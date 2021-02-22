Лукашенко назвал сроки появления белорусской вакцины от COVID-19

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22 февраля, понедельник | Последнее обновление — 17:11 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ЕС согласовал санкции против глав силовых структур России
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Европа понимает, что санкции против Российской Федерации не работают – но в то же время не может от них отказаться. Поэтому Брюсселю остается лишь ходить по краю – и надеяться на то, что его с этого края никто не столкнет.
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Выступления лидеров США, Германии и Франции на Мюнхенской конференции по безопасности показали, что они видят в России угрозу и совершенно не готовы принимать в расчет наши интересы. Чтобы с нами считались, нам нужно просто становиться сильнее.
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Реформатор Навальный, как всадник Апокалипсиса, куда-то скачет, им восторгаются – слепой разрушитель с нелепыми и пустыми идеями.
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НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Лукашенко назвал сроки появления белорусской вакцины от COVID-19
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Белоруссия получит свою вакцину от коронавируса к осени, заявил глава республики Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«У вас уже три зарегистрированных вакцины и еще в разработке. Мы тоже идем этим путем. К осени мы получим и свою вакцину, специалисты у нас есть», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко.
Как подчеркнул белорусский лидер, сейчас Минск активно закупает препараты от COVID-19 у России. Он также добавил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V»самая эффективная в мире, как бы ее кто «ни троллил». В свою очередь Путин отметил, что Москва передала Белоруссии технологии российских вакцин, их производство стартует в марте. «Что касается нашей совместной работы по борьбе с коронавирусной инфекцией, то она действительно развивается успешно. Первую партию (вакцин) поставили в прошлом году, в этом году в феврале и в марте будут следующие поставки», – сказал российский президент.
«Это серьезная поддержка. Если бы этого не было, нам бы трудно были с вакцинацией», – ответил Лукашенко.
Напомним, Белоруссия стала первой зарубежной страной, в которой стартовали клинические исследования вакцины «Спутник V» после ее регистрации в России. Сообщалось, что граждане Белоруссии, получившие прививку российской вакцины от коронавирусной инфекции, чувствуют себя хорошо.
Лондон решил призвать СПЧ ООН принять меры против России
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Глава британского МИДа Доминик Рааб намерен призвать Совет ООН по правам человека принять меры в связи с «систематическими нарушениями прав человека» в России, Белоруссии, Мьянме и Китае, сообщают информационные агентства.
«Мы призываем других членов совета рассмотреть вопрос о том, соответствуют ли действия России ее международным обязательствам в сфере прав человека и ценностям, преданности которым мы добиваемся и которые мы пообещали поддерживать», – приводит РИА «Новости» фрагмент речи Рааба, с которой он в понедельник выступит на заседании СПЧ ООН.
Выдержки из его выступления были заранее распространены Форин-оффисом. Рааб собирается назвать выборы в Белоруссии сфальсифицированными. Он также планирует осудить «пытки, принудительный труд и принудительную стерилизацию женщин», которые, по его словам, в «промышленном масштабе» происходят в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Кроме того, он хочет потребовать от военных в Мьянме «отойти в сторону». Очередная сессия Совета ООН по правам человека будет проходить с 22 февраля по 23 марта, передает ТАСС.
Отметим, что Рааб намерен выступить на фоне продолжающихся в США преследований участников акций протеста в Вашингтоне 6 января, а также ареста в Испании рэпера Пабло Хаселя, которого обвинили в клевете в адрес монархии и прославлении терроризма (поддержке Группы антифашистского сопротивления). О ситуации в США и Испании в ставших известными фрагментах речи британца ничего не сказано. Напомним, Великобритания активно включилась в синьцзянский вопрос – Лондон решил защищать права уйгур, которых, как пишут западные СМИ, китайцы сгоняют в специальные лагеря.
