США заявили странам НАТО о важности расходов на противодействие России Китай осудил разработку нацеленной на сдерживание России и КНР концепции НАТО 18 февраля 2021, 11:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Китай считает заявления о разработке новой стратегической концепции НАТО, нацеленной на сдерживание КНР и России, проявлением менталитета холодной войны, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. «Я считаю, что это очередная демонстрация менталитета холодной войны», – передает ТАСС ответ дипломата на просьбу прокомментировать заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что новая стратегическая концепция альянса, которая будет принята в 2021 году, должна быть нацелена на сдерживание Китая и России. Напомним, новая стратегическая концепция Североатлантического альянса, которая должна быть принята на саммите в 2021 году, будет нацелена на сдерживание Китая и России. США назвали Россию угрозой для всех стран НАТО.

Москва предупредила Израиль о последствиях ударов по Сирии 17 февраля 2021, 16:28

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Наносимые Иерусалимом удары по сирийской территории могут спровоцировать Дамаск на ответные действия, заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. «Российская позиция состоит в том, что эти удары надо прекратить, они контрпродуктивны, и мы надеемся, что израильская сторона услышит наши озабоченности, в том числе озабоченности возможностью эскалации насилия на территории Сирии», – цитирует Лаврентьева РИА «Новости». Он отметил, что чаша терпения, в том числе правительства Сирии, «может быть переполнена и последует ответный удар», который приведет к новому витку напряженности. «Этого никто не хочет. В контактах с нашими израильскими партнерами мы подчеркиваем недопустимость всплеска насилия», – указал спецпредставитель российского лидера. Также Лаврентьев пояснил, что не знает о предположительно ведущихся консультациях между Израилем и Сирией. «Но их можно только приветствовать, потому что в ходе них возможно достижение договоренностей если не о прекращении ударов, то, по крайней мере, их предупреждению с точки зрения человеческих жертв», – сказал он. Ранее Москва, Анкара и Тегеран призвали Израиль прекратить обстрелы Сирии, поскольку удары нарушают международное право и угрожают безопасности региона. В последнее время Израиль часто наносит удары по сирийской территории. Так, 22 января в результате атаки Израиля с воздуха в районе сирийского города Хама погибли четыре человека, включая детей, и четверо пострадали. Последний из авиаударов произошел 15 февраля. Израиль выпустил 16 ракет. При этом 13 были успешно перехвачены и сбиты сирийскими средствами ПВО. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем смысл этих атак и насколько велика их эффективность. Эксперт увидел серьезную проблему в работе космического корабля «Прогресс» 17 февраля 2021, 19:15

