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2 февраля, вторник | Последнее обновление — 18:25 | vz.ru
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Руководство Мексики подписало контракт на закупку «Спутник V»
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Министр здравоохранения Мексики Хорхе Алькосер подписал контракт на поставку в страну российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».
«Вчера министр здравоохранения Хорхе Алькосер подписал контракт (на поставку) вакцины «Спутник V», – цитирует заявление замминистра здравоохранения Уго Лопес-Гателя РИА «Новости».
25 января президент России Владимир Путин и глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе телефонного разговора обсудили вопросы организации поставок вакцины «Спутник V».
Некоторым странам Евросоюза не хватает вакцин от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки.
Чехия решила изучить опыт использования Венгрией «Спутника V»
Чехия намерена в ближайшее время приступить к переговорам с Венгрией, чтобы обсудить опыт использования российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил советник премьер-министра Чехии врач-эпидемиолог Роман Прымула.
По его словам, Чехию интересуют эффективность российской вакцины и опыт ее использования в Венгрии. «Поэтому, возможно, уже на текущей неделе с этой страной начнется обсуждение этих вопросов на уровне экспертов», – цитирует ТАСС Прымулу.
Врач подчеркнул, что вопрос о возможной покупке вакцины «Спутник V» в Чехии пока рассматривается исключительно на экспертном уровне.
Он отметил, что лично хотел бы ознакомиться со всей рабочей документацией по вакцине. Ее планируется получить от партнеров в Венгрии. На данный момент в Чехию поступают вакцины производства американской компании Pfizer («Пфайзер») и ее германского партнера BioNTech («Бионтек»), а также американской компании Moderna («Модерна»).
Ранее чешский президент Милош Земан заявил, что российская вакцина от коронавируса вполне могла бы использоваться в Чехии.
Напомним, Венгрия зарегистрировала «Спутник V», страны заключили договор на поставку российской вакцины. Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории.
Некоторым странам Евросоюза не хватает вакцин от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки.
Вирусолог сказал, когда ждать третью волну коронавируса в России
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Третья волна COVID-19 если и наступит, то не этой весной, а только осенью 2021 года, заявил газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн, комментируя предупреждение коллеги о том, что из-за отсутствия коллективного иммунитета заболеваемость коронавирусом может снова вырасти.
Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев сообщил, что из-за отсутствия коллективного иммунитета, весной этого года снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией может смениться на ее рост. При этом он надеется, что благодаря вакцинации, третьей волны можно будет избежать.
«Сейчас эпидемия начинает снижаться. Это довольно отчетливо заметно с 27 декабря – все время идет не очень быстрый, но постоянный спад эпидемии. В ближайшее время также будет увеличиваться вакцинация. Пока в январе это не очень заметно было, но к весне количество привитых существенно возрастет. Так что даже если третья волна будет, то она будет, скорее всего, отсрочена к осени, а весной мы получим довольно мирное время», – считает Альштейн.
Он также отмечает, что если вакцинация будет нарастать должным образом, то Россия достигнет коллективного иммунитета и никакой третьей волны коронавируса вовсе не будет.
«Вообще, достичь большого коллективного иммунитета очень сложно, поэтому если будут какие-то издержки и промахи в этом деле, что практически неизбежно, то и небольшое повышение заболеваемости будет. Тем более, что осенью все это обостряется, поэтому не исключено, что именно тогда и стоит ждать третью волну. Но вряд ли она будет значительной», – говорит собеседник.
Вирусолог обращает внимание, что даже на кривой (график ежедневной заболеваемости) мировой пандемии COVID-19 с начала текущего года замечен небольшой спад, хотя она непрерывно нарастала с января 2020 года.
«Он небольшой, но вполне очевидный. Пандемия сейчас потеряла тенденцию к нарастанию, что является хорошим признаком. Особенно учитывая то, что у нас появились вакцины. Не исключено, что нам вообще удастся избежать третьей волны», – подытожил Альштейн.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России наблюдается тренд на снижение заболеваемости коронавирусом, что можно заметить по осенним показателям.
Главный терапевт России назвала побочные эффекты вакцинации
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В первые дни после прививки от коронавируса следует обратить внимание на гриппоподобные симптомы, заявила главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.
«Опасаться не надо ничего, а наблюдать надо вот за чем. Могут быть гриппоподобные симптомы, гриппоподобное состояние. Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться немножко ознобом», – приводит слова Драпкиной РИА «Новости».