После президентских выборов в Белоруссии, на которых победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции. 1 февраля власть в Мьянме перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аун Хлаина, в стране было введено чрезвычайное положение. Кроме того,
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Партия «Справедливая Россия» сменила название
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Съезд партии «Справедливая Россия» был открыт приветственным обращением президента Владимира Путина, он пожелал объединенной партии «достойно проявить себя на предстоящих выборах». Одним из первых решений съезда стала смена названия партии.
«Ваша партия является одной из авторитетных политических сил в стране», – говорится в приветствии Путина, сообщает РИА «Новости». Текст обращения президента зачитал лидер СР Сергей Миронов.
Также лидер страны добавил, что законодательные инициативы СР вызывают «неизменное уважение».
«Уверен, что начатый объединительный процесс позволит вам с еще большей энергией результативно трудиться на благо отечества, достойно проявить себя на предстоящих выборах. Желаю успехов!», – говорится в обращении.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов объяснил, что объединение партий произойдет на базе СР, потому что социал-демократическая платформа – это «самая динамичная и восприимчивая ко всему новому идеология современности».
«Политическо-организационной платформой для объединения трех партий стала «Справедливая Россия». И это естественно, учитывая многолетнюю нашу работу», – подчеркнул он.
Миронов заметил, что «социал-демократии догмы чужды, мы абсолютно реалистичны и мы открыты всему новому, позитивному и прогрессивному».
В свою очередь Захар Прилепин заявил, что он готов возглавить объединенную партию, если такое предложение появится.
«Да, готов (возглавить – прим. ВЗГЛЯД). Должно все органично происходить с полным учетом интересов и взаимоотношений сторон. Ничего волюнтаристского происходить не должно. Но, если потребуются и мои личные ресурсы на той или иной стадии в той или иной степени, то, конечно, коль мы ввязались в такую историю, мы должны нести полную ответственность за происходящее», – заявил Прилепин.
Партия «Справедливая Россия» официально изменила название, теперь она называется «Справедливая Россия – За правду». Изменение в уставе было принято на заседании съезда партии в понедельник.
В единую партию объединились три партии: «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России».
28 января лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении трех политических сил. Церемония подписания прошла в четверг в Государственном центральном музее современной истории России.
Кроме того, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил всем партиям левого фланга, в том числе и КПРФ, и ЛДПР, объединяться. Первый зампред партии «За правду» Александр Казаков, комментируя объединение, сказал газете ВЗГЛЯД, что «либеральная экономика России давно показала неспособность к росту, и чтобы добиться изменений в экономической политике – нам нужно объединяться».
Премьер Словакии призвал скорее купить «Спутник V»
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Словакии следует как можно скорее приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», заявил глава правительства страны Игор Матович.
Он возмутился тем, что в четверг кабмин не смог принять решение о покупке «Спутника V» из-за позиции правоцентристской партии «За людей», которая считает, что нужно дождаться регистрации вакцины в ЕС, передает ТАСС.
Матович указал, что при таком условии ко времени покупки «все объемы производителем будут полностью распроданы». Он считает, что противники быстрого приобретения «Спутника V» стремятся к тому, чтобы Словакия «и далее полагалась на сопровождающиеся большими задержками поставки вакцин, заказанных Евросоюзом». Из-за этого страна будет «страдать от локдауна и напрасных смертей».
Матович подчеркнул, что применение «Спутника V» может разрешить минздрав Словакии, который «выдает тысячи разрешений» на использование незарегистрированных лекарств, но прежде «никто не ставил под сомнение такую практику» в экстренных случаях. «Почему же сейчас возникли препятствия с российской вакциной?» – заявил премьер.
Напомним, Матович заявлял, что с коронавирусом нужно бороться, «как когда-то» боролись «с коммунистами». Применение вакцины «Спутник V» было одобрено не только в России, но и во десятках других стран, например, в Венгрии, Сербии, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногории. .
Число жертв COVID в США превысило потери в трех войнах
Пандемия коронавируса обошла по числу жертв среди американцев три военных конфликта, являющиеся одними из крупнейших с участием США, сообщил The New York Times со ссылкой на данные американского министерства по делам ветеранов.
