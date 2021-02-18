Песков ответил на вопрос о судебном процессе над Бабарико Путин оценил меры для снижения ущерба от паводков Кремль назвал темы телефонного разговора Путина с президентом Казахстана Токаевым 18 февраля 2021, 13:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым перспективы использования и совместного производства в республике вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе казахстанской стороны. «В дружественном ключе обсуждены важнейшие темы двусторонней повестки дня с акцентом на политическое, торгово-экономическое и межрегиональное сотрудничество. Особое внимание уделено борьбе с коронавирусной инфекцией, включая перспективы использования и совместного производства в Казахстане вакцины «Спутник V», – передает РИА «Новости» сообщение Кремля. Кроме того, в контексте текущего председательства Казахстана в Евразийском экономическом союзе были рассмотрены вопросы углубления взаимодействия в рамках этого интеграционного объединения. Стороны также условились о дальнейших контактах на различных уровнях.

Украинский дипломат заметил распад «клуба друзей против Путина» 15 февраля 2021, 20:09

Фото: Danil Shamkin/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Бывший руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и дипломат Роман Бессмертный заявил, что в мире начался распад «клуба друзей против [президента России Владимира] Путина». «Вспомните телефонный разговор Путина и новоизбранного президента США [Джо Байдена]. Буквально через неделю – продолжение действия договора СНВ-3 <...> и начало ни с того, ни с сего строительства «Северного потока», – цитирует Бессмертного «Спутник». По его мнению, Россия в скором времени достроит газопровод «Северный поток – 2» и даже введет в эксплуатацию. Дипломат также высказался о предложениях остановить строительство этого проекта в случае, если Россия перестанет переводить транзитом газ через Украину. «Угрозы нарастают, братство или дружба, клуб друзей против Путина, он как на тоненьких ножках шатается. От этого Украине не легче становится, потому что мы в первом окопе», – сказал Бессмертный. На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. При этом в понедельник газета Handelsblatt со ссылкой на заявление минэкономики ФРГ сообщила, что Германия и США пока не ведут прямой диалог по вопросу газопровода «Северный поток – 2». Гендиректор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил, что попытки вмешательства в реализацию «Северного потока – 2» негативно сказываются на инвестиционном климате Германии, этот проект является мостом для сохранения российско-немецких отношений. Путин объяснил нападки на «Северный поток – 2» 17 февраля 2021, 12:12 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. В среду Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Госдумы, передает ТАСС. «Почему так все крутится вокруг «Северного потока – 2»? Хотят заставить Россию платить за их [Запада] геополитический проект на Украине», – считает глава государства. Ранее западные СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена может пересмотреть политику в отношении проекта по строительству газопровода, в том числе провести переговоры о возможном смягчении санкций. При этом ранее США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2». В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить проект. До этого стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Путин назвал неприемлемой модель приватизации 1990-х годов 17 февраля 2021, 12:21

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Модель приватизации 1990-х годов неприемлема, поскольку нельзя распродавать за копейки то, что стоит миллионы, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций. «Приватизация сама по себе, как ранняя приватизация, особенно так, как это делалось в 1990-е годы по некоторым направлениям, она неприемлема для нас. Она должна быть выгодна для экономики и улучшать ее структуру», – передает слова главы государства ТАСС. Приватизацию, по словам Путина, следует проводить «в условиях определенной конъюнктуры, чтобы за копейки не раздавать то, что стоит миллионы, а может быть, и миллиарды». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, предложил остановить приватизацию муниципальных и федеральных государственных унитарных предприятий. «В этой связи у нас нарастают угрозы, о которых мы с вами говорили, обсуждали – безработица, приватизация. Я бы на вашем месте остановил попытки приватизировать МУПы и ФГУПы», – передает его слова РИА «Новости». По словам Зюганова, КПРФ будет максимально поддерживать стратегические инициативы Путина по защите суверенитета. «У нас есть время ответить на вызовы», – заявил он. Путин: Лозунг «Россия для русских» вредит русским и России 17 февраля 2021, 12:53

