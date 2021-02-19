Министр обороны Израиля поблагодарил Шойгу за помощь в возвращении израильтянки из Сирии

Глава минобороны Израиля Бени Ганц выразил благодарность своему российскому коллеге Сергею Шойгу за помощь в возвращении израильтянки из Сирии, соответствующее сообщение распространила пресс-служба Ганца.

«Я благодарю министра обороны России Сергея Шойгу и российское правительство за помощь в гуманитарном вопросе – возвращении гражданки Израиля из Сирии», – цитирует Ганца РИА «Новости».

Израильский министр пояснил, что сообщение о задержании израильтянки власти страны получили полмесяца назад. «Женщина добровольно решила пересечь границу - инцидент, расследование которого мы продолжим», – сказал он.

Израильская сторона отметила, что женщина не была на территории другой страны в официальном качестве, речь идет о гуманитарном случае, не связанном с госбезопасностью.

«Мы провели беседы с нашими российскими коллегами, и я поговорил с министром обороны России Сергеем Шойгу, которого я лично хочу поблагодарить за участие, так же, как и российское правительство за усилия по возвращению женщины в Израиль», – сказал глава минобороны Израиля.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху провел разговор с матерью возвращенной из Сирии женщины, она поблагодарила власти за ее возвращение.

Ранее Нетаньяху выражал благодарность президенту России Владимиру Путину за помощь в возвращении гражданки Израиля из Сирии.

Израильские СМИ сообщали, что самолет с израильтянкой на борту уже вылетел из Москвы в Тель-Авив, женщина чувствует себя хорошо и уже поговорила со своими родственниками. На данный момент она уже вернулась домой.

В четверг стало известно о состоявшемся обмене заключенными между Сирией и Израилем. По информации СМИ, в рамках завершения программы обмена заключенными, проведенной при посредничестве Москвы, были освобождены из израильских тюрем сирийские заключенные Мухаммад Ахмад Хусейн и Тарек Гадаб аль-Убейдан, которые вернулись в свои деревни в провинции Кунейтра. В среду в рамках обмена также была отпущена на свободу активистка Нахаль аль-Мукит в обмен на израильтянку, по ошибке попавшую на сирийскую территорию в провинции Кунейтра.