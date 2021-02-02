Власти опровергли введение продовольственных карточек

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2 февраля, вторник | Последнее обновление — 10:51 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ФСБ пресекла деятельность 43 подпольных оружейников в 19 регионах России
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2 февраля 1943 года завершилась сталинградская эпопея – капитулировали последние части некогда грозной 6-й армии Паулюса, попавшей в окружение на берегу Волги. В плен сдалось около 80 тысяч человек, среди этого числа в итоге не выжило и одной десятой.
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Схожие в своей наивности убеждения советского руководства в отношении советского же общества обернулись национальной катастрофой на шестой части суши. Есть какая-то вселенская справедливость в том, что Штаты, снявшие главные сливки с той трагедии, заразились подобной же заразой.
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Загвоздка в том, что нынешних сценаристов натаскивают не на реальную историю, а на круто рассказанную. Если есть деньги, снимать можно всё, вплоть до такого кино, как, например, вышедшая в прокат интерпретация подвига Зои Космодемьянской.
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В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
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28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Власти опровергли введение продовольственных карточек
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Правительство не обсуждает введение продовольственных карточек в качестве инструмента социальной поддержки граждан, заявил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.
«Введение продовольственных карточек как одного из инструментов поддержки правительством не обсуждается», – сказал ТАСС Беляков, отметив, что приоритет при реализации мер поддержки нуждающимся гражданам отдается тем мероприятиям, «которые позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности».
Ранее глава ведомства Денис Мантуров заявил, что запуск программы предусматривающей введение продовольственных карточек, может произойти в 2019 году. В мае 2017 года Мантуров заявил, что Минфин и Минэкономразвития дали принципиальное согласие на реализацию программы продовольственной помощи малоимущим.
До этого Мантуров заявлял о планах Минпромторга запустить программу адресной продовольственной помощи – специальные карточки, накопленные баллы на которых можно будет обменять на продукты.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала введение продовольственных карточек.
Опубликована запись разговора соратника Навального с предполагаемым агентом MI6
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В Сети появилась видеозапись разговора исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в список иноагентов) Владимира Ашуркова с сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6.
Запись была сделана в 2012 году. Ашурков, исполнительный директор ФБК, на первой видеозаписи намекает на то, что оппозиционный проект следует проспонсировать: «Если бы у нас было больше денег, мы бы расширили нашу команду. Человек, который потратит здесь 10–20 млн долларов в год на поддержку, увидит совершенно иную картину. А для тех, у кого на кону миллиарды, это не такие уж большие деньги», – говорит он в видео, опубликованном в телеграм-канале RT.
Во второй части записи разговора Ашуров запрашивает информацию у британских спецслужб. «В некоторых случаях у нас нет прямых доказательств – они косвенные. Но я уверен, что у британской спецслужбы по борьбе с крупным мошенничеством есть доступ к большому объему информации, которая нам недоступна. Я уверен, что у британских спецслужб есть данные, подтверждающие связь Абрамовича, Усманова, людей в российском правительстве. Думаю, Великобритания – ключевая европейская страна, которая может оказать влияние на Россию и которая уже ужесточает свою позицию в ее отношении», – заявляет исполнительный директор ФБК.
В заключительной части записи разговора, представленной на третьей видеозаписи, Ашуров говорит, что они выпустят материал против российского государственного банка, и недвусмысленно намекает, что это будет полезно британцам.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о работе специалистов ЦРУ США с блогером Алексеем Навальным во время лечения в Берлине и о том, что такое происходит не впервые. Песков также назвал оскорбительными, безосновательными и недопустимыми высказывания блогера о том, что его якобы отравили по распоряжению главы российского государства. Эти заявления, пояснил Песков, также сделаны с подачи иностранных спецслужб.
Франция призвала Германию отказаться от «Северного потока – 2»
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Франция всегда сомневалась по поводу строительства газопровода из России в Германию, Париж призывает Берлин отказаться от проекта «Северный поток – 2» из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, заявил госсекретарь по делам Европы Клеман Бон в интервью радиостанции France Inter.
«Мы всегда говорили, что испытываем большие сомнения по поводу этого проекта в данном контексте», – передает его слова Deutsche Welle.
Бон добавил, что Франция уже выступала за свертывание проекта «Северный поток – 2».
Ранее прекращения строительства газопровода потребовал Европарламент. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее выступил за «действенные» санкции в отношении России в связи с арестом блогера Алексея Навального.
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц.
Между тем США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Трубоукладчик «Фортуна» 24 января возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2», на данном этапе ведутся работы в водах Дании.
Москва отказалась слушать заявления США о несогласованных акциях
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Россия не готова воспринимать и прислушиваться к заявлениям США насчет несанкционированных акций в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Что касается заявлений американских представителей в отношении нашей страны и в отношении незаконных акций, которые проходили в нашей стране, то еще раз повторяю: мы не готовы воспринимать, прислушиваться к заявлениям американцев на этот счет. И не будем этого делать», – передает его слова РИА «Новости».
Песков добавил, что воскресенье «стало нелегким» для многих европейских стран, где имели место незаконные акции.
«Здесь, наверное, нелишним будет вспомнить, что в большинстве стран Европы какие-либо акции вообще запрещены... Поэтому, конечно, для правоохранителей многих европейских стран воскресенье, к сожалению, случилось достаточно неспокойное. Им пришлось много и тяжело работать, чтобы обеспечить правопорядок и санитарно-эпидемиологическую безопасность граждан», – отметил представитель Кремля.
В воскресенье пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс заявила, что США в связи с задержаниями во время несогласованных акций в российских городах призывают Москву соблюдать международные обязательства.
МИД России заявил, что нацеленные на поощрение несогласованных акций действия Вашингтона являются частью стратегии сдерживания Москвы. Ведомство потребовало прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.
Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Эксперт: Упадок США будет проходить медленно и мучительно для всего мира
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«Сейчас весь мир отказывается от того, чтобы признавать американское лидерство, а у США уже нет ресурсов для того, чтобы всех заставить это делать», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал предположение китайского аналитика Янь Сюэтуна, что США ждет угасание, подобное тому, что пережила Британская империя.
«Декан Института международных отношений Университета Цинхуа в Пекине Янь Сюэтун – уже далеко не первый, кто говорит об упадке США. Тенденция относительного снижения влияния Соединенных Штатов в экономике, международных отношениях, вопросах безопасности фиксируется учеными уже не меньше десяти лет», – отметил эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.
Янь Сюэтун выразил мнение, что упадок Соединенных Штатов будет проходить по сценарию распада Британской империи. «Соединенное Королевство долгое время было самой могущественной державой мира, ее упадок протекал долго, он продлился несколько десятилетий», – приводит слова китайского эксперта РИА «Новости». Янь также выразил мнение, что в будущем конфронтация между Китаем и США будет основана на стремлении к технологическому превосходству.
По мнению Ткаченко, аналогия упадка США с распадом Британской империи не является самой удачной. «Зависит от того, что именно иметь в виду под таким сравнением, – рассуждает эксперт-международник. – Если понимать только то, что Британия до Первой мировой войны была крупнейшим государством планеты, а потом стала вторым и даже третьим, то, действительно, такой сценарий, скорее всего, будет реализован и в случае с США. Но если вспомнить, что ключевой особенностью Британской империи была ее огромная территория, и распад происходил путем отделения Индии, Египта и других колоний, то становится понятным, что такой вариант Америке не грозит и территориального распада США не будет».