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Для сохранения многонациональной страны представитель каждого этноса должен чувствовать поддержку, пещерный национализм вредит России, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы. «Русский народ является государственно образующим. Это основа всей нашей многонациональной России. И в этом смысле, конечно, русский человек и русский народ заинтересован в сохранении страны, где он является основной составляющей силой. Но для того, чтобы сохранить Россию, которая является многонациональной и многоконфессиональной, нужно, чтобы представитель каждого этноса, даже самого малого, чувствовал, что это его Родина, другой у него нет. Он здесь защищен и он готов жизнь положить свою для того, чтобы защищать нашу страну», – сказал Путин, комментируя выступление лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Путин подчеркнул, что в этом заинтересован каждый. «И вот если мы подумаем, с этой точки зрения на эту проблему посмотрим, то мы поймем, что пещерный национализм, лозунг которого «Россия для русских», только вредит русским. Только вредит России. И способствует ее раскачке изнутри. А этого мы допустить не должны», – подчеркнул он, передает РИА «Новости». Президент отметил, что культура каждого народа, его история, истоки каждого народа почитались, развивались и уважались в России. Он также напомнил некоторые исторические детали. «Вы специалист большой по Востоку, конечно, по Турции в том числе. Пришли, вы сказали, варвары с Востока, разрушили империю православную. Но перед тем, как варвары с Востока пришли, вы это тоже хорошо знаете, сначала пришли крестоносцы с Запада и ослабили эту империю православную. А уже потом были нанесены последние удары, и она была захвачена», – сказал президент, подчеркнув, что нужно помнить эту историю, не забывать про это. Ранее Путин заявил, что патриотизм и сплоченность объединяют россиян, народы страны исторически доказали свой выбор жить в мире и согласии. Песков объяснил, почему фильм о «дворце» не повлиял на рейтинг Путина 15 февраля 2021, 14:31

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Рейтинг президента Владимира Путина зиждется на реальных делах, а не на инсинуациях его противников, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, почему видео о якобы принадлежащем Путину дворце не повлияло на рейтинг главы государства. «Фильм-то рейтинговый, но то, о чем в фильме говорилось, является неправдой. И владелец этого дома нашелся, и появилась информация, что в этом доме происходит, из первых уст, и о планах по коммерческому использованию этого объекта также было объявлено», – сказал Песков, передает ТАСС. По словам представителя Кремля, таким образом «стало ясно, что приписываемая принадлежность этого дома президенту является полной чушью и враньем, и в целом подавляющему большинству людей это абсолютно ясно». «Конечно, реальный рейтинг президента Путина зиждется на реальных делах, а не на подобных инсинуациях», – подчеркнул Песков. В январе журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Алексея Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента России Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания. 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром этих объектов в районе Геленджика. Сам Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Путин поручил провести эксперимент с использованием цифровых дубликатов документов 15 февраля 2021, 20:59 Текст: Елена Мирошниченко

Российский лидер Владимир Путин дал поручение до 1 декабря 2021 года протестировать при участии ФСБ возможность использования электронных дубликатов документов, в том числе в мобильных приложениях, сообщила пресс-служба Кремля. «Обеспечить при участии ФСБ России проведение эксперимента по использованию (в том числе с применением мобильных приложений) электронных дубликатов документов, выдаваемых государственными органами <...>», - сообщается на сайте Кремля. Уточняется, что необходимо определить, в каких случаях можно использовать копии документов, и типы этих документов. Также важно обратить внимание на безопасность и защитить россиян от незаконного использования цифровых дубликатов документов. Срок исполнения поручения установлен до 1 декабря 2021 года. Ранее сообщалось, что МВД совместно с Минцифры прорабатывает возможность дублирования в электронной форме документов, выдаваемых на бумажных носителях, но пока автомобилистам нужно иметь при себе требуемые ПДД документы. Путин отреагировал на закрытие телеканалов на Украине 17 февраля 2021, 12:15 Текст: Евгения Шестак

