Захарова: требование ЕСПЧ освободить Навального – «залп по международному праву» Песков назвал решение ЕСПЧ по Навальному неправомерным Суд оставил Олега Навального под домашним арестом 18 февраля 2021, 12:49 Текст: Алина Назарова

Мосгорсуд признал законным заключение под домашний арест брата блогера Алексея Навального Олега по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в ходе незаконной акции 23 января в Москве. «Судом признано законным избрание Олегу Навальному меры пресечения в виде содержания под домашним арестом», – сказали ТАСС в суде, уточнив, что постановление суда первой инстанции было изменено лишь в части адреса содержания Навального. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному.

Россия отвергла возможность освобождения Навального по требованию ЕС 16 февраля 2021, 18:58

Фото: пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Россия не освободит Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше», в рамках обеспечительных мер по требованию ЕС, поскольку это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, сообщили в пресс-службе Минюста России. «Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определенным переходом за «красную линию», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы. В Минюсте подчеркнули, что такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права. Ранее сообщалось, что что Совет Европы может через Европейский суд по правам человека потребовать от российских властей освободить Навального, используя для этого решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента ЕСПЧ. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному. Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного срока на реальный. Эксперт дал прогноз о наказании Навальному по делу о клевете 16 февраля 2021, 14:00 Текст: Олег Исайченко

«Как правило, суд выносит какое-то компромиссное решение между тем, что просит защита, и тем, что просит обвинение, оставаясь беспристрастным и объективным», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Дмитрий Аграновский, комментируя итоги очередного заседания Бабушкинского суда по делу блогера Алексея Навального о клевете на ветерана. «Не исключено, что итоговое наказание Навальному может быть немного снижено. Как известно, прокурор попросил почти максимальное наказание для подсудимого – штраф в 950 тыс. рублей, учитывая, что на момент совершения правонарушения уголовного наказания по статье о клевете предусмотрено не было. Но, как правило, суд выносит какое-то компромиссное решение между тем, что просит защита, и тем, что просит обвинение, оставаясь беспристрастным и объективным. Полагаю, что таким будет и наказание для Навального», – считает российский адвокат, директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский. При этом собеседник отметил и вызывающее поведение Алексея Навального на всех заседаниях суда по делу о клевете на ветерана. «Теряюсь в догадках, что это было на самом деле – хитрый план или простое пренебрежение всеми принятыми нормами. Но если это был план, то точно рассчитанный не на нашу аудиторию, ведь для каждого жителя России ветераны – это святыня, такое поведение по отношению к ним неприемлемо», – подчеркнул адвокат. «Если бы я был его адвокатом, то не посоветовал бы ему так себя вести. Но ведь Навальный сам себе на уме и хочет всем показать свою бескомпромиссность. А может быть, он просто не ожидал, что его действительно задержат и осудят, ведь либералам всегда все сходило с рук, они чувствовали себя неприкасаемыми. Но одно можно сказать точно – в том твите, из-за которого возбуждено это дело, человек сказал то, что хотел сказать, и имел в виду то, что имел в виду. Возразить, что его неправильно поняли или слова вырваны из контекста в данном случае невозможно», – заключил Аграновский. Ранее гособвинение попросило признать Навального виновным по делу о клевете. Напомним, минувшим летом было возбуждено дело из-за комментариев Навального к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяют клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Но блогер может быть наказан штрафом или принудительными работами, так как наказание в виде лишения свободы было введено только в конце 2020 года, уже после возбуждения уголовного дела против Навального. Политолог объяснил мотивы немецких противников газопровода «Северный поток – 2» 16 февраля 2021, 18:15

