Ученые сравнили процесс старения в России и ЕС

Особенности индивидуального старения людей интеллектуальных профессий в России и странах Евросоюза сравнили исследователи Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ). По словам авторов, исследования которых были опубликованы в журнале Investigation in Health, Psychology and Education, у живущих в ЕС темп психологического и биологического старения замедляется в среднем возрасте, но после 65 лет начинает сближаться с темпом старения россиян. В настоящее время все больше стран повышают пенсионный возраст. Зачастую это объясняется замедлением индивидуального старения: увеличением средней продолжительности жизни людей, их физической и интеллектуальной активностью, передает РИА «Новости». Как отметили исследователи, индивидуальное старение включает в себя субъективный психологический возраст и динамику биологического возраста организма. Ученые МГППУ оценили динамику показателей биологического и психологического возраста у представителей исследовательского типа профессий от 32 до 70 лет: одна группа – лица, проживающие в России, а другая – лица, переселившиеся из России в страны Евросоюза. В исследовании приняли участие научные сотрудники, преподаватели вузов, работники НИИ, специалисты смежных профессий, имеющие научную степень. По словам ученых, представители интеллектуальных профессий в целом имеют более высокую среднюю продолжительность жизни и более низкую вероятность преждевременной смерти. «На индивидуальное старение влияют и страны проживания, и профессиональная деятельность. Субъективное психологическое старение больше зависит от страны проживания, а биологическое – от профессиональной деятельности и других объективных факторов», –прокомментировала профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета экстремальной психологии МГППУ Татьяна Березина. Ученые обратили внимание на динамику субъективного и объективного компонентов биологического возраста, именно по этому показателю выявлены самые большие различия между представителями исследовательского типа профессий в России и в Евросоюзе. «В качестве субъективного рассматривалась самооценка заболеваний, а объективного – время статической балансировки (стойка на левой ноге без обуви с закрытыми глазами, правая нога поднята и согнута в колене, руки расположены вдоль туловища. Например, для 40 лет норма времени балансировки –20 секунд). Объективный показатель здоровья россиян и мигрантов не различается, а вот по субъективной оценке заболеваний различия максимальны: мигранты считают себя более здоровыми. Это подтверждается также динамикой субъективного психологического возраста», – отметила Березина. По ее словам, изменение психологических установок, ориентация на окружающую, отличную от России среду, приводит к тому, что исследователи-мигранты начинают считать себя более молодыми – больше заботиться о своем здоровья и оценивать его выше. Однако объективные показатели здоровья у них могут быть не так хороши, как у коренных европейцев, и, возможно, вероятность более долгой продолжительности жизни у них ниже. «Также у россиян присутствует пенсионный стресс: и у мужчин, и у женщин в период 51-65 лет начинают ухудшаться биологические характеристики здоровья, что ведет к ускоренному старению организма, до и после этого возрастного промежутка ускоренного старения не наблюдается. У россиян-мигрантов в страны ЕС пенсионного стресса, влияющего на индивидуальное старение организма, не обнаружено», – отметила Березина. По ее словам, существуют различия и в динамике психологического старения. Россияне (до 65 лет) оценивают свой субъективный возраст как примерно равный календарному или чуть выше, а мигранты - ниже: женщины в возрасте 51-65 лет оценивают свой возраст ниже календарного на 10 лет, а мужчины – на 20 лет. Среди общих тенденций исследователи отметили, что мужчины стареют быстрее женщин и биологически, и психологически – как в России, так и в Евросоюзе. Также и мужчины, и женщины до 35 лет преувеличивают свой психологический возраст относительно календарного, а после 65 – преуменьшают. В исследовании авторы использовали методы оценки биологического возраста по показателям здоровья, субъективного психологического возраста, а также ряд индексов. Результаты позволяют предположить, что разница в динамике относительного старения у представителей исследовательского типа профессий объясняется не сколько биологическими, сколько психологическими факторами, отметили ученые. Ранее врач рассказала об особенности старения россиянок.