Как сообщается, в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах погибли 392,3 тыс. американцев, а от коронавируса – свыше 498 тыс., передает «Московский комсомолец».
На США приходится около четверти от всех случаев коронавируса, зафиксированных в мире.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден проведет церемонию минуты молчания в память о жертвах коронавируса в стране, свидетельствует график пресс-службы Белого дома. Скончались почти 500 тыс. жителей США.
Накануне сообщалось, что с начала пандемии в США было зарегистрировано более 28 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 497 670 человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фауч не исключил ношение масок в 2022 году в США.
Напомним, Байден считает, что относительная нормализация ситуации с коронавирусом может наступить в США к Рождеству или началу 2022 года. Байден винит за ситуацию в стране своего предшественника на посту президента Дональда Трампа.
Тихановская назвала санкции ЕС против Белоруссии насмешкой
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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что ограничительных мер, принятых ЕС, недостаточно для оказания давления на президента страны Александра Лукашенко и его окружение, сообщает британская газета Times.
«Под санкциями находятся всего 90 человек. Это насмешка, и режим Лукашенко смеется», – заявила изданию Тихановская, по словам которой предпринятых Брюсселем шагов против Минска «смехотворно мало», передает ТАСС.
Она добавила, что страны Запада должны «прекратить финансовую поддержку режима Лукашенко» и вводить новые санкции против представителей власти, уличенных в нарушении прав человека, а также судей, «выносящих приговоры невиновным».
«Был очень важен тот факт, что международное сообщество не стало признавать Лукашенко законным победителем на выборах. Поддержали, но решать проблему не захотели», – сказала Тихановская. Она также призвала Запад оказывать дополнительную поддержку оппозиционным СМИ, защитникам прав человека и участникам забастовок.
Ранее Тихановская признала поражение белорусской оппозиции в уличных протестах.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать Лукашенко от «фантастического плана» Тихановской.
Напомним, после президентских выборов в Белоруссии начались массовые протестные акции. На выборах победил Александр Лукашенко, он официально вступил в должность 23 сентября. Тихановская заявила, что не считает Лукашенко легитимным президентом, обвинив его в «попытке захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы» Белоруссии.
В Ницце сообщили о катастрофической ситуации с коронавирусом
Катастрофическая ситуация сложилась с распространением коронавируса в департаменте Приморские Альпы на юге Франции, реанимационные отделения больниц практически переполнены, сообщил мэр Ниццы Кристиан Эстрози.
«Катастрофическая ситуация в сфере здравоохранения в департаменте: 17 новых госпитализаций с утра. Почти переполненные реанимации, в Университетской больнице Ниццы сложные хирургические операции приходится переносить. Пострадали все медицинские учреждения департамента», – цитирует ТАСС Эстрози.
Он рассказал, что в Каннах больницы не справляются с потоком больных COVID-19 и вынуждены переводить пациентов в больницы соседних Антиба и Гапа. «Мы не можем больше ждать», – заключил он, подразумевая введение более жестких ограничений на перемещения граждан в связи со вспышкой эпидемии коронавируса на юге страны.
По последним данным, в регионе Прованс – Альпы – Лазурный берег, где расположены упомянутые города, заболеваемость коронавирусом находится на уровне 590 случаев на 100 тыс. населения за неделю. В Ницце речь идет о 700 случаях на 100 тыс. жителей, что втрое выше среднего значения по стране.
В январе во Франции зафиксировали 135 случаев побочных эффектов на вакцину от коронавируса производства Pfizer/BioNTech.
Напомним, что французские власти критиковали за медленные темпы вакцинации. Ранее руководитель по научной работе Национального института здравоохранения и медицинских исследований и председатель комитета Франции по вакцине против COVID-19 Мари-Поль Кьени заявила, что данные об эффективности российской вакцины «Спутник V» кажутся убедительными.
Северная Македония решила заказать «Спутник V»
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Власти Северной Македонии закажут партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил глава правительства страны Зоран Заев.