Фото: Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Текст: Ирина Яровая

«В будущем «Северный поток – 2» можно использовать для поставок экологически чистого водородного топлива. Но для «Зеленых» важнее оказалось выталкивание России из Европы», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя реакцию зелено-либеральной оппозиции на заявление министра энергетики ФРГ о потенциале сотрудничества с Россией по водороду. «Идеология, которой движимы немецкие «Зеленые» и либералы, – это по сути фундаментализм, который не предполагает никакого компромисса, равновесия интересов или диалога. Только конфронтация – в том числе конфронтация с «антидемократической» Россией», – отметил немецкий политолог Александр Рар. Эксперт полагает, что на «зеленую» оппозицию в Бундестаге не подействует довод министра энергетики и экономики ФРГ Петера Альтмайера – о том, что «озеленение» экономики Евросоюза (точнее, перевод ее на экологически чистые виды топлива) возможно в кооперации с Россией. Альтмайер указал перспективу закупок российского водорода, одного из самых безвредных видов топлива. «В будущем, когда Европе не понадобится столько газа из-за перехода на более чистую энергетику, трубопровод «Северный поток – 2» можно будет использовать для транспортировки водородного топлива из России», – пояснил Рар. Но «Зеленые» игнорируют этот перспективный с точки зрения охраны природы проект и продолжают требовать ввести санкции против «Северного потока – 2» (СП-2, или Nord Stream), констатировал немецкий эксперт. На сей раз либералы и политические экологи объясняют свои антироссийские требования протестом против «жесткого разгона акций» сторонников Алексея Навального. «Это газопровод Путина, и его не следует достраивать», – заявил сопредседатель партии «Зеленые» Роберт Хабек. Линию, которую ведет немецкая оппозиция, поддерживает соседняя Франция. В администрации Эммануэля Макрона ранее призвали Берлин отказаться от проекта «СП-2» из-за ситуации вокруг Навального. На ваш взгляд Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3? Водород

Веселящий

Слезоточивый

Другой (указать в комментариях)

Такие партии, как ХДС и СДПГ, которые придерживаются прагматичной позиции, понимают объективную выгоду от закупок российского газа сейчас и российского водородного топлива в будущем, отметил Рар. «Но партия «Зеленые» предлагает закупать водород, например, из Африки. Это явная политика выталкивания России из Европы, которая полностью соотносится с идеологией «Зеленых» – Россия, нарушающая все основы демократии, будет мешать и утверждению экологических ценностей», – считает Рар. Эксперт не исключает, что на фоне коронавирусного кризиса и полной неспособности кабинета Ангелы Меркель с ним справиться партия «Зеленые» победит на выборах в Бундестаг в сентябре этого года и назначит своего канцлера. «Тогда все руководство Германии займет идеологически жесткую позицию, и отношения с Россией могут быть резко испорчены, – прогнозирует Рар. – ФРГ займет ту же точку зрения, на что и Великобритания – с Россией фактически нет никакого диалога и сотрудничества, она воспринимается как чужая страна, с которой и разговаривать нечего». Пока же от официального Берлина следует ожидать продолжения прежней линии поведения – Германия будет стараться завершить проект Nord Stream и одновременно сохранить отношения с США, полагает Рар. Напомним, что на прошлой неделе появились сообщения о переговорах Берлина и Вашингтона по поводу так называемой грязной сделки – закупок Германией американского сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на достройку СП-2. Подготовка такой сделки, впрочем, официально опровергается немецкой стороной, а в сенате США призвали президента Джо Байдена ввести очередные санкции против Nord Stream. Добавим, что ранее газета ВЗГЛЯД подробно анализировала перспективы России как экспортера водородного топлива. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт: Немецкие спецслужбы работали с Навальным слишком демонстративно 15 февраля 2021, 23:20 Текст: Игорь Кравченко