В Сети появилась видеозапись разговора исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в список иноагентов) Владимира Ашуркова с сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6. Запись была сделана в 2012 году. Ашурков, исполнительный директор ФБК, на первой видеозаписи намекает на то, что оппозиционный проект следует проспонсировать: «Если бы у нас было больше денег, мы бы расширили нашу команду. Человек, который потратит здесь 10–20 млн долларов в год на поддержку, увидит совершенно иную картину. А для тех, у кого на кону миллиарды, это не такие уж большие деньги», – говорит он в видео, опубликованном в телеграм-канале RT. Во второй части записи разговора Ашуров запрашивает информацию у британских спецслужб. «В некоторых случаях у нас нет прямых доказательств – они косвенные. Но я уверен, что у британской спецслужбы по борьбе с крупным мошенничеством есть доступ к большому объему информации, которая нам недоступна. Я уверен, что у британских спецслужб есть данные, подтверждающие связь Абрамовича, Усманова, людей в российском правительстве. Думаю, Великобритания – ключевая европейская страна, которая может оказать влияние на Россию и которая уже ужесточает свою позицию в ее отношении», – заявляет исполнительный директор ФБК. В заключительной части записи разговора, представленной на третьей видеозаписи, Ашуров говорит, что они выпустят материал против российского государственного банка, и недвусмысленно намекает, что это будет полезно британцам. Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о работе специалистов ЦРУ США с блогером Алексеем Навальным во время лечения в Берлине и о том, что такое происходит не впервые. Песков также назвал оскорбительными, безосновательными и недопустимыми высказывания блогера о том, что его якобы отравили по распоряжению главы российского государства. Эти заявления, пояснил Песков, также сделаны с подачи иностранных спецслужб. Франция призвала Германию отказаться от «Северного потока – 2» 1 февраля 2021, 13:01

Франция всегда сомневалась по поводу строительства газопровода из России в Германию, Париж призывает Берлин отказаться от проекта «Северный поток – 2» из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, заявил госсекретарь по делам Европы Клеман Бон в интервью радиостанции France Inter. «Мы всегда говорили, что испытываем большие сомнения по поводу этого проекта в данном контексте», – передает его слова Deutsche Welle. Бон добавил, что Франция уже выступала за свертывание проекта «Северный поток – 2». Ранее прекращения строительства газопровода потребовал Европарламент. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее выступил за «действенные» санкции в отношении России в связи с арестом блогера Алексея Навального. Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц. Между тем США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Трубоукладчик «Фортуна» 24 января возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2», на данном этапе ведутся работы в водах Дании. Москва отказалась слушать заявления США о несогласованных акциях 1 февраля 2021, 13:14

Россия не готова воспринимать и прислушиваться к заявлениям США насчет несанкционированных акций в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Что касается заявлений американских представителей в отношении нашей страны и в отношении незаконных акций, которые проходили в нашей стране, то еще раз повторяю: мы не готовы воспринимать, прислушиваться к заявлениям американцев на этот счет. И не будем этого делать», – передает его слова РИА «Новости». Песков добавил, что воскресенье «стало нелегким» для многих европейских стран, где имели место незаконные акции. «Здесь, наверное, нелишним будет вспомнить, что в большинстве стран Европы какие-либо акции вообще запрещены... Поэтому, конечно, для правоохранителей многих европейских стран воскресенье, к сожалению, случилось достаточно неспокойное. Им пришлось много и тяжело работать, чтобы обеспечить правопорядок и санитарно-эпидемиологическую безопасность граждан», – отметил представитель Кремля. В воскресенье пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс заявила, что США в связи с задержаниями во время несогласованных акций в российских городах призывают Москву соблюдать международные обязательства. МИД России заявил, что нацеленные на поощрение несогласованных акций действия Вашингтона являются частью стратегии сдерживания Москвы. Ведомство потребовало прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. В России предупредили о резком подорожании одежды и бытовой техники 1 февраля 2021, 10:14

