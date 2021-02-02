Минтранс решил смягчить требования к фото автомобиля при техосмотре В ДТП с пятью машинами на западе Москвы пострадал сотрудник ДПС 2 февраля 2021, 08:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Пять машин столкнулись на Кутузовском проспекте на западе Москвы, в результате столкновения пострадал сотрудник ДПС. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, причиной ДТП стал выезд одной из машин на полосу встречного движения. «06.45 на 9-м километре Кутузовского шоссе произошло ДТП с пятью транспортными средствами. Один из водителей, следуя в сторону области, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двумя служебными автомобилями ДПС, которые следовали в сторону центра, а потом еще с двумя иномарками. В результате столкновения водитель скончался, пострадал сотрудник ДТП и еще один водитель иномарки, им оказывается медицинская помощь», – сообщил источник ТАСС. На месте происшествия, как отметили в главке, работают сотрудники ДТП, обстоятельства устанавливаются. Ранее источник в экстренных службах сообщал, что четыре машины столкнулись на Кутузовском проспекте на западе Москвы, в результате ДТП один человек погиб, двое пострадали. Движение автотранспорта перекрыто по трем из пяти полос в сторону центра. В январе спасавшего людей на месте ДТП фельдшера насмерть сбила машина в Подмосковье.

Опубликована запись разговора соратника Навального с предполагаемым агентом MI6 1 февраля 2021, 16:34

Фото: RT на русском/Youtube

В Сети появилась видеозапись разговора исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в список иноагентов) Владимира Ашуркова с сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6. Запись была сделана в 2012 году. Ашурков, исполнительный директор ФБК, на первой видеозаписи намекает на то, что оппозиционный проект следует проспонсировать: «Если бы у нас было больше денег, мы бы расширили нашу команду. Человек, который потратит здесь 10–20 млн долларов в год на поддержку, увидит совершенно иную картину. А для тех, у кого на кону миллиарды, это не такие уж большие деньги», – говорит он в видео, опубликованном в телеграм-канале RT. Во второй части записи разговора Ашуров запрашивает информацию у британских спецслужб. «В некоторых случаях у нас нет прямых доказательств – они косвенные. Но я уверен, что у британской спецслужбы по борьбе с крупным мошенничеством есть доступ к большому объему информации, которая нам недоступна. Я уверен, что у британских спецслужб есть данные, подтверждающие связь Абрамовича, Усманова, людей в российском правительстве. Думаю, Великобритания – ключевая европейская страна, которая может оказать влияние на Россию и которая уже ужесточает свою позицию в ее отношении», – заявляет исполнительный директор ФБК. В заключительной части записи разговора, представленной на третьей видеозаписи, Ашуров говорит, что они выпустят материал против российского государственного банка, и недвусмысленно намекает, что это будет полезно британцам. Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о работе специалистов ЦРУ США с блогером Алексеем Навальным во время лечения в Берлине и о том, что такое происходит не впервые. Песков также назвал оскорбительными, безосновательными и недопустимыми высказывания блогера о том, что его якобы отравили по распоряжению главы российского государства. Эти заявления, пояснил Песков, также сделаны с подачи иностранных спецслужб. Франция призвала Германию отказаться от «Северного потока – 2» 1 февраля 2021, 13:01

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Франция всегда сомневалась по поводу строительства газопровода из России в Германию, Париж призывает Берлин отказаться от проекта «Северный поток – 2» из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, заявил госсекретарь по делам Европы Клеман Бон в интервью радиостанции France Inter. «Мы всегда говорили, что испытываем большие сомнения по поводу этого проекта в данном контексте», – передает его слова Deutsche Welle. Бон добавил, что Франция уже выступала за свертывание проекта «Северный поток – 2». Ранее прекращения строительства газопровода потребовал Европарламент. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее выступил за «действенные» санкции в отношении России в связи с арестом блогера Алексея Навального. Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц. Между тем США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Трубоукладчик «Фортуна» 24 января возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2», на данном этапе ведутся работы в водах Дании. Москва отказалась слушать заявления США о несогласованных акциях 1 февраля 2021, 13:14

