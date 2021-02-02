В России решили усилить контроль за мигрантами из ЕАЭС

«Сейчас весь мир отказывается от того, чтобы признавать американское лидерство, а у США уже нет ресурсов для того, чтобы всех заставить это делать», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал предположение китайского аналитика Янь Сюэтуна, что США ждет угасание, подобное тому, что пережила Британская империя.

«Декан Института международных отношений Университета Цинхуа в Пекине Янь Сюэтун – уже далеко не первый, кто говорит об упадке США. Тенденция относительного снижения влияния Соединенных Штатов в экономике, международных отношениях, вопросах безопасности фиксируется учеными уже не меньше десяти лет», – отметил эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

Янь Сюэтун выразил мнение, что упадок Соединенных Штатов будет проходить по сценарию распада Британской империи. «Соединенное Королевство долгое время было самой могущественной державой мира, ее упадок протекал долго, он продлился несколько десятилетий», – приводит слова китайского эксперта РИА «Новости». Янь также выразил мнение, что в будущем конфронтация между Китаем и США будет основана на стремлении к технологическому превосходству.

По мнению Ткаченко, аналогия упадка США с распадом Британской империи не является самой удачной. «Зависит от того, что именно иметь в виду под таким сравнением, – рассуждает эксперт-международник. – Если понимать только то, что Британия до Первой мировой войны была крупнейшим государством планеты, а потом стала вторым и даже третьим, то, действительно, такой сценарий, скорее всего, будет реализован и в случае с США. Но если вспомнить, что ключевой особенностью Британской империи была ее огромная территория, и распад происходил путем отделения Индии, Египта и других колоний, то становится понятным, что такой вариант Америке не грозит и территориального распада США не будет».

Политолог предположил, что это заявление китайского ученого – отчасти признак психологического и политического давления на Соединенные Штаты со стороны Китая в целом. «Учитывая, что Университет Цинхуа в Пекине очень близок к правительству и его руководители не делают случайных заявлений, реакция Китая теперь стала понятной, – пояснил Ткаченко. – Дело в том, что последние четыре года Китай категорически не принимал Дональда Трампа как партнера в диалоге, не доверял ему, а двусторонние отношения представляли собой сплошную череду разнообразных конфликтов. Поэтому после заявления новой администрации о намерении США продолжать и совершенствовать эту политику сдерживания Китай очень расстроился и решил каким-то образом отреагировать».

По мнению политолога, реальный упадок Соединенных Штатов «будет проходить медленно и мучительно для всего мира». «США будут цепляться за любые возможности доминировать в отдельных регионах, безуспешно попытаются сколотить новые коалиции против Китая. Это будет продолжаться до тех пора, пока они наконец не поймут свой реальный вес в международных делах и не вернутся к политике изоляционизма XIX века, при которой были наиболее успешной державой в мире. Сейчас весь мир отказывается от того, чтобы признавать американское лидерство, а у США уже нет ресурсов для того, чтобы всех заставить это делать», – заключил Ткаченко.

В прошлый четверг новый госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отношения с Китаем являются «самыми важными в мире», при этом они включают «некоторые враждебные аспекты», «конкурентные аспекты», а также «аспекты сотрудничества». Днем ранее Блинкен и отставной генерал Ллойд Остин в статусе кандидата на пост главы Пентагона объявили Китай наиболее значительным вызовом для США, а кандидат на пост главы Нацразведки США назвала Китай одновременно соперником и партнером.

Между тем в декабре 2020 года директор Нацразведки Соединенных Штатов Джон Рэтклифф назвал Китай крупнейшей угрозой Америке, демократии и свободе во всем мире со времен Второй мировой. В ноябре зампредседателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джон Хайтен заявил о необходимости сдерживания Китая.

В сентябре Майк Помпео, занимавший пост госсекретаря США в администрации Дональда Трампа, назвал Китай главной внешней угрозой для США в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Он также сравнил отношения Соединенных Штатов и Китая с новой холодной войной. В июле Помпео выступил с исторической речью в президентской библиотеке Ричарда Никсона в городе Йорба-Линде на юге Калифорнии, где объявил о крахе прежней политики безоглядного взаимодействия США и Китая, подчеркнув, что Вашингтон не станет «далее закрывать глаза на фундаментальные политические и идеологические различия» с Пекином.

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