Фото: Роскосмос ТВ/YouTube

Текст: Татьяна Косолапова

Причиной сбоя при стыковке корабля «Прогресс» с МКС могли стать либо плохо сработанная автоматика, либо датчики, которые передали неправильные показания, когда корабль шел ровно, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Состыковка грузового корабля «Прогресс МС-16» с Международной космической станцией (МКС) не смогла пройти в автоматическом режиме. В НАСА сообщили, что это случилось из-за «силы сигнала» радиотехнической системы сближения «Курс». «Когда стыковка идет в автоматике, то там на большом экране отслеживается ряд параметров. Основными при сближении являются точное направление по оси и скорость движения. Если какой-нибудь из этих параметров отклоняется от нормы, то есть несколько решений, одно из которых как раз было использовано: автоматика отключилась, космонавт начал управлять кораблем изнутри станции, дистанционно (вручную)», – рассказывает Моисеев. Данная ситуация, по словам эксперта, является внештатной (аварийной), но она предусмотрена и имеет несколько решений. При этом он рассказывает, что причиной могли стать либо плохо сработанная автоматика, либо датчики, которые передали неправильные показания, когда корабль шел ровно. «Такие ситуации опасны своей непредсказуемостью. Можно было бы просто забыть про эту аварию, ведь все хорошо кончилось, но есть риск, что в следующий раз возникнет подобная ситуация на больших скоростях сближения, и команды не пройдут почему-то. То есть ситуация опасна тем, что если корабль летает больше сотни раз и на нем происходят аварии, значит, есть очень серьезная проблема», – предупреждает собеседник. Эксперт подчеркивает, что раньше система сближения «Курс» исправно работала на протяжении долгого времени – и никаких сбоев не было. Аварии начали происходить относительно недавно, в 2000-х годах. Решением данной проблемы мог бы стать откат к прошлым характеристикам «Прогресса», при которых система безупречно работала. «Одной из причин ухудшения работы системы «Курс» могла стать смена отечественной техники на импортную. То есть раньше, когда «Прогресс» только начал летать, все многократно проверялось, документировалось и испытывалось, а в начале 2000-х в требования по испытаниям начали вносить всякие поблажки, хотя каждая установка требовала большого комплекса испытаний», – заключил Моисеев. В свою очередь авиаэксперт, экс-конструктор «Гражданские самолеты Сухого» Вадим Лукашевич считает, что причиной сбоя при стыковке корабля «Прогресс» с МКС стал головной обтекатель, который ударил по кораблю, повредив одну из антенн системы автоматической стыковки «Курс». «При выведении корабля на орбиту сбрасываемый головной обтекатель снова долбанул по кораблю, повредив одну из антенн системы автоматической стыковки «Курс». (…) В итоге свернутая антенна, отвечающая за стабилизацию по крену, привела к уходу линии визирования, и режим автоматической стыковки был сорван», – написал Лукашевич на своей странице в Facebook. Ранее в Роскосмосе посчитали, что причиной стало отклонения от оси причаливания. В свою очередь космонавт Сергей Рязанский предположил, что причиной такого отклонения была ошибка в программном обеспечении. Погребинский: Зеленский начал с Шария, чтобы подобраться к Медведчуку 17 февраля 2021, 12:58

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Ирина Яровая

«Зеленский панически пытается заручиться поддержкой центристского электората. Это позволит ему хотя бы не терять поддержку дальше, иначе он просто не досидит в своем кресле до конца срока», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал решение СБУ обвинить блогера и политика Анатолия Шария в госизмене. По мнению самого Шария, за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский. «Вряд ли у Зеленского и его команды есть какая-либо стратегия переизбрания на второй срок. Скорее он сейчас просто панически реагирует на ситуацию, которая быстро ухудшается и реально угрожает его рейтингу и политическому выживанию в целом. Причем эта реакция полностью соответствует силе внешнего давления на украинскую власть: появился сигнал от американского посольства, что надо кончать с якобы «пророссийской пропагандой» – сразу наплевали на закон и закрыли три телеканала. Затем Международный валютный фонд дал понять, что не выделит денег на компромисс с возмущенными дорогим газом людьми – Зеленский сразу испугался, хотя реально ничего так и не сделал», – рассказал киевский политолог Михаил Погребинский. Такие внешние и внутренние вызовы заставляют украинского президента хаотично принимать совершенно абсурдные решения. «Например, он обвинил Анатолия Шария в измене родине – но ведь это полный стопроцентный бред. Никто из разумных людей не мог такое поддержать. Более того, Зеленский явно преувеличивает влияние и роль Шария в политической жизни страны. Скорее всего, он начал с него, чтобы потом подобраться к одному из лидеров оппозиции Виктору Медведчуку, которого заставить молчать непросто», – считает собеседник. Что касается перспектив переизбрания Владимира Зеленского на второй срок при нынешних политических раскладах, то он, скорее всего, лишь пытается «поддерживать свой статус-кво и досидеть в кресле президента положенное ему время». «Он понимает – вернуть своих избирателей ему не удастся. Но и на полную поддержку электората Порошенко он не рассчитывает. Скорее всего, Зеленскому важно закрепиться на центристской позиции, завоевав часть антироссийского электората запада страны и нейтрального на юге и востоке Украины. Это позволит ему хотя бы не терять поддержку дальше, иначе он просто не досидит в своем кресле до конца срока», – заключил Погребинский. Ранее лидер Партии Шария блогер Анатолий Шарий назвал беспределом дело СБУ против него о госизмене, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Блогер выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью. «Я думаю, что когда-нибудь Служба безопасности Украины будет просто признана преступной организацией, а те, кто в ней состоял, получат волчий билет для устройства на работу. (...) Потому что после всех преступлений, что они совершили и сейчас совершают по указанию этого карлика, который обещал посадить совсем других людей. Но он нашел самого главного изменщика родине, который распродал всю Украину, сдал Крым, вывел с Украины миллиарды», – сыронизировал Шарий. «Сволочь ты, Зеленский, сволочь. Ничего, люди все больше и больше видят, кто ты на самом деле», – заключил блогер. Анатолия Шария обвинили в госзимене и разжигании национальной вражды. По версии Службы безопасности Украины (СБУ), он якобы способствовал российским структурам в проведении «информационных операций», в частности занимался дискредитацией политики государства через СМИ. «Служба безопасности Украины предъявила обвинение в совершении преступления гражданину Украины Анатолию Шарию. По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур», – говорится в сообщении СБУ. Расследование ведется по двум уголовным статьям: госизмена (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ч. 1 ст. 161 УК Украины). Доказательства основаны на интервью и выступлениях Анатолия Шария, в которых, по версии СБУ, содержатся «факты его подрывной деятельности против Украины». По данным СБУ, Шарий покинул Украину 24 января 2012 года и больше не возвращался. В 2013 году Литва сообщила, что ему предоставлено политическое убежище и вид на жительство на территории ЕС. Партия Шария в октябре 2020 года приняла участие в местных выборах. В Харькове, Одессе, Мариуполе и других городах смогли избраться их депутаты. В некоторых регионах партия набрала от 5% до 9%. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Крыму оценили планы Украины сделать невозможной подачу воды на полуостров 18 февраля 2021, 08:30

