Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал фотографию, на которой он запечатлен рядом с вице-премьером Украины Олегом Уруским, заявив, что ранее понятия не имел, кто он такой, а вся «шумиха вокруг снимка высосана из пальца». «Хотел бы обратиться к тем, кто раздул этот скандал: не занимайтесь ерундой! До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы – не подпустил. Подойти и, тем более, пожать руку таким людям считаю для себя неприемлемым. Лица, которые причастны к многочисленным бедам и страданиям собственного народа на Донбассе и в других регионах, для меня нерукопожатны! Что касается Уруского, для него должно быть честью оказаться рядом с нами. Так что пусть распечатает снимок и повесит на самое почетное место дома и на работе. Можешь гордиться этим!», – сообщил Кадыров в своем Telegram-канале. Глава Чечни пошутил, что на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби к нему «подошел незнакомый мужчина и предложил выслушать секретную информацию». «Не успел я осмыслить ситуацию, как мой визави начал делиться сведениями, составляющими государственную тайну. При этом очень суетился и озирался по сторонам. Как выяснилось, таинственным незнакомцем оказался вице-премьер Украины Олег Уруский», – написал политик. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал от Уруского объяснений после того, как в Сети появилась фотография, на которой тот стоит рядом с Кадыровым. Позже выяснилось, что снимок был сделан на выставке военной техники IDEX 2021 в ОАЭ, а порядок размещения глав делегаций определялось службой протокола государства-организатора. СБУ обвинила Россию в попытке украсть чертежи «секретного» танка 22 февраля 2021, 17:26 Текст: Елена Мирошниченко

В Харькове задержали мужчину, который якобы пытался добыть техническую документацию по разработке и производству украинского танка Т-84БМ «Оплот» в интересах России, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). «Вражеский агент пытался привлечь работника харьковского государственного предприятия «ХКБМ имени Морозова», которое занимается разработкой танка. Под контролем оперативников СБУ вражеский агент получил от работника образцы технических материалов и отработанными каналами передал копии представителю российской спецслужбы», – говорится на сайте контрразведки СБУ. Отмечается, что гражданина Украины якобы завербовали представители Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, когда тот ездили в страну. «Российский агент» был задержан в тот момент, когда он получал «полный комплект технической документации», которая имела гриф ограниченного доступа. Ему предъявлено обвинение по подозрению в госизмене. При этом дальнейшая судьба «представителя российской спецслужбы», который получил копии «секретных» документов в сообщении не указывается. В начале февраля СБУ заявила, что ей якобы удалось разоблачить агентурную сеть российских спецслужб, которая действовала в ряде областей страны. Британия дала деньги украинским «административным структурам Крыма» 20 февраля 2021, 18:51

Фото: Кирилла Горелова/grivna.ks.ua

Текст: Ксения Панькова

Великобритания выделила Украине 168 тыс. фунтов стерлингов (около 235 тыс. долларов) на проект поддержки украинских «властей» Крыма, расположенных в соседней с российским Крымом Херсонской области Украины, сообщило посольство Великобритании в Киеве. «В день седьмой годовщины незаконной аннексии Крыма Великобритания объявляет о финансировании нового проекта по облегчению доступа к жизненно важным услугам для украинцев, проживающих в Крыму. Великобритания выделила 168 тыс. фунтов стерлингов на данный проект поддержки местных административных структур в соседней с Крымом Херсонской области, благодаря которому нуждающиеся смогут посещать местные больницы и получать украинские паспорта», – говорится в сообщении на сайте британского посольства. Отмечается, что Британия «приветствует новую международную «Крымскую платформу», инициированную Украиной. Власти Украины после присоединения Крыма к России создали на своей территории параллельные «крымские органы власти», которые обозначили абревиатурой АРК (Автономная Республика Крым). Офис постоянного представительства президента Украины в АРК расположен в Херсоне. Главное управление СБУ в АРК также находится в Херсоне. Его работу в 2016 году возобновили указом президента Украины. Ранее сообщалось, что посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по реинтеграции Крыма в состав Украины и «противодействию нарушениям прав человека» на полуострове со стороны России. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. На Украине футбольный тренер получил желтую карточку из-за языкового скандала 21 февраля 2021, 20:57 Текст: Ксения Панькова

На Украине во время футбольного матча главный тренер команды «Львов» Виталий Шумский получил желтую карточку после требования к арбитру говорить на украинском. Инцидент произошел во время встречи 15-го тура УПЛ Львов – Колос. Шумский после перепалки с 4-м арбитром получил желтую карточку от главного арбитра Виктора Копиевского, сообщает «Футбол 24». После матча Шумский объяснил в эфире ТК Футбол, что во время диалога с резервным судьей Николаем Кривоносом попросил арбитра разговаривать с ним на украинском языке. По словам Шумского, арбитр не прислушался к просьбе наставника, а взамен сказал главному судье – показать тренеру желтую карточку. Напомним, с 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180 – 242 доллара). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык. В Крыму заявили об «имперских амбициях» Британии на Украине 21 февраля 2021, 14:22

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала многоходовкой выделение Великобританией денег на поддержку украинских «властей» Крыма, напомнив британцам, что Херсонская область Украины – это не Крым. «Для нас, крымчан, подобные английские многоходовки понятны и неинтересны. При этом следует напомнить далеким английским коллегам, что Херсон – это не Крым, так что участь направленных на Украину для украинских якобы крымских, но на самом деле херсонских властей, английских фунтов будет такая же, как и 2,5 млрд фунтов стерлингов (более 2,7 млрд евро), направленных якобы для развития британско-украинских торговых контрактов», – цитирует РИА «Новости» Ковитиди. По ее словам, отработанная двумя сторонами схема не включает интересы рядовых украинцев. Она также отметила, что «английских денег так и не увидели в сельском хозяйстве, здравоохранении и развитии инфраструктуры». «Вывод очевиден: выделение без разницы каких средств официальному Киеву является лишь подтверждением имперских амбиций Великобритании в отношении Украины, рассматриваемой Лондоном в разрезе своих экономических и геополитических интересов», – подчеркнула сенатор. Накануне посольство Великобритании в Киеве сообщило, что Великобритания выделила Украине 168 тыс. фунтов стерлингов (около 235 тыс. долларов) на проект поддержки украинских «властей» Крыма, расположенных в соседней с российским Крымом Херсонской области Украины. Власти Украины после присоединения Крыма к России создали на своей территории параллельные «крымские органы власти», которые обозначили абревиатурой АРК (Автономная Республика Крым). Офис постоянного представительства президента Украины в АРК расположен в Херсоне. Главное управление СБУ в АРК также находится в Херсоне. Его работу в 2016 году возобновили указом президента Украины. Ранее сообщалось, что посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по реинтеграции Крыма в состав Украины и «противодействию нарушениям прав человека» на полуострове со стороны России. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Вице-премьера Украины заставили объясняться за фото с Кадыровым 22 февраля 2021, 15:19

Фото: facebook.com/dshmyhal

Текст: Абдулла Шакиров

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал от вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского объяснений после того, как в Сети появилась фотография, на которой тот стоит рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. «Жду срочного объяснения от Олега Уруского», – написал Шмыгаль в Facebook. Позже Уруский на своей странице в Facebook объяснил, что снимок был сделан во время церемонии открытия международной военно-технической выставки IDEX 2021, в которой он участвовал в качестве главы делегации украинского правительства, а порядок размещения глав делегаций определялось службой протокола государства-организатора. Он отметил, что никаких контактов с Кадыровым у него не было и не планировалось. «Украинская делегация обратила внимание местного протокола о неприемлемости подобных ситуаций в будущем. Я не считаю возможным «шарахаться» от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя, таким образом, неуверенное поведение и слабость украинской стороны», – сообщил Уруский. Российскую делегацию на выставке возглавляет министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В состав российской экспозиции, организатором которой выступает «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех»), включены 53 организации, 15 из которых представляют продукцию военного назначения. Международная выставка IDEX в Абу-Даби проводится раз в два года. В этом году она проходит с 21 по 25 февраля, передает ТАСС. На Украине пожаловались на ослабление армии 21 февраля 2021, 03:21

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ослабли по сравнению с периодом президентства Петра Порошенко, заявил бывший секретарь Совета безопасности Украины, глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов. «Начиная с 2014 года было наращивание мощности вооруженных сил и в вопросах вооружения, и в вопросах профессионализма, и в вопросах техническо-материального обеспечения, сейчас этого нет», – цитирует РИА «Новости» Турчинова. По его словам, команда Порошенко передала преемникам «сильную армию», о которой они не заботятся. Он добавил, что впервые за семь лет финансирование ВСУ осталось на прошлогоднем уровне. Ранее украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что за последние годы 70 тыс. солдат уволились из ВСУ из-за нестабильности, денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, военные называют «иудскими». Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука 20 февраля 2021, 19:51 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о санкциях против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также еще шести граждан и 19 юридических лиц, об этом говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса президента. «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры – санкции», – сообщается на сайте офиса президента. В пятницу Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Медведчук назвал незаконными введенные Киевом санкции и заверил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу. Киевский политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что власти Украины решили выдавить из страны лидера ОПЗЖ Медведчука. По мнению эксперта, до ареста политика дело вряд ли дойдет. На Украине обрадовались новым санкциям против трубоукладчика «Северного потока – 2» 23 февраля 2021, 14:22

