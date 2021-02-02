Определены сроки начала клинических исследований вакцины от COVID-19 ФМБА

Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась против предоставления привилегий жителям, которым были или будут сделаны прививки от коронавируса.

«Новых свобод [для сделавших прививку от коронавируса жителям Германии предоставлено] не будет», – приводит ТАСС слова Меркель после совещания с отдельными членами своего кабинета, главами регионов, представителями ЕС и фармацевтических компаний по вопросам вакцинации населения от коронавируса.

По словам Меркель, тема предоставления привилегий привитым не обсуждалась. Она также указала на то, что, пока не прояснен вопрос, могут ли они быть переносчикам вируса, нет смысла и вести дискуссии по этому вопросу. Одновременно канцлер не исключила, что «придется делать прививки [от коронавируса] многие годы, как и в случае прививок от гриппа, когда каждый раз появляется новая мутация». «Может случиться так, что это не будет однократным процессом», – заметила Меркель.

Напомним, большинство россиян выступили против введения ковид-паспортов для переболевших коронавирусом или сделавших прививку. Основными аргументами противников появления документа является сохранение врачебной тайны о наличии антител, а также дискриминационный характер ковид-паспортов. Среди сторонников в основном респонденты, которым необходимо регулярно сдавать анализы на коронавирус. Вице-премьер Татьяна Голикова высказалась против введения ковид-паспортов, так как такой подход ограничивал бы передвижение людей. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские власти не намерены вводить ковид-паспорта.

При этом Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург счел введение ковид-паспортов правильным решением. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала ковид-паспорта своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией, при этом она указала на имеющиеся вопросы о защите прав граждан, которые не могут сделать прививку от коронавируса по состоянию здоровья.

В Кремле заявили об отсутствии единой точки зрения по введению ковид-паспортов, при этом опровергли возможность увязки права выезда за границу с наличием документа, подтверждающего вакцинацию гражданина от коронавируса. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, нужно ли вводить в России ковид-паспорта.

Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.

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