Рост стоимости морских перевозок может стать причиной резкого подорожания импортной продукции в России, в частности, речь идет о повышении стоимости одежды и бытовой техники, рассказали участники рынка из нескольких отраслей. Участники рынка подчеркивают, что стоимость морских грузоперевозок к концу 2020 года выросла с 1,5 до 9 тыс. долларов за один контейнер. Как объяснил представитель производителя бытовой техники Candy Глеб Мишин, в стандартный контейнер вмещается 60-70 холодильников, следовательно, на каждую единицу товара придется на 100 долларов больше расходов, передает РБК. По словам Мишина, компания долгое время пыталась сдерживать рост цен за счет собственных ресурсов, однако надежды на временный характер повышения стоимости перевозок не оправдались. При этом, как указал представитель Candy, из-за высокого уровня локализации реальное подорожание не будет столь существенным, как рост тарифов на контейнерные перевозки. Помимо увеличения стоимости бытовой техники, цены вырасти могут на одежду и обувь. В компании Zenden Group не исключают, что обувь в торговых точках подорожает от 2% до 20%. Поводом для резкого роста цен на контейнерные перевозки стали выборы президента США. После победы Джо Байдена спрос на грузоперевозки между Соединенными Штатами и Китаем значительно вырос. В итоге все свободные суда были переброшены на это направление. Кроме того, Пекин ввел дополнительные требования оформления грузов, из-за чего срок поставок значительно увеличился. Ранее департамент аудита экономической эффективности Счетной палаты заявил, что российское правительство смогло сдержать рост цен на продовольствие, но дальнейшее расширение ценового регулирования создаст риски возникновения дефицита товаров. Врач раскрыл причину смерти Началовой 1 февраля 2021, 10:31

Лечащий врач Юлии Началовой Василий Шуров раскрыл истинную причину смерти певицы: артистка до последнего отказывалась оперировать пораженную гангреной ногу. Врач объяснил, что Началова из-за подагры привыкла терпеть боли и перетерпела заражение до стадии «всасывания» в кровь, передает «Московский комсомолец». «Просто идиотская цепь случайностей. Юлия, пока была в сознании, не давала согласие на ампутацию стопы. А когда специалисты все же провели операцию, Юлия к тому моменту уже находилась без сознания – было поздно. Начался сепсис», – сообщил специалист. Шуров добавил, что все началось с раны на пальце ноги. Он отметил, что надо было убрать участок некроза. Но убедить Началову в том, что промедление смертельно опасно, он не смог. «Это была девочка, которая хотела ходить только на каблучках», – сказал он. Ранее стало известно содержание последнего аудиосообщения Началовой, которое она отправила своему пиар-директору. Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни от остановки сердца. После этого некоторые СМИ обвинили в причастности к болезни и смерти певицы бывшего мужа, в итоге мужчине пришлось обратиться за юридической помощью. Эксперт: Упадок США будет проходить медленно и мучительно для всего мира 1 февраля 2021, 16:18

«Сейчас весь мир отказывается от того, чтобы признавать американское лидерство, а у США уже нет ресурсов для того, чтобы всех заставить это делать», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал предположение китайского аналитика Янь Сюэтуна, что США ждет угасание, подобное тому, что пережила Британская империя. «Декан Института международных отношений Университета Цинхуа в Пекине Янь Сюэтун – уже далеко не первый, кто говорит об упадке США. Тенденция относительного снижения влияния Соединенных Штатов в экономике, международных отношениях, вопросах безопасности фиксируется учеными уже не меньше десяти лет», – отметил эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. Янь Сюэтун выразил мнение, что упадок Соединенных Штатов будет проходить по сценарию распада Британской империи. «Соединенное Королевство долгое время было самой могущественной державой мира, ее упадок протекал долго, он продлился несколько десятилетий», – приводит слова китайского эксперта РИА «Новости». Янь также выразил мнение, что в будущем конфронтация между Китаем и США будет основана на стремлении к технологическому превосходству. По мнению Ткаченко, аналогия упадка США с распадом Британской империи не является самой удачной. «Зависит от того, что именно иметь в виду под таким сравнением, – рассуждает эксперт-международник. – Если понимать только то, что Британия до Первой мировой войны была крупнейшим государством планеты, а потом стала вторым и даже третьим, то, действительно, такой сценарий, скорее всего, будет реализован и в случае с США. Но если вспомнить, что ключевой особенностью Британской империи была ее огромная территория, и распад происходил путем отделения Индии, Египта и других колоний, то становится понятным, что такой вариант Америке не грозит и территориального распада США не будет». Политолог предположил, что это заявление китайского ученого – отчасти признак психологического и политического давления на Соединенные Штаты со стороны Китая в целом. «Учитывая, что Университет Цинхуа в Пекине очень близок к правительству и его руководители не делают случайных заявлений, реакция Китая теперь стала понятной, – пояснил Ткаченко. – Дело в том, что последние четыре года Китай категорически не принимал Дональда Трампа как партнера в диалоге, не доверял ему, а двусторонние отношения представляли собой сплошную череду разнообразных конфликтов. Поэтому после заявления новой администрации о намерении США продолжать и совершенствовать эту политику сдерживания Китай очень расстроился и решил каким-то образом отреагировать». По мнению политолога, реальный упадок Соединенных Штатов «будет проходить медленно и мучительно для всего мира». «США будут цепляться за любые возможности доминировать в отдельных регионах, безуспешно попытаются сколотить новые коалиции против Китая. Это будет продолжаться до тех пора, пока они наконец не поймут свой реальный вес в международных делах и не вернутся к политике изоляционизма XIX века, при которой были наиболее успешной державой в мире. Сейчас весь мир отказывается от того, чтобы признавать американское лидерство, а у США уже нет ресурсов для того, чтобы всех заставить это делать», – заключил Ткаченко. В прошлый четверг новый госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отношения с Китаем являются «самыми важными в мире», при этом они включают «некоторые враждебные аспекты», «конкурентные аспекты», а также «аспекты сотрудничества». Днем ранее Блинкен и отставной генерал Ллойд Остин в статусе кандидата на пост главы Пентагона объявили Китай наиболее значительным вызовом для США, а кандидат на пост главы Нацразведки США назвала Китай одновременно соперником и партнером. Между тем в декабре 2020 года директор Нацразведки Соединенных Штатов Джон Рэтклифф назвал Китай крупнейшей угрозой Америке, демократии и свободе во всем мире со времен Второй мировой. В ноябре зампредседателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джон Хайтен заявил о необходимости сдерживания Китая. В сентябре Майк Помпео, занимавший пост госсекретаря США в администрации Дональда Трампа, назвал Китай главной внешней угрозой для США в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Он также сравнил отношения Соединенных Штатов и Китая с новой холодной войной. В июле Помпео выступил с исторической речью в президентской библиотеке Ричарда Никсона в городе Йорба-Линде на юге Калифорнии, где объявил о крахе прежней политики безоглядного взаимодействия США и Китая, подчеркнув, что Вашингтон не станет «далее закрывать глаза на фундаментальные политические и идеологические различия» с Пекином. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украина возобновила импорт электроэнергии из России 1 февраля 2021, 14:12

Украина возобновила импорт электроэнергии из России, мощность поставок составляет около 200 МВт·ч, свидетельствуют данные компании-оператора энергосистемы страны «Укрэнерго». «Россия: экспорт 0 МВт·ч, импорт 200 МВт·ч», – сообщается на сайте компании. Ранее сообщалось, что запасы энергетического угля на Украине достигли значения в 455 тыс. тонн, чего недостаточно для обеспечения страны электроэнергией. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина отрежется от энергосистем России и Белоруссии и включится в систему поставок электроэнергии Евросоюза. В январе Белоруссия по запросу украинских властей экстренно поставила электроэнергию на Украину в рамках договора об оказании аварийной помощи на фоне аномально холодной погоды. Напомним, 25 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить. В Ростове закрылся делавший из импортного виноматериала шампанское завод 1 февраля 2021, 19:33 Текст: Абдулла Шакиров

