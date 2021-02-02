Эксперты НОМ призвали готовиться к борьбе с массовыми фейками на выборах в Думу

В период избирательной кампании в Госдуму российскому обществу предстоит столкнуться с массовым распространением фейков, считает исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член Общественной палаты России Алена Булгакова.

«Мы должны развивать инструменты, которые позволят разоблачать тиражируемые фейки. Я надеюсь, что с блогосферой и представителями СМИ мы сможем совершенствовать технический инструментарий для работы наблюдателей и экспертов в период выборов», – заявила она во время дискуссионной сессии «Информационное обеспечение общественного мониторинга избирательных процессов и экспертной деятельности».

Сообщается, что еще несколько лет назад на базе Общественной палаты России Союзом журналистов России было подписано соглашение о подготовке корпуса наблюдателей из числа сотрудников СМИ.

«Это удобно и важно, так как одновременно с работой наблюдателями журналисты могут исполнять свой профессиональный долг по освещению выборов: вести фото и видеосъемку, писать репортажи», – заявил председатель Союза журналистов России, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Соловьев.

Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель НОМ Александр Брод заверил, что всем фактам нарушения прав журналистов на выборах НОМ уделяет серьезное внимание. Также он призвал региональные общественные палаты налаживать как можно более тесный контакт с представителями СМИ и блогосферы.

Брод обратил внимание на значимость такой задачи как проверка фейковой информации.

«В каждом регионе необходимо выстроить оперативную взаимосвязь общественного штаба с наблюдателем на участке. Часто фейки начинают мгновенно тиражироваться и противодействовать этой волне чрезвычайно сложно. Есть и еще одна проблемная тенденция, когда некоторые сомнительные организации маскируют своих представителей под журналистов, направляют их на участки для нагнетания дезинформации, для провоцирования конфликтов», – отметил председатель НОМ.

Декан факультета журналистики Кубанского государственного университета Валерий Касьянов рассказал, что наладить работу по верификации поступающей информации и предупреждению возможных нарушений на прошлых губернаторских выборах удалось благодаря большому количеству наблюдателей (более 15 тыс. человек), а также совместной работе Общественной палаты России, Ассоциации НОМ и общественной палаты Краснодарского края.

Что же касается работы журналистов на выборах, то здесь необходима более качественная подготовка, считает шеф-редактор РИА «ФедералПресс» Наталья Оксак.

«Если журналист работает на участке, но не знает законодательства, то могут произойти неумышленные ошибки», – пояснила она.

Напомним, глава НОМ призвал начать подготовку к борьбе с дискредитацией выборов в России сейчас, поскольку уже звучат тезисы о якобы их «нелегитимности».