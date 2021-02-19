Вильфанд объяснил причину снежного коллапса в Крыму

Полиция забрала троих детей у россиян в Берлине с криками «за Навального»

Представители немецкой полиции забрали из семьи Юлии и Евгения Зайберт троих малолетних детей. По словам родителей, на это у представителей надзорных органов не было никаких оснований.

В семье воспитываются дети шести, четырех и двух лет. Органы опеки не раз захаживали к многодетному семейству. Частые проверки благополучия детей происходили из-за жалоб соседей на шум, передает Life.

«Здесь на учете опеки каждая семья. Мы живем шесть лет в этой квартире. Было недовольство от соседа снизу – трое детей шумят. Возможно, он и делал анонимные доносы, но мы не знаем. Представители югендамта утверждают, что на нас были доносы, но подтверждающих документов мы не видели», – рассказала мать детей.

В понедельник, 8 февраля, сотрудники полиции и югендамта – ведомства по делам молодежи ФРГ – незаконно ворвались в квартиру, где живут родители с маленькими детьми. Полицейские не представили удостоверений и ордера на обыск. Сотрудники принялись обыскивать вещи, документы, все фотографировать. Полицейские развели супругов по разным комнатам и избили, передает СМИ.

«Наших детей забрали. Их полуголыми выволокли на мороз. Мужа сильно избили, меня тоже, я вся в гематомах. Когда били мужа, то говорили: «Ах, ты хочешь в Россию к Путину. Вот тебе за Навального», – рассказала Юлия.

На следующий день родители отправились в югендамт. По словам Юлии, в учреждении объяснили ситуацию тем, что сочли жилищные условия семьи плохими и не могли допустить, что дети останутся так жить.

Супруги заявляют, что в Германии неприязнь к русским растет даже на бытовом уровне и детей забрали только потому, что они русские. Родственникам не дают видеться с малышами. Юлия и Евгений не знают, что с ними и где они сейчас находятся.

Позже матери пришло письмо из югендамта. В сообщении представители опеки выражали беспокойство о состоянии Юлии, предполагая, что после случившегося она наложит на себя руки. Письмом сотрудники югендамта призывали женщину отметиться у них. Супруги обратились к своему адвокату с вопросами.

Встречу опека назначила на 10 утра 25 февраля. Как сказано в письме, в этот день югендамт предполагает совместно поговорить о дальнейших действиях.

В этот же день вечером Юлия вновь получила письмо из опеки, где югендамт выражал беспокойство по поводу того, что женщина не ответила на их письмо о своем самочувствии. Опека призывает связаться с ними как можно скорее, чтобы представители югендамта смогли убедиться в том, что с ней все в порядке.

«Нам назначена встреча в посольстве, пойдем делать документы. Сегодня мы получили от них ответ. Созванивались с ними, чтобы завтра прийти», – добавила женщина.