По данным главного внештатного терапевта Минздрава, обычно побочные эффекты сохраняются в течение первых суток с момента введения вакцины в организм, поэтому повода для опасения нет. Директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины уточнила, что очень редко после вакцинации у людей поднимается температура выше 39 градусов. «Чаще всего это до 38, если выше, чем 38, мы рекомендуем принять таблеточку парацетамола или, если чуть ниже, чем 38, но плохо переносится», – сказала Драпкина в эфире «Первого канала». Она подчеркнула, что в таких случаях «не нужно никуда бежать» за помощью.
Напомним, летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
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Испания назвала условие для использования «Спутника V»
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть использована в Испании, если получит одобрение Европейского агентства лекарственных средств, рассказала министр иностранных дел королевства Аранча Гонсалес Лая телеканалу La Sexta.
«Ответ на этот вопрос находится в руках европейских органов здравоохранения. Давайте не будем забывать, что именно они являются гарантом того, что все вакцины, которые могут быть использованы на европейском пространстве, прошли контроли эффективности и безопасности», – передает ТАСС слова главы испанского МИДа.
Ранее возможность использования вакцины «Спутник V» после ее одобрения европейским регулятором допустила Франция. Кроме того, о возможности использования российского препарата сообщил президент Чехии Милош Земан.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – Центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
В Венгрию прибыла первая партия вакцины «Спутник V»
В Венгрию доставили первую партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.
«В эти минуты первая партия российской вакцины прибывает в Венгрию», – сообщил Сийярто в соцсетях, передает ТАСС.
Ранее в Чехии заявили, что правительство страны в ближайшее время намерено приступить к переговорам с Венгрией, чтобы обсудить опыт использования российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Напомним, Венгрия зарегистрировала «Спутник V», страны заключили договор на поставку российской вакцины. Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории.
Некоторым странам Евросоюза не хватает вакцин от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки.
Эффективность «Спутник V» в Венесуэле оценили в 100%
Испытания вакцины «Спутник V» в Венесуэле показали стопроцентную эффективность, заявил президент страны Николас Мадуро.
«Мы провели испытания российской вакцины. Она показала эффективность в 100%», – передает слова президента РИА «Новости».
Ранее врач-иммунолог Алексис Иполито Гарсиа Пиньера, ведущий исследования вакцины в Венесуэле, заявил, что в ходе испытаний российской вакцины у добровольцев не выявлены серьезные побочные эффекты.
В конец декабря Мадуро поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за помощь в вакцинации жителей страны от коронавируса.
Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился от коронавируса российской вакциной. Венесуэла получила первую партию российской вакцины от коронавируса 2 октября прошлого года.
Вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес сообщал, что власти Венесуэлы обсуждают с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) возможность производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.
Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией
Россия продлевает срок приостановки авиасообщения с Великобританией до 16 февраля включительно, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 февраля 2021 года», – приводит сообщение ТАСС.
Напомним, с 22 декабря Россия приостановила возобновленное в августе 2020 года авиасообщение с Великобританией в связи с выявлением на территории Соединенного Королевства нового штамма коронавируса. Кроме того, с 18 января всех въезжающих в Великобританию обязали соблюдать десятидневную самоизоляцию. Помимо этого, все въезжающие на территорию Соединенного Королевства должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до прибытия. Ранее британское посольство уточнило требования к тесту на COVID-19 для въезда на территорию Соединенного Королевства.
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Гинцбург обещал защиту от коронавируса на годы после прививки «Спутником V»
Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург надеется, что российская вакцина «Спутник V» будет защищать от коронавируса два года и более.
«У нас существует очень большая надежда, подтвержденная уже имеющимися экспериментальными фактами, что продолжительность действия данного вакцинного препарата... будет продолжаться не несколько месяцев и даже не год, а по крайней мере два года и более», – передает его слова РИА «Новости».
Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
В России выявили 16,6 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявлено 16 643 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 16 643 новых случая коронавируса в 85 регионах», из них 9,6% не имели клинических проявлений болезни.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1701, Санкт-Петербурге – 1484, Московской области – 1053.
Всего в стране выявлено 3 884 730 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 340 545 человек, из них 22 372 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 539 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 74 158 человек.
Накануне, 1 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 17 648. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 1005.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Меркель объяснила задержки с вакцинацией от COVID-19 в Европе
Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала решение ЕС отказаться от выдачи экстренных разрешений на регистрацию вакцин от коронавируса, признав, что эти меры сказались на скорости вакцинации в Германии и в Евросоюзе.