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Россия не готова воспринимать и прислушиваться к заявлениям США насчет несанкционированных акций в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Что касается заявлений американских представителей в отношении нашей страны и в отношении незаконных акций, которые проходили в нашей стране, то еще раз повторяю: мы не готовы воспринимать, прислушиваться к заявлениям американцев на этот счет. И не будем этого делать», – передает его слова РИА «Новости». Песков добавил, что воскресенье «стало нелегким» для многих европейских стран, где имели место незаконные акции. «Здесь, наверное, нелишним будет вспомнить, что в большинстве стран Европы какие-либо акции вообще запрещены... Поэтому, конечно, для правоохранителей многих европейских стран воскресенье, к сожалению, случилось достаточно неспокойное. Им пришлось много и тяжело работать, чтобы обеспечить правопорядок и санитарно-эпидемиологическую безопасность граждан», – отметил представитель Кремля. В воскресенье пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс заявила, что США в связи с задержаниями во время несогласованных акций в российских городах призывают Москву соблюдать международные обязательства. МИД России заявил, что нацеленные на поощрение несогласованных акций действия Вашингтона являются частью стратегии сдерживания Москвы. Ведомство потребовало прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Ростех решил локализовать в Индии производство МС-21 и Ил-114-300 1 февраля 2021, 08:53 Производство новейших российских гражданских самолетов МС-21 и Ил-114-300 может быть локализовано в Индии, сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов. «Мы предлагаем нашим индийским партнерам сделать на его [Ил-114-300] базе совместную разработку – российско- индийскую модификацию, а в случае успешного продвижения на индийский рынок – организовать его производство в Индии», – передает ТАСС слова Кладовва в преддверии авиасалона Aero India 2021. Кладов напомнил, что российский региональный турбовинтовой самолет поднялся в воздух 16 декабря 2020 года в подмосковном Жуковском. Он отличается своей экономичностью и неприхотливостью к условиям эксплуатации. Кроме того, по словам представителя Ростеха, Россия готова создать с Индий кооперацию по техобслуживанию и сборке самолета МС-21. «Если говорить про МС-21, мы готовы обсуждать различные варианты промышленной кооперации. Это может быть авторизация центра техобслуживания и ремонта, создание «домашнего» склада запчастей и центра обучения или даже производство отдельных элементов конструкции, агрегатов и сборка воздушных судов из самолетокомплектов, если будет большой заказ - порядка 200 воздушных судов», – пояснил Кладов. Он добавил, что предприятие по ремонту российских двигателей для транспортных вертолетов типа Ми-17 будет открыто в Индии уже в этом году. «Действительно, такой проект есть. Оборудование для центра уже поставлено. На реализацию проекта повлияла пандемия, которая заставила скорректировать сроки пуско- наладочных работ. Запуск объекта и ремонт первых двигателей планируются уже в этом году. Полная аттестация производства запланирована на 2022 год», – сказал он. Как пояснил Кладов, открытие центра позволит Объединенной двигателестроительной корпорации закрепиться на крупнейшем за пределами России рынке. «Это станет возможным благодаря заключению лицензионных договоров и договоров на конструкторское и техническое сопровождение. <...> Для нас при этом открывается перспектива продвижения новых услуг, а у партнера – заинтересованность в нашей новой продукции и расширении поставок запасных частей для двигателей», – пояснил представитель Ростеха. Ранее Кладов рассказал, что Россия впервые покажет на выставке в Индии боевые машины «Бумеранг». В России предупредили о резком подорожании одежды и бытовой техники 1 февраля 2021, 10:14

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Рост стоимости морских перевозок может стать причиной резкого подорожания импортной продукции в России, в частности, речь идет о повышении стоимости одежды и бытовой техники, рассказали участники рынка из нескольких отраслей. Участники рынка подчеркивают, что стоимость морских грузоперевозок к концу 2020 года выросла с 1,5 до 9 тыс. долларов за один контейнер. Как объяснил представитель производителя бытовой техники Candy Глеб Мишин, в стандартный контейнер вмещается 60-70 холодильников, следовательно, на каждую единицу товара придется на 100 долларов больше расходов, передает РБК. По словам Мишина, компания долгое время пыталась сдерживать рост цен за счет собственных ресурсов, однако надежды на временный характер повышения стоимости перевозок не оправдались. При этом, как указал представитель Candy, из-за высокого уровня локализации реальное подорожание не будет столь существенным, как рост тарифов на контейнерные перевозки. Помимо увеличения стоимости бытовой техники, цены вырасти могут на одежду и обувь. В компании Zenden Group не исключают, что обувь в торговых точках подорожает от 2% до 20%. Поводом для резкого роста цен на контейнерные перевозки стали выборы президента США. После победы Джо Байдена спрос на грузоперевозки между Соединенными Штатами и Китаем значительно вырос. В итоге все свободные суда были переброшены на это направление. Кроме того, Пекин ввел дополнительные требования оформления грузов, из-за чего срок поставок значительно увеличился. Ранее департамент аудита экономической эффективности Счетной палаты заявил, что российское правительство смогло сдержать рост цен на продовольствие, но дальнейшее расширение ценового регулирования создаст риски возникновения дефицита товаров. Врач раскрыл причину смерти Началовой 1 февраля 2021, 10:31

Фото: Игорь Кубединов/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Лечащий врач Юлии Началовой Василий Шуров раскрыл истинную причину смерти певицы: артистка до последнего отказывалась оперировать пораженную гангреной ногу. Врач объяснил, что Началова из-за подагры привыкла терпеть боли и перетерпела заражение до стадии «всасывания» в кровь, передает «Московский комсомолец». «Просто идиотская цепь случайностей. Юлия, пока была в сознании, не давала согласие на ампутацию стопы. А когда специалисты все же провели операцию, Юлия к тому моменту уже находилась без сознания – было поздно. Начался сепсис», – сообщил специалист. Шуров добавил, что все началось с раны на пальце ноги. Он отметил, что надо было убрать участок некроза. Но убедить Началову в том, что промедление смертельно опасно, он не смог. «Это была девочка, которая хотела ходить только на каблучках», – сказал он. Ранее стало известно содержание последнего аудиосообщения Началовой, которое она отправила своему пиар-директору. Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни от остановки сердца. После этого некоторые СМИ обвинили в причастности к болезни и смерти певицы бывшего мужа, в итоге мужчине пришлось обратиться за юридической помощью. Эксперт: Упадок США будет проходить медленно и мучительно для всего мира 1 февраля 2021, 16:18

Фото: MARK SCHIEFELBEIN/

POOL/EPA/ТАСС

Текст: Ирина Яровая

«Сейчас весь мир отказывается от того, чтобы признавать американское лидерство, а у США уже нет ресурсов для того, чтобы всех заставить это делать», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал предположение китайского аналитика Янь Сюэтуна, что США ждет угасание, подобное тому, что пережила Британская империя. «Декан Института международных отношений Университета Цинхуа в Пекине Янь Сюэтун – уже далеко не первый, кто говорит об упадке США. Тенденция относительного снижения влияния Соединенных Штатов в экономике, международных отношениях, вопросах безопасности фиксируется учеными уже не меньше десяти лет», – отметил эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. Янь Сюэтун выразил мнение, что упадок Соединенных Штатов будет проходить по сценарию распада Британской империи. «Соединенное Королевство долгое время было самой могущественной державой мира, ее упадок протекал долго, он продлился несколько десятилетий», – приводит слова китайского эксперта РИА «Новости». Янь также выразил мнение, что в будущем конфронтация между Китаем и США будет основана на стремлении к технологическому превосходству. По мнению Ткаченко, аналогия упадка США с распадом Британской империи не является самой удачной. «Зависит от того, что именно иметь в виду под таким сравнением, – рассуждает эксперт-международник. – Если понимать только то, что Британия до Первой мировой войны была крупнейшим государством планеты, а потом стала вторым и даже третьим, то, действительно, такой сценарий, скорее всего, будет реализован и в случае с США. Но если вспомнить, что ключевой особенностью Британской империи была ее огромная территория, и распад происходил путем отделения Индии, Египта и других колоний, то становится понятным, что такой вариант Америке не грозит и территориального распада США не будет». Политолог предположил, что это заявление китайского ученого – отчасти признак психологического и политического давления на Соединенные Штаты со стороны Китая в целом. «Учитывая, что Университет Цинхуа в Пекине очень близок к правительству и его руководители не делают случайных заявлений, реакция Китая теперь стала понятной, – пояснил Ткаченко. – Дело в том, что последние четыре года Китай категорически не принимал Дональда Трампа как партнера в диалоге, не доверял ему, а двусторонние отношения представляли собой сплошную череду разнообразных конфликтов. Поэтому после заявления новой администрации о намерении США продолжать и совершенствовать эту политику сдерживания Китай очень расстроился и решил каким-то образом отреагировать». По мнению политолога, реальный упадок Соединенных Штатов «будет проходить медленно и мучительно для всего мира». «США будут цепляться за любые возможности доминировать в отдельных регионах, безуспешно попытаются сколотить новые коалиции против Китая. Это будет продолжаться до тех пора, пока они наконец не поймут свой реальный вес в международных делах и не вернутся к политике изоляционизма XIX века, при которой были наиболее успешной державой в мире. Сейчас весь мир отказывается от того, чтобы признавать американское лидерство, а у США уже нет ресурсов для того, чтобы всех заставить это делать», – заключил Ткаченко. В прошлый четверг новый госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отношения с Китаем являются «самыми важными в мире», при этом они включают «некоторые враждебные аспекты», «конкурентные аспекты», а также «аспекты сотрудничества». Днем ранее Блинкен и отставной генерал Ллойд Остин в статусе кандидата на пост главы Пентагона объявили Китай наиболее значительным вызовом для США, а кандидат на пост главы Нацразведки США назвала Китай одновременно соперником и партнером. Между тем в декабре 2020 года директор Нацразведки Соединенных Штатов Джон Рэтклифф назвал Китай крупнейшей угрозой Америке, демократии и свободе во всем мире со времен Второй мировой. В ноябре зампредседателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джон Хайтен заявил о необходимости сдерживания Китая. В сентябре Майк Помпео, занимавший пост госсекретаря США в администрации Дональда Трампа, назвал Китай главной внешней угрозой для США в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Он также сравнил отношения Соединенных Штатов и Китая с новой холодной войной. В июле Помпео выступил с исторической речью в президентской библиотеке Ричарда Никсона в городе Йорба-Линде на юге Калифорнии, где объявил о крахе прежней политики безоглядного взаимодействия США и Китая, подчеркнув, что Вашингтон не станет «далее закрывать глаза на фундаментальные политические и идеологические различия» с Пекином. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украина возобновила импорт электроэнергии из России 1 февраля 2021, 14:12

Фото: Андрей Сорокин/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Украина возобновила импорт электроэнергии из России, мощность поставок составляет около 200 МВт·ч, свидетельствуют данные компании-оператора энергосистемы страны «Укрэнерго». «Россия: экспорт 0 МВт·ч, импорт 200 МВт·ч», – сообщается на сайте компании. Ранее сообщалось, что запасы энергетического угля на Украине достигли значения в 455 тыс. тонн, чего недостаточно для обеспечения страны электроэнергией. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина отрежется от энергосистем России и Белоруссии и включится в систему поставок электроэнергии Евросоюза. В январе Белоруссия по запросу украинских властей экстренно поставила электроэнергию на Украину в рамках договора об оказании аварийной помощи на фоне аномально холодной погоды. Напомним, 25 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить. В Ростове закрылся делавший из импортного виноматериала шампанское завод 1 февраля 2021, 19:33 Текст: Абдулла Шакиров

Ростовский комбинат шампанских вин («Ростшампанкомбинат») прекратил свое существование после вступления в силу закона «О виноградарстве и виноделии в России», направленного на развитие производства вин из отечественного винограда, рассказала директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова. «Предприятие приняло решение о прекращении производства», – передает слова Теларовой РИА «Новости». Как сообщила директор департамента, комбинат производил продукцию из закупаемого виноматериала и не имел своих виноградников. По ее словам, нынешняя акцизная политика не способствует развитию предприятий, работающих с закупаемым виноматериалом. Предполагается, что ростовское шампанское продолжит продаваться в магазинах: вероятнее всего, оно будет разливаться на других производственных площадках. Часть уволенных сотрудников ушла на другие предприятия, сказала Теларова. «Ростшампанкомбинат» был построен в Ростове-на-Дону в 1936 году. Он производил «Советское шампанское», розовое игристое вино, игристое вино «Ростовское», мускат, «Донской игристый» и «Херес». По информации «Интерфакса», в 2020 году предприятие произвело 143,4 тыс. декалитров винодельческой продукции, в том числе 79 тыс. дал винных напитков (1,1 млн бутылок) и 64,4 тыс. дал игристых вин (920 тыс. бутылок). Комбинат был одним из крупнейших винзаводов юга России. Песков ответил на вопрос о посещении Путиным «дворца» в Геленджике 1 февраля 2021, 13:03