Ростовский комбинат шампанских вин («Ростшампанкомбинат») прекратил свое существование после вступления в силу закона «О виноградарстве и виноделии в России», направленного на развитие производства вин из отечественного винограда, рассказала директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова. «Предприятие приняло решение о прекращении производства», – передает слова Теларовой РИА «Новости». Как сообщила директор департамента, комбинат производил продукцию из закупаемого виноматериала и не имел своих виноградников. По ее словам, нынешняя акцизная политика не способствует развитию предприятий, работающих с закупаемым виноматериалом. Предполагается, что ростовское шампанское продолжит продаваться в магазинах: вероятнее всего, оно будет разливаться на других производственных площадках. Часть уволенных сотрудников ушла на другие предприятия, сказала Теларова. «Ростшампанкомбинат» был построен в Ростове-на-Дону в 1936 году. Он производил «Советское шампанское», розовое игристое вино, игристое вино «Ростовское», мускат, «Донской игристый» и «Херес». По информации «Интерфакса», в 2020 году предприятие произвело 143,4 тыс. декалитров винодельческой продукции, в том числе 79 тыс. дал винных напитков (1,1 млн бутылок) и 64,4 тыс. дал игристых вин (920 тыс. бутылок). Комбинат был одним из крупнейших винзаводов юга России. Песков ответил на вопрос о посещении Путиным «дворца» в Геленджике 1 февраля 2021, 13:03

Президент Владимир Путин не посещает стройки частного характера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря о «дворце» в Геленджике. «Нет. Мне по-прежнему неизвестно. Но с другой стороны, президент стройкой не занимается. Он посещает многие стройки, но стройки, которые касаются социальных объектов. Мне неизвестны случаи, чтобы президент какие-то частные стройки посещал», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Накануне бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром зданий в районе Геленджика и «дворец» принадлежит ему. В пятницу журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента России Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания. Ранее президент Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Тело капитана ФСБ с огнестрельными ранениями нашли в Подмосковье 1 февраля 2021, 12:47 Текст: Алексей Дегтярев

В подмосковном частном доме нашли тело капитана ФСБ с огнестрельными ранениями, сообщил источник в правоохранительных органах. «Тело мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено в загородном доме его приятеля в деревне Оболдино Щелковского района Подмосковья. В настоящее время правоохранители проводят проверку», – сказал собеседник РИА «Новости». Знакомый погибшего сообщил, что вечером накануне трагедии мужчины употребляли алкоголь, а капитан ФСБ начал баловаться с оружием и выстрелил. По данным источника, товарища погибшего проверят на полиграфе. В 2018 году сотрудник полиции в Дагестане расстрелял обойму и затем на спор выстрелил себе в голову. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Партия Зеленского может лишиться большинства в Раде из-за американских санкций 1 февраля 2021, 21:26

Фракция партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может потерять большинство в Раде в результате скандала с исключением депутата Александра Дубинского, который попал под американские санкции «за вмешательство в выборы США», сообщают СМИ. Украинский депутат Дубинский проинформировал, что «Слуга народа» в Верховной раде исключила его из фракции. «Я не знаю, сколько человек проголосовали за исключение меня из фракции. Говорят, что большинство. Но я уже и сам не вижу смысла находиться в этой фракции», – сказал он в эфире канала «Наш». Как сообщил глава фракции Давид Арахамия, за исключение Дубинского проголосовали 198 депутатов, 29 – против, 19 – воздержались, передает ТАСС. После принятия данного решения Дубинский призвал коллег, которые его поддерживали, оставаться во фракции. «Я не хочу, чтобы фракция развалилась, я поддерживаю президента Владимира Зеленского», – заявил депутат. Формально партия «Слуга народа» насчитывает 246 депутатов. Если следом за Дубинским из нее выйдут еще около 30 депутатов, которые его поддерживают, монобольшинство развалится. У партии Зеленского будет менее 226 необходимых парламентариев. Дубинский отметил, что происходящее нарушает «все мыслимые и немыслимые процедуры и демократические нормы». «То, что вы творите, вы за это и будете отвечать. Это безответственно, безосновательно, аморально и унизительно для страны. Еще раз для всех повторяю – это не мой персональный вопрос. Это вопрос субъектности нашей страны и ее власти, избранной украинским народом. Власти, которую вы осознанно делаете субъектом шантажа и управления аферистов и тех, кто за ними стоит», – сказал он. В начале января Соединенные Штаты включили в санкционный список семь украинцев и четыре украинских информационных ресурса из-за вмешательства в американские выборы. В 2020 году внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Вопреки опубликованным доказательствам, национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена, который сейчас является избранным президентом США, к увольнению Шокина с поста генпрокурора. Напомним, в рейтинге политических организаций партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в январе 2021 года опустилась с первого на четвертое место, лидирует «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Российская сельхозтехника побила экспортный рекорд 1 февраля 2021, 10:10

