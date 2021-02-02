МИД допустил введения многократной электронной визы для въезда в Россию

Электронная виза для въезда в Российскую Федерацию может стать многократной, решение об этом должно приниматься на основе накопленного опыта и с учетом возможных рисков, заявил директор консульского департамента МИД Иван Волынкин.

Краткосрочная электронная виза должна была начать действовать в России с 1 января 2021 года. Однако из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире, вызванной пандемией коронавируса, оформление единых электронных виз приостановлено до особого распоряжения правительства. Перечень стран, граждане которых могут въезжать в Россию по данной визе после отмены ограничений, включает 52 государства, в том числе Китай, Японию, Индию, Турцию. Единая электронная виза на данный момент является однократной. Срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления с разрешенным сроком пребывания иностранного гражданина в России не более 16 суток со дня въезда.

«Хотел бы подчеркнуть, что сейчас на основании международных договоров, заключенных с иностранными государствами, безвизовый режим въезда в Россию действует для граждан еще 60 иностранных государств. Таким образом, мы ожидаем, что после снятия ранее установленных правительством ограничений на въезд в Россию граждане уже 112 государств будут иметь возможность въезжать в Российскую Федерацию без необходимости оформлять бумажную визу в паспорт», – передает РИА «Новости» слова Волынкина.

«Не исключаем, что электронная виза может стать многократной в дальнейшем. Вместе с тем подобное решение должно приниматься на основании анализа накопленного опыта и с учетом всех факторов, в том числе миграционной опасности», – отметил дипломат.

Он заметил, что российские власти пока не приняли решение о необходимости сертификата о прививке от COVID-19 для получения въездной визы.

Волынкин отметил, что российские дипломатические представительства и консульские учреждения приступят к выдаче туристических виз незамедлительно после снятия ранее введенных временных ограничений на въезд из-за пандемии COVID-19. В ряде стран такая работа уже возобновлена.

«Решение о введении требования об обязательном предъявлении иностранными гражданами при оформлении российской визы сертификата о наличии прививок от COVID-19 не принято, в настоящее время российское законодательство такого предписания не содержит. Вместе с тем стоит иметь в виду, что рядом заинтересованных ведомств прорабатывается поручение президента России о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию от COVID-19 с использованием российских вакцин... Будут ли введены требования о предъявлении подобных сертификатов иностранными гражданами для въезда в Российскую Федерацию, пока неизвестно», – сказал Волынкин.

Он добавил, что идея о 72-часовом безвизовом транзите для иностранцев на территории России вряд ли имеет практический смысл.

«При кажущейся на первый взгляд благозвучности эта идея едва ли имеет хоть какой-то практический смысл. В соответствии с действующим законодательством транзитный проезд означает проезд через территорию Российской Федерацию иностранного гражданина, следующего из государства выезда в государство назначения - в третью страну... В общей сложности в 2019 году всеми российскими загранучреждениями было выдано менее 15 тыс. транзитных виз (срок их действия, кстати, согласно закону - до десяти дней) тем иностранцам, кто в действительности совершал длительные переезды различными видами транспорта через территорию России, что составило менее 0,5% от общего количества выданных виз», – сказал Волынкин.

Он уточнил, что «на этом фоне» было выдано более 1,85 млн«целевых» туристических виз, или почти 60% всех российских виз.

«Если же апологетами идеи «безвизового транзита» подразумевается нечто иное, например, въезд иностранца из государства своего проживания в Российскую Федерацию через московский аэропорт, пребывание до трех суток в России и вылет обратно к себе домой через аэропорт Санкт-Петербурга (повторимся, это не является транзитом по смыслу законодательства), то такая идея тем более не заслуживает поддержки. В первую очередь, в силу того, что режим безвизового въезда в Россию всех иностранцев вне зависимости от их гражданской принадлежности ставил бы в дискриминационное положение российских граждан, которым для въезда в соответствующие государства в любом случае требовалось бы прохождение визовых формальностей», – заявил дипломат.

Ранее президент Владимир Путин выступил за расширение опыта краткосрочного безвизового въезда иностранных туристов в Россию и применения электронных виз.