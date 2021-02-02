В России завели дело против украинских силовиков из-за обстрелов гражданских целей в Донбассе

Следственный комитет России завел новое уголовное дело против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе, в результате которых был ранен 41-летний мирный житель, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, 30 января военнослужащие ВС Украины прицельно обстреляли гражданскую инфраструктуру, не являющуюся военными целями, на улице Горького в поселке Александровка ДНР. В результате был ранен мирный житель, передает РИА «Новости».

По словам Петренко, как полагает следствие, обстреливая населенный пункт, украинские военнослужащие «намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченному числу гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте» «По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления (...) «применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ», – сказала она.

Представитель СК отметила, что такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные ведомством доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Напомним, дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Позже, после срыва в сентябре совместной инспекции позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы, ЛНР и ДНР обвинили Киев в сознательном выходе из договоренностей о дополнительных мерах по перемирию и заявили о резкой эскалации конфликта в Донбассе.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что переговоры Донецкой народной республики (ДНР) с президентом Украины Владимиром Зеленским возможны только при условии выполнения Минских соглашений.

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