«ЕС не принял решение об экстренном разрешении препаратов. Мы знаем, что Великобритания в течение 24 часов допустила (вакцину) AstraZeneca. Я считаю, что есть хорошие основания, речь идет о доверии – ЕС придерживался (процедуры) допуска ЕМА, это был не экстренный допуск, а досрочный допуск, то есть другое качество», – приводит РИА «Новости» текст заявления Меркель, сделанного по итогам совещания с региональными руководителями, представителями фармкомпаний и Еврокомиссии.
По словам канцлера, тот факт, что в ЕС «частично очень долго вели переговоры» с производителями вакцин, был связан с «вопросами о гарантиях», которые были предоставлены компаниями. «Я поддерживаю решение Еврокомиссии представить общие гарантии на политическом уровне», – сказала Меркель, добавив, что «путь стал в некоторых местах более долгим, это правильно, но для этого были хорошие причины».
Поясняя, почему кампания по вакцинации в США идет быстрее, чем в Германии и Евросоюзе, Меркель сослалась на то, что в Штатах практически отказались от экспорта вакцин, развернув широкое производство препаратов в стране, в то время как в ЕС производство вакцины пока развернуто не так широко. Меркель пообещала, что данная ситуация изменится «в первом-втором кварталах текущего (2021) года».
В минувшее воскресенье министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что условием для применения вакцин из России и Китая в Евросоюзе является сертификация со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA). 22 января президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем противодействие распространению коронавирусной инфекции, возможность использования и совместного производства вакцин. Днем ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Евросоюза. Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европе. 20 января Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) подтвердило получение заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины «Спутник V». Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки.
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Прививки «Спутник V» за день сделали более 200 жителей ДНР
Прививки от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V» за день сделали более 200 жителей Донецкой народной республики (ДНР), сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу «Россия-24».
«На данный момент мы уже можем говорить, что благодаря России у нас с сегодняшнего дня началась кампания по вакцинации. Началась достаточно успешно. За сегодняшний день прививку получили <...> более 200 человек», – приводит слова Пушилина ТАСС.
Кроме того, несколько тысяч человек записались на вакцинацию через сайт Минздрава республики, сообщил Пушилин. Онлайн-регистрация жителей ДНР, желающих привиться от коронавируса российской вакциной, доступна с 1 февраля. «Помимо тех приоритетных категорий, которые у нас уже есть, остальных желающих получилось уже несколько тысяч, которые зарегистрировались и готовы пройти процедуру», – отметил он. Пушилин сообщил, что вакцинация будет проходить бесплатно и добровольно.
Напомним, 1 февраля в Донецкой народной республике стартовала вакцинация от коронавируса. В этот же день вакцинация российской вакциной «Спутник V» началась в Луганской народной республике (ЛНР). В январе в Госдуме предложили вакцинировать жителей ДНР и ЛНР российскими препаратами от коронавируса.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
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Меркель выступила против привилегий для привитых от коронавируса
Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась против предоставления привилегий жителям, которым были или будут сделаны прививки от коронавируса.
«Новых свобод [для сделавших прививку от коронавируса жителям Германии предоставлено] не будет», – приводит ТАСС слова Меркель после совещания с отдельными членами своего кабинета, главами регионов, представителями ЕС и фармацевтических компаний по вопросам вакцинации населения от коронавируса.
По словам Меркель, тема предоставления привилегий привитым не обсуждалась. Она также указала на то, что, пока не прояснен вопрос, могут ли они быть переносчикам вируса, нет смысла и вести дискуссии по этому вопросу. Одновременно канцлер не исключила, что «придется делать прививки [от коронавируса] многие годы, как и в случае прививок от гриппа, когда каждый раз появляется новая мутация». «Может случиться так, что это не будет однократным процессом», – заметила Меркель.
Напомним, большинство россиян выступили против введения ковид-паспортов для переболевших коронавирусом или сделавших прививку. Основными аргументами противников появления документа является сохранение врачебной тайны о наличии антител, а также дискриминационный характер ковид-паспортов. Среди сторонников в основном респонденты, которым необходимо регулярно сдавать анализы на коронавирус. Вице-премьер Татьяна Голикова высказалась против введения ковид-паспортов, так как такой подход ограничивал бы передвижение людей. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские власти не намерены вводить ковид-паспорта.
