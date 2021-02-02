Инфекционист заявил о выходе России на плато по коронавирусу

Россия подходит к рубежу, после которого в крупных регионах будет наблюдаться лишь снижение заболеваемости коронавирусом; сейчас можно говорить о том, что страна находится на плато, заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«За это время, с высокой долей вероятности, количество людей, имеющих иммунитет, еще выросло, и вполне вероятно, что мы уже подходим к какому-то пику, когда мы будем видеть только снижение заболеваемости, во всяком случае, по крупным регионам», – передает РИА «Новости» слова Вознесенского.

Специалист добавил, что, исходя из этих данных, можно прослеживать определенную долю оптимизма в ситуации с заболеваемостью.

«Если мы будем, опять же, смотреть на цифры заболеваемости, если эти цифры заболеваемости коррелируются также с высоким уровнем охвата тестированием, то получается, что мы уже вышли на плато и уже идем по нисходящей», – отметил эксперт.

Он напомнил о том, что еще в ноябре 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что около 50% москвичей уже имеют иммунитет к коронавирусу.