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал глупостью планы Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы сделать невозможной подачу воды на полуостров. Бобков прокомментировал слова так называемого постоянного представителя президента Украины в Крыму Антона Кориневича, который заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, чтобы исключить возможность водоснабжения полуострова. Бобков считает, что ничего, кроме пустой растраты бюджетных средств, эта инициатива Украине не даст, передает РИА «Новости». «В Крыму ведутся масштабные работы по укреплению водной безопасности полуострова, поэтому любая перспектива получения воды с территории Украины становится для нас все менее актуальной и интересной. Рассуждения о строительстве дамбы для усложнения подачи воды в Крым на фоне дефицита бюджетных средств на Украине звучат как очередная глупость. Пора прекратить все эти глупые заявления о воде, поставки которой Украина давно перекрыла и теперь еще хочет впустую потратить средства, чтобы самой себе гарантировать это», – заявил политик. По его словам, несмотря на различные вызовы, крымчане привыкли рассчитывать исключительно на собственные силы. «Мы пройдем непростой период водного дефицита. В этом нам поможет не только системная работа, но и климатический фактор», – сказал вице-спикер. Минувшим летом в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. Для преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. В октябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Крыму выделены 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения. В декабре стала известна мощность будущего водопровода в Крыму. Юрист указал на странность в поведении ЕСПЧ по делу Навального 17 февраля 2021, 17:50 Текст: Андрей Самохин

«Стандартный срок рассмотрения дела в ЕСПЧ – несколько лет. А тут вдруг, едва адвокаты Алексея Навального отправили жалобу, как суд уже готов вынести свой вердикт», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель коллегии адвокатов «Кирьянов и партнеры» Артем Кирьянов, комментируя сообщения о том, что Страсбургский суд потребовал от России освободить Навального. Прежде всего удивляет скорость, с которой Страсбург вмешался в ход событий, которые развиваются вокруг блогера Алексея Навального, отметил председатель коллегии адвокатов «Кирьянов и партнеры», член Общественной палаты России Артем Кирьянов. «Стандартный срок рассмотрения дела в ЕСПЧ – несколько лет. При этом Евросуд если и берется за рассмотрение дела, то лишь при наличии серьезных оснований, после долгих раздумий. А тут вдруг, едва адвокаты Навального отправили жалобу, как тот уже готов вынести свой вердикт», – недоумевает адвокат. «Для меня, как для юриста, ситуация более чем странная. Вместо того, чтобы «стоять над схваткой», спокойно разбираться в качестве арбитра, западноевропейские судебные органы, похоже, решили повлиять на предстоящее апелляционное решение российского суда. Как известно, 20 февраля, в эту субботу, Мосгорсуд примет свое решение по поводу замены Навальному условного срока реальным. Такое решение уже принял один из районных судов Москвы. То есть, по сути, западные судьи пытаются подменить собой наше национальное правосудие», – пояснил Кирьянов. «В общем, с чисто юридической точки зрения это очень странная трансграничная попытка Страсбурга управлять вердиктами судов в российской юрисдикции. На самом деле у ЕСПЧ нет оснований для такого вмешательства – ни по российскому, ни по международному праву», – добавил адвокат. «Но эта ситуация выглядит странно только с юридической точки зрения. С политической же все ясно – Страсбургский суд демонстрирует свою ангажированность в деле Навального. ЕСПЧ превратился в некий таран, с помощью которого Запад пытается проломить стены юридической суверенности России», – полагает Кирьянов. По мнению эксперта, в требованиях ЕСПЧ, помимо юридической аргументации, которая выглядит слабой и надуманной, явно просматривается пиаровский и политический интерес. «Конечно, с точки зрения буквы закона никакого толку от этого не будет, учитывая, что в России сильная юридическая школа», – заметил собеседник. Но при всей правовой беспочвенности требований Страсбургского суда, сам казус с заявлением по Навальному нельзя игнорировать, полагает собеседник. «Это повод задуматься по поводу степени вовлеченности Навального в европейский политический процесс, который, мягко говоря, не совсем совпадает с российскими интересами»,– подчеркнул Кирьянов. В среду адвокат блогера Ольга Михайлова сообщила ТАСС, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге потребовал от России немедленно освободить блогера Алексея Навального на основании 39-го правила регламента ЕСПЧ об обеспечительных мерах. Обращение по этому поводу Михайлова подала в Страсбург еще 20 января, то есть спустя несколько дней после задержания Навального. Ранее в Минюсте сообщили, что Россия не освободит Навального, осужденного по делу «Ив Роше», в рамках обеспечительных мер, если такие требования поступят со стороны ЕС, поскольку это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Западные политики «унизили» ЕСПЧ, заставив его «решать сиюминутные текущие проблемы» в скандале вокруг Навального, считает адвокат Дмитрий Аграновский. По его мнению, решение «очень плохое» и оно обострит отношения Москвы и ЕСПЧ, а кроме того повредит тысячам российских граждан, которые ждут вердиктов Европейского суда по своим собственным жалобам. «Нам из-за Навального замаячила перспектива выхода из-под юрисдикции Европейского суда. И скорее мы выйдем, и тысячи жалоб останутся без рассмотрения, чем Россия освободит Навального», – сказал Аграновский РАПСИ. Кроме того, адвокат уверен, что вынесенное решение не соответствует правилу № 39 регламента о применении обеспечительных мер. «Решение совершенно необоснованное, потому что у Навального нет никаких оснований для применения правила 39, его жизни и здоровью ничего не угрожает», – сказал он. Адвокат объяснил, что данное правило применяется при запрете на экстрадицию, когда установлено, что человеку может угрожать опасность для жизни, кроме того, судьи ЕСПЧ крайне осторожно и редко применяют данное правило, добавил он. Аграновский также считает, что представители далеко не всех стран в ЕСПЧ готовы были поддержать подобный вердикт по поводу Навального. «Перевесили, скорее всего, Латвия и Литва, которые полностью находятся под контролем США», – сказал он. Глава Нафтогаза назвал остановку «Северного потока – 2» вопросом жизни и смерти для украинцев 18 февраля 2021, 08:20