Спецслужбы ФРГ не скрывали своего присутствия рядом с Навальным. Не исключено, что такая демонстративность была отвлекающим маневром. Возможно, с «берлинским пациентом» работала разведка совсем другой западной страны. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Михаил Аничкин, комментируя признание Берлина в том, что блогер Алексей Навальный находился под охраной спецслужб ФРГ. «Силовые ведомства Германии слишком открыто опекали так называемого «берлинского пациента». Они блокировали прессу от контактов с блогером. Показательной была охрана не только Навального, но и членов его семьи, мест, где он лечился. Но это показательные действия. Что же касается закулисных действий, то рано делать выводы о том, какая из западных спецслужб работала с Навальным», – заявил президент правления союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество миротворец» Михаил Аничкин. В любом случае, странно, когда государство так озабочено судьбой иностранного гражданина, добавил собеседник. «Здесь всегда есть определенные цели, надо смотреть, кому это выгодно. Необходимо анализировать всю информацию, включая дополнительные материалы, которые, возможно, будут еще попадать в прессу, – отметил Аничкин. По его мнению, «нельзя недооценивать профессионализм спецслужб западных государств. Они не зря едят свой хлеб, остаются эффективным инструментом реализации идеологических и политических планов элит Запада». «Кроме того, не лучшим образом отразилась на имидже Навального массовая поддержка, которую он получил от представителей иностранного дипкорпуса во время заседаний суда – добавил эксперт. – Тут тоже все говорит о том, что состоялась демонстративная акция». Ранее правительство ФРГ признало, что блогер Алексей Навальный с момента прибытия в Берлин и до возвращения в Москву находился под защитой немецких специальных служб. Эту информацию в пятницу обнародовала фракция «Альтернатива для Германии» в Бундестаге. В частности, сообщается, что немецкие силовики дежурили на этаже возле палаты Навального в клинике Charite, в то время как полицейские дежурили по периметру больницы. 17 января Навального и его супругу отвезли на автомобиле с проблесковым маячком прямо к трапу самолета. Регистрацией пары на рейс в Москву, по данным СМИ, тоже занимались представители немецкой полиции. Напомним, в августе Навальный из больницы в Омске был спецрейсом отправлен на лечение в берлинскую клинику. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», которое, однако, но не значилось в списках запрещенных. Эти данные якобы подтвердили лаборатории в Швеции и Франции. При этом ни одна из этих лабораторий не предоставила этих данных Москве, ссылаясь на их секретность. При этом стало известно, что у немецкой разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству «Новичок». Глава российского МИД Сергей Лавров в начале февраля заявил, что действия немецких властей дают все основания считать ситуацию с отравлением Навального инсценировкой. Юрист указал на странность в поведении ЕСПЧ по делу Навального 17 февраля 2021, 17:50 Текст: Андрей Самохин