Политолог предположил, что это заявление китайского ученого – отчасти признак психологического и политического давления на Соединенные Штаты со стороны Китая в целом. «Учитывая, что Университет Цинхуа в Пекине очень близок к правительству и его руководители не делают случайных заявлений, реакция Китая теперь стала понятной, – пояснил Ткаченко. – Дело в том, что последние четыре года Китай категорически не принимал Дональда Трампа как партнера в диалоге, не доверял ему, а двусторонние отношения представляли собой сплошную череду разнообразных конфликтов. Поэтому после заявления новой администрации о намерении США продолжать и совершенствовать эту политику сдерживания Китай очень расстроился и решил каким-то образом отреагировать».
По мнению политолога, реальный упадок Соединенных Штатов «будет проходить медленно и мучительно для всего мира». «США будут цепляться за любые возможности доминировать в отдельных регионах, безуспешно попытаются сколотить новые коалиции против Китая. Это будет продолжаться до тех пора, пока они наконец не поймут свой реальный вес в международных делах и не вернутся к политике изоляционизма XIX века, при которой были наиболее успешной державой в мире. Сейчас весь мир отказывается от того, чтобы признавать американское лидерство, а у США уже нет ресурсов для того, чтобы всех заставить это делать», – заключил Ткаченко.
В прошлый четверг новый госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отношения с Китаем являются «самыми важными в мире», при этом они включают «некоторые враждебные аспекты», «конкурентные аспекты», а также «аспекты сотрудничества». Днем ранее Блинкен и отставной генерал Ллойд Остин в статусе кандидата на пост главы Пентагона объявили Китай наиболее значительным вызовом для США, а кандидат на пост главы Нацразведки США назвала Китай одновременно соперником и партнером.
Между тем в декабре 2020 года директор Нацразведки Соединенных Штатов Джон Рэтклифф назвал Китай крупнейшей угрозой Америке, демократии и свободе во всем мире со времен Второй мировой. В ноябре зампредседателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джон Хайтен заявил о необходимости сдерживания Китая.
В сентябре Майк Помпео, занимавший пост госсекретаря США в администрации Дональда Трампа, назвал Китай главной внешней угрозой для США в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Он также сравнил отношения Соединенных Штатов и Китая с новой холодной войной. В июле Помпео выступил с исторической речью в президентской библиотеке Ричарда Никсона в городе Йорба-Линде на юге Калифорнии, где объявил о крахе прежней политики безоглядного взаимодействия США и Китая, подчеркнув, что Вашингтон не станет «далее закрывать глаза на фундаментальные политические и идеологические различия» с Пекином.
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В Ростове закрылся делавший из импортного виноматериала шампанское завод
Ростовский комбинат шампанских вин («Ростшампанкомбинат») прекратил свое существование после вступления в силу закона «О виноградарстве и виноделии в России», направленного на развитие производства вин из отечественного винограда, рассказала директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.
«Предприятие приняло решение о прекращении производства», – передает слова Теларовой РИА «Новости».
Как сообщила директор департамента, комбинат производил продукцию из закупаемого виноматериала и не имел своих виноградников. По ее словам, нынешняя акцизная политика не способствует развитию предприятий, работающих с закупаемым виноматериалом. Предполагается, что ростовское шампанское продолжит продаваться в магазинах: вероятнее всего, оно будет разливаться на других производственных площадках. Часть уволенных сотрудников ушла на другие предприятия, сказала Теларова.
«Ростшампанкомбинат» был построен в Ростове-на-Дону в 1936 году. Он производил «Советское шампанское», розовое игристое вино, игристое вино «Ростовское», мускат, «Донской игристый» и «Херес». По информации «Интерфакса», в 2020 году предприятие произвело 143,4 тыс. декалитров винодельческой продукции, в том числе 79 тыс. дал винных напитков (1,1 млн бутылок) и 64,4 тыс. дал игристых вин (920 тыс. бутылок). Комбинат был одним из крупнейших винзаводов юга России.
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
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Украина возобновила импорт электроэнергии из России, мощность поставок составляет около 200 МВт·ч, свидетельствуют данные компании-оператора энергосистемы страны «Укрэнерго».
