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Названы приводящие к отказу в ипотеке посты в соцсетях
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Россиянам, которые хотят оформить ипотеку, придется удалить из соцсетей фотографии с вечеринок, а также почистить комментарии и посты на политические и религиозные темы, заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
«При получении кредита – любого, не только ипотечного, смотрят на профиль в социальных сетях, это важная часть имиджа», – заявила эксперт в беседе с «Ридус».
По ее словам, из социальных сетей лучше убрать публикации и комментарии, которые потенциально могут повлечь за собой арест, в том числе агрессивные комментарии на политическую и религиозную тему. «Необходимо соблюдать законы, в соцсетях в том числе, чтобы не было повода привлечь человека к уголовной или административной ответственности. Это все риски банка-кредитора», – отметила она.
Также, по ее словам, эксперты банка изучают, кто присутствует у пользователя в друзьях, какие фотографии он выкладывает. Имеет значение и любимый способ проведения свободного времени.
«Второе, на что обращают внимание со знаком плюс, в каких человек бывает местах, интересуется ли культурой, ходит ли в театр, какой круг друзей у него. Если у вас друзья – депутаты Госдумы и так далее, то вот это да. Если потенциальный заемщик, извините, бухает каждый день на шашлыках, то это тоже характеризует», – пояснила Радченко.
При этом она уточнила, что фото с котиками и цветами и отсутствие реальных фотографий пользователя в соцсетях насторожит сотрудников банка. Радченко отметила, что профиль в соцсетях не играет решающей роли при одобрении ипотечного кредита, однако чем меньше первоначальный взнос, тем внимательнее будут изучаться соцсети.
«Чем меньше у человека доходы, чем меньше первоначальный взнос, тем более придирчиво, в лупу, будут рассматривать профиль заемщика, в том числе в социальных сетях. Чем более состоятельный клиент, тем менее это значимо, как бы цинично это не звучало», – добавила она.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что льготная ипотека под 6,5% помогла многим семьям решить свою жилищную проблему, поддержала строительный сектор, а также дала стимул к развитию ипотечного кредитования.
Опубликована запись разговора соратника Навального с предполагаемым агентом MI6
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В Сети появилась видеозапись разговора исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в список иноагентов) Владимира Ашуркова с сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6.
Запись была сделана в 2012 году. Ашурков, исполнительный директор ФБК, на первой видеозаписи намекает на то, что оппозиционный проект следует проспонсировать: «Если бы у нас было больше денег, мы бы расширили нашу команду. Человек, который потратит здесь 10–20 млн долларов в год на поддержку, увидит совершенно иную картину. А для тех, у кого на кону миллиарды, это не такие уж большие деньги», – говорит он в видео, опубликованном в телеграм-канале RT.
Во второй части записи разговора Ашуров запрашивает информацию у британских спецслужб. «В некоторых случаях у нас нет прямых доказательств – они косвенные. Но я уверен, что у британской спецслужбы по борьбе с крупным мошенничеством есть доступ к большому объему информации, которая нам недоступна. Я уверен, что у британских спецслужб есть данные, подтверждающие связь Абрамовича, Усманова, людей в российском правительстве. Думаю, Великобритания – ключевая европейская страна, которая может оказать влияние на Россию и которая уже ужесточает свою позицию в ее отношении», – заявляет исполнительный директор ФБК.
В заключительной части записи разговора, представленной на третьей видеозаписи, Ашуров говорит, что они выпустят материал против российского государственного банка, и недвусмысленно намекает, что это будет полезно британцам.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о работе специалистов ЦРУ США с блогером Алексеем Навальным во время лечения в Берлине и о том, что такое происходит не впервые. Песков также назвал оскорбительными, безосновательными и недопустимыми высказывания блогера о том, что его якобы отравили по распоряжению главы российского государства. Эти заявления, пояснил Песков, также сделаны с подачи иностранных спецслужб.
Кремль пообещал Боррелю жесткий ответ Лаврова по ситуации с Навальным
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель получит от главы МИД Сергея Лаврова жесткий ответ, если привезет в Москву жесткий месседж по ситуации с Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Визит Борреля в Москву ожидается 4-6 февраля. Накануне официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, одной из целей визита Борреля в Россию является обсуждение ситуации вокруг Навального. Сообщалось, что он намерен в этой связи передать «общее послание стран ЕС, а не свое собственное», передает РИА «Новости».
«Во-первых, это будет визави нашего министра иностранных дел Лаврова. Вы знаете, что министр иностранных дел Лавров ситуацию с обитателем московского СИЗО готов обсуждать (он неоднократно об этом говорил), готов обсуждать открыто и предельно откровенно. Поэтому если некий жесткий месседж везется, то у меня нет сомнений, что наш министр даст не менее жесткий ответ на этот жесткий месседж», – сказал Песков, комментируя предстоящий визит главы европейской дипломатии.
Представитель Кремля подчеркнул, что решение о возможной встрече Борреля с Навальным будут принимать судьи или следователи. «Мы не можем считать такую встречу возможной или невозможной, это не наша прерогатива», – пояснил он.
«Такие решения принимают следователи, судьи – в разных ситуациях по-разному. И только, собственно, от них любые просьбы на этот счет они МИДом будут ретранслированы туда. С другой стороны, они же (Боррель и Навальный), они же не родственники, не знакомые... Опять же, это не нам высказывать такое мнение», – добавил Песков.
Во вторник в Мосгорсуде проходит выездное заседание, где будет рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».
ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии. Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».
На заседание Мосгорсуда приехало большое количество дипломатов из иностранных государств. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского Навального является вмешательством во внутренние дела страны.
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.
В бундестаге ответили на критику «Северного потока – 2» русской пословицей
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«Такие заявления напоминают известную русскую пословицу «в чужом глазу соломину видеть, в своем – бревна не замечать», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат бундестага Вальдемар Гердт, комментируя предложение немецкой оппозиции отказаться от проекта «Северный поток – 2» из-за якобы насилия в отношении протестующих в России.
«К больным людям нужно относиться снисходительно. Таких оппозиционеров больше нельзя называть адекватными – они отказываются от явного преимущества для своей страны, и ради чего? «Зеленые» как никто должны знать, что «Северный поток – 2» гораздо чище экологически, чем тот сжиженный газ, который поступает из США. Получается, собственная идеология противоречит их действиям», – с сожалением констатировал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
По мнению собеседника, насилие в отношении российских митингующих, которое немецкие либералы выдвинули в качестве аргумента против строительства газопровода – «причина, высосанная из пальца». «Это напоминает известную пословицу «в чужом глазу соломину видеть, в своем – бревна не замечать». Так что нам в первую очередь надо следить за тем, чтобы самим не скатиться в полную диктатуру», – считает Гердт.
«Понятно, что те, кто делает такие заявления, проплачены. Как иначе объяснить то, что даже их идеологическая позиция идет вразрез с их словами? Их купили, и теперь они отрабатывают те деньги, которые получили», – заключил собеседник.
Ранее немецкая оппозиция призвала отказаться от проекта «Северный поток – 2». В частности, о невозможности продолжать строительство газопровода на фоне насилия в отношении демонстрантов в России заявили представители немецких «зеленых» и либералов, сообщает Deutche Welle. Между тем в МИД Германии заявили о неизменности позиции по «Северному потоку – 2».
При этом немецкая оппозиция не стала упоминать и проводить аналогии с насильственными инцидентами в отношении протестующих в самой Германии и других странах Европы. Например, в ноябре 2020 года берлинская полиция впервые за много лет применила водометы в центре столицы Германии, чтобы не допустить к бундестагу участников акции протеста против поправок к закону об эпидемиологической защите. В результате разгона митинга один из манифестантов получил ранения, а вызвавшие протест поправки в итоге были приняты.
Полиция Нидерландов также применила водометы, дубинки и слезоточивый газ на акциях протеста в Амстердаме и Эйндховене против мер правительства по борьбе с COVID-19. Как сообщило местное издание NL Times, такие меры были использованы в ответ на действия протестующих, которые кидали в полицейских петарды. Несколько десятков человек были задержаны.
«Во Франции, если протест становится агрессивным, полиция не церемонится – применяются и слезоточивый газ, и штурмовые колонны, которые разбивают агрессивную толпу на сегменты. Как только появляется реальная угроза жизни и здоровью правоохранителей, в ход идут самые жесткие методы, – напомнил член Научного совета при Совете безопасности РФ, профессор МГУ Андрей Манойло. – При этом в России ни водометы, ни слезоточивый газ не применяются, а использование индивидуальных дубинок носит единичный характер».
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Эксперт: Упадок США будет проходить медленно и мучительно для всего мира
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«Сейчас весь мир отказывается от того, чтобы признавать американское лидерство, а у США уже нет ресурсов для того, чтобы всех заставить это делать», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал предположение китайского аналитика Янь Сюэтуна, что США ждет угасание, подобное тому, что пережила Британская империя.
«Декан Института международных отношений Университета Цинхуа в Пекине Янь Сюэтун – уже далеко не первый, кто говорит об упадке США. Тенденция относительного снижения влияния Соединенных Штатов в экономике, международных отношениях, вопросах безопасности фиксируется учеными уже не меньше десяти лет», – отметил эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.
Янь Сюэтун выразил мнение, что упадок Соединенных Штатов будет проходить по сценарию распада Британской империи. «Соединенное Королевство долгое время было самой могущественной державой мира, ее упадок протекал долго, он продлился несколько десятилетий», – приводит слова китайского эксперта РИА «Новости». Янь также выразил мнение, что в будущем конфронтация между Китаем и США будет основана на стремлении к технологическому превосходству.
По мнению Ткаченко, аналогия упадка США с распадом Британской империи не является самой удачной. «Зависит от того, что именно иметь в виду под таким сравнением, – рассуждает эксперт-международник. – Если понимать только то, что Британия до Первой мировой войны была крупнейшим государством планеты, а потом стала вторым и даже третьим, то, действительно, такой сценарий, скорее всего, будет реализован и в случае с США. Но если вспомнить, что ключевой особенностью Британской империи была ее огромная территория, и распад происходил путем отделения Индии, Египта и других колоний, то становится понятным, что такой вариант Америке не грозит и территориального распада США не будет».
Политолог предположил, что это заявление китайского ученого – отчасти признак психологического и политического давления на Соединенные Штаты со стороны Китая в целом. «Учитывая, что Университет Цинхуа в Пекине очень близок к правительству и его руководители не делают случайных заявлений, реакция Китая теперь стала понятной, – пояснил Ткаченко. – Дело в том, что последние четыре года Китай категорически не принимал Дональда Трампа как партнера в диалоге, не доверял ему, а двусторонние отношения представляли собой сплошную череду разнообразных конфликтов. Поэтому после заявления новой администрации о намерении США продолжать и совершенствовать эту политику сдерживания Китай очень расстроился и решил каким-то образом отреагировать».
По мнению политолога, реальный упадок Соединенных Штатов «будет проходить медленно и мучительно для всего мира». «США будут цепляться за любые возможности доминировать в отдельных регионах, безуспешно попытаются сколотить новые коалиции против Китая. Это будет продолжаться до тех пора, пока они наконец не поймут свой реальный вес в международных делах и не вернутся к политике изоляционизма XIX века, при которой были наиболее успешной державой в мире. Сейчас весь мир отказывается от того, чтобы признавать американское лидерство, а у США уже нет ресурсов для того, чтобы всех заставить это делать», – заключил Ткаченко.
В прошлый четверг новый госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отношения с Китаем являются «самыми важными в мире», при этом они включают «некоторые враждебные аспекты», «конкурентные аспекты», а также «аспекты сотрудничества». Днем ранее Блинкен и отставной генерал Ллойд Остин в статусе кандидата на пост главы Пентагона объявили Китай наиболее значительным вызовом для США, а кандидат на пост главы Нацразведки США назвала Китай одновременно соперником и партнером.
Между тем в декабре 2020 года директор Нацразведки Соединенных Штатов Джон Рэтклифф назвал Китай крупнейшей угрозой Америке, демократии и свободе во всем мире со времен Второй мировой. В ноябре зампредседателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джон Хайтен заявил о необходимости сдерживания Китая.
В сентябре Майк Помпео, занимавший пост госсекретаря США в администрации Дональда Трампа, назвал Китай главной внешней угрозой для США в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Он также сравнил отношения Соединенных Штатов и Китая с новой холодной войной. В июле Помпео выступил с исторической речью в президентской библиотеке Ричарда Никсона в городе Йорба-Линде на юге Калифорнии, где объявил о крахе прежней политики безоглядного взаимодействия США и Китая, подчеркнув, что Вашингтон не станет «далее закрывать глаза на фундаментальные политические и идеологические различия» с Пекином.
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Климкина напугала речь Путина на форуме в Давосе
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о «шантаже» со стороны России из-за речи президента Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Климкин считает, что выступление российского лидера на Всемирном экономическом форуме в Давосе в формате онлайн осталось без должного внимания. Экс-глава МИД Украины сравнил выступление с Мюнхенской речью, произнесенной Путиным в 2007 году, которая, по словам украинского политика, имела эффект «разорвавшейся бомбы». «Эта (речь в Давосе – прим. ВЗГЛЯД) рассматривается как начало торгов с новой американской администрацией», – написал Климкин на своей странице в соцсети Facebook.
Он обратил внимание на прошедший в конце января в Донецке форум «Русский Донбасс», что, по его мнению, говорит о «готовности» Москвы к «абхазскому сценарию».
«Нашей реакцией на этот шантаж должен быть общий с нашими друзьями ответ – что российский режим получит, если пойдет дальше», – отметил дипломат. Климкин также призывал не допустить никаких переговоров «за спиной» Украины.
Напомним, президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в формате онлайн заявил, что градус агрессивной внешнеполитической риторики ряда стран возрастает и можно ожидать, что более агрессивным станет характер действий по отношению к странам, не согласным с ролью послушных сателлитов.
Задержан второй подозреваемый в нападении на полицейского в Петербурге
Второй подозреваемый в насилии в отношении полицейского на несанкционированной акции задержан в Петербурге, сообщила пресс-служба СК города.
«В Санкт-Петербурге задержан второй подозреваемый в применении насилия в отношении представителей власти», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. В пресс-службе напомнили, что ранее по подозрению в нападении был задержан 32-летний уроженец Архангельска.
«В результате проведения дальнейших следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД России задержан второй подозреваемый в совершении указанного преступления – мужчина 1989 года рождения, уроженец Архангельской области», – сказано в сообщении.
Ранее в СК сообщили, что в Петербурге задержан мужчина, напавший на сотрудника ОМОНа во время несанкционированной акции на Пионерской площади. Напомним, в воскресенье на несанкционированной акции в Москве мужчина набросился с ножом на сотрудников Росгвардии.
После несанкционированных акций 23 января следователи возбудили 21 уголовное дело. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
В Ростове закрылся делавший из импортного виноматериала шампанское завод
Ростовский комбинат шампанских вин («Ростшампанкомбинат») прекратил свое существование после вступления в силу закона «О виноградарстве и виноделии в России», направленного на развитие производства вин из отечественного винограда, рассказала директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.
«Предприятие приняло решение о прекращении производства», – передает слова Теларовой РИА «Новости».
Как сообщила директор департамента, комбинат производил продукцию из закупаемого виноматериала и не имел своих виноградников. По ее словам, нынешняя акцизная политика не способствует развитию предприятий, работающих с закупаемым виноматериалом. Предполагается, что ростовское шампанское продолжит продаваться в магазинах: вероятнее всего, оно будет разливаться на других производственных площадках. Часть уволенных сотрудников ушла на другие предприятия, сказала Теларова.
«Ростшампанкомбинат» был построен в Ростове-на-Дону в 1936 году. Он производил «Советское шампанское», розовое игристое вино, игристое вино «Ростовское», мускат, «Донской игристый» и «Херес». По информации «Интерфакса», в 2020 году предприятие произвело 143,4 тыс. декалитров винодельческой продукции, в том числе 79 тыс. дал винных напитков (1,1 млн бутылок) и 64,4 тыс. дал игристых вин (920 тыс. бутылок). Комбинат был одним из крупнейших винзаводов юга России.
На Украине перестали надеяться на улучшение жизни с новым президентом
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Более 71% граждан Украины считают, что жизнь в стране становится хуже с каждым следующим президентом, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг».
По данным опроса, опубликованного в понедельник на сайте «Социального мониторинга», 71,4% респондентов считают, что с каждым следующим президентом жизнь на Украине становится хуже (в декабре 2020 года – 70,1%). Противоположного мнения придерживаются 21,3% (в декабре – 22,4%), затруднились ответить 7,3%, передает РИА «Новости».
Независимо от личности следующего президента, он будет представлять интересы только своей партии и избирателей на отдельных территориях, полагают 60,3% респондентов (в декабре – 61,1%), иначе считают 30% (в декабре – 29,1%), затруднились ответить 9,7%.
Политический раскол – главная причина отсутствия реформ, противостояния сторонников и оппонентов президента после каждых выборов, считают 66,5% опрошенных (в декабре – 64,5%), не согласны с таким утверждением 22,7% (в декабре – 23,3%), затруднились ответить 10,8%.
Опрос проводился среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в форме личного интервью по месту проживания с 15 по 25 января. Опрошены 3014 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
Ранее из результатов опроса украинского центра «Социальный мониторинг» стало известно, что более 45% жителей Украины выступили за проведение досрочных выборов президента.
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Байден начал терять популярность среди американцев
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Рейтинг 46-го президента США Джо Байдена опустился на два процентных пункта (п. п.) по сравнению с первыми днями политика в должности главы новой американской администрации, сообщило издание The Hill.
Исследование, проведенное изданием совместно с Исследовательской службой Харриса с 28 по 29 января, показало, что работу Байдена на посту президента одобряет 61% респондентов. При этом в ходе опроса, проводившегося 21-22 января, положительно о работе главы государства отзывались 63% респондентов, передает ТАСС.
Издание отмечает, что последний опрос также выявил падение на шесть п. п. уровня одобрения деятельности демократа Байдена среди избирателей, поддерживающих Республиканскую партию, – с 30% до 24%. Поддержка среди сторонников демократов осталась на прежнем уровне – 94%. Опрос проводился в онлайн-формате среди 945 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет около 3,19 п. п.
Напомним, 26 января Госдепартамент США проинформировал о необходимости всем направляющимся в Соединенные Штаты пассажирам, включая американских граждан, с 26 января перед посадкой на самолет предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус. 21 января Байден заявил о провале вакцинации от коронавируса в США. В тот же день он подписал десять исполнительных указов, направленных на активизацию борьбы с пандемией нового коронавируса в США. При этом в администрации Байдена оказались не в курсе, сколько в США имеется готовых к применению доз вакцины от нового коронавируса.
В январе инфекционист и кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски предсказала Штатам 500 тыс. жертв COVID-19 к середине февраля. В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
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Иностранные дипломаты приехали на заседание суда по делу Навального
На заседание Мосгорсуда, где будет решаться вопрос о замене условного срока на реальный блогеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше», приехало большое количество дипломатов из иностранных государств.
Видео публикует Telegram-канал «Кремлевская прачка».
К суду прибыли машины зарубежных дипломатических ведомств, на заседании присутствуют около 20 представителей посольств, в их числе США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия, Швейцария. Автозак с Навальным также уже прибыл к зданию суда, передает ТАСС.
Возле суда и на прилегающих к нему улицах усилены меры безопасности усилены у Мосгорсуда. Начало заседания назначено на 11.00 мск. Рассмотрение представления ФСИН состоится в том же зале, где рассматривалась апелляционная жалоба на приговор актеру Михаилу Ефремову.
Во вторник в Мосгорсуде пройдет выездное заседание, где будет рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».
Ранее Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.
Адмирал раскритиковал призывы покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
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«В невоенное время России нужно решать проблемы с американскими судами исключительно в рамках существующих дипломатических норм», – заявил газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя призыв вице-адмирала Петра Святашова решительно отреагировать на действия американского флота в Черном море.
«Такое предложение возможно реализовать только силовым путем. В конце концов, мы не хозяева Черного моря и не управляем проливами Босфор и Дарданеллы. Мы подчиняемся конвенции Монтре. И как в таком случае можно закрыть проход для американских судов в эти воды?» – задается вопросом бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов.
Собеседник уверен – в невоенное время в Черном море невозможно установить сети или боновые заграждения, заминировать дно или применить радиоэлектронную борьбу. «Такими методами мы только нарушим существующие торговые пути и сложившийся баланс сил. К тому же у нас был случай, когда наш бомбардировщик Су-24 якобы применил комплекс радиоэлектронной борьбы «Хибины», после чего весь экипаж «Дональда Кука» оказался полностью деморализован и бросил управление кораблем. Но, уверен, американцы сейчас уже научились этому противодействовать и встает вопрос: а что дальше?» – считает Комоедов.
По мнению адмирала, сегодня действовать нужно более тонкими методами. «России нужно выносить дипломатические ноты в случае, если США нарушают время пребывания в наших водах или превышают положенное водоизмещение судов, кроме того, непосредственно следить за их кораблями. Также, поскольку между президентами наших стран уже были первые контакты, думаю, все проблемы можно решить в рамках существующих международных норм», – заключил Комоедов.
Ранее вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов призвал
решительно отреагировать на действия американского флота в Черном море.
«Он что, так и будет бесцеремонно ходить? Надо с этим кончать. Надо нам показать не все сразу зубы, но хотя бы некоторые. Ну сколько можно творить все, что захочется? <...> Ребята, ну пора вам, наверное, и получить, сколько можно испытывать русских моряков на прочность?» – сказал Святашов. Он уточнил, что «не надо развязывать войну», но у России есть адекватные способы ответа американцам.
Напомним, 23 января в Черное море зашел эсминец ВМС США «Дональд Кук». Российский бомбардировщик Су-24 пролетел вблизи американского эсминца, видео полета снял экипаж корабля.
Позднее в акваторию прибыл эсминец ВМС США «Портер». В НАТО появление кораблей объяснили ответом на «наращивание военной мощи» России.
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Партия Зеленского может лишиться большинства в Раде из-за американских санкций
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Фракция партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может потерять большинство в Раде в результате скандала с исключением депутата Александра Дубинского, который попал под американские санкции «за вмешательство в выборы США», сообщают СМИ.
Украинский депутат Дубинский проинформировал, что «Слуга народа» в Верховной раде исключила его из фракции.
«Я не знаю, сколько человек проголосовали за исключение меня из фракции. Говорят, что большинство. Но я уже и сам не вижу смысла находиться в этой фракции», – сказал он в эфире канала «Наш». Как сообщил глава фракции Давид Арахамия, за исключение Дубинского проголосовали 198 депутатов, 29 – против, 19 – воздержались, передает ТАСС.
После принятия данного решения Дубинский призвал коллег, которые его поддерживали, оставаться во фракции. «Я не хочу, чтобы фракция развалилась, я поддерживаю президента Владимира Зеленского», – заявил депутат.
Формально партия «Слуга народа» насчитывает 246 депутатов. Если следом за Дубинским из нее выйдут еще около 30 депутатов, которые его поддерживают, монобольшинство развалится. У партии Зеленского будет менее 226 необходимых парламентариев.
Дубинский отметил, что происходящее нарушает «все мыслимые и немыслимые процедуры и демократические нормы». «То, что вы творите, вы за это и будете отвечать. Это безответственно, безосновательно, аморально и унизительно для страны. Еще раз для всех повторяю – это не мой персональный вопрос. Это вопрос субъектности нашей страны и ее власти, избранной украинским народом. Власти, которую вы осознанно делаете субъектом шантажа и управления аферистов и тех, кто за ними стоит», – сказал он.
В начале января Соединенные Штаты включили в санкционный список семь украинцев и четыре украинских информационных ресурса из-за вмешательства в американские выборы.
В 2020 году внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
Вопреки опубликованным доказательствам, национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена, который сейчас является избранным президентом США, к увольнению Шокина с поста генпрокурора.
Напомним, в рейтинге политических организаций партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в январе 2021 года опустилась с первого на четвертое место, лидирует «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ).
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Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей США в Черное море
Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов призвал решительно отреагировать на действия американского флота в Черном море.
«Он что, так и будет бесцеремонно ходить? Надо с этим кончать. Надо нам показать не все сразу зубы, но хотя бы некоторые. Ну сколько можно творить все, что захочется? <…> Ребята, ну пора вам, наверное, и получить, сколько можно испытывать русских моряков на прочность?» – сказал Святашов NSN.fm.
Он уточнил, что «не надо развязывать войну», но у России есть адекватные способы ответа американцам.
«Пора сказать: имейте совесть. Чего мы боимся? Есть методы, которые должны предотвратить угрозу в наших водах: радиоэлектронная борьба и многое другое», – объяснил Святашов.
Напомним, 23 января в Черное море зашел эсминец ВМС США «Дональд Кук». Позднее в акваторию прибыл эсминец ВМС США «Портер». В НАТО появление кораблей объяснили ответом на «наращивание военной мощи» России.
В Бундестаге раскритиковали призывы Франции отказаться от «Северного потока – 2»
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Призывы Франции к Германии выйти из проекта газопровода «Северный поток – 2» «неразумны и ошибочны», заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в ответ на слова госсекретаря по делам Европы при МИД Франции Клемана Бона о сомнениях в целесообразности проекта.
«Требование французского правительства остановить строительство «Северного потока – 2» является неразумным и ошибочным. Остановка уже разрешенного проекта ляжет бременем на плечи немецких потребителей и налогоплательщиков в связи с повышением цен на газ и необходимостью выплачивать компенсации компаниям за уже вложенные инвестиции», – передает ТАСС слова парламентария.
Напомним, госсекретарь при французском МИДе Клеман Бон заявил, что Франция всегда сомневалась по поводу строительства газопровода из России в Германию, Париж призывает Берлин отказаться от проекта «Северный поток – 2» из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.
Ранее прекращения строительства газопровода потребовал Европарламент. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее выступил за «действенные» санкции в отношении России в связи с арестом блогера Алексея Навального.
Между тем в МИД Германии заявили о неизменности позиции по «Северному потоку – 2».
Захарова объяснила присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального
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Присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского блогера Алексея Навального является вмешательством во внутренние дела страны, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.
«В Мосгорсуд, где на выездном заседании Симоновского районного суда будет рассмотрено представление ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное, прибыли около 20 представителей посольств таких западных стран как США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия», – написала Захарова в Facebook.
Дипломат подчеркнула, что традиционно представители иностранных посольств поддерживают своих граждан в зарубежных судах. Захарова добавила, что даже если «западники» рассматривают Навального как «своего», он все еще является гражданином России.
По ее словам, «это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства», а «саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России».
Также она предположила, что присутствие иностранных дипломатов на суде может быть связано с переживаниями по поводу «судьбы закачанных миллионов в противоправную деятельность на российской территории».
Ранее сообщалось, что на заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в их числе США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия, Швейцария.
Во вторник в Мосгорсуде проходит выездное заседание, где будет рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше». Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.