Россия продала Германии крупную партию респираторов

Российские производители поставят более 300 тыс. респираторов в Германию до конца марта 2021 года, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

«Российские респираторы Кимрской фабрики им. Горького будут поставлять в Германию. Речь идет о модели «Лепесток-40» класса защиты FFP2 без клапана выдоха. Общее количество респираторов для немецких потребителей превышает 300 тыс. штук. Отгружены они будут в феврале-марте 2021 года», – сообщается на сайте министерства.

Стоимость двух контрактов, заключенных с германским заказчиком, составляет более 130 тыс. евро. Отмечается, что первый контракт был оформлен на 170 тыс. респираторов, а второй – на 150 тысяч. Интерес компаний из Европы к российским средствам индивидуальной защиты объясняют очень высоким качеством продукции.

Согласно информации ведомства, заказы на поставку респираторов в ФРГ были получены фабрикой благодаря содействию торгового представительства России в Германии.

Ранее Минпромторг согласовал первые поставки российских антисептиков на экспорт – дезинфекторы в аэрозольной упаковке будут направлены в ОАЭ, Катар и страны Персидского залива.