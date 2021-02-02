РФПИ: Индия станет крупнейшим центром производства «Спутник V» после России

Объемы выпуска «Спутник V» в Индии смогут сравниться с объемами производства этого препарата в России, заявил заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы сейчас вместе с Dr. Reddy's активно работаем в Индии. Индия для нас – ключевой партнер, потому что Индия, фактически, будет производить столько же вакцины, сколько производит Россия. Это будет один из главных производственных центров мира для вакцины «Спутник V», – цитирует главу РФПИ РИА «Новости».

Он добавил, что поставки в Индию могут начаться после разрешения на регистрацию в этой стране. По мнению главы фонда, препарат можно назвать российско-индийской вакциной, так как там находятся пять партнеров по производству.

«Тесно с самого начала взаимодействуем с Индией, потому что Индия обладает очень хорошими производственными мощностями вакцин», – указал Дмитриев.

Также во вторник Дмитриев заявил, что «Спутник V» могут зарегистрировать в Индии в феврале-марте.

На данный момент российский препарат зарегистрировали в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении.