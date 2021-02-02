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2 февраля, вторник | Последнее обновление — 12:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии
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Консервативная позиция – это позиция «по умолчанию», продиктованная обыкновенным здравым смыслом. Вы просто можете сказать «нет» и даже не объяснять, почему. Да потому что вы находитесь в здравом рассудке, вот почему.
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17:52
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Инфекционист заявил о выходе России на плато по коронавирусу
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Россия подходит к рубежу, после которого в крупных регионах будет наблюдаться лишь снижение заболеваемости коронавирусом; сейчас можно говорить о том, что страна находится на плато, заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
«За это время, с высокой долей вероятности, количество людей, имеющих иммунитет, еще выросло, и вполне вероятно, что мы уже подходим к какому-то пику, когда мы будем видеть только снижение заболеваемости, во всяком случае, по крупным регионам», – передает РИА «Новости» слова Вознесенского.
Специалист добавил, что, исходя из этих данных, можно прослеживать определенную долю оптимизма в ситуации с заболеваемостью.
«Если мы будем, опять же, смотреть на цифры заболеваемости, если эти цифры заболеваемости коррелируются также с высоким уровнем охвата тестированием, то получается, что мы уже вышли на плато и уже идем по нисходящей», – отметил эксперт.
Он напомнил о том, что еще в ноябре 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что около 50% москвичей уже имеют иммунитет к коронавирусу.
Россиян предупредили об угрозе «третьей волны» COVID
Несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом в России, число случаев COVID-19 может увеличиться весной из-за отсутствия коллективного иммунитета, считает завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.
«Пока еще иммунная прослойка у наших граждан недостаточно высокая, поэтому можно еще ожидать и увеличения заболеваемости», – сказал Зверев «Интерфаксу».
При этом вирусолог выразил надежду, что новую вспышку коронавируса удастся избежать благодаря вакцинации. Кроме того, он считает, что коронавирус еще не приобрел выраженный сезонный характер.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России отмечается тренд на снижение заболеваемости коронавирусом. По ее словам, показатель заболеваемости COVID-19 в России всю осень не превышал 20 на 100 тыс. человек в сутки, при этом в некоторых европейских странах он превышал 50.
За минувшие сутки в России выявлены 17 648 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,8 млн случаев заболевания.
Чехия решила изучить опыт использования Венгрией «Спутника V»
Чехия намерена в ближайшее время приступить к переговорам с Венгрией, чтобы обсудить опыт использования российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил советник премьер-министра Чехии врач-эпидемиолог Роман Прымула.
По его словам, Чехию интересуют эффективность российской вакцины и опыт ее использования в Венгрии. «Поэтому, возможно, уже на текущей неделе с этой страной начнется обсуждение этих вопросов на уровне экспертов», – цитирует ТАСС Прымулу.
Врач подчеркнул, что вопрос о возможной покупке вакцины «Спутник V» в Чехии пока рассматривается исключительно на экспертном уровне.
Он отметил, что лично хотел бы ознакомиться со всей рабочей документацией по вакцине. Ее планируется получить от партнеров в Венгрии. На данный момент в Чехию поступают вакцины производства американской компании Pfizer («Пфайзер») и ее германского партнера BioNTech («Бионтек»), а также американской компании Moderna («Модерна»).
Ранее чешский президент Милош Земан заявил, что российская вакцина от коронавируса вполне могла бы использоваться в Чехии.
Напомним, Венгрия зарегистрировала «Спутник V», страны заключили договор на поставку российской вакцины. Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории.
Некоторым странам Евросоюза не хватает вакцин от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки.
В Испании после прививки вакциной Pfizer все пациенты дома престарелых заболели COVID-19
В испанском городе Лагартера все 78 пациентов дома престарелых заболели коронавиурсом после того, как были привиты вакциной от COVID-19 производства компаний Pfizer и bIONTech. Семь человек из заболевших скончались, сообщили испанские СМИ.
Проживающие в доме престарелых люди получили первую дозу вакцины 13 января. Сначала первые симптомы коронавируса появились у десяти их них, с появлением новых больных руководство заведения решило изолировать всех постояльцев в своих комнатах, передает РИА «Новости» со ссылкой на EFE.
К настоящему моменту четыре человека находятся на госпитализации, остальные изолированы. В доме престарелых заверили, что полностью соблюдали медицинский протокол. Также дирекция отмечает, что это первый случай появления коронавируса в заведении с начала пандемии.
Ранее сообщалось, что после вакцинации Pfizer в Эстонии скончались два пожилых человека. В пресс-службе лекарственного департамента республики отметили, что побочных эффектов после вакцинации у них не возникло.
Во Франции зафиксировали 135 случаев побочных реакций на вакцину Pfizer. Большинство случаев соответствуют ожиданиям либо являются несерьезными побочными эффектами, такими как лихорадка, головная боль и тошнота. К категории серьезных побочных реакций отнесен 31 случай, в том числе четыре случая тахикардии. Кроме того, после прививки препаратом скончались девять человек.
В январе в Норвегии зафиксировали 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие – старше 80 лет. В Германии власти также начали проверку после смерти десяти человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer.
Путин установил выплаты военным медикам за работу с COVID
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в размере 68 тыс. 811 рублей медикам из числа военных, сотрудников МВД и ФСИН за работу с коронавирусом.
«Постановляю осуществить единовременную выплату следующим категориям граждан из числа военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел РФ, сотрудников федеральной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, сотрудников войск национальной гвардии РФ: а) медицинским работникам, непосредственно оказывающим медицинскую помощь пациентам, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентам с подозрением на эту инфекцию; б) лицам, осуществляющим транспортировку пациентов, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентов с подозрением на эту инфекцию к месту оказания медицинской помощи», – говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно указу, основанием для получения выплаты является освобождение от военных обязанностей и(или) нахождение в стационаре из-за развития у медработника полученных при исполнении обязанностей осложнений, вызванных COVID-19 и повлекших временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности.
Отмечается, что размер единовременной выплаты составляет 68 тыс. 811 рублей.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 1 февраля 2021 года, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года.
В декабре Путин заявил, что у него возникает чувство гордости за военных медиков, которые принимают участие в борьбе с пандемией, а протоколы и методики их лечения порой даже лучше, чем на «гражданке».
Напомним, в 2020 году глава государства сообщил, что военные создали 16 медицинских центров за два месяца. Президент подчеркнул: медцентры «были возведены в беспрецедентно короткие сроки и с хорошим качеством, на совесть».
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова попросила Путина не останавливать строительство модульных медицинских центров для пациентов с коронавирусом в регионах. В ответ на это Путин поручил правительству и Минобороны подумать над возможностью распространения практики быстрого возведения медицинских центров по всей стране.
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала об участии Минобороны в строительстве многофункциональных медицинских центров, в том числе, о том, какую роль в этом играют ВКС.
Украина первой восстановила регулярное авиасообщение с Грузией
Украинская авиакомпания Ukraine International Airlines в понедельник выполнила рейс из Киева в Тбилиси, став таким образом первой восстановившей регулярное авиасообщение с Грузией, открывшей небо 1 февраля в контексте послаблений в условиях пандемии коронавируса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Источник газеты ВЗГЛЯД в авиационных кругах Грузии рассказал, что «подавляющее большинство пассажиров – это граждане Грузии, так как иностранные визитеры должны прибывать вакцинированными, а на Украине процесс вакцинации пока не начат».
Данная авиакомпания и другая украинская – SkyUp Airlines будут выполнять отныне по два рейса в неделю в Грузию.
На безоговорочный въезд в Грузию могут рассчитывать все иностранцы, которые прошли вакцинацию против COVID-19 и имеют соответствующий документ. Что касается граждан Грузии, то с них снимается обязательство проходить самоизоляцию по возвращению на родину. Теперь у въезжающих на территорию страны граждан Грузии будет выбор – предоставить отрицательный ПЦР-тест и отправиться на восемь дней в самоизоляцию, либо сделать еще один ПЦР-тест за свой счет на третий день после прибытия в страну.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский в интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios заявил, что его страна в вопросе поставок вакцин от нового коронавируса вынуждена «стоять с протянутой рукой». «Я связывался с лидерами тех европейских государств, с которыми у нас замечательные отношения, и они сказали, что понемногу будут помогать нам за счет собственных запасов вакцин», – сказал он.
Что касается Грузии, она в феврале получит первую партию вакцин западного производства. Тбилиси не примет российские и китайские вакцины.
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Испания назвала условие для использования «Спутника V»
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть использована в Испании, если получит одобрение Европейского агентства лекарственных средств, рассказала министр иностранных дел королевства Аранча Гонсалес Лая телеканалу La Sexta.
«Ответ на этот вопрос находится в руках европейских органов здравоохранения. Давайте не будем забывать, что именно они являются гарантом того, что все вакцины, которые могут быть использованы на европейском пространстве, прошли контроли эффективности и безопасности», – передает ТАСС слова главы испанского МИДа.
Ранее возможность использования вакцины «Спутник V» после ее одобрения европейским регулятором допустила Франция. Кроме того, о возможности использования российского препарата сообщил президент Чехии Милош Земан.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – Центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
Главный терапевт России назвала побочные эффекты вакцинации
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В первые дни после прививки от коронавируса следует обратить внимание на гриппоподобные симптомы, заявила главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.
«Опасаться не надо ничего, а наблюдать надо вот за чем. Могут быть гриппоподобные симптомы, гриппоподобное состояние. Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться немножко ознобом», – приводит слова Драпкиной РИА «Новости».
По данным главного внештатного терапевта Минздрава, обычно побочные эффекты сохраняются в течение первых суток с момента введения вакцины в организм, поэтому повода для опасения нет. Директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины уточнила, что очень редко после вакцинации у людей поднимается температура выше 39 градусов. «Чаще всего это до 38, если выше, чем 38, мы рекомендуем принять таблеточку парацетамола или, если чуть ниже, чем 38, но плохо переносится», – сказала Драпкина в эфире «Первого канала». Она подчеркнула, что в таких случаях «не нужно никуда бежать» за помощью.
Напомним, летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
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Эффективность «Спутник V» в Венесуэле оценили в 100%
Испытания вакцины «Спутник V» в Венесуэле показали стопроцентную эффективность, заявил президент страны Николас Мадуро.
«Мы провели испытания российской вакцины. Она показала эффективность в 100%», – передает слова президента РИА «Новости».
Ранее врач-иммунолог Алексис Иполито Гарсиа Пиньера, ведущий исследования вакцины в Венесуэле, заявил, что в ходе испытаний российской вакцины у добровольцев не выявлены серьезные побочные эффекты.
В конец декабря Мадуро поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за помощь в вакцинации жителей страны от коронавируса.
Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился от коронавируса российской вакциной. Венесуэла получила первую партию российской вакцины от коронавируса 2 октября прошлого года.
Вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес сообщал, что власти Венесуэлы обсуждают с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) возможность производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.
Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией
Россия продлевает срок приостановки авиасообщения с Великобританией до 16 февраля включительно, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 февраля 2021 года», – приводит сообщение ТАСС.
Напомним, с 22 декабря Россия приостановила возобновленное в августе 2020 года авиасообщение с Великобританией в связи с выявлением на территории Соединенного Королевства нового штамма коронавируса. Кроме того, с 18 января всех въезжающих в Великобританию обязали соблюдать десятидневную самоизоляцию. Помимо этого, все въезжающие на территорию Соединенного Королевства должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до прибытия. Ранее британское посольство уточнило требования к тесту на COVID-19 для въезда на территорию Соединенного Королевства.
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Франция допустила возможность использования вакцины «Спутник V»
Франция сможет использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» после ее одобрения европейским и французским регуляторами в сфере медикаментов, заявил официальный представитель правительства республики Габриэль Атталь.
«Если Европейское агентство по лекарственным препаратам сочтет ее безопасной и эффективной, а Верховный комитет по здравоохранению Франции даст такую же оценку, очевидно, что российская вакцина «Спутник V» могла бы быть предложена французским гражданам», – отметил он в интервью радиостанции France Info, передает РИА «Новости».
Атталь отметил, что правительство при принятии такого решения не обращает внимание на страну происхождения препарата. «Мы хотим, чтобы вакцина была безопасной и эффективной. Это относится и к российской вакцине», – пояснил он.
Ранее во Франции зафиксировали 135 случаев побочных эффектов на вакцину от коронавируса производства Pfizer/BioNTech.
Напомним, что французские власти критиковали за медленные темпы вакцинации. Ранее руководитель по научной работе Национального института здравоохранения и медицинских исследований и председатель комитета Франции по вакцине против COVID-19 Мари-Поль Кьени заявила, что данные об эффективности российской вакцины «Спутник V» кажутся убедительными.
Минздрав Армении одобрил применение «Спутника V»
Министерство здравоохранения Армении одобрило применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет об одобрении российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Республики Армения», – говорится в сообщении.
В РФПИ отметили, что решение об одобрении вакцины принято указом министерства здравоохранения на основании данных фазы III клинических исследований в России без проведения дополнительных исследований в Армении.
По данным ведомства, вакцина «Спутник V» зарегистрирована в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.
Главы РФПИ Кирилла Дмитриева подчеркнул, что число государств-партнеров России по СНГ, которые разрешили применение вакцины «Спутник V» на своей территории, постоянно увеличивается. «Сегодня мы объявляем об одобрении препарата Министерством здравоохранения Армении, благодаря которому в стране начнется вакцинация граждан с использованием одной из лучших в мире вакцин против коронавируса. Рассчитываем, что наше сотрудничество поможет обеспечить защиту здоровья людей и приблизить отмену ограничений, введенных в связи с коронавирусом», – добавил он.
В ноябре 2020 года глава российского Минздрава Михаил Мурашко передал армянскому коллеге Торосяну образцы вакцины «Спутник V». Позднее армянское министерство сообщало, что вакцину испытают на добровольцах.
В декабре министр здравоохранения Армении Арсен Торосян записался в добровольцы для испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции.
Напомним, в августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса, которая получила название «Спутник V».
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Прививки «Спутник V» за день сделали более 200 жителей ДНР
Прививки от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V» за день сделали более 200 жителей Донецкой народной республики (ДНР), сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу «Россия-24».
«На данный момент мы уже можем говорить, что благодаря России у нас с сегодняшнего дня началась кампания по вакцинации. Началась достаточно успешно. За сегодняшний день прививку получили <...> более 200 человек», – приводит слова Пушилина ТАСС.
Кроме того, несколько тысяч человек записались на вакцинацию через сайт Минздрава республики, сообщил Пушилин. Онлайн-регистрация жителей ДНР, желающих привиться от коронавируса российской вакциной, доступна с 1 февраля. «Помимо тех приоритетных категорий, которые у нас уже есть, остальных желающих получилось уже несколько тысяч, которые зарегистрировались и готовы пройти процедуру», – отметил он. Пушилин сообщил, что вакцинация будет проходить бесплатно и добровольно.
Напомним, 1 февраля в Донецкой народной республике стартовала вакцинация от коронавируса. В этот же день вакцинация российской вакциной «Спутник V» началась в Луганской народной республике (ЛНР). В январе в Госдуме предложили вакцинировать жителей ДНР и ЛНР российскими препаратами от коронавируса.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
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Меркель объяснила задержки с вакцинацией от COVID-19 в Европе
Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала решение ЕС отказаться от выдачи экстренных разрешений на регистрацию вакцин от коронавируса, признав, что эти меры сказались на скорости вакцинации в Германии и в Евросоюзе.
«ЕС не принял решение об экстренном разрешении препаратов. Мы знаем, что Великобритания в течение 24 часов допустила (вакцину) AstraZeneca. Я считаю, что есть хорошие основания, речь идет о доверии – ЕС придерживался (процедуры) допуска ЕМА, это был не экстренный допуск, а досрочный допуск, то есть другое качество», – приводит РИА «Новости» текст заявления Меркель, сделанного по итогам совещания с региональными руководителями, представителями фармкомпаний и Еврокомиссии.
По словам канцлера, тот факт, что в ЕС «частично очень долго вели переговоры» с производителями вакцин, был связан с «вопросами о гарантиях», которые были предоставлены компаниями. «Я поддерживаю решение Еврокомиссии представить общие гарантии на политическом уровне», – сказала Меркель, добавив, что «путь стал в некоторых местах более долгим, это правильно, но для этого были хорошие причины».
Поясняя, почему кампания по вакцинации в США идет быстрее, чем в Германии и Евросоюзе, Меркель сослалась на то, что в Штатах практически отказались от экспорта вакцин, развернув широкое производство препаратов в стране, в то время как в ЕС производство вакцины пока развернуто не так широко. Меркель пообещала, что данная ситуация изменится «в первом-втором кварталах текущего (2021) года».
В минувшее воскресенье министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что условием для применения вакцин из России и Китая в Евросоюзе является сертификация со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA). 22 января президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем противодействие распространению коронавирусной инфекции, возможность использования и совместного производства вакцин. Днем ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Евросоюза. Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европе. 20 января Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) подтвердило получение заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины «Спутник V». Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки.
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Меркель выступила против привилегий для привитых от коронавируса
Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась против предоставления привилегий жителям, которым были или будут сделаны прививки от коронавируса.
«Новых свобод [для сделавших прививку от коронавируса жителям Германии предоставлено] не будет», – приводит ТАСС слова Меркель после совещания с отдельными членами своего кабинета, главами регионов, представителями ЕС и фармацевтических компаний по вопросам вакцинации населения от коронавируса.
По словам Меркель, тема предоставления привилегий привитым не обсуждалась. Она также указала на то, что, пока не прояснен вопрос, могут ли они быть переносчикам вируса, нет смысла и вести дискуссии по этому вопросу. Одновременно канцлер не исключила, что «придется делать прививки [от коронавируса] многие годы, как и в случае прививок от гриппа, когда каждый раз появляется новая мутация». «Может случиться так, что это не будет однократным процессом», – заметила Меркель.
Напомним, большинство россиян выступили против введения ковид-паспортов для переболевших коронавирусом или сделавших прививку. Основными аргументами противников появления документа является сохранение врачебной тайны о наличии антител, а также дискриминационный характер ковид-паспортов. Среди сторонников в основном респонденты, которым необходимо регулярно сдавать анализы на коронавирус. Вице-премьер Татьяна Голикова высказалась против введения ковид-паспортов, так как такой подход ограничивал бы передвижение людей. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские власти не намерены вводить ковид-паспорта.
При этом Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург счел введение ковид-паспортов правильным решением. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала ковид-паспорта своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией, при этом она указала на имеющиеся вопросы о защите прав граждан, которые не могут сделать прививку от коронавируса по состоянию здоровья.
В Кремле заявили об отсутствии единой точки зрения по введению ковид-паспортов, при этом опровергли возможность увязки права выезда за границу с наличием документа, подтверждающего вакцинацию гражданина от коронавируса. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, нужно ли вводить в России ковид-паспорта.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
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На Госуслугах открылась запись на вакцинацию от коронавируса
Запись на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг открылась в воскресенье, 31 января, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«В воскресенье, 31 января, на портале Госуслуг введена специализированная форма записи на вакцинацию от COVID-19. До этого момента, с 18 января, услуга работала в тестовом режиме, но она тем не менее выполняла свою функцию, и регионы отлаживали взаимодействие систем здравоохранения на местах с порталом Госуслуг», – цитирует ТАСС вице-премьера.
В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин поручил следить за четкой работой сервиса. «Министерство цифрового развития и министерство здравоохранения прошу совместно с главами регионов оперативно реагировать на обращения граждан, следить, чтобы услуга работала четко и, конечно, без сбоев», – отметил он.
Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. В столице на вакцинацию от коронавируса записались порядка полумиллиона москвичей.
Ранее Чернышенко заявлял, что больше всего заявок на вакцинацию от коронавируса относительно численности региона через портал госуслуг было подано в Сахалинской и Мурманской областях.
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