Экспорт отечественной сельхозтехники третий год подряд бьет рекорды. В 2020 году поставки за рубеж выросли на 30%, почти до 16 млрд рублей. Основными причинами, по мнению участников рынка, стали стабильная господдержка экспорта и слабый рубль, подсчитали в «Росспецмаше». Как пишет «Коммерсант», темпы роста значительно ускорились: годом ранее отгрузки за рубеж увеличивались лишь на 9%. Однако они по-прежнему медленнее рекордного 2018 года, когда наблюдался рост на 40%. Поставки шли в 38 стран, основными направлениями стали страны СНГ и ЕС, а также Монголия, Африка и Ближний Восток. В 2020 году экспорт в Германию в денежном выражении вырос в 4,6 раза, в Австрию – в 4,5 раза, Чехию – в 2,9 раза, Болгарию – в 2,1 раза, а также во Францию – на 84%, в Нидерланды – на 73%, Киргизию – на 51%, Венгрию – на 44%, Казахстан – на 29%. В Европу, в частности, в Германию, активно экспортируются комбайны: «Ростсельмаш» несколько лет назад создал в Германии представительство, которое постепенно увеличивает масштаб деятельности. По мнению экспертов, на рост экспорта положительно повлияли предсказуемость господдержки, чего не было в 2019 году, и «рост качества продукции». Наибольший прирост в штуках зафиксирован в сегментах полноприводных сельскохозяйственных тракторов, продажи которых за рубежом увеличились на 43%, до 524 штук, борон (на 41%, до 810 штук), кормоуборочных комбайнов (на 35%, до 112 штук), плугов (на 34%, до 419 штук), культиваторов (на 30%, до 153 штук) и зерноуборочных комбайнов (на 23%, до 1,1 тыс. штук). При этом выпуск отечественной сельхозтехники в 2020 году увеличился на 29,6%, до 149 млрд рублей, а ее доля на внутреннем рынке в настоящее время, по предварительной оценке, выросла на 4 процентных пункта, до 58%. Выпуск сельскохозяйственных тракторов увеличился на 29%, до 4,7 тыс. штук, зерноуборочных комбайнов – на 24%, до 5,5 тыс. штук, борон – на 22%, до 5,3 тыс. штук, сеялок – на 19%, до 5,7 тыс. штук, самоходных косилок – на 18%, до 352 штук, кормоуборочных комбайнов – на 15%, до 649 штук, плугов – на 14%, до 3 тыс. штук, опрыскивателей – на 10%, до 1,2 тыс. штук. Основными причинами положительной динамики стали как высокие цены на сельхозпродукцию, так и господдержка (скидки на технику в рамках программы 1432), говорят в «Росспецмаше». Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как взлетела популярность российских тракторов и комбайнов. Полет Су-24 рядом с эсминцем «Дональд Кук» в Черном море сняли на видео 1 февраля 2021, 14:02