При этом Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург счел введение ковид-паспортов правильным решением. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала ковид-паспорта своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией, при этом она указала на имеющиеся вопросы о защите прав граждан, которые не могут сделать прививку от коронавируса по состоянию здоровья.
В Кремле заявили об отсутствии единой точки зрения по введению ковид-паспортов, при этом опровергли возможность увязки права выезда за границу с наличием документа, подтверждающего вакцинацию гражданина от коронавируса. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, нужно ли вводить в России ковид-паспорта.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
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Авторитетный медицинский журнал подтвердил эффективность «Спутника V» выше 91%
Один из наиболее авторитетных медицинских журналов The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Согласно им, препарат имеет высокую эффективность и безопасность.
«Результаты испытаний показывают устойчивый сильный защитный эффект во всех возрастных группах участников… Эффективность вакцины, основанная на количестве подтвержденных случаев COVID-19 через 21 день после введения первой дозы вакцины, составляет 91,6%», – пишет The Lancet.
Как отметил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, публикация в журнале стала большим событием с точки зрения борьбы с пандемией COVID-19. «Спутник V» – не просто первая в мире зарегистрированная вакцина, но также одна из лучших. Она полностью защищает против тяжелых случаев заболевания коронавирусом, согласно данным, собранным и оцененным независимыми экспертами и опубликованным в журнале The Lancet», – сказал он.
Исследования «Спутника V» показали эффективность вакцины на уровне 91,6%, а для людей старше 60 лет – 91,8%. Эти данные не отличались от статистики, полученной в группе добровольцев 18–60 лет. Из числа проанализированных образцов гуморальный иммунный ответ выработался более чем у 98% добровольцев, у 100% добровольцев выработался клеточный иммунный ответ, сказано на сайте РФПИ.
Ранее эффективность «Спутника V» в Венесуэле оценили в 100%.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – Центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
Фестиваль в Сан-Ремо впервые пройдет без зрителей
Фестиваль итальянской эстрадной песни в Сан-Ремо в этом году состоится без зрителей в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщили в дирекции государственного итальянского телевидения RAI.
«Дирекция RAI по итогам встречи с художественным руководителем предложила несколько сценариев фестиваля, который запланирован со 2 по 6 марта. Компания представит протокол организационных мероприятий, которые предполагается проводить без присутствия публики, научно-техническому комитету. RAI хочет донести фестиваль до своей публики в условиях полной эпидемической безопасности при уважении мира музыки и истории смотра», – передает ТАСС сообщение RAI.
Изначально фестиваль хотели провести в присутствии публики, однако министр культуры Италии Дарио Франческини заявил, что театр «Аристон», в котором проходит песенный конкурс, должен следовать нормам, согласно которым все театры должны быть закрыты и могут только транслировать спектакли и концерты в онлайн-режиме. Участие в фестивале должны принять 26 известных арстистов, отмечается в сообщении.
Ранее в Италии решили изменить формат проведения Венецианского карнавала – он впервые пройдет а онлайн-формате.
В июне прошлого года в России из-за коронавируса перенесли музыкальный фестиваль «Нашествие».
Европе понадобилось больше вакцин от коронавируса
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что миру потребуется больше вакцин от коронавируса, учитывая возможное распространение его новых вариантов.
«Сейчас меня беспокоят [новые] варианты [коронавируса], потому что я знаю, что вирусы мутируют. Вот почему я считаю, что мы должны подготовиться к сценариям, которые, как мы надеемся, не осуществятся», – приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.
«В это воскресенье я встретилась с управляющими фармацевтических компаний, с которыми у нас есть контракты, с учеными и со [специалистами из] Европейского агентства лекарственных средств. Мы хотим ускорить подготовку на случай, если появятся варианты [коронавируса], вызывающие больше проблем», – сказала глава ЕК интервью El Pais.
В частности, фон дер Ляйен заявила о необходимости «увеличить производственные мощности», поскольку, «если есть что-то, что не подлежит сомнению, так это то, что миру будет нужно больше вакцин, если принимать во внимание варианты» коронавируса. Фон дер Ляйен также выразила уверенность в том, все еще возможно вакцинировать от ковида 70% взрослого населения Европы к концу лета.
Накануне Чехия решила изучить опыт использования Венгрией российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Днем ранее чешский президент Милош Земан допустил возможность использования «Спутника V» в республике. Напомним, 21 января Венгрия зарегистрировала «Спутник V», заключив договор на поставку российской вакцины и став первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки.
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