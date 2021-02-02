В России выявили 16,6 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлены 16643 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «последние сутки в России выявлено 16643 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 9,6% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1701, Санкт-Петербурге – 1484, Московской области – 1053.

Всего в стране выявлено 3884730 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3340545 человек, из них 22372 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 539 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 74158 человек.

Накануне, 1 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 17 648. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 1005.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.