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Украинский оператор газотранспортной системы («Оператор ГТС Украины», ОГТСУ) поприветствовал новые санкции в отношении трубоукладчика «Фортуна», ведущего строительство «Северного потока – 2». «Вашингтон объявил об очередном раунде введения санкций в отношении «Северного потока – 2». Оператор ГТС Украины ценит стойкое противодействие США реализации этого опасного проекта», – цитирует сообщение компании РИА «Новости». Гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон отметил, что украинская сторона свою позицию по проекту газопровода не меняла. «Мы ежедневно работаем над усовершенствованием нашей газотранспортной системы и наших нормативных актов, поэтому клиентам ЕС предлагается больше гарантий надежности и гибкости», – указал он. Напомним, Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа. Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. Ранее Польша и Украина призвали США «положить конец» «Северному потоку – 2». Киев подал новый иск в ЕСПЧ против Москвы 23 февраля 2021, 14:41

Фото: Winfried Rothermel/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Украинская сторона подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) новый иск против России, в иске говорится якобы об «убийствах политических оппонентов». Заявление в ЕСПЧ подано 19 февраля, это уже девятое по счету обращение Киева в ЕСПЧ с обвинениями против Москвы, передает ТАСС. Иск был подан 19 февраля. Это уже девятое обращение, поступившее в ЕСПЧ со стороны Украины в отношении России. Иск зарегистрирован под номером 10691/21. Убийства, по версии Киева, «являются постоянной административной практикой» со стороны России. Украина считает, что якобы «операции по целенаправленному убийству предполагаемых оппонентов российского государства совершаются в РФ и на территории других государств, включая страны – члены Совета Европы, вне ситуации вооруженного конфликта». Украинские власти также заявляют, что «со стороны России существует административная практика, заключающаяся в том, чтобы не проводить расследования операций по убийству, а также намеренно организовывать операции по сокрытию [фактов], направленные на то, чтобы противодействовать усилиям по поиску ответственных лиц». Киев полагает, что в этом случае речь идет о нарушении ст. 2 Европейской конвенции по правам человека «Право на жизнь». В январе ЕСПЧ посчитал недоказанным ряд обвинений Украины против России по жалобе, связанной с Крымом. В том числе суд признал недоказанным о якобы имевшие место случаи убийства мирных граждан, безосновательные задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконное изъятие имущества украинских военнослужащих, дискриминацию этнических украинцев, политически мотивированное уголовное преследование проукраински настроенных лиц, отказ в регистрации религиозных и иных организаций. Климкин возмутился фото вице-премьера Украины с Кадыровым 23 февраля 2021, 11:15

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал скандал в украинском правительстве из-за фотографии вице-премьера страны Олега Уруского с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на выставке в ОАЭ, раскритиковав поведение украинского чиновника. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал от Уруского объяснений из-за фотографии, где он запечатлен рядом с Кадыровым на выставке вооружений IDEX-2021 в ОАЭ. Сам вице-премьер заявил, что оказался на общем фото с главой Чечни из-за протокола организаторов. (фото: глава Чечни Рамзан Кадыров с вице-премьером Украины Олегом Уруским) Климкин заявил в интервью «Обозревателю», что поведение Уруского «неприемлемо» и «выглядит как пощечина». «Нужно не ссылаться на протокол, а извиниться перед украинцами за то, что произошло... В протоколе может быть все что угодно, а политик несет ответственность», – передает РИА «Новости» слова экс-министра. Также он раскритиковал реакцию Шмыгаля на событие, обвинив его в попытке переложить ответственность на Уруского. «Я считаю, что это выглядит по меньшей мере грустно, когда такое случается, а кто-то пытается сбросить с себя ответственность, и в Facebook спрашивает своего вице-премьера, чтобы тот объяснил свое поведение, хотя на самом деле есть телефон и есть полномочия. Есть политическая ответственность, которую надо демонстрировать и общаться соответствующим образом. Этот фейсбучный пассаж демонстрирует огромную проблему», – заключил Климкин. Ранее Кадыров прокомментировал фотографию, на которой он запечатлен рядом с вице-премьером Украины Олегом Уруским, заявив, что ранее понятия не имел, кто он такой, а вся «шумиха вокруг снимка высосана из пальца».