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин не посещает стройки частного характера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря о «дворце» в Геленджике. «Нет. Мне по-прежнему неизвестно. Но с другой стороны, президент стройкой не занимается. Он посещает многие стройки, но стройки, которые касаются социальных объектов. Мне неизвестны случаи, чтобы президент какие-то частные стройки посещал», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Накануне бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром зданий в районе Геленджика и «дворец» принадлежит ему. В пятницу журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента России Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания. Ранее президент Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Тело капитана ФСБ с огнестрельными ранениями нашли в Подмосковье 1 февраля 2021, 12:47 Текст: Алексей Дегтярев

В подмосковном частном доме нашли тело капитана ФСБ с огнестрельными ранениями, сообщил источник в правоохранительных органах. «Тело мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено в загородном доме его приятеля в деревне Оболдино Щелковского района Подмосковья. В настоящее время правоохранители проводят проверку», – сказал собеседник РИА «Новости». Знакомый погибшего сообщил, что вечером накануне трагедии мужчины употребляли алкоголь, а капитан ФСБ начал баловаться с оружием и выстрелил. По данным источника, товарища погибшего проверят на полиграфе. В 2018 году сотрудник полиции в Дагестане расстрелял обойму и затем на спор выстрелил себе в голову. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Медведев назвал Навального политическим проходимцем 1 февраля 2021, 09:00

Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба

правительства РФ/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Блогер Алексей Навальный является «политическим проходимцем», который авантюрными способами стремится «залезть во власть» для достижения собственных целей, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Что я думаю в отношении Навального, или гражданина Навального, я скажу. Первое, что могу сказать. Я, как и раньше, так и сейчас, считаю Навального политическим проходимцем, человеком, который авантюрными способами пытается, стремится залезть во власть для достижения собственных целей, и никак иначе», – цитирует РИА «Новости» Медведева. По его словам, сегодня деятельность Навального стала гораздо более циничной и разнузданной, чем еще несколько лет назад. Также Медведев напомнил, что Навальный назвал себя здоровым. «Ну здоров, и слава богу, поэтому разборки по этому вопросу в будущем, видимо, неуместны», – отметил он. По его словам, если все-таки повод сохраняется, то тогда российская сторона должна получить данные о его здоровье, которые России не дают. Медведев подчеркнул, что принимать какие-то процессуальные решения можно, если документы будут получены. Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц. Российская сельхозтехника побила экспортный рекорд 1 февраля 2021, 10:10

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Экспорт отечественной сельхозтехники третий год подряд бьет рекорды. В 2020 году поставки за рубеж выросли на 30%, почти до 16 млрд рублей. Основными причинами, по мнению участников рынка, стали стабильная господдержка экспорта и слабый рубль, подсчитали в «Росспецмаше». Как пишет «Коммерсант», темпы роста значительно ускорились: годом ранее отгрузки за рубеж увеличивались лишь на 9%. Однако они по-прежнему медленнее рекордного 2018 года, когда наблюдался рост на 40%. Поставки шли в 38 стран, основными направлениями стали страны СНГ и ЕС, а также Монголия, Африка и Ближний Восток. В 2020 году экспорт в Германию в денежном выражении вырос в 4,6 раза, в Австрию – в 4,5 раза, Чехию – в 2,9 раза, Болгарию – в 2,1 раза, а также во Францию – на 84%, в Нидерланды – на 73%, Киргизию – на 51%, Венгрию – на 44%, Казахстан – на 29%. В Европу, в частности, в Германию, активно экспортируются комбайны: «Ростсельмаш» несколько лет назад создал в Германии представительство, которое постепенно увеличивает масштаб деятельности. По мнению экспертов, на рост экспорта положительно повлияли предсказуемость господдержки, чего не было в 2019 году, и «рост качества продукции». Наибольший прирост в штуках зафиксирован в сегментах полноприводных сельскохозяйственных тракторов, продажи которых за рубежом увеличились на 43%, до 524 штук, борон (на 41%, до 810 штук), кормоуборочных комбайнов (на 35%, до 112 штук), плугов (на 34%, до 419 штук), культиваторов (на 30%, до 153 штук) и зерноуборочных комбайнов (на 23%, до 1,1 тыс. штук). При этом выпуск отечественной сельхозтехники в 2020 году увеличился на 29,6%, до 149 млрд рублей, а ее доля на внутреннем рынке в настоящее время, по предварительной оценке, выросла на 4 процентных пункта, до 58%. Выпуск сельскохозяйственных тракторов увеличился на 29%, до 4,7 тыс. штук, зерноуборочных комбайнов – на 24%, до 5,5 тыс. штук, борон – на 22%, до 5,3 тыс. штук, сеялок – на 19%, до 5,7 тыс. штук, самоходных косилок – на 18%, до 352 штук, кормоуборочных комбайнов – на 15%, до 649 штук, плугов – на 14%, до 3 тыс. штук, опрыскивателей – на 10%, до 1,2 тыс. штук. Основными причинами положительной динамики стали как высокие цены на сельхозпродукцию, так и господдержка (скидки на технику в рамках программы 1432), говорят в «Росспецмаше». Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как взлетела популярность российских тракторов и комбайнов. Полет Су-24 рядом с эсминцем «Дональд Кук» в Черном море сняли на видео 1 февраля 2021, 14:02