«Стандартный срок рассмотрения дела в ЕСПЧ – несколько лет. А тут вдруг, едва адвокаты Алексея Навального отправили жалобу, как суд уже готов вынести свой вердикт», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель коллегии адвокатов «Кирьянов и партнеры» Артем Кирьянов, комментируя сообщения о том, что Страсбургский суд потребовал от России освободить Навального. Прежде всего удивляет скорость, с которой Страсбург вмешался в ход событий, которые развиваются вокруг блогера Алексея Навального, отметил председатель коллегии адвокатов «Кирьянов и партнеры», член Общественной палаты России Артем Кирьянов. «Стандартный срок рассмотрения дела в ЕСПЧ – несколько лет. При этом Евросуд если и берется за рассмотрение дела, то лишь при наличии серьезных оснований, после долгих раздумий. А тут вдруг, едва адвокаты Навального отправили жалобу, как тот уже готов вынести свой вердикт», – недоумевает адвокат. «Для меня, как для юриста, ситуация более чем странная. Вместо того, чтобы «стоять над схваткой», спокойно разбираться в качестве арбитра, западноевропейские судебные органы, похоже, решили повлиять на предстоящее апелляционное решение российского суда. Как известно, 20 февраля, в эту субботу, Мосгорсуд примет свое решение по поводу замены Навальному условного срока реальным. Такое решение уже принял один из районных судов Москвы. То есть, по сути, западные судьи пытаются подменить собой наше национальное правосудие», – пояснил Кирьянов. «В общем, с чисто юридической точки зрения это очень странная трансграничная попытка Страсбурга управлять вердиктами судов в российской юрисдикции. На самом деле у ЕСПЧ нет оснований для такого вмешательства – ни по российскому, ни по международному праву», – добавил адвокат. «Но эта ситуация выглядит странно только с юридической точки зрения. С политической же все ясно – Страсбургский суд демонстрирует свою ангажированность в деле Навального. ЕСПЧ превратился в некий таран, с помощью которого Запад пытается проломить стены юридической суверенности России», – полагает Кирьянов. По мнению эксперта, в требованиях ЕСПЧ, помимо юридической аргументации, которая выглядит слабой и надуманной, явно просматривается пиаровский и политический интерес. «Конечно, с точки зрения буквы закона никакого толку от этого не будет, учитывая, что в России сильная юридическая школа», – заметил собеседник. Но при всей правовой беспочвенности требований Страсбургского суда, сам казус с заявлением по Навальному нельзя игнорировать, полагает собеседник. «Это повод задуматься по поводу степени вовлеченности Навального в европейский политический процесс, который, мягко говоря, не совсем совпадает с российскими интересами»,– подчеркнул Кирьянов. В среду адвокат блогера Ольга Михайлова сообщила ТАСС, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге потребовал от России немедленно освободить блогера Алексея Навального на основании 39-го правила регламента ЕСПЧ об обеспечительных мерах. Обращение по этому поводу Михайлова подала в Страсбург еще 20 января, то есть спустя несколько дней после задержания Навального. Ранее в Минюсте сообщили, что Россия не освободит Навального, осужденного по делу «Ив Роше», в рамках обеспечительных мер, если такие требования поступят со стороны ЕС, поскольку это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Западные политики «унизили» ЕСПЧ, заставив его «решать сиюминутные текущие проблемы» в скандале вокруг Навального, считает адвокат Дмитрий Аграновский. По его мнению, решение «очень плохое» и оно обострит отношения Москвы и ЕСПЧ, а кроме того повредит тысячам российских граждан, которые ждут вердиктов Европейского суда по своим собственным жалобам. «Нам из-за Навального замаячила перспектива выхода из-под юрисдикции Европейского суда. И скорее мы выйдем, и тысячи жалоб останутся без рассмотрения, чем Россия освободит Навального», – сказал Аграновский РАПСИ. Кроме того, адвокат уверен, что вынесенное решение не соответствует правилу № 39 регламента о применении обеспечительных мер. «Решение совершенно необоснованное, потому что у Навального нет никаких оснований для применения правила 39, его жизни и здоровью ничего не угрожает», – сказал он. Адвокат объяснил, что данное правило применяется при запрете на экстрадицию, когда установлено, что человеку может угрожать опасность для жизни, кроме того, судьи ЕСПЧ крайне осторожно и редко применяют данное правило, добавил он. Аграновский также считает, что представители далеко не всех стран в ЕСПЧ готовы были поддержать подобный вердикт по поводу Навального. «Перевесили, скорее всего, Латвия и Литва, которые полностью находятся под контролем США», – сказал он. Адвокат: Возможное решение ЕСПЧ об освобождении Навального осложнит отношения с Россией 17 февраля 2021, 12:32 Текст: Алина Назарова

Для принятия Европейским судом по правам человека решения о применении обеспечительных мер по делу Алексея Навального нет оснований, подобные меры станут большой проблемой для дальнейших отношений ЕСПЧ и России, заявил адвокат Дмитрий Аграновский. «Как человек, много и давно работающий с Европейским судом, скажу следующее. Если ЕСПЧ, который сейчас подвергается огромному политическому давлению, примет решение об освобождении Навального в рамках обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 регламента ЕСПЧ, это станет большой проблемой для дальнейших отношений ЕСПЧ и России, так как для применения правила 39 нет никаких оснований», – написал Аграновский в Telegram. Он уточнил, что обеспечительные меры применятся очень редко и при прямой угрозе жизни и здоровью. «Решение об освобождении Навального (если суд заставят его принять) будет явно незаконным и вызовет кризис в отношениях России и ЕСПЧ, в котором Навальный и его люди выступят как провокаторы, а пострадают тысячи и тысячи простых заявителей из России, чьи жалобы находятся в Европейском суде», – добавил адвокат. «Фактически, все заявители в ЕСПЧ из России сейчас в заложниках у Навального и стоящих за ним сил. Понятно, что Навальному и его сторонникам, а также политикам, которые сейчас пытаются сломать волю судей ЕСПЧ, на это глубоко наплевать. Очень надеюсь, что такое решение не будет принято», – заключил Аграновский. Ранее сообщалось, что что Совет Европы может через Европейский суд по правам человека потребовать от российских властей освободить Навального, используя для этого решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента ЕСПЧ. Однако в пресс-службе Минюста сообщили, что Россия не освободит Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше», в рамках обеспечительных мер по требованию ЕС, поскольку это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному. Лавров разъяснил главе МИД Финляндии позицию Москвы по Навальному 15 февраля 2021, 14:17

