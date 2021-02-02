Названы приводящие к отказу в ипотеке посты в соцсетях

Россиянам, которые хотят оформить ипотеку, придется удалить из соцсетей фотографии с вечеринок, а также почистить комментарии и посты на политические и религиозные темы, заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

«При получении кредита – любого, не только ипотечного, смотрят на профиль в социальных сетях, это важная часть имиджа», – заявила эксперт в беседе с «Ридус».

По ее словам, из социальных сетей лучше убрать публикации и комментарии, которые потенциально могут повлечь за собой арест, в том числе агрессивные комментарии на политическую и религиозную тему. «Необходимо соблюдать законы, в соцсетях в том числе, чтобы не было повода привлечь человека к уголовной или административной ответственности. Это все риски банка-кредитора», – отметила она.

Также, по ее словам, эксперты банка изучают, кто присутствует у пользователя в друзьях, какие фотографии он выкладывает. Имеет значение и любимый способ проведения свободного времени.

«Второе, на что обращают внимание со знаком плюс, в каких человек бывает местах, интересуется ли культурой, ходит ли в театр, какой круг друзей у него. Если у вас друзья – депутаты Госдумы и так далее, то вот это да. Если потенциальный заемщик, извините, бухает каждый день на шашлыках, то это тоже характеризует», – пояснила Радченко.

При этом она уточнила, что фото с котиками и цветами и отсутствие реальных фотографий пользователя в соцсетях насторожит сотрудников банка. Радченко отметила, что профиль в соцсетях не играет решающей роли при одобрении ипотечного кредита, однако чем меньше первоначальный взнос, тем внимательнее будут изучаться соцсети.

«Чем меньше у человека доходы, чем меньше первоначальный взнос, тем более придирчиво, в лупу, будут рассматривать профиль заемщика, в том числе в социальных сетях. Чем более состоятельный клиент, тем менее это значимо, как бы цинично это не звучало», – добавила она.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что льготная ипотека под 6,5% помогла многим семьям решить свою жилищную проблему, поддержала строительный сектор, а также дала стимул к развитию ипотечного кредитования.