Фото: Weiser Martin/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Руководитель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что остановка постройки газопровода «Северный поток – 2» является вопросом жизни и смерти для украинцев. По мнению главы компании, завершение строительства газопровода якобы сделает Украину «беззащитной перед российской военной агрессией», передает РИА «Новости». «Пока Украина занимается транзитом газа в Германию, Италию и Францию, украинские ГТС – это часть нашей оборонной системы. Как только у Кремля появится физическая возможность перенаправить газовые потоки в обход Украины, наши ГТС станут просто сетью трубопроводов. Тогда наша страна станет намного уязвимее к российской агрессии», – утверждает глава Нафтогаза. По его словам, именно поэтому остановка «Северного потока – 2» – это без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан (украинцев)». Ранее президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. Ранее США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2». В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить проект. В то же время появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Суд постановил изъять в пользу государства 153 млн у генерала ФТС 17 февраля 2021, 20:14

Фото: Андрей Васильев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС), генерал-лейтенанта Александра Кизлыка на сумму 153,4 млн рублей, сообщила Генпрокуратура. «Мещанским районным судом Москвы удовлетворен иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС России Кизлыка А.П. и его супруги Кизлык Е.А. в виде денежных средств, ценностей и объектов недвижимости на общую сумму 153,4 млн рублей», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Правоохранители в ходе обысков установили, что Кизлык является долларовым миллионером, у него найдено порядка 600 тыс. евро, 600 тыс. долларов, дорогие часы, драгоценности, слитки золота. У его заместителя при обыске нашли имущество на 23 млн рублей, уточнили в Генпрокуратуре. Ранее стало известно, что Следственный комитет предъявил обвинение в злоупотреблении полномочиями двум высокопоставленным чиновникам из Федеральной таможенной службы (ФТС) – начальнику управления таможенного дознания ФТС Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро. До этого в рамках расследования уголовного дела были проведены обыски в ФТС. В ФТС подтвердили, что правоохранители проводили обыски в одном из управлений центрального аппарата службы и таможнях Внуково и Домодедово. Также источники в СМИ сообщали, что Кизлык якобы обвиняется в том, что помогал супруге посла России в Кении уйти от наказания за ввоз свыше 50 тыс. долларов. Умер Андрей Мягков 18 февраля 2021, 10:42

Фото: "Ирония судьбы, или С легким паром!",Мосфильм

Текст: Алина Назарова

В Москве на 83-м году жизни скончался народный артист России Андрей Мягков, об этом сообщает пресс-служба МХТ им. Чехова, где служил актер. «Андрей Васильевич умер», – сказали в пресс-службе, передает ТАСС. В театре добавили, что дата и время прощания будут известны позднее. По данным Telegram-канала Mash, Мягков умер, по предварительным данным, от острой сердечной недостаточности. Его без сознания нашла дома жена. Артист скончался до приезда врачей. Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде в семье профессора Политехнического института. В школьные годы Мягков тяготел к техническим наукам, но в старших классах увлекся театром, играл главные роли в спектаклях драматического кружка. В 1961 году он окончил Ленинградский химико-технологический институт имени Ленсовета (ныне Санкт-Петербургский государственный технологический институт), в 1965 году – Школу-студию МХАТ (курс Василия Маркова). В 1965-1977 годах работал актером в театре «Современник». В 1977 году артист перешел в МХАТ, после разделения театра на две самостоятельные труппы продолжил работу в МХАТ (ныне МХТ) имени Чехова. Дебют Мягкова в кино состоялся в главной роли в фильме «Похождения зубного врача» (1965) режиссера Элема Климова. Первой серьезной работой артиста на экране стала роль Алеши Карамазова в картине Ивана Пырьева «Братья Карамазовы» (1968). Большая популярность пришла к актеру в 1975 году с выходом фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». Также успех у зрителей снискала роль Новосельцева в комедии Рязанова «Служебный роман» (1977). В числе других фильмов с участием Мягкова заметными событиями кинематографа стали «Дни Турбиных» (1976) Владимира Басова, «Гараж» (1979) и «Жестокий романс» (1984) Эльдара Рязанова, «Послесловие» (1983) Марлена Хуциева, «Гонки по вертикали» (1983) Александра Муратова. Среди его работ 1990-х годов – комедия Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди» (1992), политический детектив Дмитрия Астрахана «Контракт со смертью» (1998). Среди последних работ Мягкова в кино – роль Царя в «Сказе про Федота-стрельца» (2001) Сергея Овчарова, главные роли в фильмах «32-е декабря» (2004) Александра Муратова, «Кто приходит в зимний вечер...» (2006) Станислава Дремова, «Ирония судьбы. Продолжение» (2007) Тимура Бекмамбетова, сериале «Туман рассеивается» (2008) Евгения Герасимова. Творчество Андрея Мягкова отмечено различными наградами. В 1986 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР. В 1977 году Мягков был удостоен Государственной премии СССР за роль Жени Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром», в 1979 году – Государственной премии РСФСР за роль Анатолия Новосельцева в картине «Служебный роман». Артист награжден орденами Почета (1998), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2003), Дружбы (2013). Имеет Благодарность президента РФ (2008). Андрей Мягков с 1964 года женат на актрисе Анастасии Вознесенской. Минюст: Требование ЕСПЧ освободить Навального политическое, оно неисполнимо 17 февраля 2021, 18:28

Фото: Бабушкинский суд/ТАСС

Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить осужденного блогера Алексея Навального заведомо неисполнимо, для этого нет правовых оснований, заявил глава Минюста Константин Чуйченко. «Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение», – цитирует Чуйченко РИА «Новости». Глава ведомства отметил, что требование ЕСПЧ «заведомо неисполнимо», так как в российском законодательстве «нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи». Европейские судьи приняли явно политическое решение, осознавая все эти факторы, отметил министр. Оно может осложнить восстановление конструктивных отношений с институтами Совета Европы. «Исполнение данного решения ЕСПЧ явилось бы не чем иным, как проявлением избирательного подхода, что противоречит коренному принципу деятельности Европейского суда по правам человека, а именно обеспечению верховенства закона», – заключил Чуйченко. Ранее в среду ЕСПЧ призвал Россию немедленно освободить блогера Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше». 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному. Янукович перечислил виновных в потере Украиной Крыма и Донбасса 18 февраля 2021, 01:44

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Воссоединение России и Крыма, а также конфликт в Донбассе вызваны действиями лидеров евромайдана: Петра Порошенко, Арсения Яценюка и Александра Турчинова – заявил экс-президент Украины Виктор Янукович. Заявление Януковича опубликовал его адвокат Виталий Сердюк. Экс-президент Украины прокомментировал постановление Верховной рады о «революции достоинства». Парламент заявил о необходимости завершить расследование преступлений, произошедших в период евромайдана, и привлечь к ответственности виновных в гибели людей. Янукович считает, что заявление Рады раскалывает украинское общество, разделяет его на победителей и побежденных. По его словам, отношение к евромайдану как к «ключевому моменту строительства украинского государства и выразителю национальной идеи свободы» выглядит «издевательски», ведь «майдан» продолжает разделять» Украину. Как заявил Янукович, «действия прежней и нынешней власти подогревают и углубляют разделение» страны, передает РИА «Новости». Он указывает, что «украинцы, которые были не согласны с государственным переворотом 2014 года, продолжают быть чужими в собственной стране». По его мнению, большинству украинцев «давно известно, кто виновен» в «аннексии Крыма и войне на Донбассе». «Именно «майдан», а точнее его лидеры, Турчинов, Яценюк, Порошенко и другие сделали все, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в «новой» Украине», – заявил Янукович, добавив, что «с несогласным Донбассом выбрали язык оружия – Турчинов подписал преступный указ о начале боевых действий в регионе». Как полагает бывший глава государства, пока на Украине и на Западе не признают правду о событиях 2014 года, «эта трагедия всегда будет препятствием на пути к полному национальному примирению». Янукович считает, что «истинные виновники трагедии 2013–2014 годов должны понести самое суровое наказание». Напомним, на Украине Януковича обвиняют в госизмене, хотя в действительности его незаконно отстранили от власти в феврале 2014 года, после чего ему пришлось бежать из страны. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Экс-глава Хабаровского края получил условный срок за растрату 17 февраля 2021, 15:19