Фото: twitter.com/USNavyEurope

Текст: Елизавета Булкина

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел вблизи американского эсминца «Дональд Кук» в Черном море, видео полета снял экипаж корабля. Видео опубликовано в Twitter ВМС США. Эсминец США «Дональд Кук» зашел в Черное море 3 января, силы Черноморского флота ведут слежение за действиями корабля. Позже к «Дональду Куку» присоединился эсминец ВМС США «Портер», он зашел в Черное море вечером 28 января. В НАТО объяснили появление этих эсминцев «наращиванием военной мощи» России. Фрегат Черноморского флота (ЧФ) России «Адмирал Макаров» провел учения, включавшие морской бой, на фоне захода в регион двух американских эсминцев. Клименко рассказал о работе Рунета в случае отключения России от Сети 1 февраля 2021, 12:58

Фото: Евгений Разумный/

Ведомости/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Автономную работу Рунета обеспечит своего рода китайский Firewall с входным пропуском, сказал газете ВЗГЛЯД бывший советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко, комментируя сообщение замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева о существовании у России плана действий на случай отключения от интернета. Заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, что у России есть план действий на случай отключения от глобальной сети. По его словам, страна обладает техническими возможностями, чтобы обеспечить автономную работу Рунета, и для этого все готово как технологически, так и на законодательном уровне. «Этот план подразумевает под собой своего рода китайский Firewall (проект «Золотой щит») с входным пропуском. То, что строилось у нас, было несколько другое: у нас вокруг госучреждений ставился «допуск», и изнутри можно было ходить куда угодно во вне. При этом у России, в отличие от Китая, недостаточно собственных ресурсов», – говорит Клименко. Конечно, Россия имеет альтернативные видеохостинги, поисковые системы, соцсети и так далее, продолжает эксперт, но представить, что завтра агрегатор лицензионного видеоконтента Rutube с легкостью заменит американский YouTube – практически невозможно. Формально российский аналог заменит западный, но реально – нет, поскольку, помимо функции видеохостинга, YouTube выполняет несколько других функций: репутационная (его цифрам доверяют) и денежная оплата. «То есть технически нет никакой трудности оставить Россию существовать между «Яндексом» и Rambler, а практически – вряд ли кто-то на это решится», – подчеркивает собеседник. Он уточняет, что российская система существования без Всемирной сети по принципу работы ничем не отличается от той, что используется в Китае, но там есть все дополняющие ресурсы, которых нет у России. «Firewall – это дорогая история, поэтому с технической точки зрения железо, которое есть, оно вполне работает. То есть, с одной стороны, Дмитрий Анатольевич, конечно, прав, говоря о том, что мы можем себе обеспечить автономное существование, но тут же возникает вопрос – зачем? Поэтому здесь просто нужно смотреть в плоскости, насколько вероятно, что мы останемся без глобальной сети», – рассуждает эксперт. Проект «Золотой щит» (Great Firewall of China) – это система фильтрации содержимого интернета в КНР. Летом прошлого года в ходе ежегодной «Прямой линии» президент России Владимир Путин объяснил, что закон об устойчивой работе российского сегмента интернета нужен для того, чтобы обеспечить суверенность и возможность работать в Сети всем россиянам. При этом он заверил, что никаких ограничений вводить не планируется. 1 ноября прошлого года закон вступил в силу.