На Украине три ведущие телекомпании «прихлопнули» одним росчерком пера, это является проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова, заявил президент Владимир Путин. «Что касается свободы слова, то для нас ясно все: здесь так называемые двойные стандарты настолько ясно проявились в последнее время, что нет никаких сомнений в том, как в отношении нас работают наши так называемые оппоненты», – цитирует ТАСС главу государства. Он напомнил, что на Украине закрыли три ведущих телеканала. «Прихлопнули и все. Одним росчерком пера. И все молчат! А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу», – констатировал Путин. По его словам, это использование этих инструментов для достижения своих собственных геополитических целей. Президент указал, что данный принцип касается и Украины. Также Путин в качестве еще одного примера привел Латвию. «Взяли в один удар 16 наших средств массовой информации прихлопнули и тишина... Где же оценки правдоискателей наших западных по этому поводу и оценки того, что там происходит в Европе со свободой слова? Нет, никаких оценок нет. Вроде как так и надо, потому что это якобы борьба с пропагандой. А то, что они делают, – это не пропаганда», – отметил он. В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине. Напомним, в Латвии запретили с 10 февраля ретрансляцию 16 российских телеканалов. 1 февраля кабельный оператор Латвии Tet прекратил ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала России в странах Балтии), «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс». В декабре сообщалось, что Россия рассмотрит возможность ответных действий на притеснение российских СМИ в Латвии. Путин поручил проверить эффективность российских вакцин от COVID-19 против новых штаммов 15 февраля 2021, 18:14 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин поручил правительству провести анализ эффективности российских вакцин против новых штаммов коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства сделал несколько поручений после совещания с членами правительства страны, состоявшегося 13 января 2021 года. Путин поручил правительству «обеспечить осуществление анализа и оценки эффективности отечественных вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в отношении новых штаммов вируса, вызывающего данную инфекцию, а также при необходимости проведение дополнительных исследований указанных вакцин и внесение изменений в их регистрационные досье», говорится в списке поручений, опубликованных на сайте Кремля. Также президент поручил Кабинету министров обеспечить расширение научно-практических исследований, направленных на «на расшифровку (секвенирование) геномов циркулирующих в Российской Федерации и в мире возбудителей инфекционных болезней, и финансирование указанных исследований». Доклад по этим темам необходимо представить главе государства до 15 марта 2021 года и предоставлять такие доклады раз в полгода. Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата, Центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января 2021 года в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Путин обещал разобраться с мошенничеством на рынке недвижимости 17 февраля 2021, 13:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин сообщил, что поручит разобраться в проблеме мошеннических действий на рынке недвижимости, в частности, с черными риелторами. Вопрос черных риелторов на встрече Путина с главами думских фракций поднял лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Так нельзя. По всей стране эти черные риелторы», – пожаловался политик главе государства. «Это надо просто посмотреть повнимательнее. Я поручу над этим поработать экспертам правительства», – передает РИА «Новости» слова Путина. Ранее черный риелтор в Архангельской области получил пожизненный срок. Путин призвал договариваться с Китаем по проекту защиты реки Амур 16 февраля 2021, 15:23 Текст: Евгения Шестак

России необходимо договариваться с Китаем по реализации проекта сохранения реки Амур, заявил президент Владимир Путин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. В ходе встречи Путин предложил обсудить тему экологии, в частности, начать с вопросов по Амуру. Дегтярев уточнил, что власти региона предлагают готовить план мероприятий по сохранению Амура отдельным федеральным проектом, как в отношении Волги и Байкала. По его словам, соответствующие предложения подготовлены для правительства и президента, передает РИА «Новости». «Михаил Владимирович, дело важное, нужное и в высшей степени благородное. Вы упомянули Волгу, упомянули Байкал. Там для нас почти всё понятно, в том числе и источники загрязнения. Здесь как?» – уточнил в ответ Путин. Дегтярев заявил, что источники загрязнения Амура есть не только на территории России, но и в КНР, поэтому предлагается сделать проект трансграничным, работать вместе c соседями. «Тогда нужно с нашими соседями и друзьями договариваться об этом, надо, чтобы это был тогда совместный проект. Я не случайно обратил на это внимание», – заявил президент. Ранее Путин на встрече с Дегтяревым пообещал рассмотреть вопрос о присвоении Комсомольску-на-Амуре звания «Город трудовой доблести». Путин заявил о всеобщей заинтересованности в честных и достойных выборах в Госдуму 17 февраля 2021, 11:41