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева к пяти годам лишения свободы условно в рамках уголовного дела о растрате 7,5 млн рублей, принадлежащих ПАО «НК «Роснефть». «Назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом 800 тыс. рублей... срок считать условным», – приводит РИА «Новости» решение судьи Ларисы Семеновой. В свою очередь другой фигурант дела – экс-гендиректор представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов – получил три года условно и 400 тыс. рублей штрафа. В ходе прений сторон представитель ПАО «НК «Роснефть» Андрей Попов просил взыскать с подсудимых 23 млн рублей. Гражданский иск удовлетворили частично, с Ишаева и Кондратова солидарно взыскали 7,5 млн рублей в счет погашения причиненного ущерба, передает ТАСС. В среду утром Замоскворецкий суд Москвы признал Ишаева виновным в рамках уголовного дела о растрате 7,5 млн рублей, принадлежащих ПАО «НК «Роснефть». По данным следствия, с 2014 по 2019 год Ишаев обеспечил заключение договоров по завышенной цене с подконтрольным ему ООО «Бейс» об аренде помещения площадью свыше 280 кв. м. Это помещение использовалось для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае, директором которого был Кондратов. Он ввел в заблуждение членов закупочной комиссии о стоимости арендной платы и лично подписал договор, а затем перечислил деньги на расчетные счета ООО «Бейс». Пандемия обанкротила почти все рестораны Грузии 17 февраля 2021, 19:37 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Грузинские рестораторы в среду заявили о почти полном банкротстве из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Рестораторы провели встречу с министром экономики страны Натией Турнава, настаивая на скорейшем открытии своих заведений. Рестораны, кафе и бары закрыты с конца ноября. С 15 февраля им разрешено торговать на открытых площадках, однако по погодным условиям сделать это почти невозможно. Они также заявили министру, что не имеют достаточно средств для того, чтобы регулярно тестировать персонал. По словам ресторатора Марины Салуквадзе, власти срочно должны разрешить работу на закрытых площадках. «Уже 95 % рестораторов Грузии обанкротились», – заявила она. Салуквадзе пояснила, что мешает и комендантский час, который начинается в 21. 00 (20.00 мск). «Это катастрофа, – сказала она. – Это все крайне болезненно скажется на экономике Грузии». По ее словам, комендантский час должен начинаться позже, а ресторанам следует разрешить работать и в выходные дни. «Иначе сфера погибнет полностью», – заявила Салуквадзе. Ранее учредитель Федерации отелей и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил о «смерти туризма» в стране в связи с пандемией коронавируса. В Грузии почти 267 тысяч человек заболело коронавирусом, 3390 скончались. Су-27 перехватили самолеты французских ВВС над Черным морем 17 февраля 2021, 17:40

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Российские истребители перехватили военные самолеты ВВС Франции над Черным морем, сообщили в Минобороны России. Российские РЛС зафиксировали над нейтральными водами Черного моря приближающиеся к границам России воздушные цели, цитирует сообщение Национального центра управления обороной РИА «Новости». «Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как группу самолетов ВВС Франции в составе самолета-заправщика КС-135 и двух самолетов тактической авиации «Мираж-2000» и сопроводили их над акваторией Черного моря», – пояснили в центре. Там отметили, что истребители после выполнения задачи вернулись на аэродром базирования, нарушения госграницы допущено не было. Полет, по данным центра, проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Сообщения о случаях перехватов ВВС России иностранных самолетов над Балтикой и над Черным морем поступают регулярно. Так, в начале сентября российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС США над акваторией Черного моря. В том же месяце Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции над Балтийским морем. Над Баренцевым и Балтийским морями было замечено норвежское патрульное воздушное судно, а также перехвачены американские и шведские самолеты-разведчики. Путин: Лозунг «Россия для русских» вредит русским и России 17 февраля 2021, 12:53