Он сообщил, что Скопье «сделало заказы и заключило договоры по всем существующим вакцинам». Власти страны хотят «сделать процесс вакцинации непрерывным и продолжить его с предвиденной динамикой». Вакцинацию в Северной Македонии начали в феврале – после того, как президент Сербии Александр Вучич передал Заеву половину из 8 тыс. выделенных в дар вакцин от коронавируса Pfizer/BioNTech. Также власти Северной Македонии подписали договор с китайским производителем вакцины Sinopharm. Кроме того, страна ожидает в марте поступления вакцины AstraZeneca через международный механизм COVAX, передает РИА «Новости».
На днях глава правительства Сербии Ана Брнабич привезла партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Черногорию. Применение вакцины «Спутник V» было одобрено не только в России, но и во десятках других стран. «Спутник V» будет одной из немногих вакцин, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендует к массовому использованию на всей планете.
Лукашенко поблагодарил Путина за помощь белорусской экономике
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь экономике республики, отметив, что «деньги не выброшены на ветер».
«Я, конечно, очень благодарен Вам за ту поддержку, которую Вы оказываете экономике Белоруссии. Должен Вас проинформировать, что это не зря, деньги не выброшены на ветер», — сказал он в ходе встречи с Путиным, передает ТАСС.
В свою очередь Путин отметил, что уровень стратегического партнерства Москвы и Минска подтверждается. «Мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества, он подтверждается, и Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Белоруссии – около 50%, мы самый крупный инвестор, свыше 4 миллиардов долларов проинвестировано российскими партнерами в белорусскую экономику», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Он отметил, что инструменты взаимодействия двух стран отлажены хорошо.
В понедельник главы России и Белоруссии встретились для переговоров в Сочи.
Песков прокомментировал сообщения о поставках российской вакцины в Сирию
Россия помогала и будет помогать Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию в СМИ о возможности поставок российской вакцины в Сирию.
«Россия помогает и будет дальше помогать Сирии», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Он не стал уточнять детали и оставил без комментариев все нюансы.
В декабре министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад сообщал, что Сирия и Россия обсуждают поставки вакцины «Спутник V» от коронавируса, к российским вакцинам у сирийцев больше доверия, чем к Pfizer и другим.
Люксембург заявил об угрозе коллапса системы здравоохранения
Люксембург столкнется с коллапсом системы здравоохранения, если соседние страны закроют границы из-за коронавируса, заявил глава МИД герцогства Жан Ассельборн.
Он заявил, что в связи с «мутациями коронавируса должны быть тесты», но необходимо позаботиться и о том, чтобы «люди могли без ограничений ездить на свою работу». Люксембург сильно зависит от людей, которые регулярно пересекают границу для поездок на работу и с работы – по словам Ассельборна, «60% персонала в больницах, домах для престарелых и учреждениях по уходу живут в пограничных районах».
Если закрыть границы, то в герцогстве «произойдет коллапс системы здравоохранения». Ассельборн указал, что «Германия, Люксембург, Франция и Бельгия являются членами – основателями ЕС и способствовали созданию Шенгенской зоны». Он сообщил, что в Люксембург на работу ежедневно «приезжают100 тыс. человек из Франции, 50 тыс. – из Германии и 50 тыс. – из Бельгии», передает ТАСС со ссылкой на RND.
Напомним, мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что в департаменте Приморские Альпы на юге Франции сложилась катастрофическаяч ситуация в связи с распространением коронавируса, реанимационные отделения больниц практически переполнены.
Белый дом отказался строить догадки о происхождении COVID-19
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что «не вправе» рассуждать о том, как коронавирус «появился в этом мире».
Он отметил, что «вправе» только призвать Всемирную организацию здравоохранения «делать свою работу в полном объеме, насколько это возможно». Как признал Салливан, он сам и администрация Джо Байдена «не в том положении, чтобы делать вывод о том, откуда именно произошел COVID-19». Советник президента США при этом отметил, что причина в том числе в отсутствии достаточной прозрачности со стороны китайских властей в этом вопросе, передает РИА «Новости».
