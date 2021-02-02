В Центре им. Гамалеи предупредили о риске новой волны пандемии в России

Новая волна коронавируса в России может начаться в связи с потеплением, и остановить ее может только массовая вакцинация, заявил ведущий специалист Центра им. Гамалеи Федор Лисицын в эфире телеканала «Россия-24».

«Некоторая волна в России еще возможна, и сбить ее сможет только массовая вакцинация. Это волна, связанная с потеплением», – передает ело слова ТАСС.

По словам эксперта, новая вспышка может произойти в двадцатых числах марта – начале апреля. «К этому времени, надеюсь, должен быть эффект от вакцинации. К этому времени должны быть готовы медицинские службы. К этому надо быть готовыми», – добавил Лисицын.



Он отметил, что отдельные случаи заражения коронавирусом будут наблюдаться еще в конце 2021 - начале 2022 годов. «Но именно отдельные случаи, а не факт эпидемии, если все будет нормально», – резюмировал эксперт.

Ранее вирусолог Анатолий Альштейн заявил газете ВЗГЛЯД, что третья волна COVID-19 если и наступит, то не этой весной, а только осенью 2021 года.