«Россия: экспорт 0 МВт·ч, импорт 200 МВт·ч», – сообщается на сайте компании.
Ранее сообщалось, что запасы энергетического угля на Украине достигли значения в 455 тыс. тонн, чего недостаточно для обеспечения страны электроэнергией. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина отрежется от энергосистем России и Белоруссии и включится в систему поставок электроэнергии Евросоюза.
В январе Белоруссия по запросу украинских властей экстренно поставила электроэнергию на Украину в рамках договора об оказании аварийной помощи на фоне аномально холодной погоды.
Напомним, 25 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить.
Песков ответил на вопрос о посещении Путиным «дворца» в Геленджике
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Президент Владимир Путин не посещает стройки частного характера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря о «дворце» в Геленджике.
«Нет. Мне по-прежнему неизвестно. Но с другой стороны, президент стройкой не занимается. Он посещает многие стройки, но стройки, которые касаются социальных объектов. Мне неизвестны случаи, чтобы президент какие-то частные стройки посещал», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Накануне бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром зданий в районе Геленджика и «дворец» принадлежит ему.
В пятницу журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента России Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.
Тело капитана ФСБ с огнестрельными ранениями нашли в Подмосковье
В подмосковном частном доме нашли тело капитана ФСБ с огнестрельными ранениями, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Тело мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено в загородном доме его приятеля в деревне Оболдино Щелковского района Подмосковья. В настоящее время правоохранители проводят проверку», – сказал собеседник РИА «Новости».
Знакомый погибшего сообщил, что вечером накануне трагедии мужчины употребляли алкоголь, а капитан ФСБ начал баловаться с оружием и выстрелил.
По данным источника, товарища погибшего проверят на полиграфе.
В 2018 году сотрудник полиции в Дагестане расстрелял обойму и затем на спор выстрелил себе в голову. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Партия Зеленского может лишиться большинства в Раде из-за американских санкций
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Фракция партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может потерять большинство в Раде в результате скандала с исключением депутата Александра Дубинского, который попал под американские санкции «за вмешательство в выборы США», сообщают СМИ.
Украинский депутат Дубинский проинформировал, что «Слуга народа» в Верховной раде исключила его из фракции.
«Я не знаю, сколько человек проголосовали за исключение меня из фракции. Говорят, что большинство. Но я уже и сам не вижу смысла находиться в этой фракции», – сказал он в эфире канала «Наш». Как сообщил глава фракции Давид Арахамия, за исключение Дубинского проголосовали 198 депутатов, 29 – против, 19 – воздержались, передает ТАСС.
После принятия данного решения Дубинский призвал коллег, которые его поддерживали, оставаться во фракции. «Я не хочу, чтобы фракция развалилась, я поддерживаю президента Владимира Зеленского», – заявил депутат.
Формально партия «Слуга народа» насчитывает 246 депутатов. Если следом за Дубинским из нее выйдут еще около 30 депутатов, которые его поддерживают, монобольшинство развалится. У партии Зеленского будет менее 226 необходимых парламентариев.
Дубинский отметил, что происходящее нарушает «все мыслимые и немыслимые процедуры и демократические нормы». «То, что вы творите, вы за это и будете отвечать. Это безответственно, безосновательно, аморально и унизительно для страны. Еще раз для всех повторяю – это не мой персональный вопрос. Это вопрос субъектности нашей страны и ее власти, избранной украинским народом. Власти, которую вы осознанно делаете субъектом шантажа и управления аферистов и тех, кто за ними стоит», – сказал он.
В начале января Соединенные Штаты включили в санкционный список семь украинцев и четыре украинских информационных ресурса из-за вмешательства в американские выборы.
В 2020 году внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
Вопреки опубликованным доказательствам, национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена, который сейчас является избранным президентом США, к увольнению Шокина с поста генпрокурора.
Напомним, в рейтинге политических организаций партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в январе 2021 года опустилась с первого на четвертое место, лидирует «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ).
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На Украине перестали надеяться на улучшение жизни с новым президентом
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Более 71% граждан Украины считают, что жизнь в стране становится хуже с каждым следующим президентом, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг».
По данным опроса, опубликованного в понедельник на сайте «Социального мониторинга», 71,4% респондентов считают, что с каждым следующим президентом жизнь на Украине становится хуже (в декабре 2020 года – 70,1%). Противоположного мнения придерживаются 21,3% (в декабре – 22,4%), затруднились ответить 7,3%, передает РИА «Новости».
Независимо от личности следующего президента, он будет представлять интересы только своей партии и избирателей на отдельных территориях, полагают 60,3% респондентов (в декабре – 61,1%), иначе считают 30% (в декабре – 29,1%), затруднились ответить 9,7%.
Политический раскол – главная причина отсутствия реформ, противостояния сторонников и оппонентов президента после каждых выборов, считают 66,5% опрошенных (в декабре – 64,5%), не согласны с таким утверждением 22,7% (в декабре – 23,3%), затруднились ответить 10,8%.
Опрос проводился среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в форме личного интервью по месту проживания с 15 по 25 января. Опрошены 3014 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
Ранее из результатов опроса украинского центра «Социальный мониторинг» стало известно, что более 45% жителей Украины выступили за проведение досрочных выборов президента.
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Полет Су-24 рядом с эсминцем «Дональд Кук» в Черном море сняли на видео
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел вблизи американского эсминца «Дональд Кук» в Черном море, видео полета снял экипаж корабля.
Видео опубликовано в Twitter ВМС США.
Эсминец США «Дональд Кук» зашел в Черное море 3 января, силы Черноморского флота ведут слежение за действиями корабля. Позже к «Дональду Куку» присоединился эсминец ВМС США «Портер», он зашел в Черное море вечером 28 января.
В НАТО объяснили появление этих эсминцев «наращиванием военной мощи» России.
Фрегат Черноморского флота (ЧФ) России «Адмирал Макаров» провел учения, включавшие морской бой, на фоне захода в регион двух американских эсминцев.
Клименко рассказал о работе Рунета в случае отключения России от Сети
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Автономную работу Рунета обеспечит своего рода китайский Firewall с входным пропуском, сказал газете ВЗГЛЯД бывший советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко, комментируя сообщение замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева о существовании у России плана действий на случай отключения от интернета.
Заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, что у России есть план действий на случай отключения от глобальной сети. По его словам, страна обладает техническими возможностями, чтобы обеспечить автономную работу Рунета, и для этого все готово как технологически, так и на законодательном уровне.
«Этот план подразумевает под собой своего рода китайский Firewall (проект «Золотой щит») с входным пропуском. То, что строилось у нас, было несколько другое: у нас вокруг госучреждений ставился «допуск», и изнутри можно было ходить куда угодно во вне. При этом у России, в отличие от Китая, недостаточно собственных ресурсов», – говорит Клименко.
Конечно, Россия имеет альтернативные видеохостинги, поисковые системы, соцсети и так далее, продолжает эксперт, но представить, что завтра агрегатор лицензионного видеоконтента Rutube с легкостью заменит американский YouTube – практически невозможно. Формально российский аналог заменит западный, но реально – нет, поскольку, помимо функции видеохостинга, YouTube выполняет несколько других функций: репутационная (его цифрам доверяют) и денежная оплата.
«То есть технически нет никакой трудности оставить Россию существовать между «Яндексом» и Rambler, а практически – вряд ли кто-то на это решится», – подчеркивает собеседник.
Он уточняет, что российская система существования без Всемирной сети по принципу работы ничем не отличается от той, что используется в Китае, но там есть все дополняющие ресурсы, которых нет у России.