Напомним, первые заболевшие работали на уханьском рынке «Хуанань». Как заявили в ВОЗ, все условия для того, чтобы новая коронавирусная инфекция распространилась на рынке морепродуктов в Ухане, есть, однако это не означает, что вирус возник именно там. Однако эксперты ВОЗ нашли в Ухане «важные улики». Посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай призвал искать источник коронавируса по всему миру, а не только в Китае. Дональд Трамп, занимая пост президента США, неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности.
В США не исключили ношение масок в 2022 году
Американцы для профилактики распространения COVID-19 в США, возможно, будут вынуждены носить маски и в 2022 году, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фауч.
«Я думаю, это возможно», – ответил Фаучи в интервью телеканалу CNN на соответствующий вопрос ведущего, добавив, что только при значительном снижении числа заболевающих и вакцинации подавляющего большинства населения смог бы спокойно сказать, что американцам «стоит стянуть с себя маски», передает ТАСС.
Он также отказался уточнять, когда населению можно будет вернуться к обычному образу жизни, так как на это может повлиять множество факторов, которые никто не может предсказать наверняка.
По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, с начала пандемии в США было зарегистрировано более 28 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 497 670 человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.
Ранее Фаучи заявил, что в США вакцинация от коронавируса станет общедоступной не раньше середины мая. CМИ сообщали, что средняя продолжительность жизни в США снизилась до 77,8 года в прошлом году во многом из-за последствий пандемии.
Байден запланировал минуту молчания в память о жертвах COVID в США
Президент США Джо Байден проведет церемонию минуты молчания в память о жертвах коронавируса в стране, свидетельствует график пресс-службы Белого дома. Скончались почти 500 тыс. жителей США.
Байден и вице-президент США Камала Харрис проведут церемонию в понедельник вечером, они зажгут свечи, позднее президент выступит с речью. По данным Университета Джонса Хопкинса в США выявлено свыше 28 млн случаев коронавируса, умерли более 498,8 млн человек, передает ТАСС.
Напомним, Байден считает, что относительная нормализация ситуации с коронавирусом может наступить в США к Рождеству или началу 2022 года. Байден винит за ситуацию в стране своего предшественника на посту президента Дональда Трампа.
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В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко
Встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина проходит в Сочи. Регламента по продолжительности переговоров нет, как планируется, лидеры вместе пообедают и покатаются на лыжах, сообщили СМИ.
Планируется, что лидеры двух стран подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах», передает БелТА.
Кроме того, президенты обменяются мнениями по международной повестке дня.
Ранее Кремль сообщил, что Путин встретится с Лукашенко 22 февраля. Перед этим Лукашенко заявил, что планирует визит в РФ и договорился со своим российским коллегой встретиться в начале 20-х чисел февраля. Глава МИД республики Владимир Макей заявил, что на встрече будут обсуждаться конкретные вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции Минска и Москвы.
Минск пригрозил Западу мерами в сфере нацбезопасности
Минск примет дополнительные меры в сфере безопасности в случае продолжения Западом политики эскалации напряженности, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны Белоруссии, помощник министра Олег Воинов.
«Доведено, что в случае продолжения странами Запада политики эскалации напряженности, Республика Беларусь оставляет за собой право предпринять в 2021 году ряд дополнительных шагов в области национальной безопасности», – передает слова Воинова РИА «Новости».
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад забыл об обещаниях не продвигать Североатлантический альянс на восток. По его словам, уровень иностранного военного присутствия в регионе не контролируется.
В декабре начальник главного управления генштаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин указал, что НАТО активно развивает ударные возможности коалиционных сил в Европе.
До этого президент республики Александр Лукашенко заявлял, что в альянсе создается военная группировка для захвата Западной Белоруссии. НАТО заявило, что не угрожает территориальной целостности Белоруссии.
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