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Все заинтересованы, чтобы ближайшие выборы в Госдуму прошли достойно, честно, на высокой конкурентной основе, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы в режиме видеоконференции. «Все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе. Это важно и для наших ведущих партий, и для тех общественных сил, кто не представлен в парламенте, но планирует принять участие в выборах. Но главное, очень важно для избирателей», – заявил президент, передает РИА «Новости». Он указал, что следующий созыв нижней палаты парламента получит качественное наследство от нынешнего состава. «Я уверен, в ближайшие месяцы вы построите свою работу так, чтобы ничего не оставалось «на потом», а следующий созыв Думы принял бы от вас качественное наследство, без нерешенных, подвешенных на будущее вопросов», – сказал президент. Он также выразил надежду, что планы законодательной работы будут реализованы в срок. Кроме того, Путин заявил, что близость избирательной кампании повышает градус дискуссии в парламенте. «Стоящие перед парламентом задачи требуют от всех депутатов, сенаторов вдумчивой, кропотливой работы, взвешенной и объективной оценки ситуации. Однако понимаю, что близость избирательной кампании неизбежно повышает градус дискуссии, подстегивает межпартийную конкуренцию, политическую активность. Здесь нет ничего нового. Всегда у нас так было, и везде это происходит», – сказал он. Президент добавил, что федеральные парламентские выборы имеют огромную, исключительную значимость для решения задач, поставленных в национальных проектах, которые подчинены одной цели – качественно улучшить жизнь людей. «Именно такой прямой запрос – это и есть однозначный наказ для всех уровней власти. Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен», – добавил Путин. Он также указал на необходимость диалога с теми, кто не следит за политикой, придерживается иной точки зрения. «Считаю, что патриотическая сплоченность необходима, тем более для ведущих партий, имеющих свои традиции, идеологию и реальное влияние в обществе. Этот авторитет надо постоянно поддерживать. Для этого работать не только со своими сторонниками, но и вести диалог с теми, кто на самом деле не следит за политикой или придерживается, может быть, другой точки зрения, отличной от нашей с вами, каждого из вас, от ваших партийных структур, настроен критично», – сказал Путин. Он добавил, что здесь будет незаменимым опыт в парламентской, общественной и политической деятельности. Единый день голосования запланирован в России на 19 сентября 2021 года. В этом году также должны состояться выборы в Госдуму. Путин обсудил с Сечиным работу Роснефти и вакцинацию сотрудников компании 15 февраля 2021, 14:26 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на встрече с главой Роснефти Игорем Сечиным попросил доложить о результатах работы компании в прошлом году и о ходе вакцинации ее сотрудников от коронавируса. «Игорь Иванович, знаю, что подведены уже фактически все, наверное, цифры по результатам 2020 года, и у вас есть возможность доложить о том, как компания отработала», – сказал Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля. Он также поинтересовался, как была организована работа в период ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, и проходит работа по вакцинации сотрудников. Сечин сообщил президенту об организации работы сотрудников в период ограничений из-за коронавируса. «Как я Вам уже и ранее докладывал, эта работа в компании уже организована, не буду много повторять: организованы изоляторы, обсерваторы для наблюдения за вновь заступающей вахтой. Вахты удлинены, и это помогает нам, усилены медицинские бригады на промыслах. Это помогает нам преодолеть все сложности текущего периода», – рассказал глава Роснефти. Кроме того, добавил он, компания обратилась в кабмин и Минздрав «с соответствующей просьбой … зарезервировать … необходимое количество вакцин для вакцинирования 300 тысяч человек». «Этот вопрос мы сейчас решаем, я думаю, в марте уже приступим к вакцинированию, а в тот период времени, который у нас сейчас остался до начала вакцинации, организовываем со специализированной медицинской организацией всю логистику, доставку, сами процедуры вакцинирования – в присутствии врачей, с медицинскими обследованиями и дальнейшим сопровождением. Поэтому надеемся в марте уже практически все 100% сотрудников, которым доктора подтвердят возможность вакцинирования, все будут отвакцинированы», – добавил Сечин. Он также назвал «крайне позитивной» публичную отчетность по международным стандартам за 2020 год. «Должен Вам сказать, что, несмотря на драматическое влияние, скажем, пандемии, Роснефть показала – пока единственная из мировых «мейджеров» – прибыль по итогам года. … Компания по итогам года получила 147 миллиардов рублей чистой прибыли. … Несмотря на ухудшение макросреды, этот результат позволил нам сформировать основу для перечисления дивидендов за прошлый год в объеме 50%, как Вы нам и давали поручение. Таким образом, на сегодняшний день единственная компания из мирового нефтегазового сектора, которая оказалась в прибыли, это мы», – добавил он. Путин призвал решить вопрос защиты минимального дохода от списания 17 февраля 2021, 13:14 Текст: Елизавета Булкина