«Firewall – это дорогая история, поэтому с технической точки зрения железо, которое есть, оно вполне работает. То есть, с одной стороны, Дмитрий Анатольевич, конечно, прав, говоря о том, что мы можем себе обеспечить автономное существование, но тут же возникает вопрос – зачем? Поэтому здесь просто нужно смотреть в плоскости, насколько вероятно, что мы останемся без глобальной сети», – рассуждает эксперт.
Проект «Золотой щит» (Great Firewall of China) – это система фильтрации содержимого интернета в КНР.
Летом прошлого года в ходе ежегодной «Прямой линии» президент России Владимир Путин объяснил, что закон об устойчивой работе российского сегмента интернета нужен для того, чтобы обеспечить суверенность и возможность работать в Сети всем россиянам. При этом он заверил, что никаких ограничений вводить не планируется. 1 ноября прошлого года закон вступил в силу.
В Бундестаге раскритиковали призывы Франции отказаться от «Северного потока – 2»
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Призывы Франции к Германии выйти из проекта газопровода «Северный поток – 2» «неразумны и ошибочны», заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в ответ на слова госсекретаря по делам Европы при МИД Франции Клемана Бона о сомнениях в целесообразности проекта.
«Требование французского правительства остановить строительство «Северного потока – 2» является неразумным и ошибочным. Остановка уже разрешенного проекта ляжет бременем на плечи немецких потребителей и налогоплательщиков в связи с повышением цен на газ и необходимостью выплачивать компенсации компаниям за уже вложенные инвестиции», – передает ТАСС слова парламентария.
Напомним, госсекретарь при французском МИДе Клеман Бон заявил, что Франция всегда сомневалась по поводу строительства газопровода из России в Германию, Париж призывает Берлин отказаться от проекта «Северный поток – 2» из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.
Ранее прекращения строительства газопровода потребовал Европарламент. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее выступил за «действенные» санкции в отношении России в связи с арестом блогера Алексея Навального.
Между тем в МИД Германии заявили о неизменности позиции по «Северному потоку – 2».
Россиян предупредили об угрозе «третьей волны» COVID
Несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом в России, число случаев COVID-19 может увеличиться весной из-за отсутствия коллективного иммунитета, считает завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.
«Пока еще иммунная прослойка у наших граждан недостаточно высокая, поэтому можно еще ожидать и увеличения заболеваемости», – сказал Зверев «Интерфаксу».
При этом вирусолог выразил надежду, что новую вспышку коронавируса удастся избежать благодаря вакцинации. Кроме того, он считает, что коронавирус еще не приобрел выраженный сезонный характер.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России отмечается тренд на снижение заболеваемости коронавирусом. По ее словам, показатель заболеваемости COVID-19 в России всю осень не превышал 20 на 100 тыс. человек в сутки, при этом в некоторых европейских странах он превышал 50.
За минувшие сутки в России выявлены 17 648 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,8 млн случаев заболевания.
Полиция задержала подозреваемого в инциденте с отрезанной головой в Тулоне
Полицейские задержали предполагаемого преступника во французском Тулоне, где на улице нашли коробку с отрезанной человеческой головой, сообщили в правоохранительных органах.
«Операция завешена. Человек задержан», – цитирует РИА «Новости» сообщение полиции департамента Вар.
Телеканал BFMTV уточнил, что в ночь с воскресенья на понедельник полиция уже приезжала на место по вызову о драке. Квартирой владеет мужчина, который принимал у себя двух бездомных. По данным канала, погибшим является один из бездомных.
Ранее СМИ сообщили, что во французском Тулоне началась полицейская операция после того, как из окна дома выбросили коробку с отрезанной человеческой головой.
Осенью 2020 года французский учитель Самюэль Пати на уроке, посвященном свободе слова, показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo. 16 октября в вагоне метро на 47-летнего учителя с криками «Аллаху акбар!» напал вооруженный кухонным ножом молодой человек и обезглавил его. Нападавший был застрелен полицией. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом. В ноябре во Франции мужчину осудили за угрозу обезглавить преподавателя «как Самюэля Пати».
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