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Сергей Лавров разъяснил финскому коллеге Пекке Хаависто позицию Москвы по ситуации с Алексеем Навальным и высылкой троих дипломатов. «Господин министр (глава МИД Финляндии) затронул ситуацию вокруг Алексея Навального, ситуацию с высылкой трех дипломатов западноевропейских стран в связи с их участием в незаконных акциях, которые состоялись в Москве и других городах в конце января. Мы ему подробно разъясняли, какие мотивы стоят за нашей позицией по этим вопросам», – сказал Лавров по итогам переговоров с Хаависто, передает ТАСС. В начале февраля дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили в России персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку Навального. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высылка дипломатов связана с действиями, принятыми загранпредставительствами на фоне незаконных акций, Москва не станет терпеть такие действия. В ответ Германия, Швеция и Польша объявили сотрудников российских дипмиссий персонами нон грата. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что высылку российских дипломатов Москва считает необоснованным и недружеским шагом. Минюст: Требование ЕСПЧ освободить Навального политическое, оно неисполнимо 17 февраля 2021, 18:28

Фото: Бабушкинский суд/ТАСС

Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить осужденного блогера Алексея Навального заведомо неисполнимо, для этого нет правовых оснований, заявил глава Минюста Константин Чуйченко. «Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение», – цитирует Чуйченко РИА «Новости». Глава ведомства отметил, что требование ЕСПЧ «заведомо неисполнимо», так как в российском законодательстве «нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи». Европейские судьи приняли явно политическое решение, осознавая все эти факторы, отметил министр. Оно может осложнить восстановление конструктивных отношений с институтами Совета Европы. «Исполнение данного решения ЕСПЧ явилось бы не чем иным, как проявлением избирательного подхода, что противоречит коренному принципу деятельности Европейского суда по правам человека, а именно обеспечению верховенства закона», – заключил Чуйченко. Ранее в среду ЕСПЧ призвал Россию немедленно освободить блогера Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше». 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному. Иностранные дипломаты не пришли на суд по делу Навального 16 февраля 2021, 11:21 Текст: Наталья Ануфриева

Представители зарубежных дипмиссий не явились в Бабушкинский районный суд Москвы, где утром возобновилось рассмотрение дела блогера Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, однако приехали иностранные СМИ, сообщили в пресс-службе суда. В суде сообщили, что «дипломаты сегодня не явились», передает РИА «Новости». К началу заседания у здания суда не было замечено ни одной иностранной дипломатической машины, никто из представителей зарубежных посольств также не пытался пройти на территорию суда. При этом на заседание приехали представители 11 иностранных СМИ. Ранее гособвинение попросило признать Навального виновным по делу о клевете. Напомним, минувшим летом было возбуждено дело из-за комментариев Навального к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяют клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако блогер может быть наказан штрафом или принудительными работами, так как наказание в виде лишения свободы было введено только в конце 2020 года, уже после возбуждения уголовного дела против Навального. В феврале дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили в России персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку Навального. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что высылка дипломатов связана с действиями, принятыми загранпредставительствами на фоне незаконных акций, Москва не станет терпеть такие действия. В ответ Германия, Швеция и Польша объявили сотрудников российских дипмиссий персонами нон грата. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что высылку российских дипломатов Москва считает необоснованным и недружеским шагом. Белковский обвинил Навального в неуважении к человечеству 16 февраля 2021, 21:46

Фото: DW на русском/Youtube

Текст: Ксения Панькова

Политолог Станислав Белковский отметил, что за высказывания, которые себе позволил Алексей Навальный в ходе судебного заседания по делу о клевете на ветерана, в США «можно получить 88 лет тюрьмы». По его словам, когда Навальный выступал в суде по поводу ветерана, «почему-то прогрессивная общественность сделала ошибочный вывод, что Алексей Анатольевич выглядел там очень достойно». «Мне кажется, когда человек употребляет слово «баба», а он употребил это слово публично по отношению к прокурору Екатерине Фроловой – публично называть даму «бабой», с точки зрения новой этики и всего современного права, совершенно недопустимо», – приводит в своем Telegram «Эхо Москвы» слова Белковского. «Дальше Навальный сказал прокурору: «Не надо облизывать пальцы». Я не успел позвонить своему адвокату в Нью-Йорк и задать вопрос, какая это статья Уголовного кодекса в США? 88 лет тюрьмы можно получить за такие высказывания. Это как неуважение к человечеству – нельзя публично заявлять: «Зачем вы облизываете пальцы»?», – добавил он. Ранее гособвинение попросило признать Навального виновным по делу о клевете. Напомним, минувшим летом было возбуждено дело из-за комментариев Навального к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяют клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако блогер может быть наказан штрафом или принудительными работами, так как наказание в виде лишения свободы было введено только в конце 2020 года, уже после возбуждения уголовного дела против Навального. Навального в Германии охраняли спецслужбы 15 февраля 2021, 16:26 Текст: Ксения Панькова

Блогер Алексей Навальный с момента прибытия в Берлин и до возвращения в Москву находился под защитой спецслужб ФРГ, его охраняли как личного гостя канцлера Ангелы Меркель, сообщили в немецком правительстве. С 22 до 31 августа Навального охраняли сотрудники группы безопасности федерального ведомства уголовной полиции, а после этого – служащие соответствующих земельных департаментов этой же структуры, передает РИА «Новости» со ссылкой на фракцию «Альтернатива для Германии» в бундестаге. Немецкие силовые ведомства обеспечивали безопасность Навального как личного гостя канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Во время лечения в берлинской клинике Charite c 22 августа по 23 сентября 2020 года пациента охраняли полицейские, которые дежурили по периметру медучреждения. По данным СМИ, сотрудники спецслужб также дежурили на этаже возле его палаты. Кроме того, 17 января Навального и его супругу отвезли на автомобиле с проблесковым маячком прямо к трапу самолета. Регистрацией пары на рейс в Москву, по информации СМИ, занимались представители немецкой полиции. Напомним, в августе Навальный отправился на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. При этом европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный. 18 января Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Министр также заявил, что Германия прибегает к методам дипломатического хамства при общении с Россией по ситуации вокруг Алексея Навального, Москва в таком тоне разговаривать не будет. Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. 17 января блогер вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». 2 февраля суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный. Захарова: требование ЕСПЧ освободить Навального – «залп по международному праву» 17 февраля 2021, 21:36 Текст: Ксения Панькова

Европейский суд по правам (ЕСПЧ) человека разрушает международно-правовую основу, которую сам и создал, требуя освободить Алексея Навального. Это «залп по международному праву», считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Это такой залп по международному праву, последствия от которого, мне кажется, ЕСПЧ просто не соизмеряет. Они разрушают международно-правовую основу, которую сами не создавали. На основе и фундаменте которой построены современные международные отношения», – сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости». Она также считает, что требование ЕСПЧ является элементом кампании давления на Россию. «В том числе как элемент вмешательства во внутренние дела нашей страны... Это все звенья одной цепи», – добавила дипломат. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Россию немедленно освободить блогера Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше». Ранее сообщалось, что Совет Европы может через Европейский суд по правам человека может потребовать от российских властей освободить Навального, используя для этого решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 регламента ЕСПЧ. Однако в пресс-службе Минюста сообщили, что Россия не освободит Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше», в рамках обеспечительных мер по требованию ЕС, поскольку это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному. ЕСПЧ просит Россию освободить Навального 17 февраля 2021, 18:11 Текст: Ксения Панькова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Россию освободить блогера Алексея Навального на основании 39-го правила регламента ЕСПЧ об обеспечительных мерах. «Шестнадцатого февраля 2021 года суд решил, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ освободить заявителя. Мера вступает в силу немедленно», – сообщается в пресс-релизе суда, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что Совет Европы может через Европейский суд по правам человека потребовать от российских властей освободить Навального, используя для этого решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 регламента ЕСПЧ. Однако в пресс-службе Минюста сообщили, что Россия не освободит Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше», в рамках обеспечительных мер по требованию ЕС, поскольку это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному. Эксперт объяснил несостоятельность требований ЕСПЧ освободить Навального 17 февраля 2021, 16:10 Текст: Олег Исайченко

