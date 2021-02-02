В России разрешат обмен и замену банкнот без паспорта

«Такие заявления напоминают известную русскую пословицу «в чужом глазу соломину видеть, в своем – бревна не замечать», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат бундестага Вальдемар Гердт, комментируя предложение немецкой оппозиции отказаться от проекта «Северный поток – 2» из-за якобы насилия в отношении протестующих в России.

«К больным людям нужно относиться снисходительно. Таких оппозиционеров больше нельзя называть адекватными – они отказываются от явного преимущества для своей страны, и ради чего? «Зеленые» как никто должны знать, что «Северный поток – 2» гораздо чище экологически, чем тот сжиженный газ, который поступает из США. Получается, собственная идеология противоречит их действиям», – с сожалением констатировал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

По мнению собеседника, насилие в отношении российских митингующих, которое немецкие либералы выдвинули в качестве аргумента против строительства газопровода – «причина, высосанная из пальца». «Это напоминает известную пословицу «в чужом глазу соломину видеть, в своем – бревна не замечать». Так что нам в первую очередь надо следить за тем, чтобы самим не скатиться в полную диктатуру», – считает Гердт.

«Понятно, что те, кто делает такие заявления, проплачены. Как иначе объяснить то, что даже их идеологическая позиция идет вразрез с их словами? Их купили, и теперь они отрабатывают те деньги, которые получили», – заключил собеседник.

Ранее немецкая оппозиция призвала отказаться от проекта «Северный поток – 2». В частности, о невозможности продолжать строительство газопровода на фоне насилия в отношении демонстрантов в России заявили представители немецких «зеленых» и либералов, сообщает Deutche Welle. Между тем в МИД Германии заявили о неизменности позиции по «Северному потоку – 2».

При этом немецкая оппозиция не стала упоминать и проводить аналогии с насильственными инцидентами в отношении протестующих в самой Германии и других странах Европы. Например, в ноябре 2020 года берлинская полиция впервые за много лет применила водометы в центре столицы Германии, чтобы не допустить к бундестагу участников акции протеста против поправок к закону об эпидемиологической защите. В результате разгона митинга один из манифестантов получил ранения, а вызвавшие протест поправки в итоге были приняты.

Полиция Нидерландов также применила водометы, дубинки и слезоточивый газ на акциях протеста в Амстердаме и Эйндховене против мер правительства по борьбе с COVID-19. Как сообщило местное издание NL Times, такие меры были использованы в ответ на действия протестующих, которые кидали в полицейских петарды. Несколько десятков человек были задержаны.

«Во Франции, если протест становится агрессивным, полиция не церемонится – применяются и слезоточивый газ, и штурмовые колонны, которые разбивают агрессивную толпу на сегменты. Как только появляется реальная угроза жизни и здоровью правоохранителей, в ход идут самые жесткие методы, – напомнил член Научного совета при Совете безопасности РФ, профессор МГУ Андрей Манойло. – При этом в России ни водометы, ни слезоточивый газ не применяются, а использование индивидуальных дубинок носит единичный характер».

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