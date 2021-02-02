В Минздраве заверили в халяльности вакцины «Спутник V»

Большинство ученых не используют при создании вакцин компоненты свиней. Поэтому можно говорить о халяльности препарата, сказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов. Так он прокомментировал сообщения о том, что вакцину от коронавируса «Спутник V» намерены проверить на соответствие требованиям Ислама.

Совет богословов Духовного управления мусульман (ДУМ) России запросил у директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга информацию о составе вакцины «Спутник V» для того чтобы проверить препарат на дозволенность с точки зрения ислама. Таким образом, данная процедура определит халяльна ли данная вакцина.

«Нехаляльная вакцина – эта та, которая содержит нехаляльные компоненты, запрещенные в исламе. Но большинство ученых, как утверждают, не используют компоненты свиней. А, значит, препараты – халяльные и кошерные. И основная масса коллег из исламских организаций писали, касательно всех трех вакцин от коронавируса, зарегистрированных на западе», – говорит Козлов.

Отметим, что халяльными могут быть признаны те препараты, в которых не содержится спирт и другие запрещенные для мусульман вещества, например, кровь и клетки тканей свиней. Также халяльными не могут считаться лекарства, изготовленные на основе клеток животных, умерщвленных не в соответствии с канонами ислама.

Врач подчеркивает, что исламское духовенство не раз говорило о том, что вера в медицину – это одно из основных учений ислама.

«В дополнение ко всему, недавнее исследование, проведенное в Великобритании, показало – представители этнических меньшинств в два раза чаще умирают, например, от той же коронавирусной инфекции, чем представители белого населения. Именно поэтому критически важно, чтобы к вакцинации присоединились все», – считает собеседник.

Микробиолог также призывает представителей ислама и иудаизма пересмотреть религиозный запрет на компоненты, которые могут использоваться в вакцинах, препаратах и других лекарствах, поскольку от этого зависит жизнь людей.

В начале января китайская вакцина Sinovac получила статус халяльной от Совета улемов Индонезии. При этом испытания ее в Бразилии дали лишь 50% эффективности.