Необходимо довести до конца вопрос защиты минимального дохода граждан от списания по исполнительным производствам, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями парламентских фракций. В ходе встречи лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов рассказал об инициативе, гарантирующей защиту минимального дохода от списания, передает ТАСС. «По защите минимального дохода от списания – обязательно надо посмотреть на это предметно и довести до конца», – ответил Путин. Неверов также выразил надежду, что предложения «Единой России» по восстановлению индексации пенсий работающим пенсионерам найдут отражение в окончательном решении этого вопроса. «Что касается пенсионного обеспечения, это отдельная большая тема, она находится в поле зрения правительства, правительство этим занимается», – заявил в ответ президент. Напомним, правительство поддержало проект закона «Единой России» о гарантированном минимальном доходе в размере прожиточного минимума, защищенном от списания за долги. В созданный Путиным фонд на закупку лекарств направили 10 млрд рублей 15 февраля 2021, 20:40 Текст: Елена Мирошниченко

Правительство направит 10 млрд рублей в фонд «Круг добра», созданный президентом Владимиром Путиным, на закупку лекарств для детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. «Им нужна особая медицинская помощь и зачастую дорогостоящее лечение. Фонд будет обеспечивать таких детей необходимыми лекарствами», - цитирует Мишустина РБК. Для этого правительство направит 10 млрд руб., что станет первым подобным траншем. Премьер уточнил, что всего на закупку лекарственных препаратов в 2021 году будет направлено 60 млрд рублей. Глава правительства напомнил, что по поручению президента Владимира Путина был создан фонд «Круг добра», главная задача которого помощь детям с тяжелыми и редкими болезнями. Как отметил Мишустин, эти деньги направят на приобретение не только препаратов, но и технических средств реабилитации. «Важно обеспечить детей всем необходимым. И сегодня, в Международный день детей, больных раком, хочу еще раз подчеркнуть, что правительство продолжит принимать все меры, необходимые для помощи маленьким пациентам и борьбы с этим тяжелым заболеванием», - заключил он. Ранее член экспертного совета фонда помощи орфанным пациентам Ольга Германенко прокомментировала газете ВЗГЛЯД решение фонда начать закупку дорогих зарубежных лекарств для детей со спинальной мышечной атрофией (СМА). По ее словам, потребность в этих лекарствах очень велика. В России более тысячи пациентов со спинальной мышечной атрофией. Из них 80% – младше 18 лет. На сегодня 55% пациентов еще даже не начали терапию. 45% из тех, кто начал терапию, нуждаются в продолжении лечения, оно должно быть пожизненным. Указ о создании фонда был подписан в январе президентом Владимиром Путиным. В начале февраля фонд был зарегистрирован. Его возглавил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам благотворительности и социальной работе, протоирей Александр Ткаченко. В этом году на финансирование деятельности «Круга добра» заложены в бюджете 60 млрд рублей – эти средства будут выручены от повышения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для той категории россиян, чей годовой доход превышает 5 млн рублей – с 13% до 15%. В четверг Ткаченко сообщил, что попечительский совет «Круга добра» одобрил закупку трех дорогих зарубежных препаратов для российских детей, страдающих от СМА. В список вошли три лекарства: «Спинраза» (Нусинерсен), «Эврисди» (Рисдиплам) и «Золгенсма». «Ранее экспертный совет «Круга добра» включил в число подопечных фонда всех детей со СМА при условии подтверждения диагноза генетическим анализом, медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для получения лекарств», – рассказал Ткаченко. Как сообщает РАПСИ, накануне фонд провел первое заседание попечительского совета, на котором рассматривался список лекарств. Путин обещал подумать над возможностью использовать маткапитал на ремонт жилья 17 февраля 2021, 13:30 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций пообещал подумать над реализацией идеи о возможности использовать маткапитал на ремонт жилья. «По поводу маткапитала. К сожалению, у нас много мошенничества на этот счет при обналичивании маткапитала. И чем больше вариантов его использования, тем больше лазеек для махинаций. Но это не значит, что мы не должны думать о том, как эффективнее использовать эти ресурсы. Мы подумаем и над этим», – передает слова президента ТАСС. Напомним, в марте 2020 года Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала. Теперь выплаты могут получить семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, они получат 466 тыс. 617 рублей.