Лукашенко назвал сроки появления белорусской вакцины от COVID-19

Белоруссия получит свою вакцину от коронавируса к осени, заявил глава республики Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«У вас уже три зарегистрированных вакцины и еще в разработке. Мы тоже идем этим путем. К осени мы получим и свою вакцину, специалисты у нас есть», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко.

Как подчеркнул белорусский лидер, сейчас Минск активно закупает препараты от COVID-19 у России. Он также добавил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V»самая эффективная в мире, как бы ее кто «ни троллил». В свою очередь Путин отметил, что Москва передала Белоруссии технологии российских вакцин, их производство стартует в марте. «Что касается нашей совместной работы по борьбе с коронавирусной инфекцией, то она действительно развивается успешно. Первую партию (вакцин) поставили в прошлом году, в этом году в феврале и в марте будут следующие поставки», – сказал российский президент.

«Это серьезная поддержка. Если бы этого не было, нам бы трудно были с вакцинацией», – ответил Лукашенко.

Напомним, Белоруссия стала первой зарубежной страной, в которой стартовали клинические исследования вакцины «Спутник V» после ее регистрации в России. Сообщалось, что граждане Белоруссии, получившие прививку российской вакцины от коронавирусной инфекции, чувствуют себя хорошо.