«Замысел тех людей, которые настояли на возвращении Навального из Германии, заключался в организации максимального внешнего и внутреннего давления на российские суды», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя сообщения о том, что Страсбургский суд предписал России освободить блогера. «Дело Алексея Навального никоим образом не попадает под юрисдикцию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)», – считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Он подчеркнул, что в 2014 году Навальный был осужден «фактически как мошенник-рецидивист» по экономической статье, а в 2021 году суд изменил способ отбывания наказания с условного срока на реальный. «Вина Навального ранее была доказана судом. Он совершил мошенничество в отношении крупнейших европейских предпринимателей из компании «Ив Роше», – напомнил Мартынов. В среду источник, близкий к секретариату Совета Европы сообщил о том, что ЕСПЧ принял решение, предписывающее России освободить Навального. Официально Страсбургский суд пока не опубликовал это решение. По мнению Мартынова, в Совете Европы и ЕСПЧ торопятся принять решение с требованием освободить Навального до 20 февраля. Тогда, во-первых, выноситься решение по делу об оскорблении ветерана Игната Артеменко, а во-вторых, рассматриваться апелляционная жалоба адвокатов Навального на замену блогеру условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Мартынов убежден, что апелляция будет отклонена, потому что, согласно общемировой практике, нарушение отбытия условного наказания (а именно так, по оценке суда, поступил Навальный) влечет замену такого срока реальным тюремным заключением. «Что касается ЕСПЧ, то он имитирует некий юридический процесс, которого в общем-то нет», – считает собеседник. Заявления Страсбургского суда – сугубо политическое, подчеркнул Мартынов. «ЕСПЧ пытается надавить на отечественное правосудие. Изначальный замысел тех людей, которые настояли на возвращении Навального из Германии, заключался в организации максимального внешнего и внутреннего давления на российскую судебную систему», – говорит эксперт. Политолог напомнил о принятых прошлым летом конституционных поправках, которые устранили двусмысленность в вопросах верховенства национального права над международным, если последнее противоречит Основному закону. «Кроме сотрясания воздуха и определенного медийного давления на российское государство решение ЕСПЧ ничего не повлечет за собой», – добавил Мартынов. «Кураторы Навального явно не добились желаемого эффекта, скорее наоборот. Их «артист» не проявил себя, как им хотелось бы. Навальный использовал судебный процесс по оскорблению ветерана как политическую трибуну. Его научили этому за те несколько месяцев, что он находился в Германии. Навальный проявил себя ровно тем, кем является на самом деле – малосимпатичным человеком», – считает эксперт. Ранее в Минюсте сообщили, что Россия не освободит Навального, осужденного по делу «Ив Роше», в рамках обеспечительных мер, если такие требования поступят со стороны ЕС, поскольку это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Дело об оскорблении ветерана войны Игната Артеменко было возбуждено против Навального минувшим летом. Ему вменяют клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). Стало известно о планах ЕСПЧ потребовать от России освобождения Навального 17 февраля 2021, 14:33 Текст: Алина Назарова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение, предписывающее России освободить осужденного блогера Алексея Навального, сообщил источник, близкий к секретариату Совета Европы. По его словам, суд воспользовался ссылкой на правило 39 своего регламента о применении обеспечительных мер. Официально ЕСПЧ пока не опубликовал это решение, передает ТАСС. «В самом суде сохраняются серьезные сомнения насчет правомерности такого решения, не подкрепленного конкретными фактами и законными основаниями», – отметил в этой связи источник. Ранее сообщалось, что что Совет Европы может через Европейский суд по правам человека потребовать от российских властей освободить Навального, используя для этого решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента ЕСПЧ. Однако в пресс-службе Минюста сообщили, что Россия не освободит Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше», в рамках обеспечительных мер по требованию ЕС, поскольку это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному.