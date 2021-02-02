Несколько центральных станций метро закрыли в Москве

Станции московского метро «Охотный ряд», «Площадь Революции», «Александровский сад» и «Театральная» временно закрыли по требованию полиции, сообщил столичный департамент транспорта со ссылкой на метрополитен.

«По требованию полиции до особого распоряжения на вход и выход закрыты станции «Охотный ряд», «Площадь Революции» и «Александровский сад». Станция «Театральная» также закрыта по требованию полиции. Поезда следуют без остановок», – сказано в Telegram-канале дептранса.

Между тем «Интерфакс» сообщает, что правоохранители оцепили Манежную площадь в центре Москвы после решения Симоновского суда Москвы заменить блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный. Сейчас на площади дежурят пять автозаков. Кроме того, оцеплена Лубянская площадь, наряды полиции дежурят в районе Пушкинской площади, вдоль Тверской улицы и на Триумфальной площади. Также полностью закрыт проход на Красную площадь. На Манежной площади полиция задержала как минимум трех человек. Наряды правоохранителей в центре Москвы были усилены после призывов в соцсетях к участию в несанкционированной акции на фоне приговора Навальному, передает РИА «Новости».

Во вторник в Мосгорсуде прошло выездное заседание, где было рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».

Сам блогер в суде представился индивидуальным предпринимателем. «Работаю в ИП Навальный», – заявил он, отвечая на вопросы судьи Натальи Репниковой.

ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии. Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше». Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального на реальный, он отбудет в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев из назначенных ему 3,5 лет с учетом времени, проведенного ранее под домашним арестом.

На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в их числе США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия, Швейцария. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Захарова также заявила, что Россия отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов в Москве в связи с разбирательством по делу блогера.