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Для сохранения многонациональной страны представитель каждого этноса должен чувствовать поддержку, пещерный национализм вредит России, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы. «Русский народ является государственно образующим. Это основа всей нашей многонациональной России. И в этом смысле, конечно, русский человек и русский народ заинтересован в сохранении страны, где он является основной составляющей силой. Но для того, чтобы сохранить Россию, которая является многонациональной и многоконфессиональной, нужно, чтобы представитель каждого этноса, даже самого малого, чувствовал, что это его Родина, другой у него нет. Он здесь защищен и он готов жизнь положить свою для того, чтобы защищать нашу страну», – сказал Путин, комментируя выступление лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Путин подчеркнул, что в этом заинтересован каждый. «И вот если мы подумаем, с этой точки зрения на эту проблему посмотрим, то мы поймем, что пещерный национализм, лозунг которого «Россия для русских», только вредит русским. Только вредит России. И способствует ее раскачке изнутри. А этого мы допустить не должны», – подчеркнул он, передает РИА «Новости». Президент отметил, что культура каждого народа, его история, истоки каждого народа почитались, развивались и уважались в России. Он также напомнил некоторые исторические детали. «Вы специалист большой по Востоку, конечно, по Турции в том числе. Пришли, вы сказали, варвары с Востока, разрушили империю православную. Но перед тем, как варвары с Востока пришли, вы это тоже хорошо знаете, сначала пришли крестоносцы с Запада и ослабили эту империю православную. А уже потом были нанесены последние удары, и она была захвачена», – сказал президент, подчеркнув, что нужно помнить эту историю, не забывать про это. Ранее Путин заявил, что патриотизм и сплоченность объединяют россиян, народы страны исторически доказали свой выбор жить в мире и согласии. Диетолог рассказала о возможном переходе человечества на синтетическое мясо 17 февраля 2021, 13:34

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Искусственное мясо, выращенное в пробирке, не уступает натуральному и за ним будущее, но сейчас невозможно им заменить обычную говядину, поскольку оно очень дорогое, сказала газете ВЗГЛЯД диетолог Елена Соломатина, комментируя соответствующее предложение американского предпринимателя Билла Гейтса. Основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс призвал все богатые страны отказаться от натуральной говядины, чтобы помочь спасти человечество от климатической катастрофы. Он объяснил, что переход на растительные белки поможет бороться с выбросами метана, производимыми животноводством. «Есть два варианта отказа от животноводства: говядина, выращенная в пробирке, и заменители на основе сои. На самом деле искусственно выращенная говядина мало чем отличается от обычной. Единственное, что там нет жира, она более постная, потому что выращивают именно белковую составляющую, чего невозможно добиться в естественной среде. Соответственно, синтетическая говядина не содержит холестерина, это полноценный стопроцентный белок», – говорит Соломатина. Также она подчеркивает, что в искусственной говядине сохраняются все витамины и макроэлементы. Тем не менее из-за отсутствия жира такое мясо будет гораздо жестче, чем выращенное в природе, и его нужно будет научиться по-особому готовить и сочетать с другими продуктами. «Но пока искусственное мясо – это дело будущего, сейчас невозможно им заменить натуральное, поскольку оно не каждому доступно, ведь его только начали производить, и оно очень дорогое. Однако это уже дело времени, и в будущем, когда масштабы синтезированного в пробирке мяса увеличатся, стоимость упадет. Тем более что это намного проще, нежели содержать ферму, ведь это раньше коров просто пасли на лугу, а сейчас уже приходится дополнительно закупать для них корм», – считает собеседник. Что касается заменителей на основе сои, продолжает диетолог, то это абсолютно не похоже на натуральную говядину. Изделия из сои легко впитывают в себя запахи и вкусы, поэтому если сделать котлеты или бифштекс из сои, добавив что-то со вкусом говядины или мясной соус, то продукт отчасти приобретет соответствующие характеристики мяса. К тому же такой заменитель говядины продается по доступной цене, в отличие от искусственной. «Но изделия из сои никак не могут полностью компенсировать говядину, потому что, во-первых, в ней нет необходимого железа. Причем именно того, которое легко усваивается. Да, железо есть и в растительных источниках, но там его усвоение человеком очень слабое. Во-вторых, в сое отсутствует витамин В12, который содержится только в продуктах животного происхождения, цинк, витамины группы В и так далее. Поэтому соей заменить говядину действительно трудно», – заключила Соломатина. В начале декабря прошлого года власти Сингапура впервые в мире разрешили продажу мяса, произведенного в лабораторных условиях. Согласно проведенным анализам, в таком продукте более высокое содержания белка, различных аминокислот, полезных жиров и минералов.