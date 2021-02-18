ВВС США указали на ценность Договора по открытому небу

В США предложили считать выход из ДОН недействительным

Решение администрации Дональда Трампа выйти из Договора по открытому небу было нарушением американского закона, заявил экс-дипломат США Говард Стоффер.

Как пояснил Стоффер, в принятом оборонном бюджете США на 2020 год указывалось, что Белый дом должен за 120 дней проинформировать Конгресс о намерении выйти из договора, но не сделал этого. Стоффер сказал, что новый президент США Джо Байден мог бы рассматривать выход из ДОН «как недействительный, незаконный, неподходящий». «Почему бы нам не счесть, что Договор по открытому небу по-прежнему действителен для наблюдений США? Тогда можно надеяться, что Россия и другие стороны примут тот факт, что США вернулись в договор», – приводит слова Стоффера РИА «Новости».

Стоффер также заявил, что продление договора СНВ-3 между Россией и США и последующие переговоры дают сторонам возможность сократить свои стратегические арсеналы еще на треть. Он предложил «продолжать попытки найти путь к тому, чтобы сделать (договор) более всеобъемлющим в будущем». По его мнению, «процедуры верификации, скорее всего, не придется так уж сильно менять, но они будут необходимы для последующих шагов».

Бывший дипломат заявил, что стороны уже неформально обсуждали это. Стоффер полагает, что «дальнейшие шаги, которые нужно будет обсудить, будут включать противоракеты наступательного плана». Также он обратил внимание, что СНВ-3 не ограничивает нестратегическое ядерное оружие, поэтому следует изучить подход к данной области. Он заявил, что «гиперзвуковые вооружения нужно включить» в договоры, ведь «это оружие только и делает, что сокращает время предупреждения».

Стоффер раскритиковал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности: «Есть обвинения со стороны США, что Россия нарушала договор… но должен быть способ запретить эти вооружения и вернуть договор к исполнению».

Стоффер в 1980–2005 годах работал на различных должностях в Госдепе, затем на протяжении семи лет занимал старшие посты в структуре Совета Безопасности ООН.

15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД