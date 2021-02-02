Сенатор назвал цель незаконных акций в России

Незаконные акции в России, поддерживаемые извне, проводятся с прицелом на сентябрьские выборы в Госдуму, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Это все проводится с прицелом на сентябрьские выборы 2021 года», – передает его заявление на брифинге в МИА «Россия сегодня» РИА «Новости».

По его словам, оппоненты России обсуждают, как возможно ослабить нашу страну путем деструктивных действий, добиться некоего изменения политической системы России «в пользу тех, кто считает нас своим противником».

Климов отметил, что комиссия Совфеда будет давать политическую оценку всем этим событиям, «при необходимости будем делать предложение законодательного характера».

Вторая волна незаконных протестов, к которым призывали сторонники блогера Алексея Навального прошла в воскресенье, 31 января, и обернулась новыми столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел. При этом ранее общественники отметили снижение активности на акциях протеста в России.

Кроме того, сенатор полагает, что в случае если Навальный получит реальный срок заключения, Запад может сделать ставку на его жену Юлию.

«Решение за судом, на Западе понимают, что если Навальный будет отбывать реальный срок, ставка может быть сделана на его жену», – сказал он. Климов отметил, что «такого рода мероприятия уже подводятся под нее».

Он также предупредил, что протестные акции – это только верхняя часть айсберга. Задача-минимум для оппонентов России – сдерживать ее развитие, максимум – раздробить Россию, чтобы она исчезла как единое государство с карты мира.

Во вторник в Мосгорсуде проходит выездное заседание, где будет рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».

ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии. Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».

На заседание Мосгорсуда приехало большое количество дипломатов из иностранных государств. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского Навального является вмешательством во внутренние дела страны.

Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.