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел вблизи американского эсминца «Дональд Кук» в Черном море, видео полета снял экипаж корабля. Видео опубликовано в Twitter ВМС США. Эсминец США «Дональд Кук» зашел в Черное море 3 января, силы Черноморского флота ведут слежение за действиями корабля. Позже к «Дональду Куку» присоединился эсминец ВМС США «Портер», он зашел в Черное море вечером 28 января. В НАТО объяснили появление этих эсминцев «наращиванием военной мощи» России. Фрегат Черноморского флота (ЧФ) России «Адмирал Макаров» провел учения, включавшие морской бой, на фоне захода в регион двух американских эсминцев. Клименко рассказал о работе Рунета в случае отключения России от Сети 1 февраля 2021, 12:58

Текст: Татьяна Косолапова

Автономную работу Рунета обеспечит своего рода китайский Firewall с входным пропуском, сказал газете ВЗГЛЯД бывший советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко, комментируя сообщение замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева о существовании у России плана действий на случай отключения от интернета. Заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, что у России есть план действий на случай отключения от глобальной сети. По его словам, страна обладает техническими возможностями, чтобы обеспечить автономную работу Рунета, и для этого все готово как технологически, так и на законодательном уровне. «Этот план подразумевает под собой своего рода китайский Firewall (проект «Золотой щит») с входным пропуском. То, что строилось у нас, было несколько другое: у нас вокруг госучреждений ставился «допуск», и изнутри можно было ходить куда угодно во вне. При этом у России, в отличие от Китая, недостаточно собственных ресурсов», – говорит Клименко. Конечно, Россия имеет альтернативные видеохостинги, поисковые системы, соцсети и так далее, продолжает эксперт, но представить, что завтра агрегатор лицензионного видеоконтента Rutube с легкостью заменит американский YouTube – практически невозможно. Формально российский аналог заменит западный, но реально – нет, поскольку, помимо функции видеохостинга, YouTube выполняет несколько других функций: репутационная (его цифрам доверяют) и денежная оплата. «То есть технически нет никакой трудности оставить Россию существовать между «Яндексом» и Rambler, а практически – вряд ли кто-то на это решится», – подчеркивает собеседник. Он уточняет, что российская система существования без Всемирной сети по принципу работы ничем не отличается от той, что используется в Китае, но там есть все дополняющие ресурсы, которых нет у России. «Firewall – это дорогая история, поэтому с технической точки зрения железо, которое есть, оно вполне работает. То есть, с одной стороны, Дмитрий Анатольевич, конечно, прав, говоря о том, что мы можем себе обеспечить автономное существование, но тут же возникает вопрос – зачем? Поэтому здесь просто нужно смотреть в плоскости, насколько вероятно, что мы останемся без глобальной сети», – рассуждает эксперт. Проект «Золотой щит» (Great Firewall of China) – это система фильтрации содержимого интернета в КНР. Летом прошлого года в ходе ежегодной «Прямой линии» президент России Владимир Путин объяснил, что закон об устойчивой работе российского сегмента интернета нужен для того, чтобы обеспечить суверенность и возможность работать в Сети всем россиянам. При этом он заверил, что никаких ограничений вводить не планируется. 1 ноября прошлого года закон вступил в силу. В Бундестаге раскритиковали призывы Франции отказаться от «Северного потока – 2» 1 февраля 2021, 20:59

Призывы Франции к Германии выйти из проекта газопровода «Северный поток – 2» «неразумны и ошибочны», заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в ответ на слова госсекретаря по делам Европы при МИД Франции Клемана Бона о сомнениях в целесообразности проекта. «Требование французского правительства остановить строительство «Северного потока – 2» является неразумным и ошибочным. Остановка уже разрешенного проекта ляжет бременем на плечи немецких потребителей и налогоплательщиков в связи с повышением цен на газ и необходимостью выплачивать компенсации компаниям за уже вложенные инвестиции», – передает ТАСС слова парламентария. Напомним, госсекретарь при французском МИДе Клеман Бон заявил, что Франция всегда сомневалась по поводу строительства газопровода из России в Германию, Париж призывает Берлин отказаться от проекта «Северный поток – 2» из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Ранее прекращения строительства газопровода потребовал Европарламент. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее выступил за «действенные» санкции в отношении России в связи с арестом блогера Алексея Навального. Между тем в МИД Германии заявили о неизменности позиции по «Северному потоку – 2».